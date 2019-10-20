ŞADIMAN Şenbalkan meslektaşım, çok eski bir dostum...
Kaleminden hep toplumsal olayları ve insan öykülerini okudum.
Müthiş röportajlar yaptı ve etkileyici kitaplar yazdı.
Son yazdığı ve şimdi yeniden derlediği kitabında kadına şiddeti işliyor.
“Kadına Şiddet Madalyonun Öbür Yüzü” 2013 Aralık ayında IQ Yayınevi’nden çıktı. Politikacı, gazeteci, psikolog, psikiyatrist, doktor, ev kadını, iş kadını, yazar, sanatçı, din adamı, avukat ve hakim, belediye başkanlarıyla yapılmış röportajlar var.
Bu alanda yazılmış en iyi kitaplardandır, çünkü toplumun büyük çoğunluğunun görüşlerine yer verir.
Üzerinden altı yıl geçmiş olmasına rağmen şiddet ve kadın cinayetleri daha da arttı.
Ne yazık ki; terör kadar önemsediğimiz bir konu halini aldı.
Ben de Şadıman gibi düşünüyorum.
Şiddetin en temel nedeni eğitimsizlik...
Eğitimsizlik beraberinde hoşgörüsüzlüğü, tahammülsüzlüğü getiriyor.
“Biz nasıl böyle olduk” diyoruz ya; işte kitapta bu soruların cevabını bulabilirsiniz.
Yine çok sevdiğim bir gazeteci dostum Hürol Dağdelen, Şadıman’ı anlatırken; “Şadıman Şenbalkan kadına şiddetin alfabesini yazdı” demişti.
Haklıdır; Şadıman kalabalıklar içinde yalnız kalmış bir kadındır.
Ve inanın çok daha fazlasını hep hak etmiştir.
Ama böyledir.
Yazarlar, düşünürler ve fikri olanlar bazen yalnız bırakırlar.
Onlar da yine en güvendikleri limana, yazmaya sığınırlar.
Bu kitap işte o kadınların öyküsünü anlatır, o kadınların öykülerini anlattırır.
O bir gönül elçisi
ŞADIMAN Şenbalkan, ilk baskısını güncelledi, yeni röportajlar, bilgiler ekledi. Kitabın yeni baskısında Adalet Kalkınma Partisi’nin önemli ismi Binali Yıldırım’la yapılmış bir röportaj da olacak.
Şadıman diyor ki;
“Yeni baskım için hayatla tek başına mücadele eden bir kadın olarak herkesin ilgisini bekliyorum. Amacım Türkiye’nin neresinde olursa olsun; kadınlarımızın hayatına ışık olmak, onların elinden tutmak. Ve bunu İzmir’den başlatacağım. Bütün belediye başkanlarımızdan yardım istiyorum. Ben bir nefer olacağım, onların gönül elçileri olacağım. Bu kitap vasıtasıyla daha çok şiddet gören yerlere gidelim istiyorum. Bir dernek değilim, STK değilim ama kadınım, insanım ve kadınlarımızı iyi biliyorum...”
Şadıman ve Şadıman gibi kadınlar desteği hak ediyor.
Evlilikte yüzde 51 başarıdır
EVLİLİK gerçekten zor sanat...
Bekarlar evlenmeyi, evlenenler özgürlüklerini istiyor.
Ama söylemem lazım.
Hayatı yalnız sürdürmek de gerçekten zor...
Herkes evlilikte yüzde 100 bir mutluluk ve başarı bekliyor.
Ben de diyorum ki; yüzde 51 iyidir.
Geriye kalan 49’luk bölüm fazla gibi gözükse de; 51’i yönetmek her zaman daha kolaydır.
Çoğunluk sizdedir... 51’i 60’lara, 70’lere, 80’lere çıkarmak her zaman sizin elinizdedir.
O yüzden evlilikte yüzde 51 iyidir ve başarıdır.
İyi günde kötü günde derken
ŞADIMAN Şenbalkan evlenirken nikah memurunun bizlere sorduğu soruları hatırlattı.
Neydi o klasik sorular?
“Bay ve bayan filan kişi, iyi günde, kötü günde, varlıkta ve yoklukta, hastalıkta ve sağlıkta, birbirinizi koruyup kollayacağınıza şahitler huzurunda, bu nikâha iştirak etmiş misafirleriniz önünde söz veriyor, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, falanı karılığa ve filanı kocalığa kabul ediyor musunuz?”
Biz de “Evet” diyoruz değil mi?
Sonra bu “Evet” nasıl şiddete, nasıl cinayetle sonlanan bir öyküye dönüşüyor?
İşte Şadıman’ın kitabında bunlar var.
Hayatın gerçekleri; Türkiye’nin bana göre en sıkıntılı konularından biri olan kadına şiddetle ilgili konuşmuş, tespitler, öneriler var.
Madalyonun öbür yanı
ŞADIMAN Şenbalkan kitabının ismini “Kadına şiddet madalyonun öbür yüzü” koydu.
Kadına şiddet zaten temel meselemiz...
Bir de kimsenin ilgilenmediği madalyonun öbür yüzü var.
Oysa ben bir karar aşamasındayken, ya da bir konuyu derinlemesine incelerken hep madalyonun öbür yüzüne bakarım.
Bir de şeytanın avukatlığını yapanlara...
Onlar bazen sevimsiz gibi görünebilir, bazen uyumsuz oldukları da düşünülebilir.
Ama sizi büyük yanlışlardan da döndürebilir.
Ben madalyonun öbür yanına bakanları severim.
Kadına şiddetin alfabesini yazdı
ŞADIMAN Şenbalkan meslektaşım, çok eski bir dostum...
Kaleminden hep toplumsal olayları ve insan öykülerini okudum.
Müthiş röportajlar yaptı ve etkileyici kitaplar yazdı.
Son yazdığı ve şimdi yeniden derlediği kitabında kadına şiddeti işliyor.
“Kadına Şiddet Madalyonun Öbür Yüzü” 2013 Aralık ayında IQ Yayınevi’nden çıktı. Politikacı, gazeteci, psikolog, psikiyatrist, doktor, ev kadını, iş kadını, yazar, sanatçı, din adamı, avukat ve hakim, belediye başkanlarıyla yapılmış röportajlar var.
Bu alanda yazılmış en iyi kitaplardandır, çünkü toplumun büyük çoğunluğunun görüşlerine yer verir.
Üzerinden altı yıl geçmiş olmasına rağmen şiddet ve kadın cinayetleri daha da arttı.
Ne yazık ki; terör kadar önemsediğimiz bir konu halini aldı.
Ben de Şadıman gibi düşünüyorum.
Şiddetin en temel nedeni eğitimsizlik...
Eğitimsizlik beraberinde hoşgörüsüzlüğü, tahammülsüzlüğü getiriyor.
“Biz nasıl böyle olduk” diyoruz ya; işte kitapta bu soruların cevabını bulabilirsiniz.
Yine çok sevdiğim bir gazeteci dostum Hürol Dağdelen, Şadıman’ı anlatırken; “Şadıman Şenbalkan kadına şiddetin alfabesini yazdı” demişti.
Haklıdır; Şadıman kalabalıklar içinde yalnız kalmış bir kadındır.
Ve inanın çok daha fazlasını hep hak etmiştir.
Ama böyledir.
Yazarlar, düşünürler ve fikri olanlar bazen yalnız bırakırlar.
Onlar da yine en güvendikleri limana, yazmaya sığınırlar.
Bu kitap işte o kadınların öyküsünü anlatır, o kadınların öykülerini anlattırır.
O bir gönül elçisi
ŞADIMAN Şenbalkan, ilk baskısını güncelledi, yeni röportajlar, bilgiler ekledi. Kitabın yeni baskısında Adalet Kalkınma Partisi’nin önemli ismi Binali Yıldırım’la yapılmış bir röportaj da olacak.
Şadıman diyor ki;
“Yeni baskım için hayatla tek başına mücadele eden bir kadın olarak herkesin ilgisini bekliyorum. Amacım Türkiye’nin neresinde olursa olsun; kadınlarımızın hayatına ışık olmak, onların elinden tutmak. Ve bunu İzmir’den başlatacağım. Bütün belediye başkanlarımızdan yardım istiyorum. Ben bir nefer olacağım, onların gönül elçileri olacağım. Bu kitap vasıtasıyla daha çok şiddet gören yerlere gidelim istiyorum. Bir dernek değilim, STK değilim ama kadınım, insanım ve kadınlarımızı iyi biliyorum...”
Şadıman ve Şadıman gibi kadınlar desteği hak ediyor.
Evlilikte yüzde 51 başarıdır
EVLİLİK gerçekten zor sanat...
Bekarlar evlenmeyi, evlenenler özgürlüklerini istiyor.
Ama söylemem lazım.
Hayatı yalnız sürdürmek de gerçekten zor...
Herkes evlilikte yüzde 100 bir mutluluk ve başarı bekliyor.
Ben de diyorum ki; yüzde 51 iyidir.
Geriye kalan 49’luk bölüm fazla gibi gözükse de; 51’i yönetmek her zaman daha kolaydır.
Çoğunluk sizdedir... 51’i 60’lara, 70’lere, 80’lere çıkarmak her zaman sizin elinizdedir.
O yüzden evlilikte yüzde 51 iyidir ve başarıdır.
İyi günde kötü günde derken
ŞADIMAN Şenbalkan evlenirken nikah memurunun bizlere sorduğu soruları hatırlattı.
Neydi o klasik sorular?
“Bay ve bayan filan kişi, iyi günde, kötü günde, varlıkta ve yoklukta, hastalıkta ve sağlıkta, birbirinizi koruyup kollayacağınıza şahitler huzurunda, bu nikâha iştirak etmiş misafirleriniz önünde söz veriyor, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, falanı karılığa ve filanı kocalığa kabul ediyor musunuz?”
Biz de “Evet” diyoruz değil mi?
Sonra bu “Evet” nasıl şiddete, nasıl cinayetle sonlanan bir öyküye dönüşüyor?
İşte Şadıman’ın kitabında bunlar var.
Hayatın gerçekleri; Türkiye’nin bana göre en sıkıntılı konularından biri olan kadına şiddetle ilgili konuşmuş, tespitler, öneriler var.
Madalyonun öbür yanı
ŞADIMAN Şenbalkan kitabının ismini “Kadına şiddet madalyonun öbür yüzü” koydu.
Kadına şiddet zaten temel meselemiz...
Bir de kimsenin ilgilenmediği madalyonun öbür yüzü var.
Oysa ben bir karar aşamasındayken, ya da bir konuyu derinlemesine incelerken hep madalyonun öbür yüzüne bakarım.
Bir de şeytanın avukatlığını yapanlara...
Onlar bazen sevimsiz gibi görünebilir, bazen uyumsuz oldukları da düşünülebilir.
Ama sizi büyük yanlışlardan da döndürebilir.
Ben madalyonun öbür yanına bakanları severim.