Gençlerimizin önüne doğru

rol modeller çıkarmalıyız



Bizi üzen bu kadar haber arasında içimi ısıtan bir konuyu bugün yazmak istedim.

Geçen akşam dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay; müziği seven ve piyano tutkusu olan minik sanatseverlere bir konser verdi.

Ama öncesinde bir sanat söyleşisi yaptı.

Piyanist olmayı hayal eden bir genç için Gülsin Onay gibi dünyaca tanınan bir sanatçıyla sohbet etmek paha biçilmez bir deneyim olmalı.

Hele o yaşlarda rol model arayan gençler için...

Bu buluşmayı Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Belediye Konservatuvarı piyano öğretmenleri gerçekleştirdi.

O konservatuvarın piyano öğretmenlerinden Nilüfer Güzel ile konuştum.

Dedi ki...

“Bir piyano görüp de tuşlarına basarak farklı sesler çıkarmaktan hoşlanmayan çocuk neredeyse yok gibidir. Piyano çalmaya başlayan bir çocuk için piyanosu, basit bir müzik aletinden çok daha fazla şey ifade eder. Çünkü o her çocuğun kendini anlatabileceği eşsiz bir araç...”

Ve sözü Gülsin Onay’a getirdi.

“Sende tuşlara dokun ve hisset... Bir çocuğa umut olmaktan daha güzel ne olabilir ki... İşte biz bu projeyi Gülsin Onay gibi Türkiye’nin en önemli sanatçılarından biriyle yapıyoruz. İstiyoruz ki, genç sanatçılarımız bu büyük sanatçılarımızı örnek alsınlar...”

O kadar önemli buluyorum ki bu sözleri...

Doğru, başarılı, örnek olan rol modellerini gençlerimizin karşısına çıkarmalıyız.

İşte o zaman daha güzel bir Türkiye’den bahsedebiliriz.





Sanat hayatın anlamını artırıyor



Nilüfer Güzel’e Karşıyaka Belediyesi Konservatuvarı’nda neler yaptıklarını sordum.

Şöyle özetledi.

* Konservatuvar genç ve küçük öğrencilerimizin yararlanmasına yönelik; yaratıcı, disiplinli ve denetlenebilir müzik okulu programıdır. Ülkemizde eksikliği hissedilen bu alan, bilimsel inceleme ve araştırmalarla da desteklenmektedir.

* Öğrencilerimizin nitelikli müziği anlama, sevme, ezgisel ve armonik yapısını takip edebilme konusunda iyi bir dinleyici olmalarını sağlıyoruz.

* Öğrencilerimizin genç yaşlardan itibaren aldıkları bu ciddi eğitimle; üniversite düzeyinde profesyonel müzik eğitimine rahatlıkla geçebilmelerini sağlıyoruz.

Hayatımda “Keşke” dediğim çok az şey var.

Galiba bunun başında bir müzik aleti çalmamak var.

Nilüfer Güzel, soyadı gibi güzel bir şey söyledi.

Dedi ki...

“Her çocuk mükemmel piyano çalacak diye bir şey yok. Zaten müzik eğitimi alması için çocuğun ille de çok yetenekli olması gerekmiyor. Ama bir virtüöz olmasalar bile piyano çalan çocukların ileriki yaşamlarında pek çok alanda daha başarılı olacakları, algılama ve öğrenme kapasitelerinin artacağı, koordinasyon kurma yeteneklerinin ve yaratıcılıklarının gelişeceği de gözden çıkarılmaması gereken gerçekler arasında...”

Müzikle uğraşmak, müziğin içinde olmak hayatı anlamlı kılıyor.







Bugün 9 Eylü

İzmir için önemli ve anlamlı bir gün...

Aslında sadece İzmir değil, Türkiye için de önemli bir gün...

9 Eylül, yeni bir doğuştur.

Özgürlüktür, bağımsızlıktır, hürriyettir.

Cumhuriyet demektir.

Türk insanının geleceği demektir.

Yani sadece İzmir’un kurtuluşu değil, Anadolu’nun dünyaya haykırışıdır.





Alaçatı tartışmaları bitmedi



Yaz neredeyse bitti ama şu Alaçatı tartışmaları bitmedi.

Aslında normal...

Türkiye’de Alaçatı gibi kurgulanmış, mimarisiyle örnek kaç yer var.

O yüzden bu tartışmaları doğal karşılıyorum.

İnsan sevdiği insanları daha acımasız eleştirirmiş; galiba sevdiği yerleri de öyle eleştiriyor.

Alaçatı da bundan nasibini fazlasıyla alıyor.