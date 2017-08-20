Fuarcılığın adresi İzmir’dir



Bir ara etki alanı, içeriği çok tartışıldı; ama iki yıldır önemli bir değişim gördüğümü de söylemeliyim.

Bu katılanların sayısından da, sponsor ilgisinden de belli oluyor.

Örneğin Cuma günkü açılışta Rusya Federasyonu’nun en önemli bakanlarından biri katıldı; Enerji Bakanı Aleksandri Novak...

Hükümetin de ilgisi bir hayli fazlaydı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli mesajlar verdi.

CHP’den Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi katılımcılar arasındaydı.

Dijital dünya bize sonsuz olanaklar sunsa da, oturduğumuz yerden dünyanın herhangi bir yerindeki fuar için hazırlanmış siteye girip sanal bir gezinti yapsak da; bu buluşmaların etkisi hep devam edecek.

Fuarcılık Türkiye’nin vazgeçilmezidir.

Cuma günü bir kez daha gördüm ki; Türkiye için en doğru adres de İzmir’dir.

Fuar İzmir, Avrupa’nın en önemli fuar alanlarından biri oldu.

Çok sayıda başarılı organizasyona imza atılıyor.

O çok tartışılan İzmir Enternasyonal Fuarı’nı da; 86’ncı kez kapılarını açarken tazelenmiş, yenilenmiş gördüm.



Siyaset olmayınca

O kadar çok yorulduk ki...

Bir buçuk yılda; dört seçim bir referandum yaşayan bir ülke olarak.

Kimse siyaset konuşmak istemiyor, kimse uzun nutuklar dinlemek istemiyor.

İzmir Fuarı’nın açılış konuşmalarını dinledim.

Hiçbir satırında siyaset olmayınca konuşmaları dinleyenlerin çok daha umutlu salondan ayrıldığını gördüm.

Polemik yok, tartışma yok, tansiyonu yükselten konuşmalar yok.

İzmir’in havasından, suyundan mıdır bilemem ama bu tonun herkes gibi bana da iyi geldiğini söylemeliyim.



İki bakandan da önemli mesajlar

Ne dedi örneğin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü...

“Amacımız İzmir´i Türkiye´nin teknoloji üssü yapmaktır. Seneye fuarın temasını ‘teknoloji’ olarak belirleyelim ve bakanlık olarak biz de destek verelim...”

Fuarı yönetenler ne der bilemem ama iyi bir öneri gibi geldi. Sanayi bakanı desteğini açıkça ilan ediyor, “İzmir’i teknoloji üssü yapalım” diyor, hatta “Bunun için altyapı yatırımlarını güçlendirelim” diyor.

Bu öneri için Bakan Özlü’ye teşekkür ederiz.

Çünkü Türkiye’nin büyümesi, istihdam yaratması ve özellikle de teknolojide dev adımlar atması gerekir.

Elbette İstanbul bunun için önemli bir merkez ama İzmir’in de potansiyelini, insan gücünü ve teknolojiye olan yatkınlığını unutmamak gerekiyor.

O yüzden yüksek teknolojide İzmir’e yatırım yapan, farkını kısa sürede mutlaka görecektir.



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Örneğin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ne dedi.

“Bu fuarla İzmir´in potansiyelini tanıtmak ve hak ettiği gibi Doğu Akdeniz´in ticaret merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. İzmir Doğu Akdeniz´de bir serbest ticaret alanı haline gelsin diyoruz. Aynı zamanda İzmir bir buluşma noktası. Aramızda 26 ülkeden heyetler bulunuyor. Yaptığımız temaslarla ülkelerimiz alanındaki ilişkileri daha da güçlendireceğiz...”

İzmir’de çok sık dillendirdiğimiz, istediğimiz şeyleri de Bakan Çavuşoğlu söyledi.

Fuarın açılışını sevdim.

Çünkü siyaset yoktu.

Siyaset olmayınca da güzel mesajlar vardı, İzmir’i, bu bölgeyi onore eden sözler vardı.

Elbette verilen bu sözlerin de takipçisi olacağız.



İzmir’i iyi anlatan cümleler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da güzel bir konuşma yaptı.

“Atatürk’ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ düsturunu en iyi anlayan ve benimseyen bir kenttesiniz. Toprakları hoşgörüyle yoğrulmuş, genlerinde barış, dostluk, özgürlük ve demokrasi olan, güleryüzlü insanların şehri İzmir’desiniz...” dedi ve devam etti.

Bence İzmir’i iyi anlatan cümlelerdi.