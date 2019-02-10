İyi ki Selçuk Yaşar’lar var

SELÇUK Yaşar geçenlerde 94 yaşına girdi. Allah uzun ömür versin.
Ailesi yanındaydı; kızları Feyhan Yaşar ve İdil Yiğitbaşı, oğlu Selim Yaşar, yanlarında torunları...
O gün her zaman olduğu gibi hepimizin aklına kazılan o tavsiyeyi yineledi.
“Bilim, birlik, başarı...”
Bir amca, bir baba dostu olarak kendisinden çok şey öğrendim.
Bir gazeteci olarak da hep ilklerin, yeniliklerin peşinden koşan bu girişimcinin sayısız haberini yaptım.
İlk boya, ilk reçine, ilk süt, ilk et, ilk yem, ilk su, ilk balık, ilk gübre fabrikalarını Selçuk Yaşar yapmıştı.
Türkiye’nin ilk büyük turizm tesisini de o hayata geçirdi.
Bin 100 yataklı Altın Yunus’u yaptığında yıl 1974’tü.
Bu ilkleri bir kez daha düşünün; herkes anlayacak ki Selçuk Yaşar sadece fabrikalar kurmamıştı, aynı zamanda sektörler yaratmıştı.
TÜSİAD’ı da, ESİAD’ı da kuran isim yine Selçuk Yaşar’dır.
Ve gönlünü verdiği Karşıyaka...
Var mıdır Türkiye’de bir başka örnek Karşıyaka gibi...
50 yıldan bu yana yeşil kırmızıların hamiliğini yapmıştır.
Bazen kulüp başkanı, bazen yönetici, bazen sponsoru olarak...
Başka ilkler de var.
Resim yarışmaları örneğin, sanat galerileri örneğin...
Bugün belki yüzlercesi var ama 60’larda bir sanat galerisi yapmak, resim yarışmalarıyla on binlerce gencin hayallerini renklendirmek hiç de kolay değildi.
***
Perşembe akşamı İstanbul Çırağan’da Selçuk Yaşar’a yakışan bir gece yapıldı. Ben de oradaydım. Sahnedeki konuşmaları dinlerken çok eskilere gittim.
Amca, baba, anne dostu Selçuk Yaşar ile yaptığımız sohbetleri, bana anlattıklarını, tavsiyelerini, beni cesaretlendiren sözlerini hatırladım.
Bülent Eczacıbaşı gecede güzel bir konuşma yaptı.
Türkiye’nin yeni bir hikaye yazması gerektiğini özetle söyledi.
Geçmişin başarısında Selçuk Yaşar gibi girişimcilerin yazdıkları hikayelerin etkisi olduğunu anlattı.
Çok haklıydı.
Ben de Selçuk Yaşar’ı öyle tanıdım.
Hayaller kuran, bunu hikayeye döken ve hepsinin gerçeğe dönüşmesini sağlayan bir senariste...
Çırağan’da Selçuk Yaşar ödülleri iki isme gitti.
Nihat Gökyiğit ve Prof. Dr. Aytül Erçil’e...
Türkiye’yi bugün büyük yapan ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan Selçuk Yaşar’lardır.
Onların fikirleri, hayalleri, girişimleri ve tatlı inatlarıdır.
Ödüller değerlidir
NİHAT Gökyiğit ve Prof. Dr. Aytül Erçil...
Özgeçmişlerini buraya yazmaya kalksam; özel bir ek vermemiz gerekir.
Nihat Gökyiğit; TEKFEN’in kurucusu... Sayısız projenin altına imzasını atmış, çok değerli bir girişimci... Selçuk Yaşar’ın çok yakın dostu...
Prof. Dr. Sayın Aytül Erçil ise yapay görme alanında hem teorik, hem de endüstriyel uygulamalar açısından dünyadaki sayılı uzmandan biri olarak kabul ediliyor.
Özgeçmişleri kadar aldıkları ödüller, başarılar, takdirler var.
Ama her ikisi de konuşma yaparken çok heyecanlandılar.
Ödülün bu yılki teması “girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyon”du, Selçuk Yaşar ödülleriydi.
Selçuk Bey’in girişimciliği hep kıskandırmıştır; yenilikçiliği herkesi şaşırtmıştır ve herkesin önündedir, inovasyon fikri ve gücü ise her zaman şapka çıkarttırmıştır.
Ödüller önemlidir ama bu ödülün Nihat Gökyiğit ile Aytül Erçil için çok daha değerli olduğu çok belli oluyordu.
Bülent Zeren’in ardından
KARŞIYAKA önemli bir ismini kaybetti.
Türk sporu çok değerli bir hekimini, sporseverini.
Bülent Zeren’i çok erken yitirdik.
O da aile dostlarından biriydi.
Gönül adamıydı, kalbe dokunan bir dosttu, insanı yormayan aksine enerji veren biriydi.
Hekimliği kusursuzdu.
Türk sporcuları onun ellerinde şifa bulurdu.
Yıldızlar onun önerileriyle sahalarda fırtınalar gibi eserdi.
İzmir’in bir hafızasıydı, Karşıyaka’nın ise arşivi...
100 yıllık kulübün yapamadıklarını Bülent abi tek başına yapmıştı.
Yeşil kırmızı renklerin geçmişi onun özel çalışma ofisindeydi.
Gelecek hayalleri kuranlara geçmişi hatırlatan kişi Bülent Zeren’di.
Karşıyaka, İzmir, Türkiye Bülent Zeren’i kaybetti.
Ben de herkes gibi bir dostu, arkadaşı, bir büyüğümü sonsuzluğa uğurluyorum.
Nurlar içinde yatsın...
İyi ki Selçuk Yaşar’lar var
SELÇUK Yaşar geçenlerde 94 yaşına girdi. Allah uzun ömür versin.
Ailesi yanındaydı; kızları Feyhan Yaşar ve İdil Yiğitbaşı, oğlu Selim Yaşar, yanlarında torunları...
O gün her zaman olduğu gibi hepimizin aklına kazılan o tavsiyeyi yineledi.
“Bilim, birlik, başarı...”
Bir amca, bir baba dostu olarak kendisinden çok şey öğrendim.
Bir gazeteci olarak da hep ilklerin, yeniliklerin peşinden koşan bu girişimcinin sayısız haberini yaptım.
İlk boya, ilk reçine, ilk süt, ilk et, ilk yem, ilk su, ilk balık, ilk gübre fabrikalarını Selçuk Yaşar yapmıştı.
Türkiye’nin ilk büyük turizm tesisini de o hayata geçirdi.
Bin 100 yataklı Altın Yunus’u yaptığında yıl 1974’tü.
Bu ilkleri bir kez daha düşünün; herkes anlayacak ki Selçuk Yaşar sadece fabrikalar kurmamıştı, aynı zamanda sektörler yaratmıştı.
TÜSİAD’ı da, ESİAD’ı da kuran isim yine Selçuk Yaşar’dır.
Ve gönlünü verdiği Karşıyaka...
Var mıdır Türkiye’de bir başka örnek Karşıyaka gibi...
50 yıldan bu yana yeşil kırmızıların hamiliğini yapmıştır.
Bazen kulüp başkanı, bazen yönetici, bazen sponsoru olarak...
Başka ilkler de var.
Resim yarışmaları örneğin, sanat galerileri örneğin...
Bugün belki yüzlercesi var ama 60’larda bir sanat galerisi yapmak, resim yarışmalarıyla on binlerce gencin hayallerini renklendirmek hiç de kolay değildi.
***
Perşembe akşamı İstanbul Çırağan’da Selçuk Yaşar’a yakışan bir gece yapıldı. Ben de oradaydım. Sahnedeki konuşmaları dinlerken çok eskilere gittim.
Amca, baba, anne dostu Selçuk Yaşar ile yaptığımız sohbetleri, bana anlattıklarını, tavsiyelerini, beni cesaretlendiren sözlerini hatırladım.
Bülent Eczacıbaşı gecede güzel bir konuşma yaptı.
Türkiye’nin yeni bir hikaye yazması gerektiğini özetle söyledi.
Geçmişin başarısında Selçuk Yaşar gibi girişimcilerin yazdıkları hikayelerin etkisi olduğunu anlattı.
Çok haklıydı.
Ben de Selçuk Yaşar’ı öyle tanıdım.
Hayaller kuran, bunu hikayeye döken ve hepsinin gerçeğe dönüşmesini sağlayan bir senariste...
Çırağan’da Selçuk Yaşar ödülleri iki isme gitti.
Nihat Gökyiğit ve Prof. Dr. Aytül Erçil’e...
Türkiye’yi bugün büyük yapan ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan Selçuk Yaşar’lardır.
Onların fikirleri, hayalleri, girişimleri ve tatlı inatlarıdır.
Ödüller değerlidir
NİHAT Gökyiğit ve Prof. Dr. Aytül Erçil...
Özgeçmişlerini buraya yazmaya kalksam; özel bir ek vermemiz gerekir.
Nihat Gökyiğit; TEKFEN’in kurucusu... Sayısız projenin altına imzasını atmış, çok değerli bir girişimci... Selçuk Yaşar’ın çok yakın dostu...
Prof. Dr. Sayın Aytül Erçil ise yapay görme alanında hem teorik, hem de endüstriyel uygulamalar açısından dünyadaki sayılı uzmandan biri olarak kabul ediliyor.
Özgeçmişleri kadar aldıkları ödüller, başarılar, takdirler var.
Ama her ikisi de konuşma yaparken çok heyecanlandılar.
Ödülün bu yılki teması “girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyon”du, Selçuk Yaşar ödülleriydi.
Selçuk Bey’in girişimciliği hep kıskandırmıştır; yenilikçiliği herkesi şaşırtmıştır ve herkesin önündedir, inovasyon fikri ve gücü ise her zaman şapka çıkarttırmıştır.
Ödüller önemlidir ama bu ödülün Nihat Gökyiğit ile Aytül Erçil için çok daha değerli olduğu çok belli oluyordu.
Bülent Zeren’in ardından
KARŞIYAKA önemli bir ismini kaybetti.
Türk sporu çok değerli bir hekimini, sporseverini.
Bülent Zeren’i çok erken yitirdik.
O da aile dostlarından biriydi.
Gönül adamıydı, kalbe dokunan bir dosttu, insanı yormayan aksine enerji veren biriydi.
Hekimliği kusursuzdu.
Türk sporcuları onun ellerinde şifa bulurdu.
Yıldızlar onun önerileriyle sahalarda fırtınalar gibi eserdi.
İzmir’in bir hafızasıydı, Karşıyaka’nın ise arşivi...
100 yıllık kulübün yapamadıklarını Bülent abi tek başına yapmıştı.
Yeşil kırmızı renklerin geçmişi onun özel çalışma ofisindeydi.
Gelecek hayalleri kuranlara geçmişi hatırlatan kişi Bülent Zeren’di.
Karşıyaka, İzmir, Türkiye Bülent Zeren’i kaybetti.
Ben de herkes gibi bir dostu, arkadaşı, bir büyüğümü sonsuzluğa uğurluyorum.
Nurlar içinde yatsın...