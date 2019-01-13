Her şeyi çocuklarımız için isteyin

DERNEKLERDEKİ, vakıflardaki üyeliklerimi bir süreliğine dondurdum. 30’u geçmişti çünkü...
Hem de sadece eğitime odaklananlarla ilgilenmek istedim.
Şimdi öyle yapıyorum.
Çocuklarla, gençlerle ilgili projeler üretenlerle devam ediyorum.
Çok da mutluyum.
Çocukların arasında kendimi iyi hissediyorum.
Bana umut aşılıyorlar, moralimi düzeltiyorlar, geleceğe daha iyi bakmamı sağlıyorlar.
Ben de onlar için elimden geleni yapmaya çalışıyorum.
Maddi, manevi; elimden ne gelirse...
Desteklediğim dernekler, vakıflar, insanlar var.
***
Onlardan biri de LÖSEV... Lösemili Çocuklar Vakfı...
Müthiş işler yapıyorlar.
İnsanların hayatını değiştiriyorlar.
Çocuklarımızın yanlarından hiç ayrılmıyorlar. Ama ailelerine de destek oluyorlar. Onları da yalnız bırakmıyorlar. Bu o kadar önemli, o kadar değerli ki...
Çok hoşuma giden projeler hayata geçiriyorlar. Örneğin kiraladıkları zeytin bahçesinde ilk hasatını gerçekleştirdiler. Demircili Köyü Tarımsal Kredi Kooperatifi yağhanesinde geleneksel yöntemlerle zeytinlerini sıktılar. Zeytinyağları tedavi aşamasındaki lösemili çocuklar ile kanser tedavisi gören çocukların beslenmesinde kullanılacak.
Bu projelerden sadece biri...
LÖSEV İyilikler Tırı, tüm Türkiye’yi geziyor.
Böylece hem çocuklarımızın, hem de bizlerin gönüllerine dokunuyor.
***
Geçenlerde LÖSEV gönüllüsü bir grup bana geldi.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladılar.
Çok mutlu oldum.
Başlarında meslektaşım, şimdi de LÖSEV’in Ege Bölge Temsilciliği görevini yürüten Rana Çetin vardı.
Fotoğrafta yanımda duran Mert Emir Coşkun, polis ya da asker olmak istiyormuş. Polislik daha ağır basıyormuş. “Türkiye’nin güvenliği, geleceği için çalışacağım” dedi.
Ben de onu Arka Sokaklar dizisinin oyuncularından, benim de iyi arkadaşım Özgür Ozan’la tanıştırma sözü verdim.
Ortadaki Ömer Faruk Yılmaz’ın hayali uzay bilimcisi olmak... Olur da... Müthiş cevaplar verdi bana... Uzayı konuştuk, gezegenleri... Valla ağzım açık kaldı. 6 yaşında ama sanki büyümüş de küçülmüş.
Yahya Bilge ise “Doktor olacağım” dedi. Olsun da... O da çok zeki, epey sohbet ettik.
İçlerinde gazeteci olacak yoktu ama gazeteciliği de epey konuştuk.
***
Ben ne zaman karamsarlığa kapılsam çocukların içine karışıyorum.
Siz de öyle yapın.
Ve onlara yardım elinizi uzatın.
Vaktinizi, naktinizi eğitime, onların sağlıklı hayat sürmeleri için harcayın.
Kulis bilgilerini yeniliyorum
CHP’deki beklenti; İzmir büyükşehir adayının 26 Ocak’ta açıklanması yönünde. Ama Çarşamba günü, yani 16’sında da bir sürpriz olacağı söyleniyor. 26’sı daha mantıklı geliyor, yine de notumu düşmüş olayım.
Konuşulanları yine sıralıyorum.
Tuncay Özkan, Tunç Soyer, Abdül Batur, Murat Bakan...
Alaattin Yüksel, Kamil Okyay Sındır, Selin Sayek Böke, Figen Baz, Canan Arıtman, Cevat Durak...
Mehmet Ali Susam’ı da unutmayın.
Özkan, Soyer, Batur, Bakan isimleri ön planda...
İzmir bir serbest şehir olur
AK Parti’nin İzmir Büyükşehir adayı Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanı’yken İzmir için “serbest bölgeler şehri” tanımlamasını yapıyordu. Buna ben de katılıyorum.
Zeybekci “İzmir hakkındaki en önemli projemiz” diyerek yeni bir teknoloji enstitüsü kuracaklarını açıkladı. Adres olarak da Karaburun’u gösterdi. Karaburun ilginç ve ilk defa dile getirilen bir adres... İzmir’in bir Singapur gibi serbest şehir olabileceğini de düşünüyorum. Belki Zeybekci’nin de hayalinde böyle bir şey vardır. Projelerini etap etap açıklıyor, belki yeni adresler de öğreneceğiz.
Her şeyi çocuklarımız için isteyin
DERNEKLERDEKİ, vakıflardaki üyeliklerimi bir süreliğine dondurdum. 30’u geçmişti çünkü...
Hem de sadece eğitime odaklananlarla ilgilenmek istedim.
Şimdi öyle yapıyorum.
Çocuklarla, gençlerle ilgili projeler üretenlerle devam ediyorum.
Çok da mutluyum.
Çocukların arasında kendimi iyi hissediyorum.
Bana umut aşılıyorlar, moralimi düzeltiyorlar, geleceğe daha iyi bakmamı sağlıyorlar.
Ben de onlar için elimden geleni yapmaya çalışıyorum.
Maddi, manevi; elimden ne gelirse...
Desteklediğim dernekler, vakıflar, insanlar var.
***
Onlardan biri de LÖSEV... Lösemili Çocuklar Vakfı...
Müthiş işler yapıyorlar.
İnsanların hayatını değiştiriyorlar.
Çocuklarımızın yanlarından hiç ayrılmıyorlar. Ama ailelerine de destek oluyorlar. Onları da yalnız bırakmıyorlar. Bu o kadar önemli, o kadar değerli ki...
Çok hoşuma giden projeler hayata geçiriyorlar. Örneğin kiraladıkları zeytin bahçesinde ilk hasatını gerçekleştirdiler. Demircili Köyü Tarımsal Kredi Kooperatifi yağhanesinde geleneksel yöntemlerle zeytinlerini sıktılar. Zeytinyağları tedavi aşamasındaki lösemili çocuklar ile kanser tedavisi gören çocukların beslenmesinde kullanılacak.
Bu projelerden sadece biri...
LÖSEV İyilikler Tırı, tüm Türkiye’yi geziyor.
Böylece hem çocuklarımızın, hem de bizlerin gönüllerine dokunuyor.
***
Geçenlerde LÖSEV gönüllüsü bir grup bana geldi.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladılar.
Çok mutlu oldum.
Başlarında meslektaşım, şimdi de LÖSEV’in Ege Bölge Temsilciliği görevini yürüten Rana Çetin vardı.
Fotoğrafta yanımda duran Mert Emir Coşkun, polis ya da asker olmak istiyormuş. Polislik daha ağır basıyormuş. “Türkiye’nin güvenliği, geleceği için çalışacağım” dedi.
Ben de onu Arka Sokaklar dizisinin oyuncularından, benim de iyi arkadaşım Özgür Ozan’la tanıştırma sözü verdim.
Ortadaki Ömer Faruk Yılmaz’ın hayali uzay bilimcisi olmak... Olur da... Müthiş cevaplar verdi bana... Uzayı konuştuk, gezegenleri... Valla ağzım açık kaldı. 6 yaşında ama sanki büyümüş de küçülmüş.
Yahya Bilge ise “Doktor olacağım” dedi. Olsun da... O da çok zeki, epey sohbet ettik.
İçlerinde gazeteci olacak yoktu ama gazeteciliği de epey konuştuk.
***
Ben ne zaman karamsarlığa kapılsam çocukların içine karışıyorum.
Siz de öyle yapın.
Ve onlara yardım elinizi uzatın.
Vaktinizi, naktinizi eğitime, onların sağlıklı hayat sürmeleri için harcayın.
Kulis bilgilerini yeniliyorum
CHP’deki beklenti; İzmir büyükşehir adayının 26 Ocak’ta açıklanması yönünde. Ama Çarşamba günü, yani 16’sında da bir sürpriz olacağı söyleniyor. 26’sı daha mantıklı geliyor, yine de notumu düşmüş olayım.
Konuşulanları yine sıralıyorum.
Tuncay Özkan, Tunç Soyer, Abdül Batur, Murat Bakan...
Alaattin Yüksel, Kamil Okyay Sındır, Selin Sayek Böke, Figen Baz, Canan Arıtman, Cevat Durak...
Mehmet Ali Susam’ı da unutmayın.
Özkan, Soyer, Batur, Bakan isimleri ön planda...
İzmir bir serbest şehir olur
AK Parti’nin İzmir Büyükşehir adayı Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanı’yken İzmir için “serbest bölgeler şehri” tanımlamasını yapıyordu. Buna ben de katılıyorum.
Zeybekci “İzmir hakkındaki en önemli projemiz” diyerek yeni bir teknoloji enstitüsü kuracaklarını açıkladı. Adres olarak da Karaburun’u gösterdi. Karaburun ilginç ve ilk defa dile getirilen bir adres... İzmir’in bir Singapur gibi serbest şehir olabileceğini de düşünüyorum. Belki Zeybekci’nin de hayalinde böyle bir şey vardır. Projelerini etap etap açıklıyor, belki yeni adresler de öğreneceğiz.