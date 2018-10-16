Kulislerde bu isimler konuşuluyor

CHP belediye başkan adaylığı başvurularını bu hafta tamamlıyor. AK Parti kasım başına kadar süre tanıdı. MHP’de ise ittifak görüşmelerinin netleşmesine göre tarih kesinleşecek.
Bu takvim gösteriyor ki, en az bir ay daha, yani kasım ortasına kadar birçok isim konuşulacak, tartışılacak demektir.
***
Gelelim İzmir’de konuşulanlara...
Aziz Kocaoğlu’nun aday olmayacağının netleşmesinden sonra şu isimler öne çıkmaya başladı.
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Kamil Okyay Sındır, Atilla Sertel, Tuncay Özkan...
Bir de aday adaylığını açıklayan, açıklayacak isimler var.
Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı Cevat Durak, Bergama Belediyesi eski Başkanı Sefa Taşkın...
Geçen hafta dört yılını değerlendiren Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da bir soru üzerine, “Adaylığım söz konusu olursa yüzde 60’ın üzerinde bir rekor oyla seçilirim” diyerek adaylık sinyalini vermiş oldu.
Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ise ilçe ziyaretleri yapıyor.
Bir de Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar var.
Yorgancılar görev aldığı kurumlarda siyasete hep mesafeli durdu. Yine öyle olduğunu biliyorum ama kulislerde çokça ismi geçen isimlerden biri de Yorgancılar...
İlçeler için aday adayı sayısı bir hayli fazla...
Ben görüşümü tekrar etmek istiyorum.
Çok sayıda ismin kamuoyunda konuşuluyor olması gayet normal, ama ben CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki isim sayısının iki kişiden fazla olduğunu düşünmüyorum.
Tercihini de kamuoyu tepkilerine, anketlere, teşkilatın yapısına göre verecektir.
***
AK Parti’ye gelince...
İsmi en fazla telaffuz edilen kişi İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener... Özgener de bugüne kadar siyasete hep mesafeli durdu. “Ben adayım” diye çıkmaz ama bir davet gelirse nasıl bir karar verir bilemeyiz. AK Parti’de büyükşehir adayı belli olmadan ilçelerin konuşulacağını zannetmiyorum.
Yine AK Parti kulislerinde en çok konuşulan isimler İzmir milletvekilleri Hamza Dağ ve Atilla Kaya... Partide etkili bu iki ismin belediye başkanlığını düşündüğünü zannetmiyorum. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Ege Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da yine konuşulanlar arasında...
Budak farklı bir rektör profili çiziyor. Üniversitelerin çok önemli olduğunu, yapmak istediği çok şeyin olduğunu söylese de, dediğim gibi kulislerde adı geçiyor.
Sürpriz bir isim de olabilir mi?
Siyaset sürprizleri sever, bekleyip göreceğiz.
***
Gelelim İYİ Parti’ye...
24 Haziran’dan sonra partide bir sessizlik hakim. İYİ Parti’nin İzmir’i kritik gördüğü ama daha iddialı olduğu yerlerde güçlü adaylar çıkaracağı söyleniyor.
Yine de gelişmeleri görmek gerekiyor.
***
HDP, İzmir’de aday gösterecektir. Ancak büyükşehirde oyların bir kısmı CHP’ye, bir kısmı AK Parti’ye kayacaktır.
***
Tabii MHP’nin ittifakta nasıl bir strateji belirleyeceği, İstanbul teklifinin İzmir ve Ankara’yı da kapsayıp kapsamayacağının kasım başında belli olması bekleniyor.
***
Türkiye ilginç bir seçime daha giriyor.
Ve gözler büyükşehirlerde, İzmir’de olacaktır.
Geleceği konuştuk
HAFTASONU Antalya’da TEB Yatırım’ın Yatırımcı Kulübü toplantısına katıldım. Başta TEB Yatırım’ın Genel Müdürü Baturalp Candemir olmak üzere herkes bu yaşanan dalgalanmaların geçici olduğuna, Türkiye’nin doğru çözüm önerileriyle yakın bir zamanda yeniden ayağa kalkacağına inanıyor.
Ben de aynı görüşteyim.
Türkiye dinamik bir ülke...
Yapılan hatalar var ama bütün bunlara rağmen büyüme potansiyeli olan bir ülke...
Yeter ki, Türkiye’ye özgü modeller yaratalım.
Aslında bunun için siyasetten daha çok ekonomi konuşmalıyız.
Siyasetin o patinaj yaptıran gündeminden uzaklaşarak piyasalara odaklanalım.
Üretelim ve ürettiğimizi ihraç edelim.
TEB Yatırım’ın toplantısında hem dünyayı, hem Türkiye’yi konuştuk.
Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıları birçok ülke aynı zamanda yaşıyor.
Daha iyi olanlar aslında teknolojik olarak diğerlerine daha fazla avantaj sağlayanlar...
Dünyayı şekillendirecek ve değiştirecek olanlar teknoloji üretenler olacak.
Antalya’da, TEB Yatırım’ın yöneticileriyle daha çok bunları konuştuk.
Yani geleceği...
Kongrede Antalya açık ara lider
TEB Yatırım’ın toplantısı Antalya’daki Gloria otellerindeydi. Sadece Gloria değil, Antalya’daki birçok işletme Avrupa’da yok. Kongre merkezleriyle, spor alanlarıyla, aktivite merkezleriyle müthiş alternatifler sunuyor.
Oradayken İzmir’i düşündüm.
İzmir’in de kongreler şehri iddiası var.
Bunun için de birçok şey yapılıyor.
Ama Antalya’daki tesisleri görünce İzmir’in şansının zor olduğunu görüyorum.
Hem yatak kapasitesi, hem fiziki şartlar dikkate alındığında Antalya açık ara bu alanda lider...
İddia ediyorum; Türkiye’yi bırakın, dünyanın sayılı turizm destinasyonlarından biri...
Bakın bu yıl Antalya’ya 12 milyondan fazla turist bekleniyor.
Turizmde bir marka olan Roma’da beklenen turist sayısı 9 milyon...
Antalya’nın kapasitesi, potansiyeli 12 milyonun da üzerinde...
İzmir elbette bir alternatiftir ama yapması gereken çok şey olduğunu görüyoruz.
Direkt seferler artırılmalı
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile THY arasında bir protokol imzalandı. 2019 planlamasında Adnan Menderes’ten 5 destinasyona 9 tarifeli yurtdışı seferi konulacak. Elbette çok önemli... Ama biz daha fazlasını istiyoruz. Çünkü İzmir’in potansiyeline inanıyoruz.
Kulislerde bu isimler konuşuluyor
CHP belediye başkan adaylığı başvurularını bu hafta tamamlıyor. AK Parti kasım başına kadar süre tanıdı. MHP’de ise ittifak görüşmelerinin netleşmesine göre tarih kesinleşecek.
Bu takvim gösteriyor ki, en az bir ay daha, yani kasım ortasına kadar birçok isim konuşulacak, tartışılacak demektir.
***
Gelelim İzmir’de konuşulanlara...
Aziz Kocaoğlu’nun aday olmayacağının netleşmesinden sonra şu isimler öne çıkmaya başladı.
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Kamil Okyay Sındır, Atilla Sertel, Tuncay Özkan...
Bir de aday adaylığını açıklayan, açıklayacak isimler var.
Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı Cevat Durak, Bergama Belediyesi eski Başkanı Sefa Taşkın...
Geçen hafta dört yılını değerlendiren Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da bir soru üzerine, “Adaylığım söz konusu olursa yüzde 60’ın üzerinde bir rekor oyla seçilirim” diyerek adaylık sinyalini vermiş oldu.
Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ise ilçe ziyaretleri yapıyor.
Bir de Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar var.
Yorgancılar görev aldığı kurumlarda siyasete hep mesafeli durdu. Yine öyle olduğunu biliyorum ama kulislerde çokça ismi geçen isimlerden biri de Yorgancılar...
İlçeler için aday adayı sayısı bir hayli fazla...
Ben görüşümü tekrar etmek istiyorum.
Çok sayıda ismin kamuoyunda konuşuluyor olması gayet normal, ama ben CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki isim sayısının iki kişiden fazla olduğunu düşünmüyorum.
Tercihini de kamuoyu tepkilerine, anketlere, teşkilatın yapısına göre verecektir.
***
AK Parti’ye gelince...
İsmi en fazla telaffuz edilen kişi İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener... Özgener de bugüne kadar siyasete hep mesafeli durdu. “Ben adayım” diye çıkmaz ama bir davet gelirse nasıl bir karar verir bilemeyiz. AK Parti’de büyükşehir adayı belli olmadan ilçelerin konuşulacağını zannetmiyorum.
Yine AK Parti kulislerinde en çok konuşulan isimler İzmir milletvekilleri Hamza Dağ ve Atilla Kaya... Partide etkili bu iki ismin belediye başkanlığını düşündüğünü zannetmiyorum. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Ege Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da yine konuşulanlar arasında...
Budak farklı bir rektör profili çiziyor. Üniversitelerin çok önemli olduğunu, yapmak istediği çok şeyin olduğunu söylese de, dediğim gibi kulislerde adı geçiyor.
Sürpriz bir isim de olabilir mi?
Siyaset sürprizleri sever, bekleyip göreceğiz.
***
Gelelim İYİ Parti’ye...
24 Haziran’dan sonra partide bir sessizlik hakim. İYİ Parti’nin İzmir’i kritik gördüğü ama daha iddialı olduğu yerlerde güçlü adaylar çıkaracağı söyleniyor.
Yine de gelişmeleri görmek gerekiyor.
***
HDP, İzmir’de aday gösterecektir. Ancak büyükşehirde oyların bir kısmı CHP’ye, bir kısmı AK Parti’ye kayacaktır.
***
Tabii MHP’nin ittifakta nasıl bir strateji belirleyeceği, İstanbul teklifinin İzmir ve Ankara’yı da kapsayıp kapsamayacağının kasım başında belli olması bekleniyor.
***
Türkiye ilginç bir seçime daha giriyor.
Ve gözler büyükşehirlerde, İzmir’de olacaktır.
Geleceği konuştuk
HAFTASONU Antalya’da TEB Yatırım’ın Yatırımcı Kulübü toplantısına katıldım. Başta TEB Yatırım’ın Genel Müdürü Baturalp Candemir olmak üzere herkes bu yaşanan dalgalanmaların geçici olduğuna, Türkiye’nin doğru çözüm önerileriyle yakın bir zamanda yeniden ayağa kalkacağına inanıyor.
Ben de aynı görüşteyim.
Türkiye dinamik bir ülke...
Yapılan hatalar var ama bütün bunlara rağmen büyüme potansiyeli olan bir ülke...
Yeter ki, Türkiye’ye özgü modeller yaratalım.
Aslında bunun için siyasetten daha çok ekonomi konuşmalıyız.
Siyasetin o patinaj yaptıran gündeminden uzaklaşarak piyasalara odaklanalım.
Üretelim ve ürettiğimizi ihraç edelim.
TEB Yatırım’ın toplantısında hem dünyayı, hem Türkiye’yi konuştuk.
Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıları birçok ülke aynı zamanda yaşıyor.
Daha iyi olanlar aslında teknolojik olarak diğerlerine daha fazla avantaj sağlayanlar...
Dünyayı şekillendirecek ve değiştirecek olanlar teknoloji üretenler olacak.
Antalya’da, TEB Yatırım’ın yöneticileriyle daha çok bunları konuştuk.
Yani geleceği...
Kongrede Antalya açık ara lider
TEB Yatırım’ın toplantısı Antalya’daki Gloria otellerindeydi. Sadece Gloria değil, Antalya’daki birçok işletme Avrupa’da yok. Kongre merkezleriyle, spor alanlarıyla, aktivite merkezleriyle müthiş alternatifler sunuyor.
Oradayken İzmir’i düşündüm.
İzmir’in de kongreler şehri iddiası var.
Bunun için de birçok şey yapılıyor.
Ama Antalya’daki tesisleri görünce İzmir’in şansının zor olduğunu görüyorum.
Hem yatak kapasitesi, hem fiziki şartlar dikkate alındığında Antalya açık ara bu alanda lider...
İddia ediyorum; Türkiye’yi bırakın, dünyanın sayılı turizm destinasyonlarından biri...
Bakın bu yıl Antalya’ya 12 milyondan fazla turist bekleniyor.
Turizmde bir marka olan Roma’da beklenen turist sayısı 9 milyon...
Antalya’nın kapasitesi, potansiyeli 12 milyonun da üzerinde...
İzmir elbette bir alternatiftir ama yapması gereken çok şey olduğunu görüyoruz.
Direkt seferler artırılmalı
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile THY arasında bir protokol imzalandı. 2019 planlamasında Adnan Menderes’ten 5 destinasyona 9 tarifeli yurtdışı seferi konulacak. Elbette çok önemli... Ama biz daha fazlasını istiyoruz. Çünkü İzmir’in potansiyeline inanıyoruz.