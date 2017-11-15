Komite bile çok şeyi anlatıyor



İzmir’in avantajları masaya konuldu, bir de izleme komitesi oluşturuldu.

Komitenin başkanlığını da Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar yapacak.

Komitede ESBAŞ CEO’su Faruk Güler, Tiryakiler Oto Makine Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tiryaki, Norm Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal, İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, Terbay Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Baysak ile CMS Jant Yönetim Kurulu Başkanı Bertuğ Ösen var.

Sadece bu komite bile aslında İzmir’i tercih etme nedenidir.

Çünkü bu saydığımız isimler dünya devlerine üretim yapan şirketler...

Toplantıya katılan diğer firmaları, dernekleri de dikkate aldığınızda İzmir’in otomotiv ve yan sanayinde ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha iyi anlayacaksınız.

Dün de yazdım, bugün de tekrar etmek istiyorum.

İzmir’in bu ön alması, bir araya gelmesi, ortak mesaj vermesi çok hoşuma gitti.

Olur ya da olmaz, İzmir’in bir irade göstermesi ve istekli olması çok ama çok önemli.



İzmir Partisi’nden bekliyoruz

BU yerli otomobil işinde “İzmir Partisi” harekete geçmeli bence...

AK Partili, CHP’li, MHP’li, HDP’li, İyi Partili milletvekilleri bu konuda bir araya gelemezler mi?

Bence gelirler.

Ve bu projenin kulisini, lobisini Ankara’da yapabilirler.



İzmir’de olsun da

TORBALILILAR, “Bizim deneyimimiz var, stratejik bir yerdeyiz” deseler de, Aliağalılar da bastırıyor.

Üstelik Aliağalılar diyor ki:

“Türkiye’nin en büyük iki tesisi Petkim ve Tüpraş burada... Çandarlı, Nemrut ve Petkim limanları hemen yanı başımızda, büyüyen bir organize sanayi bölgemiz var. Bizim avantajlarımız çok daha fazla...”

Bana kalırsa; İzmir’de olsun da, nerede olursa olsun.



Bu fotoğraf çok hoşuma gitti

PRINCE Segbefia, Adama Traure, Mathieu Peybernes ve Yoan Gauffran...

Bu dörtlüyü yeşil sahalardan tanıyorsunuz.

Göztepe’nin başarılı yabancılarının kucaklarında çocukları var.

Hepsi Güzelbahçe’deki Piri Reis okulunu ziyarete gitmişler, çocuklarıyla bir anı fotoğrafı çektirmişler.

Bu neden önemli biliyor musunuz?

Bir kentin marka olması için sadece iyi işletmelere, sanayi kuruluşlarına sahip olması yetmez.

Aynı zamanda renkli ve güçlü bir sosyal hayatının da olması gerekir.

Bunun için de güçlü bir sivil toplum gerekiyor öncelikle...

Bu da yetmiyor tabii...

Spor ve sanat etkinliklerinin olması, restoran sayısı, otel sayısı da dikkate alınan kriterler arasında.

İyi hastanelerinizin de olması isteniyor.

Ve de iyi eğitim kurumlarına da sahip olmanız.

Ancak bu koşullar yerine geldiğinde kentler öne çıkabiliyor.

İşte Göztepeli dört yabancı oyuncu da onlardan biri...

İzmir’de yaşıyorlar, Göztepe’de oynuyorlar, aileleri de onlarla birlikte hayatlarını sürdürüyor.

Onlar çocukları için Fransızca ve İngilizce eğitim veren Piri Reis’i tercih etmişler.

Ama İzmir’de gidilebilecek onlarca okul var aynı zamanda...

İşte İzmir’i öne çıkaran özelliklerden biri de iyi eğitim okullarına sahip olmasıdır.