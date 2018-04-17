İTO çok eski ve çok önemli bir kurum

İzmir Ticaret Odası’nda Ekrem Demirtaş ile Mahmut Özgener yarıştı.

Seçimin sonucu Özgener’den yana oldu.

Cumartesi günkü oylamada İzmir Ticaret Odası’nın 11’inci Başkanı oldu.

Kayıtlara göre İzmir Ticaret Odası’nın kuruluşu 1885 yılının Ağustos ayına denk geliyor.

İZTO; Türkiye’nin en eski odalarının başında yer alıyor.

1889’da Paris’e açılan ilk umumi sergi, yani bildiğimiz EXPO’ya ilk standı açan, heyet yollayan da yine İzmir Ticaret Odası olmuş.

Cumhuriyet’in kuruluşuna tanıklık eden, ilk İzmir İktisat Kongresi’ne fikri destek veren de yine İZTO...

Özetle İzmir Ticaret Odası demek Türkiye demektir, Türkiye Cumhuriyeti demektir.



26 yıllık başkanlık

TARİHİ bir odanın 26 yıl başkanlığını yapmak kolay değildir.

Benim gazetecilik maceram Ekrem Demirtaş’ın başkanlığı döneminden biraz fazla.

O yüzden bu 26 yıla en yakından tanıklık edenlerden biriyim.

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Demirtaş’ı yenilikçi, girişimci biri olarak tanıdım.

İzmir Ekonomi Üniversitesi bu söylediğimin en güzel kanıtlarından biridir.

Elbette İzmir Ticaret Odası Vakfı üyelerinin büyük katkıları vardır ama öncülük eden Demirtaş olmuştur.

Ekonomi Üniversitesi bugün İzmir’in gurur duyduğu bir kurumdur.

Her ne kadar başlangıç hedeflerinin gerisinde kalsa da İzAir İzmir’e direkt uçuşların başlamasında; Efe Rakı da; sektöre yeni bir bakış açısı getirmiştir.

Ve EXPO... İzmir’in tanıtımında, vizyonunda önemli bir adım olmuştur.

26 yıl uzun bir süredir ve İZTO gibi tarihi bir kurumda başkanlık yapmak hiç de kolay değildir.

Demirtaş’a bundan sonraki hayatında başarılar ve mutluluklar dilerim.



Ve Mahmut Özgener

ÖZGENER de uzun zamandır tanıdığım biri...

Aynı okuldanız; Saint Joseph’liyiz. Biz Saint Josephliler aynı sınıfta olmasak da birbirimizi biliriz.

Birbirimizi takip eder, birbirimizden haberdar oluruz.

Özgener ailesi tütün sektörünün Türkiye’deki en önemli isimlerinden biri oldu hep...

Bunu otomotiv ve gayrimenkul yatırımları da izledi.

Özgener; son birkaç yıldır Yunanlı bir şirketle ortaklık görüşmeleri de yapıyordu.

Son imzalar da atıldı; Özege Tütün sadece Türkiye’nin değil, Balkanlar’ın da dikkatini çeken bir ortaklığa imza attı.

Özgener; babasından devraldığı işi bir üst lige taşımış oldu böylece...

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Şunu söylemem lazım. Mahmut Özgener, sosyal ilişkileriyle, bugüne kadar üstlendiği önemli görevlerle hep İzmir’in konuştuğu bir isim oldu.

Belki herkes Futbol Federasyonu olarak kendisini tanıdı ama Altay başkanlığını, ihracatçı birliklerinde üstlendiği başkanlıkları, İzmir’in EXPO adaylığı sırasındaki koordinasyon görevlerini de unutmamak gerekir.

Mahmut Özgener, enerjisi, elektriği, vizyonu olan bir İzmirlidir.

İzmir Ticaret Odası’ndaki görevinde de başarılı olacağına inanıyorum.

Önemli olan hizmet aşkı ve hevesidir.

Yeni isimler, yeni yüzler tarihi kurumlara yeni heyecanlar katacaktır.

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İzmir giderek daha çok konuşulan ve yükselen bir değer. İzmir’in dışa açılması, uluslararası büyük organizasyonlara ev sahipliği yapması, sosyal hayatını zenginleştirmesi ve kentlerin yarışında kendini yeniden konumlandırması gerekiyor.

İzmir Ticaret Odası da, buna yön verecek kurumların başında geliyor.

Özgener’in dikkat çektiği festivalleri uzun zamandır ben de yazıyorum.Festivaller İzmir’in olmazsa olmazıdır.

Buna sanatı da eklemek istiyorum.

Sanat organizasyonları giderek daha fazla turist çekiyor.

Ticaret Odası bunlara öncelik yapabilir.

Yine nitelikli, girişimci gençlerin İzmir’e çekilmesi isteniyor.

Veri bankaları projesini çok doğru buluyorum.

İnovasyon merkezleri, teknoparklar ve girişim üsleri de İzmir’in geleceğinde hep var olacak.

Silikon Vadileri için İzmir’den daha iyi bir adres olabilir mi?

Bütün bu projeler İzmir’in farkını ortaya koyacaktır.

Mahmut Özgener’e de başarılar diliyorum.



Karşıyaka gerçeği

BİR Karşıyaka yazısı elbette yazacağım.

Ama bir iki güne ihtiyacım var.

Herkes gibi benim de içim kan ağlıyor.

Tarihi bir kulübün bu hale düşmesi gerçekten üzücü.

Ama şimdi düşünme zamanıdır.

Düşünüp yeniden sıçrama yapmak için doğru bir zamandır.

Tabii bunu kimler, nasıl, hangi yöntemler ve hangi kaynaklarla yapacaktır?

Bu gerçekten önemlidir.