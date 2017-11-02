Erken yerel seçim şaşırtmasın



Aslında bu yazıyı yazarken; biraz da siyasi kulisleri dinlemiş, konuşulanlara kulak kabartmıştım.

Bir süre sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, belki de ön almak, ilk kez dile getirmek için grup toplantısında erken seçimi telaffuz etti.

AK Parti ve MHP’den henüz net bir açıklama yok.

“Gündemimizde yok” gibi ifadeler kullanılarak; konu geçiştirildi.

Ama ben yine siyasi kulislere dalınca, konuştuklarım, duyduklarım bu hazırlıkların sürdüğünü gösteriyor.

Yani erken yerel seçim olursa kimse şaşırmasın.

Siyasetin üslubu yumuşamadığı için meydanların dili de sert olmaya devam ediyor.

Galiba bu sadece Türkiye’ye de özgü değil artık...

Bakıyorum Avrupa’daki seçimlerde de partiler arası mücadele eskiye göre çok daha sert geçiyor.

Kampanyalarda kullanılan dil de bizimkileri aratmıyor.

Türkiye seçimlere de, bu tona da alışık.

Ama tekrarlayalım.

2018’in başından itibaren seçim tartışmaları içinde kendimizi bulabiliriz.



İzmir’in Kordon’u varsa

SON dönemdeki televizyon ve gazete ilanlarını okuyor ve dinliyor musunuz?

Şöyle deniyor.

“İzmir’in Kordon’u varsa, İstanbul’un da...”

Valla hoşuma gidiyor. Birkaç yıl öncesine kadar bu tam tersiydi.

Yani şöyle yorumlar çok duyuyordum.

“İzmir’e gelmek istiyoruz ama İstanbul’u bırakamıyoruz...”

Nitelikli göçten çekinmemek gerekir.

Çünkü beraberinde yeni iş imkanları gelecektir, yeni girişimciler adres olarak İzmir’i gösterecektir.

Önemli olan altyapıyı doğru yapmaktır.

İşte tam da bu günlerde bu konuları konuşmalıyız.



Sözsüz oyuna

gürültü cezası

İZMİR Karşıyaka’da sokakta yaptığı pandomim (sözsüz oyun) gösterileriyle tanınan İlker Kılıçer’e zabıta beş yıl önce gürültü cezası kesmiş.

Kılıçer de; bunu protesto etmek için cezayı ödemeyince, belediye haciz yollamış.

Zabıta arkadaş...

Sen hiç Avrupa’ya gitmedin mi?

Hadi gitmedin, hiç film izlemedin mi?

Hadi film de izlemedin; sessiz bir gösteriye gürültü cezası nasıl kesersin?

Gerçekten bu ülkeyi anlamıyorum.

Zabıta arkadaş...

Sen git; sabaha kadar gürültü yapan işletmelere, kişilere ceza kes.

Bu arada cezayı kendi cebinden ödeyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’a teşekkür ederim.



Gönüllü müfettiş olacağım

İZMİR Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, sadece ekim ayında 18 bin sürücüye trafik cezası kesildiğini açıkladı.

Sayı hiç de fena değil...

150 tanesini bizzat kendisi kesmiş.

Anlıyorum ki; trafik polisleri dışındaki görevliler de hatalı buldukları sürücüleri merkeze bildirmiş.

Benim de günümün bir kısmı trafikte geçiyor.

Aslında araba kullanmayı seviyorum, beni dinlendiriyor.

Ama gelin görün ki; bir saniye bile dikkatinizi kaçırmamanız gerekiyor.

Öylesine kötü ve dikkatsiz araba kullananlar var ki...

Bir kere; çoğu sürücü sinyal kullanmıyor.

Benden önümdeki sürücünün beynini okumam isteniyorsa; valla benim öyle bir kabiliyetim yok.

Ani dönüşlere, ani çıkışlara ancak çok dikkatli araba kullanarak önlem alabilirsiniz.

İkincisi de cep telefonunu kullanma meselesi...

Bugünkü araçlarda her türlü teknolojik donanım var.

Düğmeye basıp konuşursun.

Ama bu kesmiyor bizim vatandaşı...

İnsanlar yazışıyor, hatta fotoğraf, video çekiyor sosyal medya hesabına koyuyor.

O yüzden ben de yakında gönüllü müfettiş olabilirim.