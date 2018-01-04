İçimi ısıtan bir hikaye oldu



O saldırı dün gibi aklımda...

Çünkü 2008’in Ocak ayında bir Diyarbakır gezisi vardı, ben de bir grup Egeli işadamıyla oraya gidecektim.

Ziyaretimizden birkaç gün önce dershane önünde patlayan bombayla altısı öğrenci, yedi kişi hayatını kaybetmişti.

Görkem Emre de, o saldırıda yaralanan öğrencilerden biriydi.

İki bacağı kırılmış, dalağı patlamış, günlerce yatmak zorunda kalmış.

Buna rağmen yatağında ders çalışmış, sınava girmiş ve doktor olmuş.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde mikrobiyoloji ana bilim dalında öğretim üyesi...

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Ben her seçim döneminde yazılar yazmak için Güneydoğu’ya gittim. Bölgeyi iyi tanıyorum, insanlarını iyi biliyorum.

Terör mağduru olmuş birçok insanın hazin öykülerini dinledim.

Yarım kalmış hayatlara, çöpe atılmış hayallere tanıklık ettim.

Neyse ki; Görkem Emre’nin hikayesi yarım kalmamış, mutlu sonla bitmiş.

Ama kaç kişi hedeflerine ulaşabiliyor.

Türkiye’nin gündem sıralaması yapılırken; terör hep birinci maddeydi.

Son anketlerde ise ekonomi öne çıkıyor.

Askerimiz, polisimiz terörle bir süredir başarılı bir mücadele veriyor.

Teröristlere nefes aldırmıyor.

Hep söylüyorum; Türkiye’nin gündemini değiştirmesi, ekonomiyi öne çıkarması gerekir.

Diyarbakırlı Görkem Emre Öz’ün hikayesi bana çok iyi geldi.



Bizde böyle, oralarda öyle

DÜN yine haberlerde vardı.

İngiltere Prensi Harry ile nişanlısı Meghan Markle Nice’e tatile gitmiş. Çift British Airways’in tarifeli uçağında ve ekonomi sınıfında, tuvaletin yanında oturmuş.

Uçakta olanlar çiftin yanında sinirli ve gergin tek bir koruma olduğunu söylemişler.

Bizde pek olmaz böyle şeyler...

Tarifeli uçmak, ekonomiyi tercih etmek, hatta mümkünse korumasız gezmek...

Yine haberlerde vardı.

Tarkan, yılbaşı sahne aldığı Kıbrıs’tan dönerken business’ta iki, ekonomide de iki korumayla yolculuk etmiş.

Yakışır elbette...



İş-Kur masası

BAYRAKLI Belediyesi bünyesinde iş arayanla işveren arasında köprü olmak için 2010’da kurulan İŞ-KUR Masası 2017’de 848 kişiye iş bulmuş. Sekiz yılda toplam 13 bin 335 kişi de iş sahibi olmuş.

Başkan Hasan Karabağ’ı bu projesinden dolayı kutlarım.





Diplomasi de ilginç

bir dönemden geçiyor

ABD Başkanı Trump, ilginç bir lider...

Sanki her an sosyal medyanın içinde...

Kuzey Kore lideri Kim Jong – Un bir şey söylüyor; 10 dakika sonra cevap twitter üzerinden geliyor.

İran dini lideri Ali Hamaney konuşuyor; cevabı birkaç dakika içinde hemen veriyor.

İlginç bir dönemden geçiyor dünya...

Diplomasinin kuralları yeniden yazılıyor, dili ve üslubu yeniden şekilleniyor.

Böyle bir dönemde siyaset yapmak da gerçekten zor...



Tam hastalık havası

1 Ocak günü Ege kıyılarında denize girenler vardı.

Hava durumuna baktım; hafta sonu için 18 – 20 derece deniyor.

Kış ya bir gelecek, bir daha gitmeyecek; ya da bu yıl söylendiği gibi ılıman geçecek.

Ama yine de uyarayım; tam hastalık havası...