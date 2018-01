O da Kars...

Son günlerde herkes Kars’ı konuşuyor.

Bunda Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın da büyük katkısı olduğunu unutmamak gerekir.

Doğu Ekpresi sosyal medyanın ilgi odağı olduğundan beri trende yer bulmak mümkün değil.

Geçen gün bir arkadaşım söyledi.

Okulların ara tatilini düşünerek aylar öncesinden tren için bilet aramışlar, tabii ki yer bulamamışlar.

Doğu Ekspresi; Ankara’dan Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izliyor.

Yolculuk hem nostaljik, hem eğlenceli...

Bu da ilgiyi artıyor.

Ben Kars’a birkaç kere gittim.

Türkiye’de en çok etkilendiğim yerlerden biri Ani Harabeleri’ydi.

Kars’a gidenler Ani’yi görmeden gelmesinler.

İşte bu son örnek bile tanıtımın ne kadar önemli ve etkili olduğunu bize gösteriyor.

Sadece turizmde değil, elinizde her ürünü doğru bir yöntemle tanıttığınızda çok iyi sonuçlar alabiliyorsunuz.

Tabi Kars’ın giderek yükselen kış turizmini, kayak merkezlerini ayrıca konuşmak gerekir.

Yıllarca Avrupa’ya giden kayak meraklıları son yıllarda rotasını Kars ve Erzurum’a çevirmiş durumdalar.

Hep yazıyorum.

Turizmde tematik destinasyonlar öne çıkıyor.

Türkiye’nin her bölgesi ayrı bir güzel, ayrı bir zenginlik...

Tekrarlıyorum.

Ege Bölgesi de kıyıları kadar alternatif turizmleriyle yeniden değerlendirilmeli.

Kars örnek olsun.





Çok güzel hareketler bunlar



İŞTE Altınordu’nun verdiği bir ders daha...

Rakip takım Balıkesir’den Kuban yan hakemin ofsayt bayrağını görüp ceza alanında topu elle tutuyor. Hakem düdük çalmadan yapılan bu hareket nedeniyle Altınordu lehine penaltı kararı veriyor.

Altınordu’dan Barışcan Işık Altunbaş da topu taca atıyor.

İnternette görüntüler var.

Tribün şiddetinin arttığı, futbolda hiç de onaylamadığımız saha içi kavgalarının olduğu bir dönemde bu hareket bana çok iyi geldi.

Altınordu’nun “iyi futbolcu” olmanın önüne “önce iyi birey olmayı” koymasını takdir ediyorum.

Gördüğünüz gibi bu meyvesini veriyor.

İyi birey işte böyle yapıyor.

Topu taça atarak gönülleri kazanıyor.





“Özür dilerim” diyen hasta



HASTANELERDEKİ şiddeti hepimiz görüyoruz.

Doktorlar canla başla hastayı iyileştirmek, bazen de kritik bir karar vererek hayata döndürmek için çalışıyorlar.

Elbette hastanelerde doktorlara yardımcı olan sağlık personeli var.

Onlar da son yıllarda aynı dertten şikayetçi...

Dün hoşuma giden haberlerden biri de; “Hata yaptım, özür dilerim” diyen bir hastamızdı.

Olay İzmir’de, Alsancak Devlet Hastanesi’nde oluyor.

Muayene sırasının uzaması üzerine doktorla tartışan Can Aksu; hatasını anlayıp önce doktordan, sonra hastaneden, sonra da İzmir Tabip Odası’ndan özür diliyor.

Bu da güzel, topluma örnek olan hareketlerden biri...





Karşıyaka için yeni yol haritası



CUMARTESİ günü Karşıyaka kongresine gittim. Kulüp, tarihinin en sıkıntılı dönemini yaşıyor.

Böyle dönemlerde salonların tansiyonu da epey yüksek oluyor.

Ama şunu hatırlatmak isterim.

Mazi, geçmiş deneyimler, büyük camialar işte böyle dönemlerde ortaya çıkıyor.

O yüzden sakin, soğukkanlı ve stratejik davranmak gerekiyor.

Karşıyaka için her zaman bir çözüm yolu olur.

Ama bunun için ne çok aceleci, ne de çok yavaş hareket etmek gerekiyor.

Yani şunu söylüyorum.

Yeni yönetim kongrede alınan kararları hayata geçirmek, kulübün kurtuluşu için belirlenen şirketleşme modelinde zamanı iyi kullanmalı.

Net, açık, camiayı kucaklayıcı ve gelecek için en iyi senaryoyu hayata geçirmeli.

Zor bir görev...

Ama zoru başarmak da ayrı bir keyiftir.