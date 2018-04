Ve öne çıkan kentler var.

Barselona son 20 yılın en iyi performans gösteren şehri...

Ama son gelişmeler ve Barselona’da birkaç yıldır “Artık turizm yeter” kampanyaları bu popülerliği biraz törpüledi.

Yine de Barselona İspanya’ya gelen turistin neredeyse yarısını tek başına çekiyor.

Son yıllarda öne çıkan bir başka adres Atina...

Özellikle hafta sonu buluşmalarına ev sahipliği yapıyor.

Berlin de öyle...

Bu şehirlere baktığınızda ortak noktaları görüyoruz.

Otel sayısı kadar restoranların çokluğu dikkat çekiyor.

İyi ve alternatifi olan restoranlardan bahsediyorum.

İyi şeflerin, iyi menülerin yarıştığı mekanlar...

Ve uluslararası organizasyonlar...

Bu olmazsa olmaz.

Kongreler, çalıştaylar, zirveler ve festivaller...

Hep söylüyorum, iyi temalı festivaller bir kentin tanıtımında çok etkili oluyor.

İzmir’in böyle bir şansı var.

Hep oldu.

Bundan sonra da İzmir’in günleri başlıyor.

İzmir, Türkiye’de giderek daha çok konuşulan bir yer haline geliyor.

Ben istiyorum ki, düşündüklerimizi uluslararası yapalım.





Festivallerin sayısını artıralım, İzmir’i bir Barselona, Berlin, Atina gibi festivaller kenti yapalım.



***

Geçenlerde bu konuları genç bir arkadaşımla tartıştık.

Adı Tamer Varis...

O da benim gibi festivallere inanın biri...

Aslında kendi çapında bir şeyler de yapıyor.

İzmir’in ilk ve tek müzik festivalini yapan kişi...

Epic Fair’in ilki 2016’da yapıldı, bu yıl üçüncüsü yapılacak.

Festivalin çok sevdiğim bir sloganı da var.

“Kendine has...”

Kendine has olan her şeyi severim.

Teşekkür Tamer...

Epic Fair festivalinde kimler sahne alacak?

Afro-pop’un efsane ismi Orlando Julius ve Londralı Psych Funk grubu The Heliocentrics, Bahreyn ve İngiltere merkezli etnik, saykedelik müzik grubu Flamingods ve İsveçli postpunk grubu Viagra Boys festivalin yurt dışı konukları... Özellikle Avrupa’da festivallerde görmeye alıştığımız Gaye Su Akyol, geçtiğimiz sene Alman plak şirketi City Slang ile anlaşan ve Avrupa’da birçok şehirde konser veren Jakuzi, müzisyen İlhan Erşahin, dünyanın en önemli elektronik müzik sahnelerinde verdiği performanslar ile ünlenen Oceanvs Orientalis yerli sahneden göze çarpan isimler. Festivalde izleyeceğimiz diğer isimler ise şöyle, Eskiz, Ağaçkana, Al’York, Longaz, Red Bull Müzik sahnesinde ise Rain Lab, Ethnique Punch, The Flabbies, Alpman, Ati ve Aşk Üçgeni...

Daha ne olsun...

Peki, festival nerede?

Festival, İzmir şehir merkezindeki tropik bir park olan Kültürpark’ta gerçekleşiyor. Kültürpark’ın içindeki Kübana ve Ada Gazinosu’nda gerçekleşecek. 21 Nisan’ı takviminize not edin.

Kültürpark’ı daha iyi kullanalım

BEN de Tamer Varis gibi düşünüyorum.

Tamer diyor ki...

“Kültürpark’tan yeteri kadar yararlanamıyoruz. Müzik buluşmaları burada olmalı...”

Sanatın her alanı için Kültürpark’ta yer var.

Zaten adı kültür ve park...

Ben eski fuar alanının gelecekte yeniden gözde olacağını düşünüyorum.

Şimdi değil mi?

Ben daha iyi olmasını istediğim için yazıyorum.

Ve olacak da...

Kültürpark, sadece etkinlik günlerinde değil, her mevsimde bir buluşma adresi olmalıdır.



Bodrum Bodrum

HÜRRİYET bir süredir ekonomi zirveleri yapıyor. Sekizincisi Bodrum’daydı.

Ben Bodrum’u sevenlerdenim.

Hele kışın, baharda çok daha güzel oluyor.

Yazı ayrı bir güzel, ama kışları tam bir mola verme adresi...

Şirketler kadar kentlerin de kendilerini konumlandırması çok önemli.

Bodrum, bunu başaran ender yerlerden biri...

Bodrum’un sorunları yok mu?

Çok...

Çünkü, 70’lerden sonra müthiş bir ilgiyle adeta işgal edildi.

Eski Bodrum’dan eser yok şimdi...

Buna rağmen bunu kendi içinde absorbe eden bir yer Bodrum...

Bana göre çok büyük artıları olan bir yer.

Bunda Mehmet Kocadon’un önemli bir rolü oldu.

Kocadon, Bodrum’un konumlandırmasını iyi yaptı, fuarlara gitmekten vazgeçmedi, iyi bir stratejiyle diğer tatil beldelerinden Bodrum’u ayrıştırdı.

Bodrum bugün turizmin süper ligindedir.

İyi bir salon şart

BENCE Bodrum’a iyi bir salon lazım.

Bu kadar etkili insanın geldiği, önemli buluşmalara, toplantılara ev sahipliği yapan bir yerin iyi bir tiyatro, konser salonuna ihtiyacı var.

Büyük holdinglerin yaz toplantılarının yapıldığı yer Bodrum olduğuna göre bu kuruluşların öncülüğünde ortak bir proje hayata geçirilebilir.

Hem ihtiyaç var, hem de Bodrum’u biraz daha parlatmak için bu şart gibi gözüküyor.

Sanatsız hiçbir şey olmuyor.