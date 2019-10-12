Kendimizi daha iyi anlatmalıyız

BARIŞ Planı Harekatı’na toplumsal büyük bir destek var.
Ben de destekliyorum.
Türkiye bu meselede çok haklı ve sonuna kadar güvenliğini korumak zorunda.
Herkes gibi dileğim; askerimizin başarılı olması, teröristlerden arındırılmış güvenli bir bölgenin yaratılması.
Operasyon da ne kadar kısa sürerse o kadar iyi tabii...
Bu arada yurtdışı medyayı yakından takip ediyorum.
Türkiye’nin belki aleyhine değil ama farklı bir yayın politikası izliyorlar.
Sadece Amerikan medyası değil, Avrupa medyası da öyle...
Özetle...
Bizim gerçeklerimizi bilmeden, bölgenin hassasiyetlerini dikkate almadan yorumlar getiriyorlar.
Binlerce kilometre uzaktan resmen ahkam kesiyorlar.
Tutarsızca, bilgisizce yayınlara devam ediyorlar.
Ben Türkiye’nin her konuda daha iyi bir iletişim stratejisine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Lobicilikte geçmişe göre daha iyi olmamıza rağmen yeterli olduğumuzu asla düşünmüyorum.
İletişim güçlü senaryolar, güçlü lobi planlarıyla olabilir ancak...
Bu da süreklilik gerektirir.
Çok yönlü ve büyük bir sabırla anlatmak, bıkmadan yeniden anlatmak gerekir.
Türkiye bugün başka bir yerde ama öyle yorumlar okuyor ve dinliyorum ki hala eski Türkiye zannediyorlar.
Biz kendimizi biliyoruz ama dünyanın da bilmesini istiyorsak; daha aktif bir iletişim stratejisi uygulamalıyız.
Entertainment yani eğlence
bu alanda yatırımlar artmalı
ENTERTAINMENT, yani eğlence giderek öne çıkan bir sektör...
Türkiye’nin bu alanda yeni yatırımlara, yeni bakış açılarına ihtiyacı var.
Genç bir nüfusa sahibiz, turizm ülkesiyiz ve bu alanda yapabileceğimiz çok şey bulunuyor.
İzmir’de de örneğin ilgiyle izlediğim yatırımlar oluyor.
Bunlardan biri bugün açılıyor.
Hangout Performance Hall...
Bilgisayar mühendisi Halil Zurnacı ve doktor Kayhan Tuğrul’un bir girişimi...
Kayhan’ı çocukluğundan beri tanıyorum sayılır.
Ailenin tamamı doktor diyebilirim. Kendisi de Yeditepe Üniversitesi’nde tıp okudu, Almanya Bonn’da göz ihtisası yaptı. 9 yıl özel sektörde çalıştı. Medikal alanda yöneticilik görevinde bulundu. Sonra kendine başka bir alan yarattı. Eğlence sektörüne hızlı bir giriş yaptı.
Gastronomide ilk girişimini yaptı, şimdi de eğlence alanında...
Hangout Performance Hall’ı açılmadan gezdim.
Sosyokültürel hayatımıza yeni bir slogan kazandırıyorlar ve diyorlar ki...
“Başka Bir Şey...”
İzmir’e yeni nesil bir eğlence anlayışı getirmek istiyorlar.
Hafta sonları canlı performanslar olacak. Yıl sonuna kadar her cuma, cumartesi Türkiye’nin önemli sanatçılarını ağırlayacaklar. Hafta içi de okullar, üniversiteler, genç yetenekler için salonlarını açacaklar.
Her büyük kentte olduğu gibi İzmir’in de geniş salonlara ihtiyacı var.
Ve sanatın her alanını kapsayacak yeni mekanlar gerekir.
Rock ve alternatif müzik yükseliyor.
Örneğin elektronik müzik yapacak Hangout Cure adında bir ikiz mekan kurgulamışlar.
Önemli olan herkesin ödeyebileceği rakamlarda konserlerin olacak olması.
Yeni mekanları destekliyorum ve sayılarının artmasını istiyorum.
Biri bilgisayar mühendisi, diğeri tıp okumuş bu iki girişimciyi de kutluyorum.
Bu takımı beğendim
PINAR Karşıyaka’nın FİBA Erkekler Avrupa Kupası eleme turundaki İsveç temsilcisi Boras Basket ile maçına gittim. Karşıyaka zorlanmadan maçı kazandı ve Avrupa’da gruplara kaldı. Birincisi takımı beğendim, eksikleri var ve Ufuk Sarıca bunları kapatacak tecrübeye sahip…
İkincisi geçen yıllara göre çok daha iddialı bir takım kurulmuş; Play Off’lara rahatlıkla kalabileceğini düşünüyorum.
Gelelim futbola...
Karşıyaka’nın yeri bu lig olamaz. Mutlaka ama mutlaka transfer yasağının kaldırılması ve stadın yapılması gerekir.
O yüzden Karşıyaka camiasının bir bütün olması lazım.
Geçen gün yazmıştım, bugün de tekrar etmek isterim.
Zor koşullarda başkanlık yapmak, yönetim kurullarında görev yapmak kolay değildir.
Camianın bu yönetime sahip çıkması ve stat meselesinde kamuoyu yaratması gerekir.
Göztepe’nin stadı bitiyor, Karşıyaka’nın daha başlamamış olmasını camia nasıl karşılıyor, gerçekten merak ediyorum.
Kendimizi daha iyi anlatmalıyız
BARIŞ Planı Harekatı’na toplumsal büyük bir destek var.
Ben de destekliyorum.
Türkiye bu meselede çok haklı ve sonuna kadar güvenliğini korumak zorunda.
Herkes gibi dileğim; askerimizin başarılı olması, teröristlerden arındırılmış güvenli bir bölgenin yaratılması.
Operasyon da ne kadar kısa sürerse o kadar iyi tabii...
Bu arada yurtdışı medyayı yakından takip ediyorum.
Türkiye’nin belki aleyhine değil ama farklı bir yayın politikası izliyorlar.
Sadece Amerikan medyası değil, Avrupa medyası da öyle...
Özetle...
Bizim gerçeklerimizi bilmeden, bölgenin hassasiyetlerini dikkate almadan yorumlar getiriyorlar.
Binlerce kilometre uzaktan resmen ahkam kesiyorlar.
Tutarsızca, bilgisizce yayınlara devam ediyorlar.
Ben Türkiye’nin her konuda daha iyi bir iletişim stratejisine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Lobicilikte geçmişe göre daha iyi olmamıza rağmen yeterli olduğumuzu asla düşünmüyorum.
İletişim güçlü senaryolar, güçlü lobi planlarıyla olabilir ancak...
Bu da süreklilik gerektirir.
Çok yönlü ve büyük bir sabırla anlatmak, bıkmadan yeniden anlatmak gerekir.
Türkiye bugün başka bir yerde ama öyle yorumlar okuyor ve dinliyorum ki hala eski Türkiye zannediyorlar.
Biz kendimizi biliyoruz ama dünyanın da bilmesini istiyorsak; daha aktif bir iletişim stratejisi uygulamalıyız.
Entertainment yani eğlence
bu alanda yatırımlar artmalı
ENTERTAINMENT, yani eğlence giderek öne çıkan bir sektör...
Türkiye’nin bu alanda yeni yatırımlara, yeni bakış açılarına ihtiyacı var.
Genç bir nüfusa sahibiz, turizm ülkesiyiz ve bu alanda yapabileceğimiz çok şey bulunuyor.
İzmir’de de örneğin ilgiyle izlediğim yatırımlar oluyor.
Bunlardan biri bugün açılıyor.
Hangout Performance Hall...
Bilgisayar mühendisi Halil Zurnacı ve doktor Kayhan Tuğrul’un bir girişimi...
Kayhan’ı çocukluğundan beri tanıyorum sayılır.
Ailenin tamamı doktor diyebilirim. Kendisi de Yeditepe Üniversitesi’nde tıp okudu, Almanya Bonn’da göz ihtisası yaptı. 9 yıl özel sektörde çalıştı. Medikal alanda yöneticilik görevinde bulundu. Sonra kendine başka bir alan yarattı. Eğlence sektörüne hızlı bir giriş yaptı.
Gastronomide ilk girişimini yaptı, şimdi de eğlence alanında...
Hangout Performance Hall’ı açılmadan gezdim.
Sosyokültürel hayatımıza yeni bir slogan kazandırıyorlar ve diyorlar ki...
“Başka Bir Şey...”
İzmir’e yeni nesil bir eğlence anlayışı getirmek istiyorlar.
Hafta sonları canlı performanslar olacak. Yıl sonuna kadar her cuma, cumartesi Türkiye’nin önemli sanatçılarını ağırlayacaklar. Hafta içi de okullar, üniversiteler, genç yetenekler için salonlarını açacaklar.
Her büyük kentte olduğu gibi İzmir’in de geniş salonlara ihtiyacı var.
Ve sanatın her alanını kapsayacak yeni mekanlar gerekir.
Rock ve alternatif müzik yükseliyor.
Örneğin elektronik müzik yapacak Hangout Cure adında bir ikiz mekan kurgulamışlar.
Önemli olan herkesin ödeyebileceği rakamlarda konserlerin olacak olması.
Yeni mekanları destekliyorum ve sayılarının artmasını istiyorum.
Biri bilgisayar mühendisi, diğeri tıp okumuş bu iki girişimciyi de kutluyorum.
Bu takımı beğendim
PINAR Karşıyaka’nın FİBA Erkekler Avrupa Kupası eleme turundaki İsveç temsilcisi Boras Basket ile maçına gittim. Karşıyaka zorlanmadan maçı kazandı ve Avrupa’da gruplara kaldı. Birincisi takımı beğendim, eksikleri var ve Ufuk Sarıca bunları kapatacak tecrübeye sahip…
İkincisi geçen yıllara göre çok daha iddialı bir takım kurulmuş; Play Off’lara rahatlıkla kalabileceğini düşünüyorum.
Gelelim futbola...
Karşıyaka’nın yeri bu lig olamaz. Mutlaka ama mutlaka transfer yasağının kaldırılması ve stadın yapılması gerekir.
O yüzden Karşıyaka camiasının bir bütün olması lazım.
Geçen gün yazmıştım, bugün de tekrar etmek isterim.
Zor koşullarda başkanlık yapmak, yönetim kurullarında görev yapmak kolay değildir.
Camianın bu yönetime sahip çıkması ve stat meselesinde kamuoyu yaratması gerekir.
Göztepe’nin stadı bitiyor, Karşıyaka’nın daha başlamamış olmasını camia nasıl karşılıyor, gerçekten merak ediyorum.