Hala beklediğim yorumları duymadım

Hayvan Hakları Federasyonu İzmir Temsilcisi Esin Önder ile Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy arasında bir polemik yaşanıyor.
Esin Önder, “Adaylık sürecinde, ‘Deve güreşlerini kaldıracağım’ demiştiniz. O gün imza atarken ‘Barbarlık’, başkan olunca ‘Gelenek’ demek size yakışıyor mu?” diyor.
Başkan Serdar Aksoy da deve güreşlerinin Türk kültüründe var olduğunu, bunu yaşatacaklarını, gelecek yıllarda daha da görkemli etkinlikler yapacaklarını açıkladı.
Esin Önder’i uzun yıllardır tanırım, bu tartışmayı kolay kolay bırakacağını düşünmüyorum.
Başkan Aksoy da siyasete yeni ısınıyor. Bakalım seçim öncesinde verdiği sözü önümüzdeki yıllarda tutabilecek mi?
Hayvan hakları konusundaki hassasiyeti önemsiyorum.
Medya olarak bu haberlere karşı bizler de hassasız.
Hayvanlarımızı bir can dostumuz gibi kabul ediyor ve hiçbirinin zarar görmesini istemiyoruz.
Ama insanlarımıza da bir şey olmasın, onlar da zarar görmesin.
Geçenlerde yazmıştım.
Tek bir yorum duymadım.
Menemen’de 14 yaşındaki ve 8’inci sınıf öğrencisi Rojin Yakıt üzerine havlayarak gelen köpekten kaçarken bir arabanın altında kaldı.
Birkaç gün sonra Adıyaman’da sekiz köpek yine bir kızımıza saldırdı.
Elif İçacan’ın bütün vücudu paramparça oldu.
Yine geçen hafta Adana’nın Seyhan ilçesinde Hatip Sayılgan, üç köpeğin saldırısına uğradı. Sayılgan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Esin hanım gibi İzmir’deki ve Türkiye’nin her yerindeki hayvan hakları dernekleri, vakıfları beni çok iyi tanır.
Ve beni hepsi hayvan dostu olarak iyi bilir.
Hayvanlara yapılan işkence haberlerine ne kadar yer veriyor, tepki gösteriyorsak; bu haberleri de dikkatle takip ediyoruz.
Herkes çok iyi biliyor ki sokak hayvanları meselesi artık bir toplum problemi haline geldi...
Mevcut yasalarla ve yönetmeliklerle çözüm bulmak neredeyse imkansız...
Herkes elinden geldiğince bu hayvanlara sahip çıkıyor, onlara bakıyor.
Ben kaç hayvanımıza bugüne kadar baktım, inanın sayısını bile hatırlamıyorum.
Ama meselenin dipsiz bir kuyu olduğunu iyi bilmeliyiz.
Şunu da yapmalıyız.
Nasıl bir hayvanımız söz konusu olduğunda birçok federasyon, dernek açıklamalar yapıyor.
Kızımız Rojin de bir hayvanın saldırısı sonucu öldüyse aynı hassasiyeti böyle durumlar için de göstermeliyiz.
Ben hala gerekli yorumları duyabilmiş değilim.
Fikir maratonu tamam
ama fikri takip lazım
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Açık İnovasyon Derneği “Hack4Mobility Ideathon İzmir” başlığıyla bir fikir maratonu gerçekleştirdi. 36 saat boyunca katılımcılar, bisikletli ve yaya ağırlıklı ulaşıma yönelik çok sayıda proje üretmiş.
Bazen küçük rötuşların kent için çok faydalı sonuçlar yarattığını biliyorum.
O yüzden bu organizasyonları destekliyorum.
Fikir maratonlarıyla ulaşımda yeni rotaların yaratılması, trafiğin azaltılması, yaratıcı otopark çözümlerinin bulunması, yaya haklarının iyileştirilmesi, sokak hayvanlarının kaliteli yaşam hakkının iyileştirilmesi, atıl alanlarının değerlendirilmesi, çöp sorunun azaltılması, trafik sinyalizasyon sistemlerinin geliştirilmesi, ses ışık kirliliğinin azaltılması, karbon salımının düşürülmesi, kentteki mültecilerin ve dezavantajlı yurttaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi, engelli araçlarının şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması, paylaşım ve dayanışma ekonomisinin artırılması, tarihsel kentsel mirasın korunması gibi konuları inceliyorlar.
Her biri de çok önemli başlıklar...
Ama şunu hatırlatmak da istiyorum.
Ne olur bu tartışmalar rapor haline getirilip unutulmasın.
Çünkü bazen bir fikir kulağa çok hoş geliyor ama sonra bürokrasiye takılıp erteleniyor.
Ya da iyi bir fikir kabul görse de uygulanma şansı olmuyor.
Ben fikir maratonu kadar fikri takibi de çok önemsiyorum.
Zübeyde Hanım İzmirlilere emanet
Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ölümünün 97’nci yıldönümü...
Zübeyde Hanım İzmirlilere emanet...
Mekanı cennet olsun...
Şu sosyal medya
İki aydır cep telefonumu daha az kullanmaya çalışıyorum. Ve her hafta başında telefonuma düşen mesajla raporumu alıyorum. Üç haftadır çok iyi gidiyorum. Daha doğrusu gidiyordum. Her hafta yüzde 10’un üzerinde bir oranla düşüş sağlamış oldum. Ama son hafta yüzde 12’lik bir artış oldu. Bu da whatshapp mesajlarından kaynaklandı. Hala whatshapp’ın getireceği yeni uygulamayı bekliyorum. Şirket geçenlerde bir açıklama yapmış ve izinsiz gruplara kimsenin dahil edilemeyeceğini söylemişti. Baktım; son hafta hiç tanımadığım grupların içine beni dahil etmişler. Bir tuşla çıkmak mümkün ama ayıp mı olur diye de insan bir şey yapamıyor.
Yüzde 12’lik artışın nedenini buldum.
Çözümü de whatshapp’tan bekliyorum.
Hala beklediğim yorumları duymadım
Hayvan Hakları Federasyonu İzmir Temsilcisi Esin Önder ile Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy arasında bir polemik yaşanıyor.
Esin Önder, “Adaylık sürecinde, ‘Deve güreşlerini kaldıracağım’ demiştiniz. O gün imza atarken ‘Barbarlık’, başkan olunca ‘Gelenek’ demek size yakışıyor mu?” diyor.
Başkan Serdar Aksoy da deve güreşlerinin Türk kültüründe var olduğunu, bunu yaşatacaklarını, gelecek yıllarda daha da görkemli etkinlikler yapacaklarını açıkladı.
Esin Önder’i uzun yıllardır tanırım, bu tartışmayı kolay kolay bırakacağını düşünmüyorum.
Başkan Aksoy da siyasete yeni ısınıyor. Bakalım seçim öncesinde verdiği sözü önümüzdeki yıllarda tutabilecek mi?
Hayvan hakları konusundaki hassasiyeti önemsiyorum.
Medya olarak bu haberlere karşı bizler de hassasız.
Hayvanlarımızı bir can dostumuz gibi kabul ediyor ve hiçbirinin zarar görmesini istemiyoruz.
Ama insanlarımıza da bir şey olmasın, onlar da zarar görmesin.
Geçenlerde yazmıştım.
Tek bir yorum duymadım.
Menemen’de 14 yaşındaki ve 8’inci sınıf öğrencisi Rojin Yakıt üzerine havlayarak gelen köpekten kaçarken bir arabanın altında kaldı.
Birkaç gün sonra Adıyaman’da sekiz köpek yine bir kızımıza saldırdı.
Elif İçacan’ın bütün vücudu paramparça oldu.
Yine geçen hafta Adana’nın Seyhan ilçesinde Hatip Sayılgan, üç köpeğin saldırısına uğradı. Sayılgan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Esin hanım gibi İzmir’deki ve Türkiye’nin her yerindeki hayvan hakları dernekleri, vakıfları beni çok iyi tanır.
Ve beni hepsi hayvan dostu olarak iyi bilir.
Hayvanlara yapılan işkence haberlerine ne kadar yer veriyor, tepki gösteriyorsak; bu haberleri de dikkatle takip ediyoruz.
Herkes çok iyi biliyor ki sokak hayvanları meselesi artık bir toplum problemi haline geldi...
Mevcut yasalarla ve yönetmeliklerle çözüm bulmak neredeyse imkansız...
Herkes elinden geldiğince bu hayvanlara sahip çıkıyor, onlara bakıyor.
Ben kaç hayvanımıza bugüne kadar baktım, inanın sayısını bile hatırlamıyorum.
Ama meselenin dipsiz bir kuyu olduğunu iyi bilmeliyiz.
Şunu da yapmalıyız.
Nasıl bir hayvanımız söz konusu olduğunda birçok federasyon, dernek açıklamalar yapıyor.
Kızımız Rojin de bir hayvanın saldırısı sonucu öldüyse aynı hassasiyeti böyle durumlar için de göstermeliyiz.
Ben hala gerekli yorumları duyabilmiş değilim.
Fikir maratonu tamam
ama fikri takip lazım
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Açık İnovasyon Derneği “Hack4Mobility Ideathon İzmir” başlığıyla bir fikir maratonu gerçekleştirdi. 36 saat boyunca katılımcılar, bisikletli ve yaya ağırlıklı ulaşıma yönelik çok sayıda proje üretmiş.
Bazen küçük rötuşların kent için çok faydalı sonuçlar yarattığını biliyorum.
O yüzden bu organizasyonları destekliyorum.
Fikir maratonlarıyla ulaşımda yeni rotaların yaratılması, trafiğin azaltılması, yaratıcı otopark çözümlerinin bulunması, yaya haklarının iyileştirilmesi, sokak hayvanlarının kaliteli yaşam hakkının iyileştirilmesi, atıl alanlarının değerlendirilmesi, çöp sorunun azaltılması, trafik sinyalizasyon sistemlerinin geliştirilmesi, ses ışık kirliliğinin azaltılması, karbon salımının düşürülmesi, kentteki mültecilerin ve dezavantajlı yurttaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi, engelli araçlarının şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması, paylaşım ve dayanışma ekonomisinin artırılması, tarihsel kentsel mirasın korunması gibi konuları inceliyorlar.
Her biri de çok önemli başlıklar...
Ama şunu hatırlatmak da istiyorum.
Ne olur bu tartışmalar rapor haline getirilip unutulmasın.
Çünkü bazen bir fikir kulağa çok hoş geliyor ama sonra bürokrasiye takılıp erteleniyor.
Ya da iyi bir fikir kabul görse de uygulanma şansı olmuyor.
Ben fikir maratonu kadar fikri takibi de çok önemsiyorum.
Zübeyde Hanım İzmirlilere emanet
Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ölümünün 97’nci yıldönümü...
Zübeyde Hanım İzmirlilere emanet...
Mekanı cennet olsun...
Şu sosyal medya
İki aydır cep telefonumu daha az kullanmaya çalışıyorum. Ve her hafta başında telefonuma düşen mesajla raporumu alıyorum. Üç haftadır çok iyi gidiyorum. Daha doğrusu gidiyordum. Her hafta yüzde 10’un üzerinde bir oranla düşüş sağlamış oldum. Ama son hafta yüzde 12’lik bir artış oldu. Bu da whatshapp mesajlarından kaynaklandı. Hala whatshapp’ın getireceği yeni uygulamayı bekliyorum. Şirket geçenlerde bir açıklama yapmış ve izinsiz gruplara kimsenin dahil edilemeyeceğini söylemişti. Baktım; son hafta hiç tanımadığım grupların içine beni dahil etmişler. Bir tuşla çıkmak mümkün ama ayıp mı olur diye de insan bir şey yapamıyor.
Yüzde 12’lik artışın nedenini buldum.
Çözümü de whatshapp’tan bekliyorum.