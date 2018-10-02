Kocaoğlu “Tamam” dedi şimdi neler olacak?

Yaklaşan yerel seçimlerde bütün gözler üç büyük şehirde olacak ve bana göre İzmir yine ön planda olacak.
Herkesin beklediği bir haber vardı.
Dün Aziz Kocaoğlu’nun kararı netleşti.
Ve, “2019 Mart yerel seçimlerinde aday olmayacağım” dedi.
Bekliyor muyduk?
Doğrusunu söylemem gerekirse biz gazeteciler bekliyorduk.
İzmir gibi bir şehri yöneten kişiyle farklı ortamlarda birlikte oluyor, farklı olaylar karşısındaki tepkilerini görüyorsunuz.
O yüzden Kocaoğlu’nun aklındakileri bilebildiğimizi düşünüyorum.
Aslında Aziz Bey’in aklı karışık değildi, kararını çok önceden vermişti.
Ama hep söz verdiği gibi seçimlerden 6 ay kala açıklamayı tercih etti.
2004’te Ahmet Piriştina’nın vefatıyla göreve gelen Kocaoğlu, ikinci dönemi istemiş ama üçüncü dönemi kendine göre bir şarta bağlamıştı.
O da dün açıkladığı gibi Binali Yıldırım’ın İzmir büyükşehir adaylığıydı.
Kocaoğlu’nun “Devam” dediği bir yerde, Genel Merkez’in bana göre alternatif araması da doğru değildi.
Seçimlere gidildi ve kazanan Kocaoğlu oldu.
Değişik dönemlerde birçok kez ağzından, “İnsanlar zirvedeyken bırakmalı” dediğini duyduk.
Ve bu sözünü dünkü basın toplantısında da tekrarladı.
Şimdi ne olur?
Bir süredir hareketli olan kulisler dalgalanmaya başlar.
Düne kadar, “Ben aday olmam” diyenler; etrafının, “Niye olmasın?” telkinleriyle sokağa çıkıp nabız yoklarlar.
Genel Merkez’in dikkatini çekmeye çalışırlar.
CHP yönetimine tanıdıklarını arattırıp, “Bizim adayımız bu ya da şu” dedirtirler.
Bütün bunlar normal...
Bir koltuk boşalıyorsa ve bu koltuk İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ise aday adayı çok olur.
Hem de çok olur...
Kocaoğlu kapıyı
tamamen kapattı mı?
DÜNKÜ basın toplantısını ben şöyle yorumladım.
Kocaoğlu özetle ve mealen dedi ki:
“Ben görüşlerimi açıkladım. İlkelerimi anlattım. Yaptıklarımı hatırlattım, olaylar karşısındaki vizyonumu ortaya koydum. Ve yaklaşan seçimlerle ilgili görüşmelerimi net olarak açıkladım. Bu benim kararım. Şimdi bundan sonraki süreci yönetmek Genel Merkez’in işidir.”
Dediğim gibi bunlar benim Kocaoğlu’nun açıklamalarından mealen yazdığım cümleler...
Siyasette kapılar kapanmaz.
Bu Kocaoğlu’nun kararı...
Şimdi Genel Merkez düşünecek, taşınacak, aday adaylarını görecek, seçim atmosferine bakacak, rakiplerinin adaylarına bakacak ve sonra karar verecek.
Peki, CHP Genel Merkezi, “Aziz Bey, senin kararına saygılıyız. Gel bir kere daha bu görüşünü yeniden değerlendir” der mi?
Bunu bilemem.
Ama bildiğim tek şey, siyasetin bir imkanlar sanatı olduğu ve alternatiflerin her zaman olacağıdır.
Sizce Genel Merkez’in
bilgisi var mıdır?
AZİZ Kocaoğlu dünkü basın toplantısına çıkmadan önce Genel Merkez’i arayıp içeriğiyle ilgili bilgi verdi mi?
Sanmıyorum...
Çünkü üçüncü adaylığında da Genel Merkez’in fikrini almadan açıklama yaptığını biliyorum.
AK Parti ne yapar
MHP destekler mi?
BEN MHP’nin İzmir’de seçim kazanma şansı olduğunu düşünmüyorum. Nitekim MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul için bu düşüncesini açıkladı. Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler için pazarlık sürecini başlatmak için de, “İstanbul’da aday çıkarmayacağız” dedi.
İttifak görüşmeleri önümüzdeki hafta biraz daha netleşmiş olur.
Ama ben MHP’nin İzmir’de AK Parti’nin adayını destekleyeceğini düşünüyorum.
Kocaoğlu’nun bu kararından sonra AK Parti kulisleri de hareketlenecektir.
Kulislere yansıyan kasım sonu, aralık başı AK Parti’nin İzmir adayını kamuoyuyla paylaşacağı yönünde...
Bu da bir ön hazırlık gerektirdiği için ekim sonunda AK Parti Genel Merkez’i adayını netleştirmiş olur.
Bu ay epey hareketli geçeceğe benziyor.
AK Parti’de iki isim üzerinde tercihlerin yoğunlaştığı söyleniyor.
Keşke önceden belirlense
ŞAHSEN yerel seçimlerde projelerin yarışmasını istiyorum. Adaylar vizyonlarını, projelerini, yapmak istediklerini anlatmalılar. Keşke partiler Yüksek Seçim Kurulu’nun takvimine değil de, kamuoyunun takvimine uygun hareket edip adaylarını biraz önceden açıklayabilseler.
Kocaoğlu “Tamam” dedi şimdi neler olacak?
BİR süredir yazıyorum.
Yaklaşan yerel seçimlerde bütün gözler üç büyük şehirde olacak ve bana göre İzmir yine ön planda olacak.
Herkesin beklediği bir haber vardı.
Dün Aziz Kocaoğlu’nun kararı netleşti.
Ve, “2019 Mart yerel seçimlerinde aday olmayacağım” dedi.
Bekliyor muyduk?
Doğrusunu söylemem gerekirse biz gazeteciler bekliyorduk.
İzmir gibi bir şehri yöneten kişiyle farklı ortamlarda birlikte oluyor, farklı olaylar karşısındaki tepkilerini görüyorsunuz.
O yüzden Kocaoğlu’nun aklındakileri bilebildiğimizi düşünüyorum.
Aslında Aziz Bey’in aklı karışık değildi, kararını çok önceden vermişti.
Ama hep söz verdiği gibi seçimlerden 6 ay kala açıklamayı tercih etti.
2004’te Ahmet Piriştina’nın vefatıyla göreve gelen Kocaoğlu, ikinci dönemi istemiş ama üçüncü dönemi kendine göre bir şarta bağlamıştı.
O da dün açıkladığı gibi Binali Yıldırım’ın İzmir büyükşehir adaylığıydı.
Kocaoğlu’nun “Devam” dediği bir yerde, Genel Merkez’in bana göre alternatif araması da doğru değildi.
Seçimlere gidildi ve kazanan Kocaoğlu oldu.
Değişik dönemlerde birçok kez ağzından, “İnsanlar zirvedeyken bırakmalı” dediğini duyduk.
Ve bu sözünü dünkü basın toplantısında da tekrarladı.
Şimdi ne olur?
Bir süredir hareketli olan kulisler dalgalanmaya başlar.
Düne kadar, “Ben aday olmam” diyenler; etrafının, “Niye olmasın?” telkinleriyle sokağa çıkıp nabız yoklarlar.
Genel Merkez’in dikkatini çekmeye çalışırlar.
CHP yönetimine tanıdıklarını arattırıp, “Bizim adayımız bu ya da şu” dedirtirler.
Bütün bunlar normal...
Bir koltuk boşalıyorsa ve bu koltuk İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ise aday adayı çok olur.
Hem de çok olur...
Kocaoğlu kapıyı
tamamen kapattı mı?
DÜNKÜ basın toplantısını ben şöyle yorumladım.
Kocaoğlu özetle ve mealen dedi ki:
“Ben görüşlerimi açıkladım. İlkelerimi anlattım. Yaptıklarımı hatırlattım, olaylar karşısındaki vizyonumu ortaya koydum. Ve yaklaşan seçimlerle ilgili görüşmelerimi net olarak açıkladım. Bu benim kararım. Şimdi bundan sonraki süreci yönetmek Genel Merkez’in işidir.”
Dediğim gibi bunlar benim Kocaoğlu’nun açıklamalarından mealen yazdığım cümleler...
Siyasette kapılar kapanmaz.
Bu Kocaoğlu’nun kararı...
Şimdi Genel Merkez düşünecek, taşınacak, aday adaylarını görecek, seçim atmosferine bakacak, rakiplerinin adaylarına bakacak ve sonra karar verecek.
Peki, CHP Genel Merkezi, “Aziz Bey, senin kararına saygılıyız. Gel bir kere daha bu görüşünü yeniden değerlendir” der mi?
Bunu bilemem.
Ama bildiğim tek şey, siyasetin bir imkanlar sanatı olduğu ve alternatiflerin her zaman olacağıdır.
Sizce Genel Merkez’in
bilgisi var mıdır?
AZİZ Kocaoğlu dünkü basın toplantısına çıkmadan önce Genel Merkez’i arayıp içeriğiyle ilgili bilgi verdi mi?
Sanmıyorum...
Çünkü üçüncü adaylığında da Genel Merkez’in fikrini almadan açıklama yaptığını biliyorum.
AK Parti ne yapar
MHP destekler mi?
BEN MHP’nin İzmir’de seçim kazanma şansı olduğunu düşünmüyorum. Nitekim MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul için bu düşüncesini açıkladı. Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler için pazarlık sürecini başlatmak için de, “İstanbul’da aday çıkarmayacağız” dedi.
İttifak görüşmeleri önümüzdeki hafta biraz daha netleşmiş olur.
Ama ben MHP’nin İzmir’de AK Parti’nin adayını destekleyeceğini düşünüyorum.
Kocaoğlu’nun bu kararından sonra AK Parti kulisleri de hareketlenecektir.
Kulislere yansıyan kasım sonu, aralık başı AK Parti’nin İzmir adayını kamuoyuyla paylaşacağı yönünde...
Bu da bir ön hazırlık gerektirdiği için ekim sonunda AK Parti Genel Merkez’i adayını netleştirmiş olur.
Bu ay epey hareketli geçeceğe benziyor.
AK Parti’de iki isim üzerinde tercihlerin yoğunlaştığı söyleniyor.
Keşke önceden belirlense
ŞAHSEN yerel seçimlerde projelerin yarışmasını istiyorum. Adaylar vizyonlarını, projelerini, yapmak istediklerini anlatmalılar. Keşke partiler Yüksek Seçim Kurulu’nun takvimine değil de, kamuoyunun takvimine uygun hareket edip adaylarını biraz önceden açıklayabilseler.