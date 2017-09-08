İZBAN örnek oldu



Türkiye’nin en önemli projelerinden biri oldu.

Başbakan Binali Yıldırım hafta sonu bir dizi açılışlar için İzmir’e gelecek.

İZBAN’ın Selçuk’a kadar uzatılması da bu törenler arasında...

Yatırım maliyeti 200 milyonu geçecek bu yeni hatla İzmirliler Aliağa’dan Selçuk’a kadar gidebilecek.

Bu hattın kuzeyde Bergama’ya kadar uzatılması da planlanıyor.

Sonuçta Bergama’dan binecek, Selçuk’ta ineceksiniz.

Selçuk ile birlikte hat uzunluğu 138 kilometreye çıkacak.

Neden önemli diyorum?

Çünkü merkezi hükümetle yerel yönetimin birlikte hareket ettiği ender projelerden biri İZBAN...

Türkiye’de benzer örnek var mı, bilemiyorum.

Ama Ankara’nın ve İzmir’in uzlaşarak hayata geçirdiği bu yatırımın Türkiye’ye örnek olduğu bir gerçek.

İstendiğinde güzel şeyler oluyor.

Daha doğrusu olaylara siyaset üstü bakıldığında projeler daha hızlı gerçekleştiriliyor.

İZBAN’ı ben çok başarılı buluyor ve örnek gösteriyorum.



Beş yıl sonrasının

trafiğini görebiliyorum

İZMİR trafiği giderek yoğunlaşıyor.

Kentin nüfusu 4 milyonu geçti ve İzmir’e olan ilgi nüfusun daha da artacağını gösteriyor.

O yüzden vakit kaybetmeden ulaşım projelerini hayata geçirmek gerekiyor.

Şimdi tramvay eleştiriliyor, “Gerekli mi, değil mi?” diye tartışılıyor.

Bu altyapı yatırımları İzmir gibi kentler için gerekli ve geç kalınmış yatırımlardır.

Keşke yıllar önce bu projeler tamamlanmış olsaydı.

Ben Körfez Geçişi Projesi’ni de destekliyorum.

Çünkü beş yıl sonraki İzmir trafiğini şimdiden görebiliyorum.

Kalıcı ve radikal çözümler gerekiyor.

Körfez geçişi de onlardan biri...

İkinci bir çevre yolu yine alternatif çözümlerden biri...

Metro hattının uzatılması, hatta Urla’ya kadar uzatılması da onlardan biri...

O yüzden Başbakan Yıldırım’dan beklentimiz, metronun uzatılması konusunda Ulaştırma Bakanlığı’nın gerekli desteği vermesi...

Yıldırım, körfez geçişiyle ilgili İzmir kamuoyunun hazır olması gibi şartı öne sürmüştü.

Eleştirenler ve karşı çıkanlar elbette var ancak ben İzmir kamuoyunun bu projeye sıcak baktığını düşünüyorum.



Dünya yıldızları bitmedi

DÜNYA yıldızlarının Türkiye’ye gelişi bitmedi.

Bir uçak iniyor, diğeri bir başka yıldızı almak için alandan uçuyor.

Elbette futboldan bahsediyorum.

Milyon dolarlar havada uçuşuyor.

Bu borçlarla takımlarımız nasıl yönetilecek merak ediyorum.

Ama sonuç pek değişmiyor.

Örneğin Fenerbahçe ikinci sınıf bir takıma eleniyor.

Varnalı futbolcular turu geçtiklerine kendileri bile inanamadı.

Normal, bütün takımın değeri bir dünya yıldızı Fenerlinin bonservis bedelinin yarısına eşit...

Anlayacağınız; ilk 11’lerde yerli futbolcu bulmanın zor, gol atanlarda Türk futbolcunun ender olduğu bir Süper Ligimiz var.

Ben eskisi kadar keyif almadığımı, futbolu sevmeme rağmen günlük takibi bıraktığımı söylemeliyim.



Küllerinden doğacak

SON dönemde futboldansa basket, voleybol ve alternatif sporlar ilgimi çekiyor.

Geçenlerde yazmıştım.

İzmir’de başarı öyküsü yazan bir kulüp var.

ESTİ...

Birkaç kişinin sırtında giden bu kulüp her yıl büyük başarılara imza atıyor.

Kaç kişi ilgileniyor, haberi var bilmiyorum.

Ama ESTİ yıllardır gençlerde ve özellikle kadınlar su sporlarında şampiyonluklara imza atıyor.

Bu hafta onlar için kritik bir hafta...

Büyük kızlar İzmir’de Adalar Su Sporları Kulübü ve Galatasaray’ı yenerse üçüncü kez şampiyon olacak.

Kulübün küllerinden yeniden doğması büyük şans...

Maçlar Alsancak Atatürk Yüzme Havuzu’nda...

Dilerim şampiyon olurlar ve İzmirliler bugüne kadar esirgedikleri desteği bu sefer bu başarılı gençlere verirler...