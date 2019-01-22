İzmir’in çok konuşulması normal

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilçe adaylarının bir an önce açıklanmasını istediğini söylemiş. “Bir an önce olsun. Bu hafta olması konusunda ısrarımızı dile getirdik” demiş.
İzmir’de de böyle bir algı var, “Geç kaldık” deniyor.
AK Parti bu seçimlerde; CHP’nin aksine daha planlı ve erken davranarak listelerini netleştirdi.
Özellikle büyükşehirlerde, ilçe belediye başkan adaylarıyla birlikte açıklamalar yaptı.
***
Geçen hafta en çok konuşulan konu İzmir’di. Bu hafta da öyle olacak gibi gözüküyor.
Pazar günü Aziz Kocaoğlu, yaşananlara açıklık getirdi ve aday adayı olma konusundaki gerekçelerini bir kez daha anlattı.
Bu gerekçelerin kabul görüp görmeyeceğini göreceğiz.
Ama CHP için İzmir’de yeni bir durum var.
Bütün hesaplar ve olasılıklar Kocaoğlu’nun aday olmayacağı üzerine kurgulanmıştı.
Genel Merkez aday belirleme sürecindeki kriterlerinden biri olarak Kocaoğlu’nun sahada olmasını görüyordu.
Yani adayın, Kocaoğlu’nun desteğini alarak kampanyayı sürdürmesi isteniyordu.
Şimdi ise kendisi aday...
***
Ben İzmirlilerin biraz kafalarının karışık olduğunu görüyorum.
Katıldığı birçok toplantıda kendisine “Devam edin” telkinlerini ısrarla reddeden Kocaoğlu’nun son dakika aday olmasını doğru bulanlar olduğu kadar eleştirenler de var.
Ben yine günün sonunda öne çıkan aday adaylarının isimlerini sıralamak istiyorum.
Tunç Soyer yine en çok gündemde olan isim...
Tuncay Özkan, Parti Meclisi’nde güçlü, en çok konuşulan isimlerden...
Abdul Batur; olasılıklar arasında...
Murat Bakan; “Milletvekili de olabilir” denirse potadaki isimlerden...
Ve elbette Aziz Kocaoğlu; kararını değiştirmiş olsa da, mevcut belediye başkanı olduğu için en çok konuşulan kişi...
***
26 ya da 27’sinde yapılacak Parti Meclisi’nde kararın çıkması bekleniyor.
Nasıl olsa alışığız
BU dönemler böyledir.
Ne yazsanız eleştiriliyorsunuz.
Ne yazsanız eksik bulunuyorsunuz.
CHP’yi yazsanız AK Partililer, AK Partiyi yazsanız CHP’liler bir şeyler söylüyor.
Önemli olan herkesi yazıyor olmamız.
Doğruya doğru, yanlışa yanlış yazabiliyorsak sorun yok.
Biz nasıl olsa eleştirilere alışığız; en ağır olanlara bile...
Karaburun ilgiyi hak ediyor
AK Parti’nin İzmir adayı Nihat Zeybekci, Karaburun’u çok öne çıkarıyor. Bana göre de Karaburun çok daha fazlasını hak ediyor.
Mordoğan, Karaburun yolundan dolayı bazen gidilirken zorlanan bir yerdi.
Şimdi yollar bitiyor; Karaburun’a ilgi artacaktır.
Tabii akıllara hemen popüler tatil beldeleri geliyor.
En azından göreceli olarak daha bakir, daha az yapılanması olan yerlerin korunmasını sağlamalıyız.
Mordoğan, Karaburun da işte o yerlerden biri...
Kampanyalar çok değişti
BİR de şu var.
Eski seçim kampanyalarını artık beklemeyin.
Eskiden meydanlarda geçen seçimler artık medyanın da güçlenmesiyle gazeteler, televizyonlar ve sosyal medya aracılığıyla çok daha güçlü ve kısa sürede yapılıyor.
Üstelik seçmen artık istediği zaman, istediği gibi bu mesajlara ulaşıyor.
Bunun dışında seçmenin direkt adaya ulaşabilme gücü bile var.
Bir tek mesajla soru sorabiliyor anında cevabını alabiliyor.
Bu dönem öyle bir dönem...
O yüzden kampanyaların süreleri de, stratejileri de çok değişti.
Dağınık spor notları
* Altay Ümraniye’yi, hem de deplasmanda yenince sosyal medyada müthiş bir kıyamet koptu.
* Geçen seneki Göztepe’yle bu seneki Göztepe arasında fark var. Geçen sene “Göztepe yener” diye maçı seyrediyordum; bu sene “Göztepe yenebilir” diye seyrediyorum.
* Karşıyaka Van’ı geçemedi. Puan puandır ama dilerim kaybedilen puanları aramayız. Buna rağmen Karşıyaka seyircisi yine tribünlerdeydi. Statlarımız daha iyi olsa, Karşıyaka da bir üst ligde olsa ne güzel olurdu, diye düşünmeden edemedim.
* Altınordu daha iyi olmalı. Bekliyoruz.
İzmir’in çok konuşulması normal
CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilçe adaylarının bir an önce açıklanmasını istediğini söylemiş. “Bir an önce olsun. Bu hafta olması konusunda ısrarımızı dile getirdik” demiş.
İzmir’de de böyle bir algı var, “Geç kaldık” deniyor.
AK Parti bu seçimlerde; CHP’nin aksine daha planlı ve erken davranarak listelerini netleştirdi.
Özellikle büyükşehirlerde, ilçe belediye başkan adaylarıyla birlikte açıklamalar yaptı.
***
Geçen hafta en çok konuşulan konu İzmir’di. Bu hafta da öyle olacak gibi gözüküyor.
Pazar günü Aziz Kocaoğlu, yaşananlara açıklık getirdi ve aday adayı olma konusundaki gerekçelerini bir kez daha anlattı.
Bu gerekçelerin kabul görüp görmeyeceğini göreceğiz.
Ama CHP için İzmir’de yeni bir durum var.
Bütün hesaplar ve olasılıklar Kocaoğlu’nun aday olmayacağı üzerine kurgulanmıştı.
Genel Merkez aday belirleme sürecindeki kriterlerinden biri olarak Kocaoğlu’nun sahada olmasını görüyordu.
Yani adayın, Kocaoğlu’nun desteğini alarak kampanyayı sürdürmesi isteniyordu.
Şimdi ise kendisi aday...
***
Ben İzmirlilerin biraz kafalarının karışık olduğunu görüyorum.
Katıldığı birçok toplantıda kendisine “Devam edin” telkinlerini ısrarla reddeden Kocaoğlu’nun son dakika aday olmasını doğru bulanlar olduğu kadar eleştirenler de var.
Ben yine günün sonunda öne çıkan aday adaylarının isimlerini sıralamak istiyorum.
Tunç Soyer yine en çok gündemde olan isim...
Tuncay Özkan, Parti Meclisi’nde güçlü, en çok konuşulan isimlerden...
Abdul Batur; olasılıklar arasında...
Murat Bakan; “Milletvekili de olabilir” denirse potadaki isimlerden...
Ve elbette Aziz Kocaoğlu; kararını değiştirmiş olsa da, mevcut belediye başkanı olduğu için en çok konuşulan kişi...
***
26 ya da 27’sinde yapılacak Parti Meclisi’nde kararın çıkması bekleniyor.
Nasıl olsa alışığız
BU dönemler böyledir.
Ne yazsanız eleştiriliyorsunuz.
Ne yazsanız eksik bulunuyorsunuz.
CHP’yi yazsanız AK Partililer, AK Partiyi yazsanız CHP’liler bir şeyler söylüyor.
Önemli olan herkesi yazıyor olmamız.
Doğruya doğru, yanlışa yanlış yazabiliyorsak sorun yok.
Biz nasıl olsa eleştirilere alışığız; en ağır olanlara bile...
Karaburun ilgiyi hak ediyor
AK Parti’nin İzmir adayı Nihat Zeybekci, Karaburun’u çok öne çıkarıyor. Bana göre de Karaburun çok daha fazlasını hak ediyor.
Mordoğan, Karaburun yolundan dolayı bazen gidilirken zorlanan bir yerdi.
Şimdi yollar bitiyor; Karaburun’a ilgi artacaktır.
Tabii akıllara hemen popüler tatil beldeleri geliyor.
En azından göreceli olarak daha bakir, daha az yapılanması olan yerlerin korunmasını sağlamalıyız.
Mordoğan, Karaburun da işte o yerlerden biri...
Kampanyalar çok değişti
BİR de şu var.
Eski seçim kampanyalarını artık beklemeyin.
Eskiden meydanlarda geçen seçimler artık medyanın da güçlenmesiyle gazeteler, televizyonlar ve sosyal medya aracılığıyla çok daha güçlü ve kısa sürede yapılıyor.
Üstelik seçmen artık istediği zaman, istediği gibi bu mesajlara ulaşıyor.
Bunun dışında seçmenin direkt adaya ulaşabilme gücü bile var.
Bir tek mesajla soru sorabiliyor anında cevabını alabiliyor.
Bu dönem öyle bir dönem...
O yüzden kampanyaların süreleri de, stratejileri de çok değişti.
Dağınık spor notları
* Altay Ümraniye’yi, hem de deplasmanda yenince sosyal medyada müthiş bir kıyamet koptu.
* Geçen seneki Göztepe’yle bu seneki Göztepe arasında fark var. Geçen sene “Göztepe yener” diye maçı seyrediyordum; bu sene “Göztepe yenebilir” diye seyrediyorum.
* Karşıyaka Van’ı geçemedi. Puan puandır ama dilerim kaybedilen puanları aramayız. Buna rağmen Karşıyaka seyircisi yine tribünlerdeydi. Statlarımız daha iyi olsa, Karşıyaka da bir üst ligde olsa ne güzel olurdu, diye düşünmeden edemedim.
* Altınordu daha iyi olmalı. Bekliyoruz.