İklim değişikliğini hala önemsemiyoruz

YENİ ekonominin gerçekleri var. Ve biz; bunları çok az konuşuyoruz. Geçenlerde İzmir’de ilginç bir toplantı vardı.
Aslında bu ikincisiydi. Ege Sanayici İş Adamları Derneği ESİAD’ın önderlik ettiği bu buluşmada göz ardı ettiğimiz iklim değişikliği gibi önemli konular irdelendi.
İzmir’de bir araya gelenler 121 şehirdeki partnerleriyle aynı anda masaya oturdular.
Climathon toplantıları ne anlama geliyor?
Climathon, iklimsel sorunların somut projelere dönüştürülmesi, iklim pozitif işletmelerin ve başlangıçların desteklenmesi, yerel politika değişikliklerini güçlü çözümler ile ele alan bir platformu...
İşte o yüzden ESİAD’ın Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Betül Elmasoğlu vardı, IDEMA ve Originn ile İzmir Büyükşehir Belediyesi destekçiler arasındaydı.
24 saat boyunca doğal afetler, orman yangınları, su başta olmak üzere doğal kaynakların verimli kullanımı, çevre dostu akıllı şehir çözümlerinin uygulanması üst başlıklarında inovatif çözümler ürettiler.
Peki EIT Climate-KIC kimdir?
EIT Climate-KIC; dairesel, sıfır karbonlu bir ekonomi üzerine kurulu olan müreffeh, kapsayıcı, iklime dirençli bir topluma yönelik çalışan bir Avrupa bilgi ve inovasyon topluluğu...
***
Dünyanın geçmişe dayalı sorunları arasında biraz ütopya gibi geliyor değil mi bu konular...
Ama inanın çok yakın zamanda bu sorunlarla yüz yüze geleceğiz.
Büyük ihtimalle çözümler konusunda gecikmiş olduğumuzu anlayacağız.
İşte bu konularla ilgili birileri fikir öneriyor, proje geliştiriyor ve bir şeyler yapmaya çalışıyor.
İzmir’deki bu toplantı o yüzden önemliydi.
Tüketici değil üretici olalım
ESİAD’ın Başkanı Fadıl Sivri toplantıda güzel bir konuşma yaptı.
Özetle şöyle dedi.
“Her endüstri devrimi aşamasında olduğu gibi bu dönüşüm olgusu, hayat standardımızı yükseltecek üretken büyüme anlamına geliyor. Bu da inovasyonu yaşamın doğal bir akışı olarak kabul etmemizi gerektiren yeni bir anlayışı kaçınılmaz kılıyor. Dijital dönüşüm bu devrimin en kilit unsurlarından. Dördüncü endüstri devriminde kurallar, büyük veri ve analizi, zenginleştirilmiş gerçeklik, üç boyutlu baskı, akıllı robotlar, yatay ve dikey yazılım entegrasyonu, nesnelerin interneti, yapay zeka gibi teknolojik ilerlemeler ile belirleniyor. Türkiye’nin de bu yarışta yer alması için, yeni ve yıkıcı teknolojileri hem geliştirmeye hem de bunlara toplum olarak uyumlanmaya yönelik çalışmalar yapması gerekiyor. Burada tüketici konumda yer almak yerine üretici konumda olmanın farklı yollarını hep beraber bulmamız şart.”
Yüzde yüz katılıyor ve altına imzamı atıyorum.
Fırsatlar da var
İKLİM değişikliği aslında küresel ölçekte ekonominin yüzde 70 - 85’ini oluşturan özel sektöre de önemli fırsatlar sunuyor. Düşük karbon ve çevresel hizmetlerin piyasa değerinin 3 trilyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Avrupa Yatırım Bankası’nın Paris anlaşması hedeflerine ulaşmak için iklim değişikliği ile ilgili projelere ilişkin yarattığı kaynak 100 milyar dolar. Sadece 2018 yılında ise projelere 18.2 milyar dolar finansman sağladı.
Sizce iklim değişikliği riskler taşımakla birlikte beraberinde fırsatlar da getirmiyor mu?
İnovasyonda öne çıkan bir Türkiye istemiyor muyuz?
İşte size fırsat...
Cumhuriyet ile güzeliz
TÜRKİYE’nin her yerinden harika fotoğraflar paylaşıldı. Genci yaşlısı, toplumun her kesiminden insanlar Cumhuriyet’i kutladı. Şunu unutmayalım. Güçlü bir Türkiye için daha fazla demokrasi lazım. Türkiye 96 yaşındaki Cumhuriyet ile çok şeyin üstesinden geldi. Şimdi sıra çarkları hızlı dönen, güven veren, kıskandıran bir demokrasi ile toplumu taçlandırmaktır. Bize yakışan da budur. Türkiye güçlü bir ülkedir, demokrasisi de güçlü olmalıdır.
İklim değişikliğini hala önemsemiyoruz
YENİ ekonominin gerçekleri var. Ve biz; bunları çok az konuşuyoruz. Geçenlerde İzmir’de ilginç bir toplantı vardı.
Aslında bu ikincisiydi. Ege Sanayici İş Adamları Derneği ESİAD’ın önderlik ettiği bu buluşmada göz ardı ettiğimiz iklim değişikliği gibi önemli konular irdelendi.
İzmir’de bir araya gelenler 121 şehirdeki partnerleriyle aynı anda masaya oturdular.
Climathon toplantıları ne anlama geliyor?
Climathon, iklimsel sorunların somut projelere dönüştürülmesi, iklim pozitif işletmelerin ve başlangıçların desteklenmesi, yerel politika değişikliklerini güçlü çözümler ile ele alan bir platformu...
İşte o yüzden ESİAD’ın Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Betül Elmasoğlu vardı, IDEMA ve Originn ile İzmir Büyükşehir Belediyesi destekçiler arasındaydı.
24 saat boyunca doğal afetler, orman yangınları, su başta olmak üzere doğal kaynakların verimli kullanımı, çevre dostu akıllı şehir çözümlerinin uygulanması üst başlıklarında inovatif çözümler ürettiler.
Peki EIT Climate-KIC kimdir?
EIT Climate-KIC; dairesel, sıfır karbonlu bir ekonomi üzerine kurulu olan müreffeh, kapsayıcı, iklime dirençli bir topluma yönelik çalışan bir Avrupa bilgi ve inovasyon topluluğu...
***
Dünyanın geçmişe dayalı sorunları arasında biraz ütopya gibi geliyor değil mi bu konular...
Ama inanın çok yakın zamanda bu sorunlarla yüz yüze geleceğiz.
Büyük ihtimalle çözümler konusunda gecikmiş olduğumuzu anlayacağız.
İşte bu konularla ilgili birileri fikir öneriyor, proje geliştiriyor ve bir şeyler yapmaya çalışıyor.
İzmir’deki bu toplantı o yüzden önemliydi.
Tüketici değil üretici olalım
ESİAD’ın Başkanı Fadıl Sivri toplantıda güzel bir konuşma yaptı.
Özetle şöyle dedi.
“Her endüstri devrimi aşamasında olduğu gibi bu dönüşüm olgusu, hayat standardımızı yükseltecek üretken büyüme anlamına geliyor. Bu da inovasyonu yaşamın doğal bir akışı olarak kabul etmemizi gerektiren yeni bir anlayışı kaçınılmaz kılıyor. Dijital dönüşüm bu devrimin en kilit unsurlarından. Dördüncü endüstri devriminde kurallar, büyük veri ve analizi, zenginleştirilmiş gerçeklik, üç boyutlu baskı, akıllı robotlar, yatay ve dikey yazılım entegrasyonu, nesnelerin interneti, yapay zeka gibi teknolojik ilerlemeler ile belirleniyor. Türkiye’nin de bu yarışta yer alması için, yeni ve yıkıcı teknolojileri hem geliştirmeye hem de bunlara toplum olarak uyumlanmaya yönelik çalışmalar yapması gerekiyor. Burada tüketici konumda yer almak yerine üretici konumda olmanın farklı yollarını hep beraber bulmamız şart.”
Yüzde yüz katılıyor ve altına imzamı atıyorum.
Fırsatlar da var
İKLİM değişikliği aslında küresel ölçekte ekonominin yüzde 70 - 85’ini oluşturan özel sektöre de önemli fırsatlar sunuyor. Düşük karbon ve çevresel hizmetlerin piyasa değerinin 3 trilyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Avrupa Yatırım Bankası’nın Paris anlaşması hedeflerine ulaşmak için iklim değişikliği ile ilgili projelere ilişkin yarattığı kaynak 100 milyar dolar. Sadece 2018 yılında ise projelere 18.2 milyar dolar finansman sağladı.
Sizce iklim değişikliği riskler taşımakla birlikte beraberinde fırsatlar da getirmiyor mu?
İnovasyonda öne çıkan bir Türkiye istemiyor muyuz?
İşte size fırsat...
Cumhuriyet ile güzeliz
TÜRKİYE’nin her yerinden harika fotoğraflar paylaşıldı. Genci yaşlısı, toplumun her kesiminden insanlar Cumhuriyet’i kutladı. Şunu unutmayalım. Güçlü bir Türkiye için daha fazla demokrasi lazım. Türkiye 96 yaşındaki Cumhuriyet ile çok şeyin üstesinden geldi. Şimdi sıra çarkları hızlı dönen, güven veren, kıskandıran bir demokrasi ile toplumu taçlandırmaktır. Bize yakışan da budur. Türkiye güçlü bir ülkedir, demokrasisi de güçlü olmalıdır.