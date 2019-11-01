İzmir’de milli maçı özledik

FUTBOL Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir; İzmir Ticaret Odası’nın ekim ayı olağan meclis toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Aslında birçoğumuzun hislerine tercüman oldu.
Birincisi stat meselesi...
“İzmir’de milli maç oynamak istiyoruz” dedi ve ekledi.
“İzmir hiçbir zaman Türk futbolunun içinden ayrılamaz. En kısa zamanda İzmir’in 40 bin üzerinde kapasitesi olan bir stadyuma kavuşması gerektiğine inanıyoruz. Şu anda hiçbir İzmir takımı kendi stadyumunda oynamıyor. İnşallah Göztepe ikinci yarı maçlarını kendi stadında oynayacak. İzmir’in stadyum açığı kapanırsa biz milli maçları İzmir’de oynamak istiyoruz.”
Düşünebiliyor musunuz; İzmir’in hiçbir takımının stadı yok.
Göztepe’nin iç saha maçı için Sakarya’ya gittiğini, İzmir takımlarının Manisa’da maç yapmak zorunda olduğunu lütfen unutmayalım.
Kimseye fatura çıkarmak istemem.
O yüzden faturayı hep birlikte ödeyelim.
İzmir ile ilgili fikri olan, yetkisi olan herkes bundan sorumludur.
İzmir gibi bir kentte tek bir stat olmaması büyük utançtır.
Yeni yapılan statların o yüzden bir an önce bitmesini bekliyorum.
Çünkü iyi bir maç seyretmeyi o kadar çok özledim ki...
Göztepe’nin stadı bitiyor, Alsancak gelecek yıl tamamlanacak, Karşıyaka stadının ne olacağı ise meçhul...
Atatürk Stadı’nı ise milli maç oynanacak hale getirmeliyiz.
***
İkincisi yabancı konusu...
Özdemir; “Bu sayıyı düşürmeyi planlıyoruz. Ama bunu bir günde değil, belli program içinde yapacağız” dedi.
İnanın; maç seyrederken artık keyif alamıyorum.
İlk 11’inde tek bir Türk oyuncuya yer vermeyen kulüp şampiyon olsa ne olur olmasa ne olur.
Olacaksa da Şampiyonlar Ligi’nde olsun.
Nihat Özdemir’e teşekkür ediyorum.
Altınordu özel
desteği hak
etmiyor mu?
NİHAT Özdemir; “Altınordu’nun Türkiye futbolunun gelişmesinde büyük katkısı var. Her gittiğim yerde Altınordu örneği anlatmaya çalışıyorum” dedi.
Ben de fırsat buldukça Altınordu’yu yazıyorum.
Çünkü Türk sporunun kurtuluşunun bu modelde olduğuna inanıyorum.
Tek bir yabancısı olmayan, altyapıya önem veren ve geleceğin sporcularını çıkaran bir kulüp Altınordu...
Ama bir kişinin sırtında gidiyor. Sponsorlar var elbette ama daha güçlü bir desteği sizce hak etmiyor mu?
Bence ediyor.
Federasyonun yardımları var.
Bence devlet de yardımcı olmalı.
Afili sorulara
afili cevaplar
GÖZDE Yener Birman’ı yıllardır büyük keyifle takip ederim. Çok başarılı röportajlar yaptı, yapıyor. İlginç konulara değiniyor, özel insanları bulup çıkarıyor. Gazeteciliğinin yanında iyi bir sivil toplumcu olduğunu da biliyorum.
Yine bir projenin içinde...
”Afili Sorular” adı altında bir dizi sohbet projesi...
Üst çatı Liyakat Derneği. Liyakatlıları da çok iyi tanıyorum. Hepsi toplum için çalışan, koşturan, üreten insanlar... Daha çok kadınlarımız...
Kimi iş kadını, kimi girişimci, kimi profesyonel...
Ama hepsi toplumun içinde ve bu ülkenin geleceği için çalışıyorlar.
Gözde, iki sevdiğim büyüğüme, meslektaşıma 13 Kasım günü Ege Palas Oteli’nde afili sorularını soracak.
Biri Ertuğrul Özkök, diğeri de Güneri Civaoğlu...
Afili Sorular ile Liyakat Sohbetleri’nin ilk buluşmasına ilginin fazla olacağını düşünüyorum.
Bugünün geliri Türk Eğitim Vakfı’na gidecek.
13 Kasım’ı takviminize not edin.
Onları izleyerek öğrendim
SİYASETTEN o kadar çok yorulduk ki; gündem dışına biraz çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Afili sorulara verilecek afili cevaplar gibi bir alan yaratmamız lazım.
Ertuğrul Özkök ve Güneri Civaoğlu’yla hem birlikte çalıştık, hem de çok anımız var.
İkisinden de öğrendiklerim benim için çok değerli...
Örneğin hayatın siyasetten ibaret olmadığını onları izleyerek öğrendim.
Örneğin geçmişten daha çok geleceği konuşmayı onları okuyarak, dinleyerek öğrendim.
Örneğin hayatın farklı gustolarını gazeteciliğin bir malzemesi olarak kullanmayı onları takip ederek öğrendim.
O yüzden afili sorulara verecekleri cevapları ben de merak ediyorum.
İzmir’de milli maçı özledik
FUTBOL Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir; İzmir Ticaret Odası’nın ekim ayı olağan meclis toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Aslında birçoğumuzun hislerine tercüman oldu.
Birincisi stat meselesi...
“İzmir’de milli maç oynamak istiyoruz” dedi ve ekledi.
“İzmir hiçbir zaman Türk futbolunun içinden ayrılamaz. En kısa zamanda İzmir’in 40 bin üzerinde kapasitesi olan bir stadyuma kavuşması gerektiğine inanıyoruz. Şu anda hiçbir İzmir takımı kendi stadyumunda oynamıyor. İnşallah Göztepe ikinci yarı maçlarını kendi stadında oynayacak. İzmir’in stadyum açığı kapanırsa biz milli maçları İzmir’de oynamak istiyoruz.”
Düşünebiliyor musunuz; İzmir’in hiçbir takımının stadı yok.
Göztepe’nin iç saha maçı için Sakarya’ya gittiğini, İzmir takımlarının Manisa’da maç yapmak zorunda olduğunu lütfen unutmayalım.
Kimseye fatura çıkarmak istemem.
O yüzden faturayı hep birlikte ödeyelim.
İzmir ile ilgili fikri olan, yetkisi olan herkes bundan sorumludur.
İzmir gibi bir kentte tek bir stat olmaması büyük utançtır.
Yeni yapılan statların o yüzden bir an önce bitmesini bekliyorum.
Çünkü iyi bir maç seyretmeyi o kadar çok özledim ki...
Göztepe’nin stadı bitiyor, Alsancak gelecek yıl tamamlanacak, Karşıyaka stadının ne olacağı ise meçhul...
Atatürk Stadı’nı ise milli maç oynanacak hale getirmeliyiz.
***
İkincisi yabancı konusu...
Özdemir; “Bu sayıyı düşürmeyi planlıyoruz. Ama bunu bir günde değil, belli program içinde yapacağız” dedi.
İnanın; maç seyrederken artık keyif alamıyorum.
İlk 11’inde tek bir Türk oyuncuya yer vermeyen kulüp şampiyon olsa ne olur olmasa ne olur.
Olacaksa da Şampiyonlar Ligi’nde olsun.
Nihat Özdemir’e teşekkür ediyorum.
Altınordu özel
desteği hak
etmiyor mu?
NİHAT Özdemir; “Altınordu’nun Türkiye futbolunun gelişmesinde büyük katkısı var. Her gittiğim yerde Altınordu örneği anlatmaya çalışıyorum” dedi.
Ben de fırsat buldukça Altınordu’yu yazıyorum.
Çünkü Türk sporunun kurtuluşunun bu modelde olduğuna inanıyorum.
Tek bir yabancısı olmayan, altyapıya önem veren ve geleceğin sporcularını çıkaran bir kulüp Altınordu...
Ama bir kişinin sırtında gidiyor. Sponsorlar var elbette ama daha güçlü bir desteği sizce hak etmiyor mu?
Bence ediyor.
Federasyonun yardımları var.
Bence devlet de yardımcı olmalı.
Afili sorulara
afili cevaplar
GÖZDE Yener Birman’ı yıllardır büyük keyifle takip ederim. Çok başarılı röportajlar yaptı, yapıyor. İlginç konulara değiniyor, özel insanları bulup çıkarıyor. Gazeteciliğinin yanında iyi bir sivil toplumcu olduğunu da biliyorum.
Yine bir projenin içinde...
”Afili Sorular” adı altında bir dizi sohbet projesi...
Üst çatı Liyakat Derneği. Liyakatlıları da çok iyi tanıyorum. Hepsi toplum için çalışan, koşturan, üreten insanlar... Daha çok kadınlarımız...
Kimi iş kadını, kimi girişimci, kimi profesyonel...
Ama hepsi toplumun içinde ve bu ülkenin geleceği için çalışıyorlar.
Gözde, iki sevdiğim büyüğüme, meslektaşıma 13 Kasım günü Ege Palas Oteli’nde afili sorularını soracak.
Biri Ertuğrul Özkök, diğeri de Güneri Civaoğlu...
Afili Sorular ile Liyakat Sohbetleri’nin ilk buluşmasına ilginin fazla olacağını düşünüyorum.
Bugünün geliri Türk Eğitim Vakfı’na gidecek.
13 Kasım’ı takviminize not edin.
Onları izleyerek öğrendim
SİYASETTEN o kadar çok yorulduk ki; gündem dışına biraz çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Afili sorulara verilecek afili cevaplar gibi bir alan yaratmamız lazım.
Ertuğrul Özkök ve Güneri Civaoğlu’yla hem birlikte çalıştık, hem de çok anımız var.
İkisinden de öğrendiklerim benim için çok değerli...
Örneğin hayatın siyasetten ibaret olmadığını onları izleyerek öğrendim.
Örneğin geçmişten daha çok geleceği konuşmayı onları okuyarak, dinleyerek öğrendim.
Örneğin hayatın farklı gustolarını gazeteciliğin bir malzemesi olarak kullanmayı onları takip ederek öğrendim.
O yüzden afili sorulara verecekleri cevapları ben de merak ediyorum.