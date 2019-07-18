İzmir’i bir Silikon Vadisi’ne dönüştürelim

MAHMUT Özgener ile ortak bir hayalimiz var.
Ben kafamdaki projeye “Dijital kafalı İzmir” adını koymuştum.
Önerim de şuydu.
İzmir Türkiye’nin teknoloji üssü olsun. Bunun için devlet desteğini açıklasın ve İzmir’i teknoloji serbest şehri haline dönüştürelim.
Silikon Vadisi’nin bugün ekonomik değeri 3 trilyon doların üzerinde ve daha önemlisi buraları gelecek vaadediyor, insanların hayal kurmalarını sağlıyor.
Benim dijital kafalı İzmir modelinde de bunlar vardı.
***
Özgener; İzmir Ticaret Odası Başkanı seçildikten sonra kendisini ziyaret ettiğimde bana ilk söylediği de bu oldu.
İzmir Girişimcilik Merkezi’ni kurmak istediğini söyledi.
Geçen günkü zirvede de bunun ismini açıkladı.
“İZQ...”
Çok sevdim bu ismi..
Biliyorum ve inanıyorum ki; bu bir başlangıç olacak.
Ama ortak hayalimiz bütün kentin bir İZQ’ya dönüşmesidir.
Çünkü şunu çok iyi biliyorum.
Türkiye daha iyisini yapabilecek güce sahip, bunu da teknolojiyle yapmalı.
“İzmir Girişimcilik Zirvesi 2019” da gördük.
Sahnedeki iki İzmirli bizlere müthiş şeyler anlattı.
Silikon Vadisi’nde yaptığı çalışmalarla tanınan Eczacıbaşı Holding ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül İldeniz’in girişimcilik öyküsünü yakından takip edenlerdenim. Şunu söylemem gerekir.
Silikon Vadisi; Kuzey Kaliforniya’daki San Francisco vadisinin bir parçası olan San Jose vadisine verilen isim değildir.
Bir insanlık hayalidir.
Ve o hayalde geleceğin kurguları vardır.
O vadide Türk gençleri de görev yapıyor; dünyanın her yerinden gelen iyi beyinler de...
Ben böyle bir İzmir’den bahsediyorum işte...
***
Ve Osman Kibar...
Samumed’in kurucusu, insanlık adına heyecan veren buluşlar yapan biyoteknoloji şirketinin kurucusu…
O da bir İzmirli...
Hep söylüyorum; Amerika’ya gitmeseydi bu hayalleri gerçekleştirme şansı olur muydu?
Bugünün Türkiye’sinde bunları yapmak zor...
Ama bunu denemeliyiz.
Osman Kibar bunları anlattı, nasıl yaptıklarını, nereye gitmek istediklerini...
Benim kadar salonu dolduran herkes çok heyecanlandı.
Bu beyinler var; hem de Türkiye’de...
Gelin İzmir’i bir Silikon Vadisi’ne dönüştürelim.
Bu toplantıyı örnek gösteriyorum
“İZMİR Girişimcilik Zirvesi 2019” son yıllarda takip ettiğim en iyi organizasyonlardan biriydi.
Neden mi?
Bir kere müthiş bir ilgi vardı; Adnan Saygun Kültür Merkezi’ni hiç bu kadar kalabalık görmemiştim.
İçeriye girenlerden çok daha fazlası kuyruktaydı.
İkincisi çok iyi kurgulanmış bir içerik vardı. Konuşmacılar iyi seçilmişti ve katılanların ilk defa duyacakları yeniliklerden haberdar ettiler.
Üçüncüsü zaman yönetimi de iyiydi. Sıkmayan, dozu iyi ayarlanmış, salonun iklimini bozmayan bir tonda sunumlar yapıldı.
Dördüncüsü konuşmacılar Türkiye’ye örnek olabilecek bir formatta konuşmalarını yaptı.
Görsellik vardı, interaktif ortam unutulmamıştı, yenilikler öne çıkarılmıştı, deneyimler unutulmadı ve konuşmacılar günlük hayatın içindeymiş gibi rahattılar. Zaman zaman espriler yaptılar, salonun ilgisini hep dinamik tuttular.
İzmir Ticaret Odası’nı kutluyorum.
Gerçekten örnek bir zirveye imza attılar.
Devamını isteriz.
Şimdiden piyasa
değeri 15
milyar dolar
Samumed’in kurucusu Osman Kibar’ın konuşmasını İzmir Ticaret Odası önümüzdeki hafta yayınlayacak. Tavsiyem izlemeniz ve notlar almanız.
Samumed ne yapıyor?
Özellikle kanser tedavisi için mucizevi ilaçlar tasarlıyor. Alzheimer, körlük gibi hastalıkların tedavisi, yaşlanmasının tersine çevrilerek vücudun gençleşmesi gibi konularda da son aşamaya gelmiş çalışmalar yapıyor.
Ve bunlar arka arkaya piyasaya sunulacak.
Kibar konuşmasında bazı örnekler verdi.
Örneğin umudu tükenmiş bir pankreas hastasının 90 günde ayağa kalkmasını anlattı.
Örneğin ağır bir alzheimer hastasının yürümeye başladığı, çocuklarıyla sohbet ettiği videoları gösterdi.
Örneğin kemik hastası olan bir hastanın aldığı tedavi sonrasında kemik yapısının 20’li yaşlara yaklaştığını aktardı.
Ve bunları yapan bir Türk arkadaş ekibi...
Aynı sınıfta okumuş, ortak hayallerde buluşmuş 4 Türk...
Şimdilik piyasa değeri 15 milyar doları geçen Samumed’i, bir de ilaçlarını piyasaya verdikten sonra düşünün...
Osman Kibar ve Mahmut Özgener ile bir hatıra fotoğrafı çektirdik.
Meslektaşım İsmet Berkan ile Kibar hakkında en fazla yazı yazan biriyim.
Yani başarı öykülerinin de takipçisi olacağım.
İnsan ömrü uzuyor
Bir gerçek var.
İnsan ömrü uzuyor, uzayacak da...
Önemli olan bunu iyi yönetebilmekte...
Kanser, alzheimer gibi tedavisi zor hastalıklar için umut veren gelişmeler var.
Ama Osman Kibar’ın anlattıklarından ben daha çok yaşlanmayı geciktirecek, sağlığın bozulmasını önleyecek ilaçların öne çıkacağını hissettim.
Bu konuda da epeyce gelişmeler yaşanıyor.
Yaşayıp göreceğiz.
İzmir’i bir Silikon Vadisi’ne dönüştürelim
MAHMUT Özgener ile ortak bir hayalimiz var.
Ben kafamdaki projeye “Dijital kafalı İzmir” adını koymuştum.
Önerim de şuydu.
İzmir Türkiye’nin teknoloji üssü olsun. Bunun için devlet desteğini açıklasın ve İzmir’i teknoloji serbest şehri haline dönüştürelim.
Silikon Vadisi’nin bugün ekonomik değeri 3 trilyon doların üzerinde ve daha önemlisi buraları gelecek vaadediyor, insanların hayal kurmalarını sağlıyor.
Benim dijital kafalı İzmir modelinde de bunlar vardı.
***
Özgener; İzmir Ticaret Odası Başkanı seçildikten sonra kendisini ziyaret ettiğimde bana ilk söylediği de bu oldu.
İzmir Girişimcilik Merkezi’ni kurmak istediğini söyledi.
Geçen günkü zirvede de bunun ismini açıkladı.
“İZQ...”
Çok sevdim bu ismi..
Biliyorum ve inanıyorum ki; bu bir başlangıç olacak.
Ama ortak hayalimiz bütün kentin bir İZQ’ya dönüşmesidir.
Çünkü şunu çok iyi biliyorum.
Türkiye daha iyisini yapabilecek güce sahip, bunu da teknolojiyle yapmalı.
“İzmir Girişimcilik Zirvesi 2019” da gördük.
Sahnedeki iki İzmirli bizlere müthiş şeyler anlattı.
Silikon Vadisi’nde yaptığı çalışmalarla tanınan Eczacıbaşı Holding ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül İldeniz’in girişimcilik öyküsünü yakından takip edenlerdenim. Şunu söylemem gerekir.
Silikon Vadisi; Kuzey Kaliforniya’daki San Francisco vadisinin bir parçası olan San Jose vadisine verilen isim değildir.
Bir insanlık hayalidir.
Ve o hayalde geleceğin kurguları vardır.
O vadide Türk gençleri de görev yapıyor; dünyanın her yerinden gelen iyi beyinler de...
Ben böyle bir İzmir’den bahsediyorum işte...
***
Ve Osman Kibar...
Samumed’in kurucusu, insanlık adına heyecan veren buluşlar yapan biyoteknoloji şirketinin kurucusu…
O da bir İzmirli...
Hep söylüyorum; Amerika’ya gitmeseydi bu hayalleri gerçekleştirme şansı olur muydu?
Bugünün Türkiye’sinde bunları yapmak zor...
Ama bunu denemeliyiz.
Osman Kibar bunları anlattı, nasıl yaptıklarını, nereye gitmek istediklerini...
Benim kadar salonu dolduran herkes çok heyecanlandı.
Bu beyinler var; hem de Türkiye’de...
Gelin İzmir’i bir Silikon Vadisi’ne dönüştürelim.
Bu toplantıyı örnek gösteriyorum
“İZMİR Girişimcilik Zirvesi 2019” son yıllarda takip ettiğim en iyi organizasyonlardan biriydi.
Neden mi?
Bir kere müthiş bir ilgi vardı; Adnan Saygun Kültür Merkezi’ni hiç bu kadar kalabalık görmemiştim.
İçeriye girenlerden çok daha fazlası kuyruktaydı.
İkincisi çok iyi kurgulanmış bir içerik vardı. Konuşmacılar iyi seçilmişti ve katılanların ilk defa duyacakları yeniliklerden haberdar ettiler.
Üçüncüsü zaman yönetimi de iyiydi. Sıkmayan, dozu iyi ayarlanmış, salonun iklimini bozmayan bir tonda sunumlar yapıldı.
Dördüncüsü konuşmacılar Türkiye’ye örnek olabilecek bir formatta konuşmalarını yaptı.
Görsellik vardı, interaktif ortam unutulmamıştı, yenilikler öne çıkarılmıştı, deneyimler unutulmadı ve konuşmacılar günlük hayatın içindeymiş gibi rahattılar. Zaman zaman espriler yaptılar, salonun ilgisini hep dinamik tuttular.
İzmir Ticaret Odası’nı kutluyorum.
Gerçekten örnek bir zirveye imza attılar.
Devamını isteriz.
Şimdiden piyasa
değeri 15
milyar dolar
Samumed’in kurucusu Osman Kibar’ın konuşmasını İzmir Ticaret Odası önümüzdeki hafta yayınlayacak. Tavsiyem izlemeniz ve notlar almanız.
Samumed ne yapıyor?
Özellikle kanser tedavisi için mucizevi ilaçlar tasarlıyor. Alzheimer, körlük gibi hastalıkların tedavisi, yaşlanmasının tersine çevrilerek vücudun gençleşmesi gibi konularda da son aşamaya gelmiş çalışmalar yapıyor.
Ve bunlar arka arkaya piyasaya sunulacak.
Kibar konuşmasında bazı örnekler verdi.
Örneğin umudu tükenmiş bir pankreas hastasının 90 günde ayağa kalkmasını anlattı.
Örneğin ağır bir alzheimer hastasının yürümeye başladığı, çocuklarıyla sohbet ettiği videoları gösterdi.
Örneğin kemik hastası olan bir hastanın aldığı tedavi sonrasında kemik yapısının 20’li yaşlara yaklaştığını aktardı.
Ve bunları yapan bir Türk arkadaş ekibi...
Aynı sınıfta okumuş, ortak hayallerde buluşmuş 4 Türk...
Şimdilik piyasa değeri 15 milyar doları geçen Samumed’i, bir de ilaçlarını piyasaya verdikten sonra düşünün...
Osman Kibar ve Mahmut Özgener ile bir hatıra fotoğrafı çektirdik.
Meslektaşım İsmet Berkan ile Kibar hakkında en fazla yazı yazan biriyim.
Yani başarı öykülerinin de takipçisi olacağım.
İnsan ömrü uzuyor
Bir gerçek var.
İnsan ömrü uzuyor, uzayacak da...
Önemli olan bunu iyi yönetebilmekte...
Kanser, alzheimer gibi tedavisi zor hastalıklar için umut veren gelişmeler var.
Ama Osman Kibar’ın anlattıklarından ben daha çok yaşlanmayı geciktirecek, sağlığın bozulmasını önleyecek ilaçların öne çıkacağını hissettim.
Bu konuda da epeyce gelişmeler yaşanıyor.
Yaşayıp göreceğiz.