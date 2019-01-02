İzmir, İstanbul’u nasıl geçti?

GEÇEN yıl Hürriyet Yan Yayınlar Yönetmeni Çınar Oskay beni aradı.
“Hürriyet Pazar’a İzmir’i işlemek istiyoruz” dedi. Sebati Karakurt, Levent Kulu, Sibel Denizmen, Tuna Ateş’ten oluşan ekip birkaç gününü kentte geçirdi. Çınar Oskay hem İzmir’i anlatan haberini Hürriyet Pazar’a kapak yaptı, hem de 42 dakikalık bir videoyu yayına soktu. Bana göre son yıllarda İzmir üzerine yapılan en güzel filmdi. Geçen gün baktım; Youtube’da 250 bin kişi izlemiş. Hürriyet’in internet sitesinde de bir o kadar kişi videoyu indirmiş. Yani 500 binden fazla kişi... Birkaç dakikalık video olsa anlayacağım; ama 42 dakikalık uzun bir belgesel niteliğindeki filmi 500 binden fazla kişinin izliyor olması İzmir’e olan ilginin devam ettiğini gösteriyor. İzlemediyseniz tavsiye ederim. Linkleri sizlerle paylaşmak istiyorum.
Şimdi bazı dostlarım “İzmir’in reklamını fazla yapmayın. Zaten kalabalık bir şehir, çok fazla göç almasın” diyorlar. Tamam ama bir ilgi varsa; sadece geçen yıl İstanbul’dan İzmir’e gelenlerin sayısı 17 bini bulduysa biz nasıl haber yapmayalım. Önemli olan bu ilgiyi ve göçü iyi yönetebilmekte... İzmir – İstanbul otoyolu daha açılmadı, bir de açılınca bu ilgiyi görün...
***
İzmir’in rakamları, dataları, gelecek vizyonu Türkiye’nin birkaç adım ötesinde olduğunu gösteriyor. Aslında tarih boyunca bu böyleymiş. İzmir aslına dönüyor diyebiliriz. Ben hem İzmir’in, hem Türkiye’nin geleceğinden hep umutluyum. Yeter ki; doğru yönetmeyi bilelim. Geçen gün Ege Serbest Bölgesi’ni ziyaret ettim, bunu da köşemde yazdım. Türkiye’nin çok konuşulan kentleri var. Denizli, Gaziantep, Konya, Bursa onlar arasında... Ama sadece ESBAŞ tek başına bu kentler kadar ihracat yapıyor. Şunu özetle söylemek isterim. İzmir birçok açıdan Türkiye’de öncü olabilir. Özellikle de dijital dünyada, teknolojide, katma değerli hizmetlerde, turizmde, sağlıkta, eğitimde İzmir gelecek vaat ediyor. Bunu iyi yönetelim. Kümelenme modellerini İzmir’de uygulayalım. Modern kooperatifçiliği yeniden başlatalım. Sektörel tercihlerimizi iyi yapalım ve nitelikli göçü teşvik edelim. Bakın İzmir 10 yıl sonra nasıl oluyor. Yaşayıp göreceğiz. “İzmir İstanbul’u nasıl geçti” filmini sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim.
Takvim CHP için sıkışıyor
HAFTA sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir ve Denizli’de olacak. Cumartesi günü İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’yle birlikte sahneye çıkıp ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak. Zeybekci iki haftadır hem kenti geziyor, hem de İzmir’le ilgili bilgiler alıyor. CHP’nin adayı ise henüz belli değil. 4 Ocak’ta CHP Parti Meclisi toplanıyor. Ama CHP İl Başkanı Deniz Yücel’in sözlerinden anlıyoruz ki; açıklama 16 Ocak’a kalabilir. Yücel, “16 Ocak’ta İzmir adayları açıklanabilir ya da sadece Büyükşehir adayı açıklanır, ilçeler 16’sından sonraki ilk PM’ye kalabilir. O da ocak sonunda olur” diyor. Yani CHP’de netleşen bir şey yok. Büyükşehir adayı da Ocak sonunda açıklanabilir. AK Parti’nin adayı belli, ilçeleri Cumhurbaşkanı cumartesi açıklayacak. CHP takvimde bana göre gecikiyor.
Sağduyulu olmaya Davet ediyorum
İZBAN grevi devam ediyor. Grev elbette yasal bir hak; itirazım yok. Ama bir İzmirli olarak şunu söylemeliyim. Asgari ücrete yüzde 26’lık zam yapıldı. Devletin olanakları bu kadar; eminim daha fazlasını yapmak isterlerdi. Ama gerçekler bunu söylüyor. İZBAN yetkilileri de yüzde 22’lik tekliflerini, asgari ücret zammından sonra yüzde 26’ya yükselttiler. Sendika daha o gün teklifi reddetti, İZBAN yönetimi de teklifi geri çekti. Herkesin gönlünde yüzde 100’ler vardır. Ama gerçekler de masanın üzerinde... Herkesi duyarlı, sağduyulu olmaya davet ediyorum. Bu grev artık bitmelidir.
Mavişehir’e de iskele
KARANTİNA seferleri başladı. İzmir körfezine bir durak daha yapıldı. Denizi daha iyi kullanmalıyız. Toplu taşıma araçlarını daha fazla tercih etmeliyiz. Körfezin birkaç adrese daha ihtiyacı var. Onlardan biri de Mavişehir. Mavişehir’e de iskele yapılmalı ve oradan da seferler başlatılmalı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
İzmir İstanbul’u nasıl geçti
GEÇEN yıl Hürriyet Yan Yayınlar Yönetmeni Çınar Oskay beni aradı.
“Hürriyet Pazar’a İzmir’i işlemek istiyoruz” dedi.
Sebati Karakurt, Levent Kulu, Sibel Denizmen, Tuna Ateş’ten oluşan ekip birkaç gününü kentte geçirdi.
Çınar Oskay hem İzmir’i anlatan haberini Hürriyet Pazar’a kapak yaptı, hem de 42 dakikalık bir videoyu yayına soktu.
Bana göre son yıllarda İzmir üzerine yapılan en güzel filmdi.
Geçen gün baktım; Youtube’da 250 bin kişi izlemiş.
Hürriyet’in internet sitesinde de bir o kadar kişi videoyu indirmiş.
Yani 500 binden fazla kişi...
Birkaç dakikalık video olsa anlayacağım; ama 42 dakikalık uzun bir belgesel niteliğindeki filmi 500 binden fazla kişinin izliyor olması İzmir’e olan ilginin devam ettiğini gösteriyor.
İzlemediyseniz tavsiye ederim.
Linkleri sizlerle paylaşmak istiyorum.
İzmir, İstanbul’u nasıl geçti?
***
Şimdi bazı dostlarım “İzmir’in reklamını fazla yapmayın. Zaten kalabalık bir şehir, çok fazla göç almasın” diyorlar.
Tamam ama bir ilgi varsa; sadece geçen yıl İstanbul’dan İzmir’e gelenlerin sayısı 17 bini bulduysa biz nasıl haber yapmayalım.
Önemli olan bu ilgiyi ve göçü iyi yönetebilmekte...
İzmir – İstanbul otoyolu daha açılmadı, bir de açılınca bu ilgiyi görün...
***
İzmir’in rakamları, dataları, gelecek vizyonu Türkiye’nin birkaç adım ötesinde olduğunu gösteriyor.
Aslında tarih boyunca bu böyleymiş.
İzmir aslına dönüyor diyebiliriz.
Ben hem İzmir’in, hem Türkiye’nin geleceğinden hep umutluyum.
Yeter ki; doğru yönetmeyi bilelim.
Geçen gün Ege Serbest Bölgesi’ni ziyaret ettim, bunu da köşemde yazdım.
Türkiye’nin çok konuşulan kentleri var.
Denizli, Gaziantep, Konya, Bursa onlar arasında...
Ama sadece ESBAŞ tek başına bu kentler kadar ihracat yapıyor.
Şunu özetle söylemek isterim.
İzmir birçok açıdan Türkiye’de öncü olabilir.
Özellikle de dijital dünyada, teknolojide, katma değerli hizmetlerde, turizmde, sağlıkta, eğitimde İzmir gelecek vaat ediyor.
Bunu iyi yönetelim.
Kümelenme modellerini İzmir’de uygulayalım.
Modern kooperatifçiliği yeniden başlatalım.
Sektörel tercihlerimizi iyi yapalım ve nitelikli göçü teşvik edelim.
Bakın İzmir 10 yıl sonra nasıl oluyor.
Yaşayıp göreceğiz.
“İzmir İstanbul’u nasıl geçti” filmini sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim.
Takvim CHP için sıkışıyor
HAFTA sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir ve Denizli’de olacak.
Cumartesi günü İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’yle birlikte sahneye çıkıp ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.
Zeybekci iki haftadır hem kenti geziyor, hem de İzmir’le ilgili bilgiler alıyor.
CHP’nin adayı ise henüz belli değil.
4 Ocak’ta CHP Parti Meclisi toplanıyor.
Ama CHP İl Başkanı Deniz Yücel’in sözlerinden anlıyoruz ki; açıklama 16 Ocak’a kalabilir.
Yücel, “16 Ocak’ta İzmir adayları açıklanabilir ya da sadece Büyükşehir adayı açıklanır, ilçeler 16’sından sonraki ilk PM’ye kalabilir. O da ocak sonunda olur” diyor.
Yani CHP’de netleşen bir şey yok.
Büyükşehir adayı da Ocak sonunda açıklanabilir.
AK Parti’nin adayı belli, ilçeleri Cumhurbaşkanı cumartesi açıklayacak.
CHP takvimde bana göre gecikiyor.
Sağduyulu olmaya
Davet ediyorum
İZBAN grevi devam ediyor.
Grev elbette yasal bir hak; itirazım yok.
Ama bir İzmirli olarak şunu söylemeliyim.
Asgari ücrete yüzde 26’lık zam yapıldı.
Devletin olanakları bu kadar; eminim daha fazlasını yapmak isterlerdi.
Ama gerçekler bunu söylüyor.
İZBAN yetkilileri de yüzde 22’lik tekliflerini, asgari ücret zammından sonra yüzde 26’ya yükselttiler.
Sendika daha o gün teklifi reddetti, İZBAN yönetimi de teklifi geri çekti.
Herkesin gönlünde yüzde 100’ler vardır.
Ama gerçekler de masanın üzerinde...
Herkesi duyarlı, sağduyulu olmaya davet ediyorum.
Bu grev artık bitmelidir.
Mavişehir’e de iskele
KARANTİNA seferleri başladı.
İzmir körfezine bir durak daha yapıldı.
Denizi daha iyi kullanmalıyız.
Toplu taşıma araçlarını daha fazla tercih etmeliyiz.
Körfezin birkaç adrese daha ihtiyacı var.
Onlardan biri de Mavişehir.
Mavişehir’e de iskele yapılmalı ve oradan da seferler başlatılmalı.