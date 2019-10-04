Gayrimenkul yine lokomotif olacak

HÜRRİYET’in en beğendiğim organizasyonlarından biri Sign of the City Awards...
Bu bir gayrimenkul platformu ve 6’ncısını yapıyoruz.
Lineadecor’un proje ortaklığı var; Emlak Konut en başından bu yana destek veriyor. EY Türkiye ise stratejik ortak konumunda...
Türkiye’nin büyümesinde, değişiminde hiç kuşkusuz gayrimenkul sektörünün önemli payı var.
Geçtiğimiz yıllarda mimarisiyle, projesiyle, yatırım aklıyla öne çıkan projeler ödül aldılar.
Ege Bölgesi’nden de çok sayıda yatırım katıldı ve ödüle layık görüldü.
Hem desteklenen, hem de eleştirilen bir sektör inşaat ama Türkiye için olmazsa olmazımız.
Destekleniyor çünkü yüzlerce sektörü harekete geçiriyor, yüz binlerce insana istihdam sağlıyor.
Kentlerin değişimine, dönüşümüne öncülük ediyor.
Tabii eleştiriliyor da; çünkü çok sayıda inşaata giren girişimci var, sayıları çok fazla, bu da sektörde rekabeti olumsuz etkiliyor.
Arz talep dengesini bozuyor ve sektörün sağlıklı büyümesine engel oluyor.
Geçmişte yapılan bütün hatalara rağmen inşaat sektörü yine lokomotif olacaktır.
İşte o yüzden Sign of the City Awards gibi organizasyonların önemi artıyor.
İyi olana teşekkür etmek, ödül vermek, öne çıkarmak lazım.
Bunu da uzmanlarının yapması gerekir.
Hürriyet Türkiye’nin en büyük platformlarından biridir.
Gayrimenkul sektörünün de buluşma noktasıdır.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışma büyük ilgi çekiyor.
Sektör birkaç yıldır yavaşladığı için aslında bu yılki ödüller çok daha önem kazanıyor.
Zorlu şartlara rağmen projelerini hayata geçirenler, istihdama katkı koyanlar her yıl olduğundan daha fazla bu yıl ödülü hak ediyor.
Bu sene Ticaret Odaları’nı da bu sürece dahil ettik.
Üç büyük kentin Ticaret Odası temsilcileri jüride bulunuyor.
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener projeyi destekliyor.
Oda adına İZTO Emlak Komite Başkanı Neşet Birlik jüride görev yapıyor.
İzmir Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Hüseyin Egeli ile sektörün İzmirli temsilcileri, organizasyon komitesi ve çok sayıda mimarla birlikte toplantı yaptık.
Bakalım Egeli sektör temsilcileri hangi projelerle bu yıl yarışmada olacaklar.
Ramazan Korkut gibiler
bu yılın babalarıdır
MÜTHİŞ bir haber...
Demirören Haber Ajansı’ndan iki başarılı gazeteci arkadaşımı kutluyorum.
Cavit Akgün ve Aykut Kurt’u...
Bugünkü manşetimizdeydi haber...
Muğlalı çiftçi Ramazan Korkut, 6 yaşındaki kızı Gamze’nin okula gidebilmesi için borç bularak servis aracının giremediği 4 kilometrelik bozuk yolu kendisi yaptırmış.
Baba Ramazan Korkut Menteşe Belediyesi’ne başvuruyor; “Orman yolu olduğu için yapamıyoruz” cevabını alınca işini kendi hallediyor.
Hem de borç alarak...
Ey siyasetçiler, hangi partiden olursanız olun siyaset yapanlar...
İşte birinci işiniz budur.
Çocuklarımızı okullarına göndermektir, gençlerimize ufuk açmaktır, geleceklerini planlamaktır.
O yüzden siyaset imkanlar sanatıdır diyorum.
O yüzden siyaseti önemsiyorum.
O yüzden Türkiye’nin siyaset gündemi değişmeli diyorum.
Ve baba Ramazan Korkut...
Yılın babası sensin.
Belki geçim sıkıntın var, belki ay sonunu zor getiriyorsun, belki o parayla başka ihtiyaçlarını karşılayacaktın.
Ama sen Gamze için borç alıp o yolu açtırdın ya, işte o yüzden seni ve senin gibileri yılın babası ilan ediyorum.
Milas notu
MİLAS Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer anlattı, ben de notlar aldım.
Bir kısmını dün yazdım.
Biliyor musunuz; Milas ilçe sınırları içinde 26 antik kent bulunuyor. Bunlardan Karialıların kutsal kenti Labraunda, Euromos, İsasos ve Beçin’de halen arkeolojik kazılar sürüyor. Bafa Gölü kıyısındaki Latmos Herakleia’da, Beşparmak (Latmos) dağlarında Alman Arkeolog Prof. Dr. Anneliese Peschlow tarafından M.Ö. 6 bin yıllarına ait kaya resimleri bulunmuş. Bu resimlerin en ilginç özelliği hiç silah, savaş, av gibi şiddet içeren görüntülerin olmaması, aile yaşantısını ve çeşitli törenleri yansıtmasıymış.
Bizim Anadolu’nun her tarafı ayrı bir kültürel zenginlik...
Siz stadınızı istemiyor musunuz
GÖZTEPE’nin stadı bitiyor, sonlara doğru gelindi. Alsancak galiba 2021’de tamamlanacak. Peki Karşıyaka... Ey Karşıyakalılar siz stadınızı istemiyor musunuz?
Gayrimenkul yine lokomotif olacak
HÜRRİYET’in en beğendiğim organizasyonlarından biri Sign of the City Awards...
Bu bir gayrimenkul platformu ve 6’ncısını yapıyoruz.
Lineadecor’un proje ortaklığı var; Emlak Konut en başından bu yana destek veriyor. EY Türkiye ise stratejik ortak konumunda...
Türkiye’nin büyümesinde, değişiminde hiç kuşkusuz gayrimenkul sektörünün önemli payı var.
Geçtiğimiz yıllarda mimarisiyle, projesiyle, yatırım aklıyla öne çıkan projeler ödül aldılar.
Ege Bölgesi’nden de çok sayıda yatırım katıldı ve ödüle layık görüldü.
Hem desteklenen, hem de eleştirilen bir sektör inşaat ama Türkiye için olmazsa olmazımız.
Destekleniyor çünkü yüzlerce sektörü harekete geçiriyor, yüz binlerce insana istihdam sağlıyor.
Kentlerin değişimine, dönüşümüne öncülük ediyor.
Tabii eleştiriliyor da; çünkü çok sayıda inşaata giren girişimci var, sayıları çok fazla, bu da sektörde rekabeti olumsuz etkiliyor.
Arz talep dengesini bozuyor ve sektörün sağlıklı büyümesine engel oluyor.
Geçmişte yapılan bütün hatalara rağmen inşaat sektörü yine lokomotif olacaktır.
İşte o yüzden Sign of the City Awards gibi organizasyonların önemi artıyor.
İyi olana teşekkür etmek, ödül vermek, öne çıkarmak lazım.
Bunu da uzmanlarının yapması gerekir.
Hürriyet Türkiye’nin en büyük platformlarından biridir.
Gayrimenkul sektörünün de buluşma noktasıdır.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışma büyük ilgi çekiyor.
Sektör birkaç yıldır yavaşladığı için aslında bu yılki ödüller çok daha önem kazanıyor.
Zorlu şartlara rağmen projelerini hayata geçirenler, istihdama katkı koyanlar her yıl olduğundan daha fazla bu yıl ödülü hak ediyor.
Bu sene Ticaret Odaları’nı da bu sürece dahil ettik.
Üç büyük kentin Ticaret Odası temsilcileri jüride bulunuyor.
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener projeyi destekliyor.
Oda adına İZTO Emlak Komite Başkanı Neşet Birlik jüride görev yapıyor.
İzmir Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Hüseyin Egeli ile sektörün İzmirli temsilcileri, organizasyon komitesi ve çok sayıda mimarla birlikte toplantı yaptık.
Bakalım Egeli sektör temsilcileri hangi projelerle bu yıl yarışmada olacaklar.
Ramazan Korkut gibiler
bu yılın babalarıdır
MÜTHİŞ bir haber...
Demirören Haber Ajansı’ndan iki başarılı gazeteci arkadaşımı kutluyorum.
Cavit Akgün ve Aykut Kurt’u...
Bugünkü manşetimizdeydi haber...
Muğlalı çiftçi Ramazan Korkut, 6 yaşındaki kızı Gamze’nin okula gidebilmesi için borç bularak servis aracının giremediği 4 kilometrelik bozuk yolu kendisi yaptırmış.
Baba Ramazan Korkut Menteşe Belediyesi’ne başvuruyor; “Orman yolu olduğu için yapamıyoruz” cevabını alınca işini kendi hallediyor.
Hem de borç alarak...
Ey siyasetçiler, hangi partiden olursanız olun siyaset yapanlar...
İşte birinci işiniz budur.
Çocuklarımızı okullarına göndermektir, gençlerimize ufuk açmaktır, geleceklerini planlamaktır.
O yüzden siyaset imkanlar sanatıdır diyorum.
O yüzden siyaseti önemsiyorum.
O yüzden Türkiye’nin siyaset gündemi değişmeli diyorum.
Ve baba Ramazan Korkut...
Yılın babası sensin.
Belki geçim sıkıntın var, belki ay sonunu zor getiriyorsun, belki o parayla başka ihtiyaçlarını karşılayacaktın.
Ama sen Gamze için borç alıp o yolu açtırdın ya, işte o yüzden seni ve senin gibileri yılın babası ilan ediyorum.
Milas notu
MİLAS Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer anlattı, ben de notlar aldım.
Bir kısmını dün yazdım.
Biliyor musunuz; Milas ilçe sınırları içinde 26 antik kent bulunuyor. Bunlardan Karialıların kutsal kenti Labraunda, Euromos, İsasos ve Beçin’de halen arkeolojik kazılar sürüyor. Bafa Gölü kıyısındaki Latmos Herakleia’da, Beşparmak (Latmos) dağlarında Alman Arkeolog Prof. Dr. Anneliese Peschlow tarafından M.Ö. 6 bin yıllarına ait kaya resimleri bulunmuş. Bu resimlerin en ilginç özelliği hiç silah, savaş, av gibi şiddet içeren görüntülerin olmaması, aile yaşantısını ve çeşitli törenleri yansıtmasıymış.
Bizim Anadolu’nun her tarafı ayrı bir kültürel zenginlik...
Siz stadınızı istemiyor musunuz
GÖZTEPE’nin stadı bitiyor, sonlara doğru gelindi. Alsancak galiba 2021’de tamamlanacak. Peki Karşıyaka... Ey Karşıyakalılar siz stadınızı istemiyor musunuz?