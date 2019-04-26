EXPO’ya aday olmalıyız

SİYASETTEN yine biraz uzaklaşalım.
EXPO 2015’e aday olduğumuzda İzmir’in seçtiği konu sağlıktı.
Ve gerçekten de doğru bir temaydı.
Bu bölgenin hem tarihinde, hem de bugünlerinde sağlığın çok önemli bir yeri var.
EXPO olmadı ama aynı hedeflerle yola devam edilmeli.
İzmir’in sağlık turizminde öne geçebilecek çok fırsatları var.
Bakın son dönemde sektöre ciddi yatırımlar yapılıyor.
Kent Hastanesi önümüzdeki günlerde Onkoloji Merkezi’ni açacak. Bu merkez Houston Methodist Hospital ile işbirliğine gitti. Bu birliktelikleri gerçekten çok önemsiyorum.
Yine Medical Park’ın kente önemli katkıları bulunuyor. Medical’e her gittiğimde sadece İzmir’den değil; yakın coğrafyadan gelen insanların tedavi için buraya geldiğini görüyorum.
Tınaztepe bir atılım içinde, yakında üniversite de geliyor,
Üstelik Bayraklı bölgesinde önemli bir yatırıma imza atıyorlar.
Can Hastanesi yine yeni açılanlardan biri...
Ve son dönemde epeyce isimlerini duyuyorum.
Hemen yanında Ekol Grubu...
Ekol giderek bir ekol olma yolunda...
Alanlarını genişletiyor, hastanelerin sayısı artıyor. Onları da yakından izliyorum.
Sağlık yatırımları da devam ediyor.
Yakın bir gelecekte Medicana hastanesi açılacak.
Hiç kuşkusuz Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri’ni de unutmamak gerekir.
Her ikisi de gurur duyduğumuz sağlık kampüsleri...
İzmir’de sağlık alanında bir kümelenme başladı.
Bazılarının isimlerini yazdım ama yazamadığım çok sayıda hastane, poliklinik, merkez bulunuyor.
Bütün bunlara bu bölgenin sağlık veren havasını, iklimini, gastronomisini, insanını ekleyin inanın dünyanın en şanslı coğrafyasında olduğumuzu anlayacaksınız.
O yüzden diyorum ki...
İzmir EXPO’ya yeniden aday olmalıdır.
Ekol’e bir üniversite yakışır
MEHMET Baz’ın ilginç bir hikayesi var.
Tıp fakültesinde okurken babası Sami Baz, gırtlak kanserine yakalanıyor. O dönemde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle tüm kulak burun boğaz hastalarının muayene ve tetkiklerinin yapılabileceği bir hastane kurmayı hayal ediyor.
Ve hayalini de gerçekleştiriyor.
Bugün Ekol; böyle bir hastane ve üstelik yıllar içinde ilaveleriyle neredeyse bir sağlık kampüsüne dönüşmüş halde...
15 farklı branşta hizmet veren bir hastane Ekol...
Şimdi de Estetik Tıp Merkezi açılıyor.
Bugüne kadar 300 milyon liralık yatırım yapmışlar.
Aslında bu konuda bazı fikirleri de var.
Ekol’un kurucusu Mehmet Baz, “Menemen’in Seyrek Mahallesi’nde bulunan Ekin Koleji’nin hemen yanında 40 dönüm arazi aldık. Burada sadece sağlık üzerine; tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik, sağlık memurluğu, sağlık teknikerliği gibi bölümlerin yer aldığı, Ekol Sağlık Üniversitesi’ni hayata geçirebileceğimiz süreci başlattık” diyor.
Bence EKOL’e bir üniversite yakışır.
İzmir’e çalışmak
İçin gelecekler
DÜN Rönensans Grubu’nun Karşıyaka Mavişehir’deki Hilltown alışveriş merkezinin lansman toplantısına gittim.
AVM; 18 Ekim’de açılacak.
Ekonomide belirsizliklerin olduğu bir süreçte bile Rönesans yatırımına devam etti.
AVM’nin çok güzel olduğunu söylemeliyim.
Öyle insanın üzerine gelen bir yapı değil.
Kullanışlı alanları olan, daha çok insanların iyi vakit geçirmesine odaklanmış bir merkez gibi...
İstanbul’dan gelen birçok markanın temsilcisiyle konuştum.
Dediler ki...
“İzmir yükseliyor. Hepimiz İzmir’i takip ediyoruz.”
Bu yorumları duyduğuma seviniyorum.
Çünkü yakın bir geçmişe kadar “emeklilik hayali için İzmir” diyenler artık “Çalışmak için, yaşamak için İzmir” diyorlar.
Göreceksiniz; bir süre sonra İzmir’e yatırım yapanların sayısı da artacak.
En sevdiğim kentlerden
Biri de Çanakkale
1915 Çanakkale Köprüsü bittiğinde o bölgenin de çehresi değişecek. Bu yapılaşma anlamında iyi mi olur, kötü mü, bilemem... Çünkü şehirlerimizin mimari sorunları var, şehir planlaması adına doğru işler yapmadık.
İstisnasız bütün kentlerimizin sorunları var.
Ve bunların bazıları yapısal, çözümleri de kolay değil.
O yüzden Çanakkale’nin bu yaptıklarımızdan, yaşadıklarımızdan ders çıkarması lazım.
Çanakkale benim en beğendiğim şehirlerin başında gelir. İnsanı rahatlatan bir yerdir Çanakkale...
Ve bozulmasını hiç istemem.
Ancak köprü buraya ilgiyi artıracaktır.
O yüzden titizlikle, sabırla ve büyük bir dikkatle Çanakkale’nin büyümesini yönetmek lazım.
EXPO’ya aday olmalıyız
SİYASETTEN yine biraz uzaklaşalım.
EXPO 2015’e aday olduğumuzda İzmir’in seçtiği konu sağlıktı.
Ve gerçekten de doğru bir temaydı.
Bu bölgenin hem tarihinde, hem de bugünlerinde sağlığın çok önemli bir yeri var.
EXPO olmadı ama aynı hedeflerle yola devam edilmeli.
İzmir’in sağlık turizminde öne geçebilecek çok fırsatları var.
Bakın son dönemde sektöre ciddi yatırımlar yapılıyor.
Kent Hastanesi önümüzdeki günlerde Onkoloji Merkezi’ni açacak. Bu merkez Houston Methodist Hospital ile işbirliğine gitti. Bu birliktelikleri gerçekten çok önemsiyorum.
Yine Medical Park’ın kente önemli katkıları bulunuyor. Medical’e her gittiğimde sadece İzmir’den değil; yakın coğrafyadan gelen insanların tedavi için buraya geldiğini görüyorum.
Tınaztepe bir atılım içinde, yakında üniversite de geliyor,
Üstelik Bayraklı bölgesinde önemli bir yatırıma imza atıyorlar.
Can Hastanesi yine yeni açılanlardan biri...
Ve son dönemde epeyce isimlerini duyuyorum.
Hemen yanında Ekol Grubu...
Ekol giderek bir ekol olma yolunda...
Alanlarını genişletiyor, hastanelerin sayısı artıyor. Onları da yakından izliyorum.
Sağlık yatırımları da devam ediyor.
Yakın bir gelecekte Medicana hastanesi açılacak.
Hiç kuşkusuz Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri’ni de unutmamak gerekir.
Her ikisi de gurur duyduğumuz sağlık kampüsleri...
İzmir’de sağlık alanında bir kümelenme başladı.
Bazılarının isimlerini yazdım ama yazamadığım çok sayıda hastane, poliklinik, merkez bulunuyor.
Bütün bunlara bu bölgenin sağlık veren havasını, iklimini, gastronomisini, insanını ekleyin inanın dünyanın en şanslı coğrafyasında olduğumuzu anlayacaksınız.
O yüzden diyorum ki...
İzmir EXPO’ya yeniden aday olmalıdır.
Ekol’e bir üniversite yakışır
MEHMET Baz’ın ilginç bir hikayesi var.
Tıp fakültesinde okurken babası Sami Baz, gırtlak kanserine yakalanıyor. O dönemde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle tüm kulak burun boğaz hastalarının muayene ve tetkiklerinin yapılabileceği bir hastane kurmayı hayal ediyor.
Ve hayalini de gerçekleştiriyor.
Bugün Ekol; böyle bir hastane ve üstelik yıllar içinde ilaveleriyle neredeyse bir sağlık kampüsüne dönüşmüş halde...
15 farklı branşta hizmet veren bir hastane Ekol...
Şimdi de Estetik Tıp Merkezi açılıyor.
Bugüne kadar 300 milyon liralık yatırım yapmışlar.
Aslında bu konuda bazı fikirleri de var.
Ekol’un kurucusu Mehmet Baz, “Menemen’in Seyrek Mahallesi’nde bulunan Ekin Koleji’nin hemen yanında 40 dönüm arazi aldık. Burada sadece sağlık üzerine; tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik, sağlık memurluğu, sağlık teknikerliği gibi bölümlerin yer aldığı, Ekol Sağlık Üniversitesi’ni hayata geçirebileceğimiz süreci başlattık” diyor.
Bence EKOL’e bir üniversite yakışır.
İzmir’e çalışmak
İçin gelecekler
DÜN Rönensans Grubu’nun Karşıyaka Mavişehir’deki Hilltown alışveriş merkezinin lansman toplantısına gittim.
AVM; 18 Ekim’de açılacak.
Ekonomide belirsizliklerin olduğu bir süreçte bile Rönesans yatırımına devam etti.
AVM’nin çok güzel olduğunu söylemeliyim.
Öyle insanın üzerine gelen bir yapı değil.
Kullanışlı alanları olan, daha çok insanların iyi vakit geçirmesine odaklanmış bir merkez gibi...
İstanbul’dan gelen birçok markanın temsilcisiyle konuştum.
Dediler ki...
“İzmir yükseliyor. Hepimiz İzmir’i takip ediyoruz.”
Bu yorumları duyduğuma seviniyorum.
Çünkü yakın bir geçmişe kadar “emeklilik hayali için İzmir” diyenler artık “Çalışmak için, yaşamak için İzmir” diyorlar.
Göreceksiniz; bir süre sonra İzmir’e yatırım yapanların sayısı da artacak.
En sevdiğim kentlerden
Biri de Çanakkale
1915 Çanakkale Köprüsü bittiğinde o bölgenin de çehresi değişecek. Bu yapılaşma anlamında iyi mi olur, kötü mü, bilemem... Çünkü şehirlerimizin mimari sorunları var, şehir planlaması adına doğru işler yapmadık.
İstisnasız bütün kentlerimizin sorunları var.
Ve bunların bazıları yapısal, çözümleri de kolay değil.
O yüzden Çanakkale’nin bu yaptıklarımızdan, yaşadıklarımızdan ders çıkarması lazım.
Çanakkale benim en beğendiğim şehirlerin başında gelir. İnsanı rahatlatan bir yerdir Çanakkale...
Ve bozulmasını hiç istemem.
Ancak köprü buraya ilgiyi artıracaktır.
O yüzden titizlikle, sabırla ve büyük bir dikkatle Çanakkale’nin büyümesini yönetmek lazım.