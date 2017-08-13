Erken seçim olur mu?



Şunu görüyorum.

Toplum yorgun, seçmenin kafası karışık...

Bir buçuk yılda dört seçim, bir referandum yaptıktan sonra kimse yeniden seçim tartışmalarının içine girmek istemiyor.

Tabii, biz bu konuyu İzmir’den, Ege’den yorumluyoruz.

Ancak Ankara’daki gazeteci arkadaşlarımız ve yakın tanıdığımız siyasetçiler sonbaharla birlikte seçim tartışmalarının yeniden yapılacağını söylüyor.

Acaba bizim politikacılarımız hayatın siyasetten ibaret olmadığını ne zaman farkına varacaklar?

Çok umudum yok, ama birilerinin çıkıp toplumun ne düşündüğünü anlatması gerekiyor.

Zaten şunun şurasında 2019’a ne kaldı ki...

2019’da seçimden başka bir şey konuşmayacağız zaten...

Bırakalım da en azından bir süre Türkiye gerçek gündemine dönse...



Tramvaya gerek var mıydı?

TABİİ, İzmirliler bu kadar yoğun trafiğe alışık değil.

“Hemen İstanbul’a döndük” homurdanmaları duyuyorum.

Etrafımdaki birçok kişi çok ağır eleştiriler yapıyor.

Onlara söylediklerimi aslında köşemde yazıyorum, bir kez daha yazayım.

İzmir öyle küçük bir yer değil.

5 milyonluk bir kent...

Avrupa’da bakın 5 milyon merkez nüfusu olan kaç kent var.

İkincisi ihmal edilmiş altyapı problemleri var.

Yılların yapısal sorunları var.

Kent büyürken ve herkes hizmet beklerken, bir anda bunları yapmak mümkün değil.

Bir de üstüne tramvay gibi çok zor bir projeye girildi.

50 yıl önce metrosunu tamamlamış çok kent var dünyada...

Biz hala tramvay yapıyorsak, sorunu başka yerlerde aramak lazım.

Peki, herkesin sorduğu bir soruyu burada ben sorayım...

Tramvaya gerek var mıydı?

Toplu taşımayı güçlendirecek her projeye bana göre ihtiyaç var.

Bir de şu yakınmaları duyuyorum...

“Benim evimin önünden dolmuş kalkıyordu, şimdi onlar da kalkmış...”

Doğrudur, kalkmıştır ya da kalkacaktır.

Turist olarak yurt dışına çıktığımızda toplu taşıma araçlarını daha çok kullanıyoruz.

Sorarım size, oralarda yürümüyor muyuz?

Ya da arabalarımızın park yerleri, kaldığımız otelin ya da evin hemen önünde mi oluyor?

Hayır, park edip yürüyoruz.

İstiyoruz ki, apartmanımızın hemen önüne park edelim, yürümeyelim, balkona çıktığımızda arabamızı görelim.

Beyler, bayanlar, yok böyle bir dünya...

Toplu taşıma araçlarını daha çok kullanmalıyız, denizle barışmalıyız.

Dünya nasıl yapıyorsa, bizler de onlar gibi yapmalıyız.



Bir de vatandaş tarafı

TAMAM, kabul...

Altyapı eksiklikleri şimdi yapılmaya çalışılıyor.

Geçmişin yanlışları şimdi düzeltiliyor.

50 yıl önce bitmesi gerekenler şimdi projelendiriliyor.

Ve bunlar yapılırken, sıkıntı çekmemek mümkün değil.

Kabul...

Ama belediyelerimiz de daha pratik, daha hızlı çözümler üretmeliler.

Bazı işlerde 24 saat mesai yapılmalı.

Aynı anda farklı yerlerde imalat yapmak yerine, kenti biraz nefes aldırarak projelere girişmeliler.

Bunu beklemek de vatandaşın en doğal hakkı...



Başbakan desteğini verecektir

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocoğlu, önümüzdeki günlerde Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret edip Narlıdere metrosu için yardım isteyeceğini açıkladı.

Ben Başbakan’ın bu desteği vereceğini düşünüyorum.

İstanbul ve Ankara’da devletin metro inşaatlarına desteği işleri hızlandırdı.

İzmir’de İZBAN çok güzel ve doğru örnek...

Devletin bir kurumuyla belediye ortak bir proje üstlendiler ve çok da iyi gittiler.

İş tıkır tıkır çalışıyor, yolcu sayısı her geçen gün artıyor.

Ve proje her geçen gün büyüyor.

Başbakan Yıldırım’ın İzmirlilere bu jesti yapacağını düşünüyorum.

Ve körfez geçişiyle ilgili artık takvim bekliyoruz.

Bu altyapı çalışmaları bir kez daha gösterdi ki, İzmir’in alternatif yollara ihtiyacı var.

Körfez geçişi bu alternatiflerin başında geliyor.



Bu yıl böyle olsun da

SALI günü Bakanlar Kurulu 10 günlük bayram tatilini onaylayacak, öyle gözüküyor.

Turizmcilerin zor iki yıl geçirdiği ortada, uzun tatilin kıyılardaki otelleri dolduracağı da kesin...

Hadi diyelim bu yıl da böyle oldu, ama...

Bizim tatilden daha çok çalışmamız gerekmez mi?

Kıyıdaki oteller doldu diyelim, duran kentlere, tesislere ne diyeceğiz?

Dediğim gibi, bu yıl böyle olsun da seneye bakacağız artık...