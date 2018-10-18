Krizlerin terbiye edici etkisi de var

EGE Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) geçenlerde ekonomist Ege Cansen’i ağırladı. Cansen, ekonomide sıkıntılar olduğunu ancak bazı sıkıntılı ortamların iyi gelişmelere de zemin hazırlayabileceğine dikkat çekti.
Ben de aynı görüşteyim.
Krizlerin terbiye edici bir etkisi olduğunu da unutmamalıyız.
O gün ESİAD Başkanı Fadıl Sivri de güzel bir konuşma yaptı.
Ve dedi ki...
“Ülke olarak Yeni Ekonomi Programı ile de uygun yerli üretimi destekleyici bir şekilde topyekün reform gündemine dönmemiz gerekiyor. Vergiden sosyal güvenliğe, tarımdan AR-GE’ye bir dizi alanda nitelikli sanayi üretimini tetikleyen yapısal önlemlerle ülkemizin sürdürülebilir bir ekonomi modeline geçmesinden başka çaremiz yok.”
Çıkışın alternatif modelleri var tabii...
Ama ne olursa olsun, Türkiye’nin daha fazla üretmeye ihtiyacı var.
ESİAD Başkanı Sivri’nin önerileri de şöyle...
“Öncelikle çıpalı bir ekonomi programı oluşturarak başta AB olmak üzere uluslararası ilişkilerde paydaşlarımızla sağlıklı bir ortamın yaratılmasını bekliyoruz. Siyasetin ekonomi üzerindeki ağırlığının azaltılması, özerk kurumların bağımsız ve liyakate dayalı çalışmasının tesis edilmesi ve Türkiye’de büyümenin üretim ve teknoloji odaklı, daha akıllı, kapsayıcı ve sürdürülebilir olması için gerekli zeminin yaratılması gerekmektedir...”
Ben Türkiye’nin geleceğine inananlardanım.
Bu dönemden hep birlikte, topyekün ve reformlarla aşacağız.
Trafikte bir rahatlama oldu
DİKKATİNİZİ çekmiştir, son birkaç haftadır İzmir trafiğinde rahatlama var.
Gün içindeki yoğunluk gitmiş gözüküyor.
Elbette sabah işe gidiş ve eve dönüş saatlerini kastetmiyorum.
O saatlerde büyük metropollerin tamamında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Londra, Paris, Madrid’te de bir yerden bir yere gidemiyorsunuz.
Strasburg gibi 500 bini geçmeyen nüfuslu bir yerde de...
Bizdeki sıkıntı kentlerimizin sonradan planlanmış olması, bu yüzden alternatiflerin yapılamaması...
Ama şunu unutmamak gerekir.
Yaşanan trafik yoğunluğunun büyük kısmı da bizim yaptığımız hatalardan kaynaklanıyor.
Yanlış yerlere park yapıyoruz, trafik kurallarını hiçe sayıyoruz, bekleme yapılmaması gereken yerlerde duruyoruz.
Bence İzmir’deki yoğunlukta da bunlar etkili oldu.
Denetimler arttıkça, beklemeler olmayınca trafik akışı da rahatladı.
Tabii, yapılması gerekenlerin listesi uzun...
Ben her fırsatta hatırlatıyorum.
İkinci çevre yoluna çoktan başlanmış olmalıydı.
Körfez geçiş projesine de çoktan başlanmış olmalıydı.
Özetle...
Kurallara uydukça, denetimler yapıldıkça trafik rahatlar.
Yoksa günün her saatinde kaos yaşamaya devam ederiz.
Ben de böyle düşünüyorum
TÜRKİYE Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi’nde geçenlerde seçim vardı. Can Yavaş ikinci kez başkanlığa seçildi. Can başarılı bir dönem geçirmişti, ikinci döneminin de öyle olacağını düşünüyorum.
Demiş ki...
“Toplumun gelişiminde STK’ların başı çektiğini söyleyebilirim. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde tüm STK üyelerinin toplamı, nüfuslarının neredeyse beş katına tekabül ediyor. Yani 1 kişi en az 5 STK’ya üye durumda. Örgütlü toplumu kandıramazsınız, STK’larda çalışan gençleri doğru yoldan saptırmanız son derece zordur. Sadece iş dernekleri değil, sosyal dernekler, sportif dernekler, sportif faaliyet temelinde kurulmuş yapılar da gençlerin hem fiziksel, hem ruhsal, hem de donanımsal yönden gelişiminde etki eden yapılardır. Üniversite gençliğinin STK’ların kapısını aşındırması, onlara üye olması, hatta STK’lara yön vermesi gerekiyor. Ancak bu şekilde karşılıklı etkileşme ile toplumun refahı, ekonomisi ve dayanışması artabilir...”
Katılıyor, ben de aynen böyle düşünüyorum.
Bravo EGİAD’a
EGE Genç İşadamları Derneği’nin Kemeraltı’nda restore ettirdiği Portekiz Sinagogu’nun dün resmi açılışı yapıldı. 17. yüzyılda inşa edilmiş Portekiz Sinagogu İzmir’in en değerli binalarından biriydi. Musevi Cemaati Vakfı ile yapılan protokolle EGİAD burayı İzmirlilerin kullanımına açtı. Bence müthiş bir iş yaptılar. Kendilerini bir kez daha kutluyorum.
Krizlerin terbiye edici etkisi de var
EGE Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) geçenlerde ekonomist Ege Cansen’i ağırladı. Cansen, ekonomide sıkıntılar olduğunu ancak bazı sıkıntılı ortamların iyi gelişmelere de zemin hazırlayabileceğine dikkat çekti.
Ben de aynı görüşteyim.
Krizlerin terbiye edici bir etkisi olduğunu da unutmamalıyız.
O gün ESİAD Başkanı Fadıl Sivri de güzel bir konuşma yaptı.
Ve dedi ki...
“Ülke olarak Yeni Ekonomi Programı ile de uygun yerli üretimi destekleyici bir şekilde topyekün reform gündemine dönmemiz gerekiyor. Vergiden sosyal güvenliğe, tarımdan AR-GE’ye bir dizi alanda nitelikli sanayi üretimini tetikleyen yapısal önlemlerle ülkemizin sürdürülebilir bir ekonomi modeline geçmesinden başka çaremiz yok.”
Çıkışın alternatif modelleri var tabii...
Ama ne olursa olsun, Türkiye’nin daha fazla üretmeye ihtiyacı var.
ESİAD Başkanı Sivri’nin önerileri de şöyle...
“Öncelikle çıpalı bir ekonomi programı oluşturarak başta AB olmak üzere uluslararası ilişkilerde paydaşlarımızla sağlıklı bir ortamın yaratılmasını bekliyoruz. Siyasetin ekonomi üzerindeki ağırlığının azaltılması, özerk kurumların bağımsız ve liyakate dayalı çalışmasının tesis edilmesi ve Türkiye’de büyümenin üretim ve teknoloji odaklı, daha akıllı, kapsayıcı ve sürdürülebilir olması için gerekli zeminin yaratılması gerekmektedir...”
Ben Türkiye’nin geleceğine inananlardanım.
Bu dönemden hep birlikte, topyekün ve reformlarla aşacağız.
Trafikte bir rahatlama oldu
DİKKATİNİZİ çekmiştir, son birkaç haftadır İzmir trafiğinde rahatlama var.
Gün içindeki yoğunluk gitmiş gözüküyor.
Elbette sabah işe gidiş ve eve dönüş saatlerini kastetmiyorum.
O saatlerde büyük metropollerin tamamında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Londra, Paris, Madrid’te de bir yerden bir yere gidemiyorsunuz.
Strasburg gibi 500 bini geçmeyen nüfuslu bir yerde de...
Bizdeki sıkıntı kentlerimizin sonradan planlanmış olması, bu yüzden alternatiflerin yapılamaması...
Ama şunu unutmamak gerekir.
Yaşanan trafik yoğunluğunun büyük kısmı da bizim yaptığımız hatalardan kaynaklanıyor.
Yanlış yerlere park yapıyoruz, trafik kurallarını hiçe sayıyoruz, bekleme yapılmaması gereken yerlerde duruyoruz.
Bence İzmir’deki yoğunlukta da bunlar etkili oldu.
Denetimler arttıkça, beklemeler olmayınca trafik akışı da rahatladı.
Tabii, yapılması gerekenlerin listesi uzun...
Ben her fırsatta hatırlatıyorum.
İkinci çevre yoluna çoktan başlanmış olmalıydı.
Körfez geçiş projesine de çoktan başlanmış olmalıydı.
Özetle...
Kurallara uydukça, denetimler yapıldıkça trafik rahatlar.
Yoksa günün her saatinde kaos yaşamaya devam ederiz.
Ben de böyle düşünüyorum
TÜRKİYE Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi’nde geçenlerde seçim vardı. Can Yavaş ikinci kez başkanlığa seçildi. Can başarılı bir dönem geçirmişti, ikinci döneminin de öyle olacağını düşünüyorum.
Demiş ki...
“Toplumun gelişiminde STK’ların başı çektiğini söyleyebilirim. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde tüm STK üyelerinin toplamı, nüfuslarının neredeyse beş katına tekabül ediyor. Yani 1 kişi en az 5 STK’ya üye durumda. Örgütlü toplumu kandıramazsınız, STK’larda çalışan gençleri doğru yoldan saptırmanız son derece zordur. Sadece iş dernekleri değil, sosyal dernekler, sportif dernekler, sportif faaliyet temelinde kurulmuş yapılar da gençlerin hem fiziksel, hem ruhsal, hem de donanımsal yönden gelişiminde etki eden yapılardır. Üniversite gençliğinin STK’ların kapısını aşındırması, onlara üye olması, hatta STK’lara yön vermesi gerekiyor. Ancak bu şekilde karşılıklı etkileşme ile toplumun refahı, ekonomisi ve dayanışması artabilir...”
Katılıyor, ben de aynen böyle düşünüyorum.
Bravo EGİAD’a
EGE Genç İşadamları Derneği’nin Kemeraltı’nda restore ettirdiği Portekiz Sinagogu’nun dün resmi açılışı yapıldı. 17. yüzyılda inşa edilmiş Portekiz Sinagogu İzmir’in en değerli binalarından biriydi. Musevi Cemaati Vakfı ile yapılan protokolle EGİAD burayı İzmirlilerin kullanımına açtı. Bence müthiş bir iş yaptılar. Kendilerini bir kez daha kutluyorum.