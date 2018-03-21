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Deniz Sipahi

Deniz Sipahi

dsipahi@hurriyet.com.tr

İnsansız araçları bizde denemesinler

21 Mart 2018

UBER’in sürücüsüz aracı ya Türkiye sokaklarında dolaşsaydı, olabilecekleri düşünebiliyor musunuz?


İnanın ben düşünemiyorum.
Neden böyle düşünüyorum biliyor musunuz?
Önceki gün Uber’den bir açıklama geldi.
Biliyorsunuz; son haftaların en popüler konularının başında geliyor bu konu...
Taksicilerle Uber’ciler arasında büyük bir kavga yaşanıyor.
Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber’in sürücüsüz araçlarından biri, ABD’de bir bisikletiyle yaya geçidinin dışından karşıya geçen bir kadına çarparak ölümüne neden oldu.
Tabii bu son dönemde insansız araçlarla ilgili tartışmaları da alevlendirdi.
Dikkatinizi çekerim; araç yaya geçidinin dışında bir bisikletliye çarparak ölümüne neden oluyor.
Çünkü araç trafikte herkesin kurallara uyması üzerine programlanmış.
“Yaya geçidinden geçilecek” deniyorsa yaya geçidinden geçilecek.
“Otobanda 120’yi geçemezsin” deniyorsa; 120’yi geçemezsin.
“Kırmızı ışıkta durulur” deniyorsa; kırmızı ışıkta durulur.
O yüzden bu haberi okuyunca, Türkiye’deki trafik keşmekeşi aklıma geldi.
Bizde öylesine kötü araba kullanılıyor ki, ne kurallara uyan var, ne de bir başkasına saygı...
Zaten sinyal kullanan neredeyse yok, sanki kimin sağa, kimin sola döneceğini biliyormuşum gibi...
Direksiyon başında selfie yapanlar mı yok; instagram, facebook canlı yayın yapanlar mı?
Mesajlaşanlar bile var.
Gözümle görüyorum.
Ve inanın çok korkuyorum.
O yüzden Uber’ciler, Google’cular, Tesla’cılar testlerini, programlarını kendilerine göre yapsınlar.
Bizim trafikte uygulamak isterlerse çok insan telef olur.

 
Kavgayla sorun çözülmez

ŞU Uber işine girmişken; bir çift laf da biz söyleyelim.
Biliyorsunuz; İstanbul’da büyük bir kavga yaşanıyor.
Geçenlerde İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, Türkiye’de yaşananların aksine bir açıklama yaptı.
Ve dedi ki...
“Lüks araçlar ve konusunda uzman, eğitimli ve kendisini geliştirmiş şoförler ile taksi taşımacılığını yapmamız lazım. Cebinde ehliyet olan her adamı direksiyona oturtmamak lazım. Uber ile olan mücadelemizi kazanmak istiyorsak, öncelikle halkın desteğini yanımıza almamız lazım. Eğer kendimizi geliştirip çağa ayak uyduramazsak, sadece taksicilik sektörü değil, ulaşımla ilgili tüm sektörlerde bu ve buna benzer sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Hukuki yönden olayın üzerine gidilmesi lazım, kavgayla sorun çözülmez.”
Valla ben İzmir’in her şeyini seviyorum.
Taksicisini de...

 
Tramvaya alışmak

KONAK tramvayında test sürüşleri devam ediyor. Hürriyet Gazetesi’nin olduğu Alsancak binasının önünde gün boyunca şöyle anonslar duyuyorum.
“Lütfen aracınızı kaldırın, birazdan tramvay geçecek...”
Uber’den başladık, tramvaydan devam edelim.
Ey İzmirli sürücüler...
Bizler yazdık, sizler yollarda gördünüz.
İki senedir devam eden tramvay inşaatı bitti, seferler başladı.
Ve siz hala rayların üzerine araçlarınızı bırakıp gidiyorsunuz.
Söyleyeyim park lambalarını yakıyor olmanız da sizi kurtarmaz.

 
Alsancak inşaatı hızlı gidiyor

HÜRRİYET’in İzmir ofisinden Alsancak Stadı inşaatını günü gününe izliyorum.
Müthiş hızlı gidiyor.
Yani yeni sezonun ilk maçları Alsancak’ta rahat oynanır.
Darısı diğer statların başına...

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