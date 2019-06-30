Geleceği merak ediyorsanız bu toplantıları kaçırmayın

16 Temmuz’u takvimlerinize not edin.
İzmir önemli bir buluşmaya evsahipliği yapacak.
Organizasyonu yapan İzmir Ticaret Odası... Konuşmacılar ise Osman Kibar ve Ayşegül İldeniz... Adres Adnan Saygun Sanat Merkezi...
Kibar da; İldeniz de İzmirli ve uluslararası büyük başarılara imza atan iki dostumuz...
Ayşegül İldeniz; inovasyon ve girişimcilik konularında uluslararası alanda başarılı çalışmalar yaptı.
Silikon Vadisi’nde inovasyon, akıllı şehirler, nesnelerin interneti, dijital dönüşüm ve gelecek projelerinin başında oldu.
Intel’de Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Başkanlığı, Yeni Teknolojiler Dünya Başkan Yardımcılığı ve Silver Springs Networks’ün COO’luğunu yaptı.
Yine Intel’de 67 gelişmekte olan ülkenin sorumluluğunu üstlendi; bu ülkelerde dijital uçurumun azalması için projeler yürüttü. Teknolojinin bilinmediği ülkelerde teknolojinin yaygınlaşması çalışmalarında bulundu.
Şimdi ise Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi...
***
Osman Kibar’a gelince…
Öğrenim hayatına İzmir’de başladı; sonra İstanbul’da Robert Koleji’ni bitirdi, ardından Amerika’ya gitti. Önce Caltech’te mühendislik, ardından da University of California San Digeo’da biyofotonik alanında PhD unvanını kazandı.
Birkaç arkadaşıyla birlikte biyoteknoloji şirketi Samumed’i kurdu. Yaşlanmayı yavaşlatması ve hatta tersine çevirmesi konusunda yaptığı çalışmalarıyla tanınan Samumed; Business Insider’a göre dünyanın en yüksek şirket değerlemeleri liginde gösterilen, 12 Milyar Dolar şirket değerlemesine ulaşmış bir girişim...
***
İki İzmirli; yaptıklarını, yapacaklarını ve dünyanın geleceğini anlatacak.
Ben salonda olacağım ve notlarımı alacağım.
İzmir’e Girişimcilik
Merkezi de geliyor
MAHMUT Özgener’in bir hayali var. Aslında ortak hayalimiz...
Benim, bizlerin, hepimizin...
Benim uzun zamandır bir iddiam var; daha doğrusu İzmir için koyduğum bir hedef var.
Diyorum ki;
İzmir dijital kafalı bir kent olmalı.
Bu kent akıllı bir şehir olmalı.
İzmir’de yaşayanlar, yaşamak isteyenler ülkeler yarışı içinde değil, şehirler yarışı içinde bulsunlar ve buranın lokomotifi teknoloji olsun, inovasyon olsun.
Ve İzmir teknoloji serbest şehri haline dönüşsün.
Zor mu?
Değil...
Bakın 16 Temmuz’daki toplantı o yüzden önemli...
İki İzmirli dünyanın nereye gittiğini anlatacak.
Çünkü yapmışlar, dünyayı değiştirecek teknolojilere imza atmışlar.
Ayşegül İldeniz profesyonel olarak, Osman Kibar Türkiye’ye örnek olacak bir girişim sermaye kurucusu olarak...
***
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in bir hazırlığı var. Ben de yakından takip ediyorum.
Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nin çalışmaları birkaç ay sonra bitecek.
İZTO’ya ait Pasaport’taki binalar; İzmir’deki tüm STK’ların kullanımına açılacak. Ve bir girişimcilik üssü haline gelecek.
Bu merkezde yeni start-up’lar, başarılı iş fikrine sahip girişimciler desteklenecek.
İzmir Ticaret Odası da fikir ve projelerinin firmalara pazarlanması, aralarındaki etkileşimin kurulması aşamasında bir köprü vazifesi üstlenecek.
Bunun dışında yine desteklediğim bir girişimleri daha olacak. İzmir’deki yaratıcı endüstrilerin girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla TARKEM ile bir işbirliğine gidiliyor. Bir Design Lab kurulması ve yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren girişimcilere destek olunması planlanıyor.
***
Mahmut Özgener şöyle diyor.
“Yeni girişimcileri önlerindeki başarı hikayeleri motive ediyor. Biz de bu nedenle, uzun zamandır girişimcilik konusunda motivasyonu artıran başarı hikayelerini paylaşmayı görev edindik. Yenilikçi, yaratıcı ve ülkemizde yeni değer ve fırsatlar yaratarak hayata geçmiş olan projelere yönelik başarı hikayelerinin yeni girişimciler ile paylaşılmasını çok önemsiyoruz. Girişimcilik Merkezi ve İnovasyon Merkezi İzmir’e değer katacak.”
Bende kendisine katılıyor ve destekliyorum.
Daha ideal bir yer yok
BİR soru...
Samumed gibi dünyanın konuştuğu, kurucusunun Forbes’e kapak olduğu, dev şirketlerin hisse almak için takipte olduğu bir şirket Türkiye’de kurulabilir miydi?
Kurucusu İzmirli Osman Kibar; ABD’ye gitmeyip Türkiye’de kalsaydı bu hayalini gerçekleştirebilir miydi?
Teknik olarak evet...
Bu şirketin kurulmasına engel herhangi bir durum yok.
Ama gerçeği kabul edelim; ABD’nin girişimcilere sağladığı olanaklar Türkiye’de var mı?
Olmalı diyoruz, olması için çaba gösteriyoruz.
Ama yeterli fiziki ve maddi imkanın olduğunu söylemek çok zor.
O yüzden hep diyorum; siyasetten kafamızı artık kaldıralım.
Türkiye başarı hikayeleri yazabilir.
Çünkü bizim çocuklarımız, gençlerimiz bunları yapıyor.
Samumed’in ilaçları daha piyasaya çıkmadan 12 milyar dolarlık bir piyasa değerinden bahsediliyor.
Bir de çıkarsa ve yeni fikirler gelirse...
Siyasetçiler ne derse desin; gelecek teknolojide, inovasyonda...
Yeni girişimciler bulup çıkarmalıyız.
Israrla söylüyorum.
Bunun adresi İzmir’dir.
İzmir’den daha ideal bir yer Türkiye’de yoktur.
Geleceği merak ediyorsanız bu toplantıları kaçırmayın
16 Temmuz’u takvimlerinize not edin.
İzmir önemli bir buluşmaya evsahipliği yapacak.
Organizasyonu yapan İzmir Ticaret Odası... Konuşmacılar ise Osman Kibar ve Ayşegül İldeniz... Adres Adnan Saygun Sanat Merkezi...
Kibar da; İldeniz de İzmirli ve uluslararası büyük başarılara imza atan iki dostumuz...
Ayşegül İldeniz; inovasyon ve girişimcilik konularında uluslararası alanda başarılı çalışmalar yaptı.
Silikon Vadisi’nde inovasyon, akıllı şehirler, nesnelerin interneti, dijital dönüşüm ve gelecek projelerinin başında oldu.
Intel’de Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Başkanlığı, Yeni Teknolojiler Dünya Başkan Yardımcılığı ve Silver Springs Networks’ün COO’luğunu yaptı.
Yine Intel’de 67 gelişmekte olan ülkenin sorumluluğunu üstlendi; bu ülkelerde dijital uçurumun azalması için projeler yürüttü. Teknolojinin bilinmediği ülkelerde teknolojinin yaygınlaşması çalışmalarında bulundu.
Şimdi ise Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi...
***
Osman Kibar’a gelince…
Öğrenim hayatına İzmir’de başladı; sonra İstanbul’da Robert Koleji’ni bitirdi, ardından Amerika’ya gitti. Önce Caltech’te mühendislik, ardından da University of California San Digeo’da biyofotonik alanında PhD unvanını kazandı.
Birkaç arkadaşıyla birlikte biyoteknoloji şirketi Samumed’i kurdu. Yaşlanmayı yavaşlatması ve hatta tersine çevirmesi konusunda yaptığı çalışmalarıyla tanınan Samumed; Business Insider’a göre dünyanın en yüksek şirket değerlemeleri liginde gösterilen, 12 Milyar Dolar şirket değerlemesine ulaşmış bir girişim...
***
İki İzmirli; yaptıklarını, yapacaklarını ve dünyanın geleceğini anlatacak.
Ben salonda olacağım ve notlarımı alacağım.
İzmir’e Girişimcilik
Merkezi de geliyor
MAHMUT Özgener’in bir hayali var. Aslında ortak hayalimiz...
Benim, bizlerin, hepimizin...
Benim uzun zamandır bir iddiam var; daha doğrusu İzmir için koyduğum bir hedef var.
Diyorum ki;
İzmir dijital kafalı bir kent olmalı.
Bu kent akıllı bir şehir olmalı.
İzmir’de yaşayanlar, yaşamak isteyenler ülkeler yarışı içinde değil, şehirler yarışı içinde bulsunlar ve buranın lokomotifi teknoloji olsun, inovasyon olsun.
Ve İzmir teknoloji serbest şehri haline dönüşsün.
Zor mu?
Değil...
Bakın 16 Temmuz’daki toplantı o yüzden önemli...
İki İzmirli dünyanın nereye gittiğini anlatacak.
Çünkü yapmışlar, dünyayı değiştirecek teknolojilere imza atmışlar.
Ayşegül İldeniz profesyonel olarak, Osman Kibar Türkiye’ye örnek olacak bir girişim sermaye kurucusu olarak...
***
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in bir hazırlığı var. Ben de yakından takip ediyorum.
Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nin çalışmaları birkaç ay sonra bitecek.
İZTO’ya ait Pasaport’taki binalar; İzmir’deki tüm STK’ların kullanımına açılacak. Ve bir girişimcilik üssü haline gelecek.
Bu merkezde yeni start-up’lar, başarılı iş fikrine sahip girişimciler desteklenecek.
İzmir Ticaret Odası da fikir ve projelerinin firmalara pazarlanması, aralarındaki etkileşimin kurulması aşamasında bir köprü vazifesi üstlenecek.
Bunun dışında yine desteklediğim bir girişimleri daha olacak. İzmir’deki yaratıcı endüstrilerin girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla TARKEM ile bir işbirliğine gidiliyor. Bir Design Lab kurulması ve yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren girişimcilere destek olunması planlanıyor.
***
Mahmut Özgener şöyle diyor.
“Yeni girişimcileri önlerindeki başarı hikayeleri motive ediyor. Biz de bu nedenle, uzun zamandır girişimcilik konusunda motivasyonu artıran başarı hikayelerini paylaşmayı görev edindik. Yenilikçi, yaratıcı ve ülkemizde yeni değer ve fırsatlar yaratarak hayata geçmiş olan projelere yönelik başarı hikayelerinin yeni girişimciler ile paylaşılmasını çok önemsiyoruz. Girişimcilik Merkezi ve İnovasyon Merkezi İzmir’e değer katacak.”
Bende kendisine katılıyor ve destekliyorum.
Daha ideal bir yer yok
BİR soru...
Samumed gibi dünyanın konuştuğu, kurucusunun Forbes’e kapak olduğu, dev şirketlerin hisse almak için takipte olduğu bir şirket Türkiye’de kurulabilir miydi?
Kurucusu İzmirli Osman Kibar; ABD’ye gitmeyip Türkiye’de kalsaydı bu hayalini gerçekleştirebilir miydi?
Teknik olarak evet...
Bu şirketin kurulmasına engel herhangi bir durum yok.
Ama gerçeği kabul edelim; ABD’nin girişimcilere sağladığı olanaklar Türkiye’de var mı?
Olmalı diyoruz, olması için çaba gösteriyoruz.
Ama yeterli fiziki ve maddi imkanın olduğunu söylemek çok zor.
O yüzden hep diyorum; siyasetten kafamızı artık kaldıralım.
Türkiye başarı hikayeleri yazabilir.
Çünkü bizim çocuklarımız, gençlerimiz bunları yapıyor.
Samumed’in ilaçları daha piyasaya çıkmadan 12 milyar dolarlık bir piyasa değerinden bahsediliyor.
Bir de çıkarsa ve yeni fikirler gelirse...
Siyasetçiler ne derse desin; gelecek teknolojide, inovasyonda...
Yeni girişimciler bulup çıkarmalıyız.
Israrla söylüyorum.
Bunun adresi İzmir’dir.
İzmir’den daha ideal bir yer Türkiye’de yoktur.