İzmir’in bu önerisini destekliyorum

AVRUPA Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger İzmir’deydi.
Her zaman olduğu gibi İzmir ve Türkiye ile ilgili olumlu mesajlar verdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer “Türkiye’den ve AB’den şehirler arasındaki işbirliğinde İzmir’in lider rol oynayacağına inanıyorum” dedi.
***
Bakın Türkiye’nin yüzü her zaman Avrupa’ya dönüktür.
Son dönemde ilişkiler soğumuş gibi gözükse de; şunu çok iyi bilmeliyiz.
Türkiye Avrupa’ya lazımdır.
Türkiye’siz bir Avrupa her zaman eksik kalacaktır.
O yüzden ilişkilerin yenilenmesi, tazelenmesi şarttır.
Bizim için Avrupa Birliği çıpası olmazsa olmazdır.
Christian Berger’in İzmir ziyaretinde Tunç Soyer bir öneride de bulundu.
Dedi ki...
“Geleceğin kentler dünyası olacağına, kentler arası ilişkilerin daha da güçlenmesi gerektiğine inanıyorum. Eğer Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Bölgeler Komitesi’nin bir çalışma grubu olacaksa İzmir’in orada olmasını çok arzu ederiz. Akdeniz’in bir sınır değil kentleri birleştiren bir güç olduğu inancındayım...”
Bu öneriye ben de katılıyorum.
Çünkü artık ülkelerin yarışından daha çok kentlerin rekabetinden ve işbirliğinden söz ediyoruz.
Akdeniz Birliği fikri de bana çok sıcak geliyor.
***
Avrupa Birliği sürecini 50 yıldır konuşuyoruz.
İlişkileri tazeleyecek yeni adımlar belki de kentler arasındaki bu yeni diyalog süreciyle hızlanacak.
Christian Berger’in “Birçok konuda zaten İzmir’le işbirliği içindeydik. Önerilerinizi Brüksel’e ileteceğim. Bölgeler Komitesi için önerilerinize katılıyorum” diye bir yanıt vermesini de olumlu karşılıyorum.
Verheugen’in
ziyaretini
hatırladım
EYLÜL 2004’te Avrupa Birliği’nin o zamanki Genişlemeden Sorumlu Komiseri Verheugen İzmir’e gelmişti.
Verheugen, ESİAD’ın konuğuydu ve önemli temaslarda bulundu.
Bu arada bir İzmir turu da atmıştı.
Özel sohbetlerde İzmir’in kendisi için ayrı bir yeri olduğunu, kentin Avrupa Birliği’ne olan desteğinden çok etkilendiğini söylemişti.
ESİAD’ın o günkü başkanı Mehmet Ali Kasalı’ydı.
Ve hatırlıyorum çok da güzel bir konuşma yapmıştı.
Bakın o günden bugüne ESİAD “Anadolu Semalarında, Avrupa Ufukları” başlıklı bir proje yönetiyor.
Derneğin kuruluşun ilk gününden bu yana Avrupa Birliği konusunda çok etkili işler yapıldı.
Her gelen yeni başkan projeye sahip çıktığı gibi, toplumun bilgilendirilmesi konusunda son derece iyi projeler sürdürdü.
ESİAD’ın şimdiki Başkanı Fadıl Sivri de aynı titizlikle bu çalışmaların arkasında...
Sivil toplum örgütlerinin Türkiye’nin Avrupa Birliği süreciyle ilgili görüşleri hala taze ve kuvvetli bir destekle devam ediyor.
Ve yine görüyor ve hissediyorum ki; Türkiye’nin ilişkileri yeniden ısıtmasında büyük fayda var.
Tekrar ediyorum; bu sadece Türkiye’nin geleceği için değil, Avrupa için de önemli bir adım...
Türkiye’siz bir Avrupa düşünülmez.
Zaman da çok kıymetli
DÜN bir yazı yazdım.
Dedim ki...
Başkanları artık biraz rahat bırakın.
Odalar, dernekler yeni seçilen belediye başkanlarını ziyaret etmek için yarışa girdiler.
Başkanlar da elbette bu nezaket ziyaretlerini nezaketen kabul ediyorlar.
Ama anlıyorum ki; bir yerde kesmek gerekiyor.
Çünkü Ege Bölgesi’nde binlerce dernek, vakıf, oda var.
Yani sivil toplum örgütleri bizim bölgemizde epeyce kuvvetliler ve her birinin devam ettirdikleri onlarca proje var.
Ben bu ziyaretlerin zamana yayılması gerektiğini düşünüyorum.
Geleneklerimiz çok güzel ama zamanın da kıymetli olduğunu bilelim.
Sosyal medya perhizi
BU ara siyaset konuşmadığım için şunları yapıyorum.
* Eskisine göre çok daha fazla müzik dinliyorum. Kendi listelerimi güncelliyorum.
* Netflix’de her gece en az üç dizi arka arkaya izliyorum.
* Sosyal medya perhizine fena taktım. Twitter’a hele hiç girmiyorum. Facebook’ta gezinmeyeli zaten çok uzun zaman oldu. Sadece arada ne var ne yok diye instagrama giriyorum. Hepsi bu kadar...
* 30 sayfa okumadan uyumuyorum.
* Haftanın en az üç, dört günü spor yapmadan rahatlayamıyorum.
İzmir’in bu önerisini destekliyorum
AVRUPA Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger İzmir’deydi.
Her zaman olduğu gibi İzmir ve Türkiye ile ilgili olumlu mesajlar verdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer “Türkiye’den ve AB’den şehirler arasındaki işbirliğinde İzmir’in lider rol oynayacağına inanıyorum” dedi.
***
Bakın Türkiye’nin yüzü her zaman Avrupa’ya dönüktür.
Son dönemde ilişkiler soğumuş gibi gözükse de; şunu çok iyi bilmeliyiz.
Türkiye Avrupa’ya lazımdır.
Türkiye’siz bir Avrupa her zaman eksik kalacaktır.
O yüzden ilişkilerin yenilenmesi, tazelenmesi şarttır.
Bizim için Avrupa Birliği çıpası olmazsa olmazdır.
Christian Berger’in İzmir ziyaretinde Tunç Soyer bir öneride de bulundu.
Dedi ki...
“Geleceğin kentler dünyası olacağına, kentler arası ilişkilerin daha da güçlenmesi gerektiğine inanıyorum. Eğer Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Bölgeler Komitesi’nin bir çalışma grubu olacaksa İzmir’in orada olmasını çok arzu ederiz. Akdeniz’in bir sınır değil kentleri birleştiren bir güç olduğu inancındayım...”
Bu öneriye ben de katılıyorum.
Çünkü artık ülkelerin yarışından daha çok kentlerin rekabetinden ve işbirliğinden söz ediyoruz.
Akdeniz Birliği fikri de bana çok sıcak geliyor.
***
Avrupa Birliği sürecini 50 yıldır konuşuyoruz.
İlişkileri tazeleyecek yeni adımlar belki de kentler arasındaki bu yeni diyalog süreciyle hızlanacak.
Christian Berger’in “Birçok konuda zaten İzmir’le işbirliği içindeydik. Önerilerinizi Brüksel’e ileteceğim. Bölgeler Komitesi için önerilerinize katılıyorum” diye bir yanıt vermesini de olumlu karşılıyorum.
Verheugen’in
ziyaretini
hatırladım
EYLÜL 2004’te Avrupa Birliği’nin o zamanki Genişlemeden Sorumlu Komiseri Verheugen İzmir’e gelmişti.
Verheugen, ESİAD’ın konuğuydu ve önemli temaslarda bulundu.
Bu arada bir İzmir turu da atmıştı.
Özel sohbetlerde İzmir’in kendisi için ayrı bir yeri olduğunu, kentin Avrupa Birliği’ne olan desteğinden çok etkilendiğini söylemişti.
ESİAD’ın o günkü başkanı Mehmet Ali Kasalı’ydı.
Ve hatırlıyorum çok da güzel bir konuşma yapmıştı.
Bakın o günden bugüne ESİAD “Anadolu Semalarında, Avrupa Ufukları” başlıklı bir proje yönetiyor.
Derneğin kuruluşun ilk gününden bu yana Avrupa Birliği konusunda çok etkili işler yapıldı.
Her gelen yeni başkan projeye sahip çıktığı gibi, toplumun bilgilendirilmesi konusunda son derece iyi projeler sürdürdü.
ESİAD’ın şimdiki Başkanı Fadıl Sivri de aynı titizlikle bu çalışmaların arkasında...
Sivil toplum örgütlerinin Türkiye’nin Avrupa Birliği süreciyle ilgili görüşleri hala taze ve kuvvetli bir destekle devam ediyor.
Ve yine görüyor ve hissediyorum ki; Türkiye’nin ilişkileri yeniden ısıtmasında büyük fayda var.
Tekrar ediyorum; bu sadece Türkiye’nin geleceği için değil, Avrupa için de önemli bir adım...
Türkiye’siz bir Avrupa düşünülmez.
Zaman da çok kıymetli
DÜN bir yazı yazdım.
Dedim ki...
Başkanları artık biraz rahat bırakın.
Odalar, dernekler yeni seçilen belediye başkanlarını ziyaret etmek için yarışa girdiler.
Başkanlar da elbette bu nezaket ziyaretlerini nezaketen kabul ediyorlar.
Ama anlıyorum ki; bir yerde kesmek gerekiyor.
Çünkü Ege Bölgesi’nde binlerce dernek, vakıf, oda var.
Yani sivil toplum örgütleri bizim bölgemizde epeyce kuvvetliler ve her birinin devam ettirdikleri onlarca proje var.
Ben bu ziyaretlerin zamana yayılması gerektiğini düşünüyorum.
Geleneklerimiz çok güzel ama zamanın da kıymetli olduğunu bilelim.
Sosyal medya perhizi
BU ara siyaset konuşmadığım için şunları yapıyorum.
* Eskisine göre çok daha fazla müzik dinliyorum. Kendi listelerimi güncelliyorum.
* Netflix’de her gece en az üç dizi arka arkaya izliyorum.
* Sosyal medya perhizine fena taktım. Twitter’a hele hiç girmiyorum. Facebook’ta gezinmeyeli zaten çok uzun zaman oldu. Sadece arada ne var ne yok diye instagrama giriyorum. Hepsi bu kadar...
* 30 sayfa okumadan uyumuyorum.
* Haftanın en az üç, dört günü spor yapmadan rahatlayamıyorum.