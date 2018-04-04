Kadın ve çocuk dostu herkesi destekliyoruz

TÜRKİYE’de bazı şeyler değişinceye kadar pozitif ayrımcılık yapmak lazım.

Çünkü başka türlü bazı değerlerin, bazı kurumların, bazı kavramların oturması mümkün değil.

Özellikle de kadınlarımız ve gençlerimiz için bunu yapmamız gerekiyor.

Aydın’da Başkan Özlem Çerçioğlu ilk kadın mehteran ve zeybek takımını kurmuş.

Üstelik ambulanslara, otobüslere kadın şoförler alınmış.

Eminim Türkiye’nin birçok yerinde, belediyesinde benzer uygulamalar yapılıyor.

En son olarak açıklandığı için Aydın’ı yazıyorum.

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Bir süredir şiddet, mobbing, öldürme, istismar olaylarını o kadar çok duyuyoruz ki; bu tür haberler bize çok iyi geliyor.

Kadınlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkmalıyız.

Toplumda hak ettikleri yerde ve mutlu bir şekilde olmalarını sağlamalıyız.

Evet, pozitif ayrımcılık yapmak zorundayız.

Bazı şeyleri, bazı kafaları değiştirene kadar da bunu ısrarla yapmalıyız.

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Kadın ve çocuk dostu kurumları, kuruluşları, şirketleri destekliyoruz.



İzmir’de bir gün batımı

VALLA dilime bir takıldı, günlerdir aynı şarkıyı dinliyor ve söylüyorum.

Deniz Tekin söylüyor; “İzmir’de bir gün batımı”nı...

Söz; Aziz Zafer Tekin’e ait...





Şarkı şöyle...

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Başka bir şehri istemem artık...

Gönlümün güneşi sensin İzmirim...

Kordon’un büyüsüne yedi düvel aşık...

Gözümün bebeği, canım İzmirim...

İzmir’de bir gün batımı ne hoş olur salınarak...

İzmir’de bir gün batımı, Kordon’da dolaşarak...

Oynaşır körfezde mavi dalgalar...

Süzülür üstünde özgür martılar...

Ah bağrında binbir güzelliği saklar, gözümün bebeği, canım İzmirim...

Karşıyaka’da hep dolaşayım, Kadifekale’den hayran bakayım.

Seni veren Allah’a kurban olayım...

Gözümün bebeği, canım İzmirim...



Yerelde gönül ittifakı

GENEL ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifakların olacağı artık kesin... AK Parti ve MHP ittifakı karşısında büyük ihtimal karşı bir ittifak oluşacak gibi gözüküyor.

Daha önce ise yerel seçimler var.

Türk siyasi tarihinde belediye seçimleri hep önemli olmuştur.

Aslında 2002’de AK Parti’nin iktidara gelişinde de yerel seçimlerin etkisi olmuştur.

94 yerel seçimlerinin etkisi 2002’ye, sonrası da bugünlere yansımıştır.

Dolayısıyla belediye seçimlerinde genel bir ittifaktan değil; bir uzlaşı, bir güçbirliği, beraber hareket etme beklenebilir.

Aslında gönüllü ittifaktan başka bir şey de beklememek gerekir.

O yüzden yerel seçim yarışı bu sefer çok renkli ve çekişmeli geçecektir.



Alerji mevsimi bile değişti

“KÜRESEL ısınma” meselesine çevrecilerin romantik yaklaşımı olarak baktı birçok insan...

Ama bugün görülüyor ki; çok büyük bir mesele...

İnsanoğlunun gelecekte en fazla zaman harcayacağı konuların başında geliyor.

Bakın bu sene gerçek bir kış yaşamadık.

Geçen yıl ise Haziran’a kadar gerçek anlamda bahar gelemedi.

Bahar gibi kendini gösterip direkt yaza giriş yaptık.

Mevsimler birer ay sanki kaymış gibiydi.

Şimdilerde ise kışın ortasında baharla karışık yazlar gelip gidiyor.

Böyle olunca da alerji mevsimi de değişti.

Benim gibi arası polenlerle iyi olmayan biri için burnumun kaşındığı, gözlerimin yaşardığı dönemler mayıs, hazirandı.

Bu sene ise şubatta bile polenlerle dans eder olduk.

Sadece ben değil, birçok alerjik yapılı insandan duyuyorum bu şikayetleri...

Anlayacağınız; dünyaya bir şeyler oluyor.

Bizim alerjilerden bu çok net belli oluyor.