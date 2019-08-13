Karşıyaka bir spor kulübünün ötesindedir

BAZI kulüpleri spor endeksli düşünmemek gerekir. Kuruldukları yılların ruhuna baktığımızda, bu kulüplerin bir sivil toplum örgütü gibi faaliyet gösterdiğini görüyoruz.
Hele bazıları var ki; Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Anadolu’nun aydınlanmasında, milli akımların yayılmasında, ülkenin yeniden inşasında da görev almışlar.
1923’ten sonra da modern Türkiye’nin inşasında, kurgusunda önemli görevler üstlenmişler.
Evet; spor bir üst çatı ve insanları buluşturan bir amaç ancak geniş ve topluma yayılmış bir sivil toplumculuk görevini asla unutmamışlar.
O kulüplerin başında Karşıyaka geliyor.
1912’de kurulmuş ama kökleri çok daha eskilere gidiyor.
O yüzden ben kuruluş tarihlerinden biraz öncesine hep bakarım.
İnsanları bir araya getiren, buluşturan, bir çatı altında toplayan amaçlar neydi ve bu insanlar neler yapmak istiyorlardı?
Karşıyaka modern Türkiye’yi anlatan en önemli kurumların başında gelir.
Özetle...
Karşıyaka bir spor kulübünün çok ötesindedir.
Ve bugün olduğu noktadan çok daha iyisini hak etmektedir.
Karşıyaka’nın yeri yeniden Süper Lig’dir; çok branşlı bir kulüp olma özelliğine yeniden kavuşmasıdır ve geçmişin ruhuna uygun bir sivil toplum örgütü gibi çalışmalıdır.
Karşıyaka stadını istiyor
BAZI şeylerin sembolik anlamı vardır. Bana göre Karşıyaka’nın çıkışı stadı bitmeden başlamaz.
Size bu stadın öyküsünü özetleyeyim.
***
Temel atma töreninden on ay geçmiş; 1938 Nisan’ında stadın tesviyesi bitmek üzeredir. Kulüp binası inşaatına başlamak için ise Türk Spor Kurumu’nca hazırlanmış planlar beklenmekteydi. Cumhuriyet Bayramı’nda açılması düşünülen Karşıyaka Stadı’nda, Aydın Milletvekili ve Türk Spor Kurumu Başkanı olan Adnan Menderes incelemelerde bulunmuştu. 1938 Temmuz’unda bir gazete haberi yapımı devam eden statla ilgili bazı ayrıntılar vermekteydi. İzmir’de sporcu gençlik için antrenman sahaları yapıldığı belirtilen habere göre bu sahalarının ilki tamamlanmak üzere olan Karşıyaka Stadı’ydı. Türk Spor Kurumu, kulüp binası için 8000 lira ayırmıştı. Stadın 400 metrelik koşu yolu, atletizmin tüm dalları için uygun yerler, bir futbol sahası ve kapalı bir salon, güreş, voleybol ve basketbol yerleri, kadın ve erkek sporcular için ayrı duş ve soyunma yerleriyle kulüp yönetim kuruluna ait odalar da yapılacaktı. Karşıyaka Stadı kulüpçe, Karşıyaka Kız Muallim Okulu, ortaokullar ile ilkokullar son sınıflarının beden terbiyesi çalışmaları için hazır bulundurulacaktı. Stadın bir baş antrenörü bulunacak ve gençleri düzenli olarak çalıştıracaktı. Stat ve kulüp, bir beden terbiyesi mektebi halinde faaliyet gösterecekti.
6 Ekim 1938 Perşembe günü Karşıyaka’daki stada yapılacak kulüp binası ile spor salonunun, 19 bin 752 lira 35 kuruş keşifname üzerinden açık eksiltme ile ihale edileceğini duyuruldu. Bu duyurudan bir yıl sonra 30 Ekim 1939 günü saat 14.00’te Karşıyaka Stadı, Altay ile KSK arasında bir futbol maçı ve çeşitli güreş müsabakalarının yapıldığı resmi bir törenle açıldı.
***
Yazdığım gibi Karşıyaka Stadı yıllarca bir beden terbiyesi okulu gibi çalıştı.
O yüzden Karşıyaka sadece bir spor kulübü değildir.
Bir sivil sivil toplum örgütü gibi yıllarca çalışmış, Türkiye’nin gençlerine yuva olmuş, milli sporcular yetiştirmiştir.
***
Karşıyaka stadını istiyor ve bekliyor.
Bu stadı ne olursa olsun yapmalıyız.
----
1912 Derneği’nin kuruluş
ilkeleri bugün de geçerli
2000’lerin başında telefonum çaldı. Arayan Mehmet Ali Kasalı’ydı. Hem iş dünyasının, hem de Karşıyaka’nın tanıdığı bir isimdi. “Karşıyaka için bir şeyler yapmalıyız” dedi. Yedi kişi toplandık, hem de günlerce, sonra halka genişledi, arama toplantıları yapıldı, gelecek planları kurgulandı.
Ve 1912 Karşıyaka Derneği; kulübün kuruluş ruhuna uygun kuruldu. Dernek kulübün günlük faaliyetleri dışındaki gelecek hayallerine ortak olmak istiyordu. Camiayı bir arada tutacak, Karşıyaka’nın tarihini ve kültürel değerlerini araştırmak, yaygınlaştırmak, korumak istiyorlardı.
Spor araştırma ve eğitim merkezleri, spor okulları, Karşıyaka Koleji ve üniversitesi gibi eğitim kurumları kurmak, kurslar, dershaneler açmak, bilgi teknolojisi ve iletişiminde yer almayı planlamışlardı.
KSK’ye kendi gelirleri ile yönetilebileceği kalıcı ekonomik mali kaynak sağlayacak projeler geliştirmek ve uygulamak, halkın katılımını sağlamak; Karşıyaka imajını, renklerini, logo gibi marka özelliklerini, tüketim gücünü harekete geçirmek istiyorlardı.
Yani kurulduğu döneme göre epeyce ilerici ve olması gereken şeylerdi.
Bazen planlanan olmuyor. Nedenlerine girmek istemiyorum.
Ama şunu biliyorum.
1912 Karşıyaka Derneği’nin kuruluş ilkeleri bugün için çok daha geçerlidir.
Ve bu ilkeler Karşıyaka camiası için bir anayasa niteliğindedir.
Cem Karagözlü yeni başkan
1912 Karşıyaka Derneği’nin yeni bir başkanı ve yönetim kurulu var. Camianın iyi tanıdığı, benim de yakın dostum Cem Karagözlü başkan oldu. Yönetimde Cenk Karace, Mustafa Karluk, Avni Sirek, Semih Türetken, Kaan Akacun, Vehbi Moğol, Hakan Özduran, Tolga Uysal, Haldun Metinler, Mustafa Giray, Mert Rüstem, Kerem Özsoy, Cem Zeren, Kamil Koç, Yalım Temizocak, Özer Uğur, Uluç Serim, Cihangir Özşener, Emre Erdil, Engin Ceylan, Adnan Kurtulmuş var.
Benim beklentim çok. İzmir’in fikir önderleri, Karşıyaka’yı yönetenler, kulübün başkanı, büyük camia, Karşıyaka’yı büyüten bütün sivil toplum örgütleri ve 1912 Karşıyaka Derneği birlikte çalışmalılar. Öncelikle stadı yaptırmalılar, Karşıyaka’yı Süper Lig’e taşımalılar.
Karşıyaka bir spor kulübünün ötesindedir
BAZI kulüpleri spor endeksli düşünmemek gerekir. Kuruldukları yılların ruhuna baktığımızda, bu kulüplerin bir sivil toplum örgütü gibi faaliyet gösterdiğini görüyoruz.
Hele bazıları var ki; Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Anadolu’nun aydınlanmasında, milli akımların yayılmasında, ülkenin yeniden inşasında da görev almışlar.
1923’ten sonra da modern Türkiye’nin inşasında, kurgusunda önemli görevler üstlenmişler.
Evet; spor bir üst çatı ve insanları buluşturan bir amaç ancak geniş ve topluma yayılmış bir sivil toplumculuk görevini asla unutmamışlar.
O kulüplerin başında Karşıyaka geliyor.
1912’de kurulmuş ama kökleri çok daha eskilere gidiyor.
O yüzden ben kuruluş tarihlerinden biraz öncesine hep bakarım.
İnsanları bir araya getiren, buluşturan, bir çatı altında toplayan amaçlar neydi ve bu insanlar neler yapmak istiyorlardı?
Karşıyaka modern Türkiye’yi anlatan en önemli kurumların başında gelir.
Özetle...
Karşıyaka bir spor kulübünün çok ötesindedir.
Ve bugün olduğu noktadan çok daha iyisini hak etmektedir.
Karşıyaka’nın yeri yeniden Süper Lig’dir; çok branşlı bir kulüp olma özelliğine yeniden kavuşmasıdır ve geçmişin ruhuna uygun bir sivil toplum örgütü gibi çalışmalıdır.
Karşıyaka stadını istiyor
BAZI şeylerin sembolik anlamı vardır. Bana göre Karşıyaka’nın çıkışı stadı bitmeden başlamaz.
Size bu stadın öyküsünü özetleyeyim.
***
Temel atma töreninden on ay geçmiş; 1938 Nisan’ında stadın tesviyesi bitmek üzeredir. Kulüp binası inşaatına başlamak için ise Türk Spor Kurumu’nca hazırlanmış planlar beklenmekteydi. Cumhuriyet Bayramı’nda açılması düşünülen Karşıyaka Stadı’nda, Aydın Milletvekili ve Türk Spor Kurumu Başkanı olan Adnan Menderes incelemelerde bulunmuştu. 1938 Temmuz’unda bir gazete haberi yapımı devam eden statla ilgili bazı ayrıntılar vermekteydi. İzmir’de sporcu gençlik için antrenman sahaları yapıldığı belirtilen habere göre bu sahalarının ilki tamamlanmak üzere olan Karşıyaka Stadı’ydı. Türk Spor Kurumu, kulüp binası için 8000 lira ayırmıştı. Stadın 400 metrelik koşu yolu, atletizmin tüm dalları için uygun yerler, bir futbol sahası ve kapalı bir salon, güreş, voleybol ve basketbol yerleri, kadın ve erkek sporcular için ayrı duş ve soyunma yerleriyle kulüp yönetim kuruluna ait odalar da yapılacaktı. Karşıyaka Stadı kulüpçe, Karşıyaka Kız Muallim Okulu, ortaokullar ile ilkokullar son sınıflarının beden terbiyesi çalışmaları için hazır bulundurulacaktı. Stadın bir baş antrenörü bulunacak ve gençleri düzenli olarak çalıştıracaktı. Stat ve kulüp, bir beden terbiyesi mektebi halinde faaliyet gösterecekti.
6 Ekim 1938 Perşembe günü Karşıyaka’daki stada yapılacak kulüp binası ile spor salonunun, 19 bin 752 lira 35 kuruş keşifname üzerinden açık eksiltme ile ihale edileceğini duyuruldu. Bu duyurudan bir yıl sonra 30 Ekim 1939 günü saat 14.00’te Karşıyaka Stadı, Altay ile KSK arasında bir futbol maçı ve çeşitli güreş müsabakalarının yapıldığı resmi bir törenle açıldı.
***
Yazdığım gibi Karşıyaka Stadı yıllarca bir beden terbiyesi okulu gibi çalıştı.
O yüzden Karşıyaka sadece bir spor kulübü değildir.
Bir sivil sivil toplum örgütü gibi yıllarca çalışmış, Türkiye’nin gençlerine yuva olmuş, milli sporcular yetiştirmiştir.
***
Karşıyaka stadını istiyor ve bekliyor.
Bu stadı ne olursa olsun yapmalıyız.
----
1912 Derneği’nin kuruluş
ilkeleri bugün de geçerli
2000’lerin başında telefonum çaldı. Arayan Mehmet Ali Kasalı’ydı. Hem iş dünyasının, hem de Karşıyaka’nın tanıdığı bir isimdi. “Karşıyaka için bir şeyler yapmalıyız” dedi. Yedi kişi toplandık, hem de günlerce, sonra halka genişledi, arama toplantıları yapıldı, gelecek planları kurgulandı.
Ve 1912 Karşıyaka Derneği; kulübün kuruluş ruhuna uygun kuruldu. Dernek kulübün günlük faaliyetleri dışındaki gelecek hayallerine ortak olmak istiyordu. Camiayı bir arada tutacak, Karşıyaka’nın tarihini ve kültürel değerlerini araştırmak, yaygınlaştırmak, korumak istiyorlardı.
Spor araştırma ve eğitim merkezleri, spor okulları, Karşıyaka Koleji ve üniversitesi gibi eğitim kurumları kurmak, kurslar, dershaneler açmak, bilgi teknolojisi ve iletişiminde yer almayı planlamışlardı.
KSK’ye kendi gelirleri ile yönetilebileceği kalıcı ekonomik mali kaynak sağlayacak projeler geliştirmek ve uygulamak, halkın katılımını sağlamak; Karşıyaka imajını, renklerini, logo gibi marka özelliklerini, tüketim gücünü harekete geçirmek istiyorlardı.
Yani kurulduğu döneme göre epeyce ilerici ve olması gereken şeylerdi.
Bazen planlanan olmuyor. Nedenlerine girmek istemiyorum.
Ama şunu biliyorum.
1912 Karşıyaka Derneği’nin kuruluş ilkeleri bugün için çok daha geçerlidir.
Ve bu ilkeler Karşıyaka camiası için bir anayasa niteliğindedir.
Cem Karagözlü yeni başkan
1912 Karşıyaka Derneği’nin yeni bir başkanı ve yönetim kurulu var. Camianın iyi tanıdığı, benim de yakın dostum Cem Karagözlü başkan oldu. Yönetimde Cenk Karace, Mustafa Karluk, Avni Sirek, Semih Türetken, Kaan Akacun, Vehbi Moğol, Hakan Özduran, Tolga Uysal, Haldun Metinler, Mustafa Giray, Mert Rüstem, Kerem Özsoy, Cem Zeren, Kamil Koç, Yalım Temizocak, Özer Uğur, Uluç Serim, Cihangir Özşener, Emre Erdil, Engin Ceylan, Adnan Kurtulmuş var.
Benim beklentim çok. İzmir’in fikir önderleri, Karşıyaka’yı yönetenler, kulübün başkanı, büyük camia, Karşıyaka’yı büyüten bütün sivil toplum örgütleri ve 1912 Karşıyaka Derneği birlikte çalışmalılar. Öncelikle stadı yaptırmalılar, Karşıyaka’yı Süper Lig’e taşımalılar.