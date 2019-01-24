İzmir için aday net mi?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul için kafasında Ekrem İmamoğlu vardı. Ve eninde sonunda, birçok isim konuşulmasına rağmen İmamoğlu aday yapıldı.
Deniyor ki...
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara için kafasında Mansur Yavaş vardı. İttifak görüşmeleri, parti içi konuşmalar yapılmış olmasına rağmen Yavaş aday yapıldı.
Ve yine deniyor ki...
İzmir için de Kemal Kılıçdaroğlu’nun kafasında en başından beri bir isim vardı. 1 Ekim’de Aziz Kocaoğlu çıkıp “Aday olmayacağım” deyince; o isim zaten iyice netleşmişti.
Şimdi iki olasılık konuşuluyor.
Kocaoğlu’nun “Adayım” demesine rağmen Kılıçdaroğlu; nasıl İstanbul ve Ankara’daki isimleri yaptıysa İzmir’de de aynı stratejiyi uygulayacak ve o ismi ilan edecek.
Ya da Kocaoğlu’nun İzmir’deki ağırlığını bilen Kılıçdaroğlu, o ismi bir dönem sonraya saklayacak.
Tabii siyaset bu; yarın için nelerin olacağını kimse bilemez ama İzmir için durum budur.
Hafta sonu Parti Meclisi’nde bir kararın çıkması bekleniyor ama kimileri için olay net, kimileri için hala flu bir ortam var.
Ben net olduğunu; Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki ismi açıklayacağını düşünüyorum.
Sosyal medyanın
dayanılmaz
sorumsuzluğu
YILLARIN gazetecisiyiz; bir şeyi paylaşırken bin kere düşünüyoruz. Araştırmadan, soruşturmadan, bilgi almadan, tam emin olmadan tek bir kelime yazmıyorum. Kendi köşemde yazmadığımı sosyal medya hesaplarımdan da paylaşmıyorum.
Ama öyle insanlar var ki; sosyal medyada öne çıkmak, popüler olmak, takipçi kazanmak, beğeni toplamak için yazıyor da yazıyor.
“Efendim filanca holding, şirket konkordato ilan etmiş...”
Arkadaş nereden biliyorsun, bir açıklama mı var?
“Yok, duyum, öyle konuşuluyor...” gibi anlamsız açıklamalar.
Sonra yasal bir takip açıldığında da bas bas bağırıyorlar.
Siz siz olun; resmi açıklamalar dışında hiçbir şeye inanmayın, dedikodularla hareket etmeyin, bu sosyal medya şovmenlerine prim vermeyin. Ve bu paylaşımlarda bulunanlar dikkat edin yanlış yapıyorsunuz ve artık takiptesiniz.
Benden söylemesi...
Aydın yerine Cenger
CUMHUR ittifakının Çeşme adayı Sema Aydın adaylıktan ayrıldı, yerine Mustafa Cenger gösterildi. Cenger siyasetin iyi tanıdığı isimlerden biri... Bakalım; Çeşme’deki rakibi bu sefer kim olacak?
Bize hayatı öğreten insanlar
AYŞEN Gruda’yı da kaybettik. Müthiş bir oyuncuydu. Yeri doldurulmayacak isimlerden biriydi.
Dikkatinizi çekti mi; son yıllarda, belki de uzun yıllar yan karakterleri oynadı. Yani başrolde değildi.
Ama Ayşen Gruda ismi her zaman bir başrol karakter gibi algılanırdı.
Hayatta bazı insanlar böyledir.
İlla birinci koltukta oturmaları gerekmez.
Çünkü onların ağırlıkları, kaldıraç etkileri, hayata kattıkları o rolden çok daha fazlasıdır.
İş hayatı da böyledir.
Bazen her şeyin yolunda gittiğini zannedersiniz; organizasyonun başındaki değil belki ortalarındaki, belki de en alttaki kişinin yokluğu bütün işleri ters yüz eder.
İşte o sihirli eller hayatımızın her alanındadır.
Ayşen Gruda gibi sanatçılar iyi ki hayatımızın içindeydiler.
Bize hayatı anlattılar, hayatı öğrettiler.
Sanatı da konuşsak
BÜTÜN adayların açıklanmasını bekliyorum. Sonra da projeleri dinlemek istiyorum. Elbette altyapı problemlerine çözümleri de duymak istiyorum. Ekonomik açılımları, çevreye olan yaklaşımları da... Ama biraz da sanat konuşsak diyorum. Müzeleri, opera binalarını, sinemaları, tiyatroları, müziği, müziğimizi konuşsak, tartışsak, neler yapabileceğimizi konuşsak. Bu konuların satır aralarında değil, gündemin üst sıralarında olmasını ben de bir vatandaş, bir seçmen olarak talep ediyorum.
İzmir için aday net mi?
DENİYOR ki...
Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul için kafasında Ekrem İmamoğlu vardı. Ve eninde sonunda, birçok isim konuşulmasına rağmen İmamoğlu aday yapıldı.
Deniyor ki...
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara için kafasında Mansur Yavaş vardı. İttifak görüşmeleri, parti içi konuşmalar yapılmış olmasına rağmen Yavaş aday yapıldı.
Ve yine deniyor ki...
İzmir için de Kemal Kılıçdaroğlu’nun kafasında en başından beri bir isim vardı. 1 Ekim’de Aziz Kocaoğlu çıkıp “Aday olmayacağım” deyince; o isim zaten iyice netleşmişti.
Şimdi iki olasılık konuşuluyor.
Kocaoğlu’nun “Adayım” demesine rağmen Kılıçdaroğlu; nasıl İstanbul ve Ankara’daki isimleri yaptıysa İzmir’de de aynı stratejiyi uygulayacak ve o ismi ilan edecek.
Ya da Kocaoğlu’nun İzmir’deki ağırlığını bilen Kılıçdaroğlu, o ismi bir dönem sonraya saklayacak.
Tabii siyaset bu; yarın için nelerin olacağını kimse bilemez ama İzmir için durum budur.
Hafta sonu Parti Meclisi’nde bir kararın çıkması bekleniyor ama kimileri için olay net, kimileri için hala flu bir ortam var.
Ben net olduğunu; Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki ismi açıklayacağını düşünüyorum.
Sosyal medyanın
dayanılmaz
sorumsuzluğu
YILLARIN gazetecisiyiz; bir şeyi paylaşırken bin kere düşünüyoruz. Araştırmadan, soruşturmadan, bilgi almadan, tam emin olmadan tek bir kelime yazmıyorum. Kendi köşemde yazmadığımı sosyal medya hesaplarımdan da paylaşmıyorum.
Ama öyle insanlar var ki; sosyal medyada öne çıkmak, popüler olmak, takipçi kazanmak, beğeni toplamak için yazıyor da yazıyor.
“Efendim filanca holding, şirket konkordato ilan etmiş...”
Arkadaş nereden biliyorsun, bir açıklama mı var?
“Yok, duyum, öyle konuşuluyor...” gibi anlamsız açıklamalar.
Sonra yasal bir takip açıldığında da bas bas bağırıyorlar.
Siz siz olun; resmi açıklamalar dışında hiçbir şeye inanmayın, dedikodularla hareket etmeyin, bu sosyal medya şovmenlerine prim vermeyin. Ve bu paylaşımlarda bulunanlar dikkat edin yanlış yapıyorsunuz ve artık takiptesiniz.
Benden söylemesi...
Aydın yerine Cenger
CUMHUR ittifakının Çeşme adayı Sema Aydın adaylıktan ayrıldı, yerine Mustafa Cenger gösterildi. Cenger siyasetin iyi tanıdığı isimlerden biri... Bakalım; Çeşme’deki rakibi bu sefer kim olacak?
Bize hayatı öğreten insanlar
AYŞEN Gruda’yı da kaybettik. Müthiş bir oyuncuydu. Yeri doldurulmayacak isimlerden biriydi.
Dikkatinizi çekti mi; son yıllarda, belki de uzun yıllar yan karakterleri oynadı. Yani başrolde değildi.
Ama Ayşen Gruda ismi her zaman bir başrol karakter gibi algılanırdı.
Hayatta bazı insanlar böyledir.
İlla birinci koltukta oturmaları gerekmez.
Çünkü onların ağırlıkları, kaldıraç etkileri, hayata kattıkları o rolden çok daha fazlasıdır.
İş hayatı da böyledir.
Bazen her şeyin yolunda gittiğini zannedersiniz; organizasyonun başındaki değil belki ortalarındaki, belki de en alttaki kişinin yokluğu bütün işleri ters yüz eder.
İşte o sihirli eller hayatımızın her alanındadır.
Ayşen Gruda gibi sanatçılar iyi ki hayatımızın içindeydiler.
Bize hayatı anlattılar, hayatı öğrettiler.
Sanatı da konuşsak
BÜTÜN adayların açıklanmasını bekliyorum. Sonra da projeleri dinlemek istiyorum. Elbette altyapı problemlerine çözümleri de duymak istiyorum. Ekonomik açılımları, çevreye olan yaklaşımları da... Ama biraz da sanat konuşsak diyorum. Müzeleri, opera binalarını, sinemaları, tiyatroları, müziği, müziğimizi konuşsak, tartışsak, neler yapabileceğimizi konuşsak. Bu konuların satır aralarında değil, gündemin üst sıralarında olmasını ben de bir vatandaş, bir seçmen olarak talep ediyorum.