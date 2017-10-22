Erken yerel seçim olur mu?





Erken genel değil de yerel seçimin olabileceğini söylüyorlar.

Bunun için bir anayasa değişikliği gerekiyor.

Yapılamaz mı?

Partiler anlaşırsa elbette olabilir.

Bunun için önce iktidar partisinin ne yapacağı önemli; MHP destek verir.

Ana muhalefet partisi CHP bu teklife bence hayır diyemez.

Seçimden kaçıyor görüntüsü vermek istemez.

O yüzden Meclis’e böyle bir teklif gelirse CHP de “Evet” oyunu kullanılır.

Peki bu kulisler nereden çıkıyor?

AK Parti’de istifa eden belediye başkanları oldu, bu sayının önümüzdeki günlerde artabileceği söyleniyor.

Bu sürecin bu kulislerin artmasında önemli bir etkisi var.

Aslında seçim yılları her ülke için bir bekleme dönemi anlamına geliyor.

Siyaset doğal olarak sandığa odaklanıyor.

Bu da bürokrasiyi yavaşlatıyor.

Bir buçuk yılda dört seçim, bir referandum geçirince insan bunu daha iyi anlıyor.

Dolayısıyla ideali seçimleri aynı yılda yapıp sonrasında da yapılacaklara odaklanmak ama siyaset bazen başka kararlara da imza atabiliyor.

Sonuç itibariyle Ankara’da esen rüzgarlar böyle...

Erken genel değil ama erken bir yerel seçim olur mu diye çok konuşuluyor.





Yerelde başarı olmadan

genelde de olmuyor



Yerel seçimler neden önemli?

Çünkü yereldeki başarı geneli de etkiliyor.

Çünkü belediyeleri hizmetleri vatandaşın omzuna dokunuyor.

Çünkü yerelde halkın içinde oluyorsunuz.

Çünkü belediyeler vatandaşın gerçek ihtiyaçlarını daha iyi biliyor ve dahi iyi okuyor.

Çünkü yerelde başarılı olamayan iktidarda da başarılı olamıyor.

O yüzden önümüzdeki belediye seçimleri düşündüğümüzden de önemli.







Adaylar keşke daha

önce belli olsa

Gözler doğal olarak üç büyükşehirde oluyor.

İzmir, İstanbul ve Ankara...

Çünkü buraları oy depoları ve sonuçlar Türkiye genelini etkiliyor.

Son referandum sonuçları o yüzden yeniden değerlendiriliyor.

Genellikle de adaylar son 45 gün belli oluyor.

Keşke başkan adaylarını tanımak için daha fazla zaman olsa...

Bugünlerde yine siyasi parti yasasının değiştirileceği konuşuluyor.

Değiştirilecek maddelerden biri de bu olsa ve adaylık takvimi öne çekilse...

Hem partiler projelerini daha iyi anlatma fırsatı olur, hem de vatandaş bunları tanıma, anlama ve değerlendirme şansı yakalasa...

Fena mı olur?







Yerinde kalkınma çok önemli



Yediniz mi bilmiyorum.

Seferihisar’da kurutulmuş mandalina yapıyorlar.

Olağanüstü, doğal ve lezzetli...

Projenin fikir babası Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer...

Üreticinin elinde mandalina kalınca Doğanbey’de jeotermal kaynaklı bir kurutma tesisi yapılıyor.

İlk testlerden sonra sonucun çok başarılı olduğu görülüyor.

İşte bu proje Sürdürülebilirlik Akademisi’nden ödül almış.

Bence çoktan hak etmişti.

Çünkü bu yerel kalkınmaya örnek iş modellerinden biri...

Böylece hem üreticinin yüzü gülüyor hem de ürününüz katma değerli bir değer haline geliyor.

Tıpkı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Tire ve Ödemiş’te yaptığı gibi...

Tire bugün sütün üretim merkezi haline geldi.

Türkiye’de süt fiyatı Tire’de tespit ediliyor.

Buradaki hayvancılık geliştiği gibi yerelde bir kalkınma da sağlandı.

Benzer bir gelişme Ödemiş’te, Bayındır’da yaşanıyor.

Türkiye’nin fideleri, çiçekleri, ağaçları buradan gidiyor.

Ne güzel...

Türkiye’nin her bölgesinde iyi kooperatifçilik yapılabilir.

Anadolu buna çok uygun...

Böylece göç de engelleniyor, şehirlerimiz de yerinde kalkınıyor.







Vefa



Karşıyaka’da Okan Yüksel Parkı açıldı.

Okan Yüksel, bizim mesleğimizin emektarlarındandır.

İnsanlar hatırlanmalı; hem de yaşarken hatırlanmalı...

Karşıyaka Belediyesi’nde geçmiş yıllarda Erkin Usman’ın, Gürkan Ertaç’ın da adı parklara, sokaklara verildi.

Birçok belediyemiz benzer projeler de yaptı.

Bu jestler hoşuma gidiyor.

Sadece ismi parklara, sokaklara verilen kişiler değil; bizler de onurlanıyoruz, gururlanıyoruz.







Yaz karışımı bahar



Baharlar yaz karışımı geçiyor son dönemlerde...

Sonra...

Birden kış geliyor.

Kışı da seviyorum.

Üşümeyi de özlüyorum.

Ama bu coğrafyaya galiba yazlar, baharlar daha çok yakışıyor.