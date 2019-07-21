Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Deniz SİPAHİ>Hikayesi olanı seviyorum
"Deniz Sipahi" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Deniz Sipahi" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Deniz Sipahi

Deniz Sipahi

dsipahi@hurriyet.com.tr

Hikayesi olanı seviyorum

21 Temmuz 2019

ESKİYLE yeninin uyumunu çok seviyorum.

Bir de farklılıkların uyumunu... Acaba “uyumsuzluğun uyumu” mu demek lazım, belki de... O dört duvara ruh katan bakışlar, küçük dokunuşlarla bambaşka bir görüntü yaratanlar var ya, işte o beyinlere hayranım...
Benim mimari tarzım galiba böyle...
Sadeliğin içinde patlayan objeler, hayran bırakan ayrıntılar ve insana hayal kurduran farklılıklar...
Evler, işyerleri, gidilen yerler insanların kişiliklerini yansıtır.
İçimi ısıtan bir mekanda saatlerce kalabilirim.
Müzik dinleyip, kitap okuyabilirim.
Belki de ruhuma iyi gelen o mekana bir Picasso tablosu gibi bakabilirim.
Türkiye’de çok başarılı mimarlar var. Bazılarını çok yakından takip ediyorum. Yaptıklarına gidiyor, geziyor ve hayallerimi zenginleştiriyorum.
Bazen de kafamda sanal evler yapıyor, onları döşüyor, bambaşka mekanlar yaratıyorum.
Bu oyun hoşuma gidiyor, bana iyi geliyor.
***
Geçenlerde tarzını çok beğendiğim Funda Arkas’ın Alaçatı’da yaptığı evlerden birini gezmeye gittim.
Dedim ya...
Güzel bir resim tablosuna nasıl bakıyorsam, Alaçatı’daki bu eve de öyle baktım.
Kahvemi yudumlarken, bir yandan da Funda Arkas’ın kullandığı ilginç objelere dalıp gittim.
Alaçatı Hacımemiş’teki bu evin 10 metre yüksekliğinde bir tavanı vardı, ortasındaki büyük alana zincirlerle inen dev aydınlatma kullanmıştı Funda Arkas... Belki de evi taçlandırmış diyebiliriz. Özel taş şömine ve çelik konstrüksiyonlarla harmanlanmış, sıcak ve şık bir yaşam alanı olmuş.
Evin orijinal hali tamamen korunmuş, titiz bir restorasyonla ayağa kaldırılmış.
Çelik konstrüksiyon, orijinal Alaçatı taşları, Kastamonu’dan getirtilen eski ağaçlarla müthiş bir ev olmuş.
Modern çizgiler, eski parçalarla karıştırılınca ilham kaynağı olan bir eser çıkmış ortaya...
***
Alaçatı’yı o yüzden seviyorum...
Mimarlara sonsuz seçenekler sunuyor.
Bunları takip etmek beni de mutlu ediyor.


Farklılıkların uyumunu
merak ediyorsanız
Rue 1387 derim

FUNDA ARKAS, Fransız ve Toskana mimarisini kendi motifleriyle karıştırıyor. İçinde yine Ege var, İzmir’in çizgileri de...
Sadeliğin içinde patlayan renkler, objeler...
Eklektik koltuklar, dökme demirden askılıklar, renkli karolar, ahşap sandalyeler...
Ya da Toskana tarzındaki perde tasarımları, meşe dolaplar, çiçek desenler...
Ama illa da Ege’nin, Anadolu’nun motiflerini de katarak bunları kullanıyor.
Eğer bu çizgiyi, bu bahsettiğim objelerden örnekler görmek istiyorsanız, gidebileceğiniz iki adres var.
2014 yılında FD Architecture bünyesinde kurulan Rue 1387 Concept Store’un Alaçatı Hacımemiş Mahallesi’nde ve İzmir Alsancak’ta iki mağazası var.
Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz askerlerinin özel eşyalarını muhafaza ettikleri, üzerinde isimlerinin yazdığı sandıklar çok ilgimi çekti örneğin...
Gördüğüm bir ayaklı saat aslında eski uçak pervanesiydi. 1915 yapımı bir şatodan çıkma üçlü aydınlatma, yine başka bir şatodan çıkma şamdanlar olduğu gibi kendilerinin tasarladıkları masalar, sandalyeler, büyük avizeler, aydınlatmalar çok dikkat çekiciydi.
“Farklılıkların uyumu” diyorum ya, birbirinden çok farklı özellikleri olan bu eşyalar bir araya gelince büyüleyici bir atmosfer ortaya çıkıyor.
İşte bazen birkaç saatimi buralarda geçiriyorum.
Kendime sanal bir ev yapıp döşüyorum.

 

Dokusu, kokusu
ruhu olan güzeldir

FUNDA ARKAS diyor ki...
“FD Architecture olarak evleri sıfırdan giydiriyoruz, dekore ediyoruz. Bu alanda FD için dünyanın çeşitli yerlerinden topladığımız dekorasyon ürünlerinin bulunduğu büyük bir depomuz ve stoğumuz var. Ürünlerimiz çok talep gördüğü, satın alınmak istendiği için biz de Rue 1387 markamızı kurmaya karar verdik. Burada hikayesi olmayan hiçbir ürün yok. Ayrıca güncel olarak ödüllü sanatçıların fotoğrafları, resimleri, heykelleri var. Benim için öncelikli olan konforlu, yaşayan evler tasarlamak. Dokusu, kokusu, ruhu olan, karakterli eşyaları kullanmaya özen gösteriyorum.”

 

Yenisini yaparken de
eskiyi koruyalım

GEÇEN gün de yazdım.
Tekrarlayayım.
Yurtdışına çıktığımda kıskandığım tek bir şey var, o da şehirleşme, mimari...
Avrupa yaptığını bozmuyor, yıkmıyor, parçalamıyor.
Yenisini yaparken de eksiye uyumlu yapıyor.
Bizde öyle mi?
Alacağımız çok ders var.
Kentlerimizi kurgularken günübirlik kararlar aldık.
Bunların yanlışını şimdi görüyoruz.
Diyorum ki, en azından yeni yaptıklarımızı bir estetik kaygıyla yapalım, modern şehirciliğe örnek olacak yapılar yapalım.
Yoksa hiçbir şey değişmeyecek.
Şehirlerimiz güzel olmalı, konforlu olmalı, işlevsel olmalı, estetik olmalı.
O yüzden Alaçatı, Kastamonu, Ayvalık, Bozcaada gibi örnekleri bozmadan koruyalım.
Korumak için de titiz davranalım, taviz vermeyelim.
O yüzden hepimize ilham veren bu yapıları zaman zaman köşeme taşıyacağım.

X
Deniz SİPAHİ Deniz SİPAHİTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
İklim değişikliği: Ne varsa kadınlarda varGila BENMAYORİklim değişikliği: Ne varsa kadınlarda var21.07.2019
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 43. yılındaDoğan HIZLANİzmir Devlet Senfoni Orkestrası 43. yılında21.07.2019
Ne Prut ne Küçük Kaynarcaİlber OrtaylıNe Prut ne Küçük Kaynarca21.07.2019
10 maddede Çeşme plajlarında neler oluyorOnur BAŞTÜRK10 maddede Çeşme plajlarında neler oluyor 21.07.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.