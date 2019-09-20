EXPO’ya yeniden aday olmalıyız

İZMİR’in EXPO sevdasının peşinden koşması gerektiğine inananlardanım. Çünkü iki yarışı alamasak da, bu heyecanın kente iyi geldiğini gördüm.
İzmir gibi marka kent olmaya aday yerlerin mutlaka uluslararası büyük organizasyonlara ihtiyacı var.
EXPO da onlardan biri...
Geçmişinde, geleneğinde fuarlar olan bir kentin büyük EXPO’yu yapması da ayrıca ustalığının kanıtı olacaktır.
EXPO’ların bir sloganı var ve seçtikleri temalar...
İzmir’inki “Herkes için Sağlık”tı.
Ve çok da doğruydu.
Bu coğrafya tıp alanında çok önemli isimler çıkarmıştı.
Öyle isimler ki; yüzyıllar boyunca onların getirdiği kurallar değişmemiş, bazıları ise bugün için bile geçerli olmuştur.
Hipokrat İstanköy’lü, Kos’ludur. Galen ise Pergamon’lu yani Bergamalı.
Ve elbette yüzlerce tarihe mal olmuş kişi...
Tekrar edeyim.
İzmir EXPO’ya yeniden aday olmalıdır.
Seçilen tema, yani sağlık bu bölgenin işleyebileceği en güzel konulardan biridir.
Giderek yükselen Akdeniz ve Ege mutfağı, doktorların en çok tavsiye ettikleri beslenme şeklidir.
İnsanlar daha uzun ve sağlıklı yaşamak istiyorlar.
Bunun sırları da yine bu coğrafyada gizli.
Doğasıyla, kültürüyle, gastronomisiyle İzmir ve çevresi çok farklı olanaklar sunmaktadır.
İki yarışta geçilmemiz önemli değildir.
Yaşanan tecrübe önemlidir.
Ve sağlıkta İzmir birçok konuda rakiplerine göre daha hazırdır.
Sağlık turizmine odaklanalım
SAĞLIKTA İzmir’in önemli yatırımları ve birikimi var. Şehir Hastanesi’ne gazetedeki odamdan her gün bakıyorum. İnşaat bütün hızıyla devam ediyor.
Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi önemli hastanelerimiz. Çok iyi hekimlerimiz var, çoğunu tanıyorum.
Çok sayıda özel hastanemiz var.
Hepsi de donanımlı ve iyi merkezler...
En zor ameliyatlar, organ nakilleri yapılıyor. Bazılarının yurtdışı bağlantıları var.
Şahsen ben büyük bir güvenle hepsine gidiyorum.
Geçen gün Tınaztepe’nin yeni hastanesine gittim. Tınaztepe Galen Hastanesi’ne...
Buca’dan sonra Bayraklı, Bornova’daki hastaneyi diğerleri gibi çok beğendim.
Artık eskisi gibi hastanelere girdiğinizde yoğun bir ilaç kokusuyla karşılaşmıyorsunuz.
Bir otele giriyormuş gibi hissediyorsunuz kendinizi...
Benim gibi koku hassasiyeti olanlar için bu önemli...
Kurucusu Mehmet Bektur’a böyle bir hastaneyi İzmir’e kazandırdığı için teşekkür ettim.
Sağlıkta İzmir önemli işlere imza atıyor.
Her yeni hastane sağlık turizminde İzmir’i öne çıkarıyor.
İzmirli sağlıkçılar bu konuya odaklanmalı.
Yurtdışından mutlaka hasta getirmeliler.
O yüzden sadece sağlık demiyorum yanına turizmi de ekliyorum.
Amerika gibi tıpta ileri ülkeler bunu bir arada yapıyor.
İzmir de yapmalı, sağlık turizminde öne çıkmalı.
Uçuş sayısı ve frekansı artmalı
DİREKT seferler işte bu yüzden önemli... Sağlık turizminin gelişmesini istiyorsak; mutlaka direkt uçuşların sayısı artmalı... Elbette frekansları da önemli.
SunExpress son yıllarda gerçekten de İzmir’e büyük katkı koydu. Pegasus’un bazı ülkelere İzmir’den direkt uçuşları var. Ama özellikle Türk Hava Yolları’nın uçması önemli.
İzmirliler bu konuya odaklanmalılar.
Galen ismini sevdim
KURUMLARIMIZDA bu isimleri yaşatalım. Galen tıp dünyası için gerçekten de önemli bir isim... Ve Egeli, Bargamalı, İzmirli... Daha ne olsun...
Toplardamar ve atardamar arasındaki farkları saptadı. Atardamarın hava değil, kan taşıdığını göstererek asırlardır inanılan yanlış bir düşünceyi yıktı. İnsan sağlığının 4 vücut sıvısı (kan, safra, kara safra, irinli iltihap), 4 ana nitelik (ısı, soğuk, nem, kuruluk), 3 ruh ya da pneuma (karaciğerde, kalpte, beyinde) arasındaki dengeye bağlı olduğuna inanıyordu. Farmakolojiye kazandırdığı Galenik ilaçlar; bileşenlerinin kaynağı, hazırlanış yöntemleri ve veriliş biçimi ne olursa olsun eczanelerde hazırlanan ilaçlardır. İlaç tedavisinin öncüsü sayılan sistematik sınıflamaları yapan Galen, eczacılığın simgesi olarak bitkiye sarılı yılanı seçti. Yılanlı sütun, Bergama’da Asklepion’daki görevi sırasında yapıldı.
Galen’in yaptıkları saymakla bitmez.
EXPO’ya yeniden aday olmalıyız
İZMİR’in EXPO sevdasının peşinden koşması gerektiğine inananlardanım. Çünkü iki yarışı alamasak da, bu heyecanın kente iyi geldiğini gördüm.
İzmir gibi marka kent olmaya aday yerlerin mutlaka uluslararası büyük organizasyonlara ihtiyacı var.
EXPO da onlardan biri...
Geçmişinde, geleneğinde fuarlar olan bir kentin büyük EXPO’yu yapması da ayrıca ustalığının kanıtı olacaktır.
EXPO’ların bir sloganı var ve seçtikleri temalar...
İzmir’inki “Herkes için Sağlık”tı.
Ve çok da doğruydu.
Bu coğrafya tıp alanında çok önemli isimler çıkarmıştı.
Öyle isimler ki; yüzyıllar boyunca onların getirdiği kurallar değişmemiş, bazıları ise bugün için bile geçerli olmuştur.
Hipokrat İstanköy’lü, Kos’ludur. Galen ise Pergamon’lu yani Bergamalı.
Ve elbette yüzlerce tarihe mal olmuş kişi...
Tekrar edeyim.
İzmir EXPO’ya yeniden aday olmalıdır.
Seçilen tema, yani sağlık bu bölgenin işleyebileceği en güzel konulardan biridir.
Giderek yükselen Akdeniz ve Ege mutfağı, doktorların en çok tavsiye ettikleri beslenme şeklidir.
İnsanlar daha uzun ve sağlıklı yaşamak istiyorlar.
Bunun sırları da yine bu coğrafyada gizli.
Doğasıyla, kültürüyle, gastronomisiyle İzmir ve çevresi çok farklı olanaklar sunmaktadır.
İki yarışta geçilmemiz önemli değildir.
Yaşanan tecrübe önemlidir.
Ve sağlıkta İzmir birçok konuda rakiplerine göre daha hazırdır.
Sağlık turizmine odaklanalım
SAĞLIKTA İzmir’in önemli yatırımları ve birikimi var. Şehir Hastanesi’ne gazetedeki odamdan her gün bakıyorum. İnşaat bütün hızıyla devam ediyor.
Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi önemli hastanelerimiz. Çok iyi hekimlerimiz var, çoğunu tanıyorum.
Çok sayıda özel hastanemiz var.
Hepsi de donanımlı ve iyi merkezler...
En zor ameliyatlar, organ nakilleri yapılıyor. Bazılarının yurtdışı bağlantıları var.
Şahsen ben büyük bir güvenle hepsine gidiyorum.
Geçen gün Tınaztepe’nin yeni hastanesine gittim. Tınaztepe Galen Hastanesi’ne...
Buca’dan sonra Bayraklı, Bornova’daki hastaneyi diğerleri gibi çok beğendim.
Artık eskisi gibi hastanelere girdiğinizde yoğun bir ilaç kokusuyla karşılaşmıyorsunuz.
Bir otele giriyormuş gibi hissediyorsunuz kendinizi...
Benim gibi koku hassasiyeti olanlar için bu önemli...
Kurucusu Mehmet Bektur’a böyle bir hastaneyi İzmir’e kazandırdığı için teşekkür ettim.
Sağlıkta İzmir önemli işlere imza atıyor.
Her yeni hastane sağlık turizminde İzmir’i öne çıkarıyor.
İzmirli sağlıkçılar bu konuya odaklanmalı.
Yurtdışından mutlaka hasta getirmeliler.
O yüzden sadece sağlık demiyorum yanına turizmi de ekliyorum.
Amerika gibi tıpta ileri ülkeler bunu bir arada yapıyor.
İzmir de yapmalı, sağlık turizminde öne çıkmalı.
Uçuş sayısı ve frekansı artmalı
DİREKT seferler işte bu yüzden önemli... Sağlık turizminin gelişmesini istiyorsak; mutlaka direkt uçuşların sayısı artmalı... Elbette frekansları da önemli.
SunExpress son yıllarda gerçekten de İzmir’e büyük katkı koydu. Pegasus’un bazı ülkelere İzmir’den direkt uçuşları var. Ama özellikle Türk Hava Yolları’nın uçması önemli.
İzmirliler bu konuya odaklanmalılar.
Galen ismini sevdim
KURUMLARIMIZDA bu isimleri yaşatalım. Galen tıp dünyası için gerçekten de önemli bir isim... Ve Egeli, Bargamalı, İzmirli... Daha ne olsun...
Toplardamar ve atardamar arasındaki farkları saptadı. Atardamarın hava değil, kan taşıdığını göstererek asırlardır inanılan yanlış bir düşünceyi yıktı. İnsan sağlığının 4 vücut sıvısı (kan, safra, kara safra, irinli iltihap), 4 ana nitelik (ısı, soğuk, nem, kuruluk), 3 ruh ya da pneuma (karaciğerde, kalpte, beyinde) arasındaki dengeye bağlı olduğuna inanıyordu. Farmakolojiye kazandırdığı Galenik ilaçlar; bileşenlerinin kaynağı, hazırlanış yöntemleri ve veriliş biçimi ne olursa olsun eczanelerde hazırlanan ilaçlardır. İlaç tedavisinin öncüsü sayılan sistematik sınıflamaları yapan Galen, eczacılığın simgesi olarak bitkiye sarılı yılanı seçti. Yılanlı sütun, Bergama’da Asklepion’daki görevi sırasında yapıldı.
Galen’in yaptıkları saymakla bitmez.