Gelin demokrasi ittifakı yapalım

YENİ sistem ittifakları zorunlu bıraktı.
Türkiye çok sık seçim yapan bir ülke olunca, ittifaklar da kalıcı hale geldi.
Şimdi seçimsiz bir dört yıla giriyoruz.
Dilerim uzun bir süre seçim sözünü duymayız.
O zaman gelin şu ittifak konusuna yeniden bakalım.
Ben Türk siyasetinin dilini ve üslubunu çok sert buluyorum.
Meydanların tonu yumuşamadığı için de; bir türlü normalleşme sağlayamıyoruz.
Oysa Türkiye’nin her alanda normalleşmesi lazım.
Konuya önce demokrasiden başlamalıyız.
Bazen demokrasimizi çok ağır eleştiriyoruz.
Ben onlara katılmıyorum.
Evet eksiklerimiz var ama kat ettiğimiz çok da mesafe var.
Eksikleri tamamlamak hepimizin görevi, yeni bir anayasa yapmak bütün siyasi partilerin görevi, güçlü demokrasiye sahip olmak hepimizin nedefi olmalı.
Diyorum ki;
Bırakın o ittifakı, bu ittifakı, gelin bütün Türkiye bir demokrasi ittifakı kuralım.
Olanları, söylenenleri, yaşanmışlıkları biraz unutalım.
Ve geleceğe bakalım.
İyi bir gelecek için şimdi demokrasi ittifakı yapalım.
Kimse siyaset
seçim demedi
İSTANBUL seçimlerinin ardından meslek odalarının yaptığı açıklamaları tek tek okudum.
Bir tanesi bile “siyaset” kelimesini kullanmamıştı.
Bir tanesi bile “seçim” dememişti.
Peki ne demişlerdi?
Her biri ağız birliği yapmış gibi “ekonomi, demokrasi” demişti.
Ben de uzun zamandır yazıyorum.
Demokrasisiz ekonomi olmaz.
Ekonomisi güçlü olmayan bir Türkiye geleceğe bakamaz.
Birinci gündem ekonomi olmalı
BAKIN Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ne diyor.
“Küçülen bir ekonomimiz, patlayan işsizliğimiz ve yüksek enflasyonumuz var. Oysa üretim ve ihracatla büyüyen ve istihdam yaratan bir ekonomiye, bunun için de düşük enflasyon ve düşük faize ihtiyacımız var. FED’in faizleri artırmak yerine indirebileceğini açıklaması bize bir nefes aldırmıştır. Şimdi kamuda mali disiplin ve tasarruf zamanı...”
Uzun bir süre gündemin birinci maddesi ekonomi olmalı ve öyle kalmalı.
Türkiye’nin üretime, ihracata odaklanması gerekir.
Bunun için sanayinin desteklenmesi şarttır.
İstihdam artırıcı yeni yöntemler, modeller geliştirilmesi gerekir.
Teknolojiyi kullanarak, özellikle teknoloji bölgelerini çoğaltarak gençlerimizi buralarda iş sahibi yapmalıyız.
Türkiye’nin avantajlı olduğu çok alan var.
Ben bu ülkenin geleceğine de, gençlerine de çok inanıyorum.
Gençlerin peşinden gitmek
yerine siyasete takılıyoruz
SİYASETE o kadar gömüldük ki; kafamızı kaldıramaz olduk.
Oysa ben hep hayat siyasetten ibaret değil, diyorum.
O yüzden her zaman olduğu gibi siyaset dışındaki haberler daha çok ilgimi çekiyor.
Geçenlerde verdik, bir daha tekrar edelim.
İzmir Çakabey Okulları öğrencisi Tuan Dolmen, dünyanın en büyük online bilim fuarı olan Google Science Fair’de 20 küresel finalist arasına girdi.
Google Science Fair; 13-18 yaş arasındaki parlak beyinleri dünyayı değiştirecek fikirlerini paylaşmak için bir araya getiriyor.
Tuan, ağaçların titreşiminden enerji toplayabilen ve tarımsal verileri ölçebilen dijital bir tarım modülü geliştirmiş. Yani ağaç titreşimlerini enerjiye dönüştüren bir sistem bulmuş.
Tabii Tuan’ı takip edenler; soluğu hemen onun yanında almış ve kendisini Silikon Vadisi’ne davet etmiş.
Biz 23 Haziran’ı konuşurken, dünya da akıp gidiyor.
Hep söylüyorum; bizim en büyük avantajımız gençlerimiz...
Ama biz onları geliştirmek yerine enerjimizi siyasete harcıyoruz.
Ben ısrarla siyasetten uzak kalmaya ve bu gençlerin peşinden koşmaya devam ediyorum.
Gelin demokrasi ittifakı yapalım
YENİ sistem ittifakları zorunlu bıraktı.
Türkiye çok sık seçim yapan bir ülke olunca, ittifaklar da kalıcı hale geldi.
Şimdi seçimsiz bir dört yıla giriyoruz.
Dilerim uzun bir süre seçim sözünü duymayız.
O zaman gelin şu ittifak konusuna yeniden bakalım.
Ben Türk siyasetinin dilini ve üslubunu çok sert buluyorum.
Meydanların tonu yumuşamadığı için de; bir türlü normalleşme sağlayamıyoruz.
Oysa Türkiye’nin her alanda normalleşmesi lazım.
Konuya önce demokrasiden başlamalıyız.
Bazen demokrasimizi çok ağır eleştiriyoruz.
Ben onlara katılmıyorum.
Evet eksiklerimiz var ama kat ettiğimiz çok da mesafe var.
Eksikleri tamamlamak hepimizin görevi, yeni bir anayasa yapmak bütün siyasi partilerin görevi, güçlü demokrasiye sahip olmak hepimizin nedefi olmalı.
Diyorum ki;
Bırakın o ittifakı, bu ittifakı, gelin bütün Türkiye bir demokrasi ittifakı kuralım.
Olanları, söylenenleri, yaşanmışlıkları biraz unutalım.
Ve geleceğe bakalım.
İyi bir gelecek için şimdi demokrasi ittifakı yapalım.
Kimse siyaset
seçim demedi
İSTANBUL seçimlerinin ardından meslek odalarının yaptığı açıklamaları tek tek okudum.
Bir tanesi bile “siyaset” kelimesini kullanmamıştı.
Bir tanesi bile “seçim” dememişti.
Peki ne demişlerdi?
Her biri ağız birliği yapmış gibi “ekonomi, demokrasi” demişti.
Ben de uzun zamandır yazıyorum.
Demokrasisiz ekonomi olmaz.
Ekonomisi güçlü olmayan bir Türkiye geleceğe bakamaz.
Birinci gündem ekonomi olmalı
BAKIN Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ne diyor.
“Küçülen bir ekonomimiz, patlayan işsizliğimiz ve yüksek enflasyonumuz var. Oysa üretim ve ihracatla büyüyen ve istihdam yaratan bir ekonomiye, bunun için de düşük enflasyon ve düşük faize ihtiyacımız var. FED’in faizleri artırmak yerine indirebileceğini açıklaması bize bir nefes aldırmıştır. Şimdi kamuda mali disiplin ve tasarruf zamanı...”
Uzun bir süre gündemin birinci maddesi ekonomi olmalı ve öyle kalmalı.
Türkiye’nin üretime, ihracata odaklanması gerekir.
Bunun için sanayinin desteklenmesi şarttır.
İstihdam artırıcı yeni yöntemler, modeller geliştirilmesi gerekir.
Teknolojiyi kullanarak, özellikle teknoloji bölgelerini çoğaltarak gençlerimizi buralarda iş sahibi yapmalıyız.
Türkiye’nin avantajlı olduğu çok alan var.
Ben bu ülkenin geleceğine de, gençlerine de çok inanıyorum.
Gençlerin peşinden gitmek
yerine siyasete takılıyoruz
SİYASETE o kadar gömüldük ki; kafamızı kaldıramaz olduk.
Oysa ben hep hayat siyasetten ibaret değil, diyorum.
O yüzden her zaman olduğu gibi siyaset dışındaki haberler daha çok ilgimi çekiyor.
Geçenlerde verdik, bir daha tekrar edelim.
İzmir Çakabey Okulları öğrencisi Tuan Dolmen, dünyanın en büyük online bilim fuarı olan Google Science Fair’de 20 küresel finalist arasına girdi.
Google Science Fair; 13-18 yaş arasındaki parlak beyinleri dünyayı değiştirecek fikirlerini paylaşmak için bir araya getiriyor.
Tuan, ağaçların titreşiminden enerji toplayabilen ve tarımsal verileri ölçebilen dijital bir tarım modülü geliştirmiş. Yani ağaç titreşimlerini enerjiye dönüştüren bir sistem bulmuş.
Tabii Tuan’ı takip edenler; soluğu hemen onun yanında almış ve kendisini Silikon Vadisi’ne davet etmiş.
Biz 23 Haziran’ı konuşurken, dünya da akıp gidiyor.
Hep söylüyorum; bizim en büyük avantajımız gençlerimiz...
Ama biz onları geliştirmek yerine enerjimizi siyasete harcıyoruz.
Ben ısrarla siyasetten uzak kalmaya ve bu gençlerin peşinden koşmaya devam ediyorum.