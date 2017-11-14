İzmir partisi; hadi göreve



Daveti yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu oldu.

Meclis’te grubu bulunan partilerin tamamının milletvekilleri de davet edildi.

Grup konuşmaları olduğu için vekillerimiz Ankara’da olurlar büyük ihtimalle...

Ama bu fikre destek vermeyecekleri anlamına gelmez.

Aslında geçmiş seçimleri hatırlayın...

Sandıklar açılıp sonuçlar belli olduktan sonra vekillerimiz çoğunlukla “Seçim bitti, şimdi tek bir parti var. O da İzmir Partisi...” derlerdi.

Gerçi Türkiye’de bu sözler çoğu zaman unutulur, ama böyle bir beklenti içinde olmak bile hepimizi rahatlatırdı.

Diyorum ki...

Her partinin kendi gündemi var.

Elbette, vekillerimiz kendi parti stratejilerine göre siyaset yapıyorlar.

Yorumlarını bu gerçekleri dikkate alarak yapıyorlar.

Yine öyle yapsınlar...

Ama hazır fırsat gelmişken, bu sözlerini hatırlatayım istiyorum.

İşte “İzmir Partisi” için güzel bir proje, yerli otomobil...

Hem prestijli, hem önemli bir iş...

Neden olmasın?

“İzmir Partisi” bu işi üstlenemez mi?



Birlikte düşünmek iyidir

OLUR ya da olmaz, ister yerli otomobil için, ister önümüzdeki diğer projeler için bir işbirliği, güç birliği, fikir birliği yapılması güzel değil mi?

Ben çok anlamlı ve önemli buluyorum.

Ve destekliyorum.

Tıpkı EXPO’yu desteklediğim gibi...

Unutmayın milli ve uluslararası büyük projelerin arkasında bir irade vardır.

Ve o irade, bir sinerji yaratır.

Normalde bir araya gelmeyen çevreleri bile aynı masaya oturtur.

İzmir’in DNA’larında bu var.

Bir araya gelmeliler ve birlikte düşünmeliler.



Torbalılar diyor ki

TORBALI Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun “Yerli otomobil için neden Torbalı olmalı?” sorusuna şöyle yanıt veriyor...

1 - Havaalanına 15 dakika yakınlıkta, liman 40 kilometre uzaklıkta, otoyol, otoban ile demir yolu bağlantımız ve de ayrıca hızlı tren hattımız var.

2 - Pancar OSB’nin genişleme sahasında devletin 800 hektar yeri bulunuyor. Bu alana yılbaşında otobandan iniş ve çıkış verilecek.

3 - Türkiye’nin Renault ve Tofaş’tan sonra faaliyete geçen üçüncü otomobil fabrikası Torbalı’da kuruldu. Tesisin devreye girdiği yıl 1990’da Opel burada ilk yıl bin 156 otomobil monte etti. Bu miktar 1992 yılında 9 bin oldu, 1993’te ise 12 binin üzerine çıktı.

4 - İzmir’in otomobil yedek parça konusunda ciddi bir deneyimi var. Mercedes, Ford ve BMW’ye yedek parça gönderiyoruz, bu tecrübe yerli otomobile büyük katkı koyar.

5 - Torbalı, komşu ilçe Kemalpaşa’ya kurulacak Lojistik Merkezi’ne sadece 40 kilometre uzaklıkta.

6 - Önümüzdeki yıllarda faaliyete geçmesi planlanan İstanbul - İzmir Otobanı ve Ankara - İzmir Hızlı Tren Hattı’na Torbalı’nın bağlantıları bulunuyor.

Ve ekliyor...

“Yatırım için aranan tüm şartları bünyesinde bulunduran Torbalı’nın yerli otomobil için ismi geçen diğer illerden daha avantajlı olduğunu düşünüyoruz...”



Karşıyaka’nın kafası karışık ama

ŞUNU iyi biliyorum.

Göztepe’siz Karşıyaka, Karşıyaka’sız Göztepe olmuyor.

Olmadığını gördük.

Göztepe amatöre düştüğünde, sanmayın Karşıyakalılar sevindi.

Şimdi...

Karşıyaka aynı filmi görüyor.

Ve ben biliyorum ki, Göztepeliler de mutlu değil.

Bir kentin sportif heyecanı ancak derbilerle olur.

Göztepe’ye Mehmet Sepil sahip çıktı.

Sepil, İzmirli’ydi, Göztepeli’ydi.

Ve başarı geldi.

Şirketleşme Göztepe’nin kurtuluşu oldu.

Şu anda Göztepe camiası birbirine kilitlendi.

Karşıyaka’nın bunca sıkıntısına rağmen büyük avantajları bulunuyor.

Yine hatırlatıyorum...

Göztepe gibi, Karşıyaka gibi camialar sadece Türkiye’de değil, dünyada az...

Nedeni de şu...

Bu kulüpler sadece profesyonel şubeleriyle değil, amatör şubeleriyle de kentte yaşayanlara sporu yaşatıyor.

Biliyorum Karşıyaka’nın şimdi kafası karışık...

Ama bu büyük camiayı hayata döndürecek fikirler ve akil adamlar hiç de az değil...