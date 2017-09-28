İyi ki sivil toplum örgütlerimiz var





Ben de jüride olanlardan biriyim.

Gazeteci olarak projeleriyle aday olan kurumları çok yakından takip ediyorum.

Çoğunun yaptıkları etkinlikleri gazetelerimizde yer veriyor, bazen de köşelerimizle destekliyoruz.

Çoğu diyorum; çünkü benim bile arada kaçırdıklarım oluyor.

O yüzden bu jürilerde olmak bana da iyi geliyor.

Farkında olmadığım birçok projeden haberim oluyor.

Ben demokrasiye inanan biriyim.

Ama demokrasilerin güçlü olmasını arzu ediyorum.

Bunun yolu istikrarlı bir siyasi ortam ama en az onun kadar önemli olan sivil toplum örgütlerinin gücünden geliyor.

Başka bölgeleri de yakından takip etmeye çalışıyorum.

Ama şunu söylemeliyim ki; Ege’nin sivil örgütleri gerçekten de önemli işler yapıyorlar.

İnsanımıza dokunuyorlar, iyi ve kötü günlerinde vatandaşlarımızın yanlarında oluyorlar, hayatla hayalleri arasında sıkıştıklarında hızır gibi yetişiyorlar.

Elbette her zaman daha fazlası yapılabilir.

Önemli olan bunları düşünmek, planlamak, hayata geçirmek ve sonuçlarını almak...

Jüri toplantısında bunları düşündüm.

İyi ki; gönüllü insanlarımız var, karşılıksız, hiçbir şey beklemeden bu kurumların içindeler ve yanımızdalar...

Bu yıl ödül alan projeler ekim ayının ilk haftası yapılacak bir törenle sahiplerini bulacak.

Ama jüri olarak çok zorlandığımızı söylemeliyim.





İzmirliler marina konusunda çok haklı



İZMİR Körfez Yarışları beklediğimden daha fazla ilgiyle karşılandı. Gelen yorumlar ve mesajlardan anlıyorum ki; İzmirliler marinalarını istiyor.

Ve bu konuda çok haklılar.

Çünkü marinalar konusunda hem hükümetin, hem de belediyelerin verdikleri sözler var.

İsterseniz seçim beyannamelerine yeniden bakın,.

Hem AK Parti’nin, hem CHP’nin seçim sözleri arasında marinalar var.

Hem de bir tane değil, birden fazla...

Gerçekten niye ve neyi bekliyoruz.

Herkesin sözü varken, yapılacaklar ve yerleri belliyken, neden bekleniyor?

İzmir körfezi hafta sonu çok güzeldi ve renkliydi.

İzmirliler marinaları istiyor ve bu konuda dediğim gibi çok haklılar.





Mermer fuarı İstanbul’a gider mi?



ŞÖYLE bir kaygı var.

“Mermer fuarını İstanbul’a kaptırır mıyız?”

İnanın Türkiye’de bazı şeyleri anlamakta zorlanıyorum.

Dünyanın en büyük mermer fuarı İtalya’da Verona’da yapılıyor.

Uzun yıllardır sektörün dünyadaki temsilcileri aynı tarihte Verona’da toplanıyorlar.

Herkesin takviminde ‘Verona’ yazar.

Çok merak ediyorum.

İtalya’da Romalılar, Venedikliler, Milanolular alternatif bir mermer fuarı yapıyorlar mıdır?

Yaptıklarını zannetmiyorum.

Hatta niyet ettiklerini bile düşünmüyorum.

Çünkü bilirler ki, alternatif bir fuar Verona’nın gücünü de azaltır.

Romalılar başka bir alanda öne çıkmayı tercih eder, Milano farklı bir sektörde ilerlemeyi düşünür.

O yüzden Türkiye’deki bu rekabeti gerçekten anlamıyorum.

“İzmir mermer fuarı tuttu; biz alternatifini İstanbul’da yapalım...”

Arkadaş; niye yapacaksın.

İstanbul’da çok başarılı fuarlar var.

Bırakın da İzmir başarılı olduğu alanda güçlenmeye devam etsin.

Bunu devletin düşünmesi, düzenlemeleri yapması, gerekli koordinasyonu kurması gerekir.





EYLÜL



EYLÜL başı yazdan farksızdı. Ben diğer bölümünü çok seviyorum. Yani gündüzleri güneşin yüzümü ısıttığı, geceleri hafif üşüdüğüm eylülleri...





Göztepe’den umutluyum



BU Göztepe çok yaman çıktı vallahi... Herkes gibi benim de sezon başında acabalarım vardı, takımın performansından endişelerim bulunuyordu.

Ama dirençli, iddialı ve de mütevazi bir takım oldu Göztepe...

O yüzden önümüzde aylar için umutlarım çok daha fazla...





Pınar Karşıyaka’yı merak ediyorum

GÖZTEPE için düşündüklerimi Pınar Karşıyaka için de düşünüyorum. Dilerim Göztepe için duyduğum sezon başı endişelerimi lig başlayınca Pınar Karşıyaka da giderir. Bazen dışarıdan hiç fark edemediğiniz bir uyum sağlanmış oluyor. Takım sporlarında motivasyon, uyum, iddia çok önemli oluyor.