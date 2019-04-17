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Deniz Sipahi

Deniz Sipahi

dsipahi@hurriyet.com.tr

Koruncuk Köy Urla’ya sahip çık İzmirli

17 Nisan 2019

 KORUNCUK Bolluca’ya gittiğimde çok mutlu olmuştum.


Onlarca genç çocuğumuza sahip çıkılmış, hepsine birer sıcak yuva olunmuştu.
Orada yaşadıklarımı, gördüklerimi, hissettikleri defalarca bu sütunda yazdım.
Beni en çok etkileyen ise çok küçük yaşta aldıkları çocukları üniversiteye kadar bakmaları, korumaları; sonrasında da onlara sahip çıkmalarıydı.
Bazılarıyla Bolluca’da tanışmıştım.
Üniversiteyi bitmiş, evlenmişler, kendilerine yeni bir hayat kurmuşlar; ama büyüdükleri yeri unutmamışlardı.
Benim için müthiş bir deneyimdi.
Güzel olan bu kuruma toplumun geniş kesiminin sahip çıkmış olmasıydı.
Birçok sanatçı, bürokrat, devlet insanı destek vermişti.
Koruncuk gönüllüleri arasında Adile Naşit, Türkan Şoray da vardı örneğin...
1979’da kurulmuştu Koruncuk; Çocukköyü modelini benimsemişlerdi, 1992’de de Bolluca kurulmuştu.
Şimdi sıra başka şehirlere gelmişti.
İzmir aslında bu girişimi çok daha önce yapmalıydı.
***
Koruncuk Vakfı İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen Işıl Nişli’nin yatırımın hızlanmasında önemli katkısı oldu.
Ve elbette onunla birlikte yürüyen onlarca gönüllünün de...
Işıl ile ortak anılarımız var.
Karşıyaka Çocuk Yuvası’nın o da ben de ziyaretçileri arasındaydık.
Ben her Yuva’ya gittiğimde çok mutlu olmuşumdur ama aynı zamanda tarifsiz bir hüzünle eve dönmüşümdür.
Yine de gitmek, çocuklarımıza sahip çıkmak, onların gelişmesine katkıda bulunmak çok önemliydi.
Işıl Nişli o günleri şöyle anlatıyor.
“Geçen yıl annem bana hafifçe sararmış bir gazete kupürü gösterdi. Yıl 1974, okulda kimsesiz çocuklar için açtığım kampanya o kadar büyümüş ve güzel destekler almıştı ki Hürriyet Gazetesi’nden gelip röportaj yapmışlar, resmimi basmışlardı. Yaşamda hiçbir şeyin tesadüf olmadığını hep hissetmişimdir. Bugün çok duyarlı olduğum bir konu ile ilgili çalışmak beni çok mutlu ediyor. Çocukların yoksun olması, hak ettikleri ortamlarda yetişmemeleri, gülmemeleri bir kader olmamalı. Çocuklar hepimizin çocukları sadece doğum şansı bazılarını yoksun bırakıyor.”
Koruncuk Köy Urla’ya sahip çık İzmirli, Egeli...
Orada müthiş bir iş yaptılar.
Ve o çocuklar hepimizin çocukları, hiç unutmayın...

Koruncuk Köy Urla’ya sahip çık İzmirli

 
Bugün açılıyor

RESMİ ismi Koruncukköy İlk Öğretim ve Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdu oldu. Koruncuk Köy Urla bugün açılıyor. 8 ila 10 çocuğun yaşayacağı 10 Aile Evi, 2 Gençlik Evi yapıldı. Sosyal tesisleri var; idari binaları, açık yaşam alanları...
Analitik düşünmeye yöneltecek akıl oyunları odaları; seramik yapacakları, fotoğraf çekecekleri, kukla oynatacakları, müzik yapacakları görsel sanatlar atölye odaları da olacak Urla’da...
Eminim; burada büyüyen çocuklarımız, gençlerimiz birçok başarıya imza atacaklar.
Koruncuk Bolluca’daki plaketleri, madalyaları görmüştüm. Oradaki gençlerimiz birçok alanda başarılara imza atmışlardı.
Önemli olan bu çocuklarımızın sahipsiz kalmamasıydı, onlara yol gösteren birilerinin olmasıydı.
Koruncuk Köy Urla hepimizin gurur duyacağı bir yer olacak.

 
Çocukköy doğru model

HEP yazıyor, anlatıyor ve söylüyorum.
Sivil toplum örgütlerinin uzunca bir süre eğitim odaklı projelere ağırlık vermesi gerekir.
Ben Türkiye’nin geleceğinin ancak eğitimle daha iyi olacağını düşünüyorum.
Koruncuk doğru bir model...
Dilerim Türkiye’nin her kentinde Çocukköy’lerimiz olur.
Çocuklarımız kendilerini iyi hissettikleri ortamlarda büyür.

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