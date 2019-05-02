Ekonomiden daha önemli konularımız da var

YÜKSEK Seçim Kurulu pazartesi günü İstanbul’u konuşmak için toplanacak.
Kararı herkes gibi ben de bekliyorum.
Çünkü nereye gitsem, ne konuşulsa herkesin aklı fikri bu kararda...
Elbette yasal süreç devam ediyor.
Ve YSK bir takvim içinde bu süreci yönetiyor.
Ancak ekonomi dediğimiz şey sadece rakamlardan oluşmuyor.
Belki de rakamlardan daha çok psikolojik konular öne çıkıyor.
Toplumsal meseleler halledilmeden kimse ekonomiye odaklanamıyor.
Örneğin Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın son meclis toplantısında Başkan Ender Yorgancılar böyle bir çıkış yaptı.
Ve “Meclis toplantısında ilk kez ekonomi konuşmadan bitireceğiz” dedi.
İdam cezasına katılmamakla birlikte dile getirdiği konularda haklıydı.
Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kız çocuğuna yapılan cinsel istismar bana göre en az ekonomi kadar önemlidir.
Kadına yönelik şiddet eylemleri bana göre ekonomi kadar önemlidir.
Terör olayları bana göre ekonomiden daha da önemlidir.
Türkiye’nin gerçekten de bazı konularının üzerine gitmesi gerekir.
O yüzden siyasetin normalleşmesinin önemine sürekli dikkat çekiyoruz.
Siyasetin dili değişmeden bunlar olmuyor.
Çünkü bütün tarafların bir araya gelmesi gerekir.
Bu da ancak seçimlerin konuşulmadığı bir ortamda oluyor.
Elbette siyaset kadar sivil toplum örgütlerine de büyük görev düşüyor.
STK’lar “mış gibi, miş gibi” yapmamalılar.
Doğru bildiklerini konuşmalılar ve toplumsal meselelerde öncülük etmeliler.
Bazen bir toplantı bile birçok insanın hayatını değiştirebiliyor.
Geçen pazar günü yazmıştım.
İzmir’de kurulan ve Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli’nin başkanlığını yaptığı Turuncu Derneği şimdi bütün Anadolu’yu gezecek.
Farkındalık yaratacak, insanları bir araya getirecek ve şiddetin toplumu ne kadar böldüğünü, üzdüğünü anlatacak.
Diyorum ki...
Birkaç yıl bu konulara odaklanalım.
Bu meseleleri tartışalım.
Türkiye’yi kucaklayalım.
Bu Bienali kaçırmayın
TÜRK Eğitim Derneği 1928 yılında kurulmuş.
Kurucusu da Mustafa Kemal Atatürk...
Türkiye’nin birçok yerinde TED okulları olarak bildiğimiz bu eğitim kurumlarının böyle köklü bir geçmişi var.
TED’i beğeniyorum, yakından izliyorum.
Geçenlerde TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’yla bir araya geldik.
Pehlivanoğlu’nun TED’lerle ilgili hayallerini yine yazacağım.
Bugün ise yaklaşan bir etkinliklerinden bahsetmek istedim.
İzmir’in ilk “Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali” ni TED İzmir Koleji yapacak.
7 Mayıs’ta başlayacak ve 17 Mayıs’a kadar devam edecek.
Etkinlikler benim çok sevdiğim bir yerde olacak; Urla Köstem Zeytinyağı Müzesi'nde...
Ben sanatın çok konuşulduğu, eğitimin içinde sanatın hep var olduğu bir okulda okudum.
Bunun çok kıymetli olduğunu iyi bilenlerdenim.
Sanat varsa hayat daha renkli olur, hayatı anlamlandırmak daha da kolaydır.
O yüzden nerede böyle bir etkinlik olsa desteklemem gerektiğini düşünüyorum.
TED İzmir Kurucu Temsilcisi Açalya Ünver yeni İzmirli ama İzmir’e hemen adapte olanlardan...
TED’in geleneksel, kurumsal yapısına uygun organizasyonlar yapmaya çalışıyor.
Bienal de onlardan biri...
Öğrencilere kendilerini sanat yoluyla ifade edebilecekleri bir ortam yaratmak istiyorlar.
“Başka” temasını seçmişler bu yıl...
Bir estetik farkındalık kazandırmayı arzuluyorlar.
Ki...
Ben de buna katılıyorum.
Fiziksel bir estetik kadar fikirsel estetiğin de önemli olduğunu düşünüyorum.
Ve bu Bienal’i kaçırmamanızı öneriyorum.
Sıra sende
İZMİR Türk Koleji’nin 60 yıllık bir geçmişi var.
Böyle olunca da binlerce mezun var.
Okulun devam eden bir kampanyası var.
“Sıra sende” temasıyla kampanya sürüyor.
Toplumun çok yakından tanıdığı isimler okulları adına reklam yüzü olmuşlar.
Bence çok akıllıca ve güzel bir kampanya olmuş.
İzmir’in böyle köklü kurumları var.
Ve hepsiyle gurur duyuyoruz.
İzmir takımları için kritik hafta
GÖZÜMÜZ kulağımız bu hafta Karşıyaka ve Göztepe maçlarında olacak.
Bu arada Menemen’i tebrik ederim.
Hak ettikleri bir şampiyonluk aldılar.
Bu arada Arkas’ın cumartesi günü final maçı var.
Arkas kazanırsa bir kez daha kupayı İzmir’e getirmiş olacak.
Hepsinin kazanmasını istiyorum.
Ekonomiden daha önemli konularımız da var
YÜKSEK Seçim Kurulu pazartesi günü İstanbul’u konuşmak için toplanacak.
Kararı herkes gibi ben de bekliyorum.
Çünkü nereye gitsem, ne konuşulsa herkesin aklı fikri bu kararda...
Elbette yasal süreç devam ediyor.
Ve YSK bir takvim içinde bu süreci yönetiyor.
Ancak ekonomi dediğimiz şey sadece rakamlardan oluşmuyor.
Belki de rakamlardan daha çok psikolojik konular öne çıkıyor.
Toplumsal meseleler halledilmeden kimse ekonomiye odaklanamıyor.
Örneğin Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın son meclis toplantısında Başkan Ender Yorgancılar böyle bir çıkış yaptı.
Ve “Meclis toplantısında ilk kez ekonomi konuşmadan bitireceğiz” dedi.
İdam cezasına katılmamakla birlikte dile getirdiği konularda haklıydı.
Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kız çocuğuna yapılan cinsel istismar bana göre en az ekonomi kadar önemlidir.
Kadına yönelik şiddet eylemleri bana göre ekonomi kadar önemlidir.
Terör olayları bana göre ekonomiden daha da önemlidir.
Türkiye’nin gerçekten de bazı konularının üzerine gitmesi gerekir.
O yüzden siyasetin normalleşmesinin önemine sürekli dikkat çekiyoruz.
Siyasetin dili değişmeden bunlar olmuyor.
Çünkü bütün tarafların bir araya gelmesi gerekir.
Bu da ancak seçimlerin konuşulmadığı bir ortamda oluyor.
Elbette siyaset kadar sivil toplum örgütlerine de büyük görev düşüyor.
STK’lar “mış gibi, miş gibi” yapmamalılar.
Doğru bildiklerini konuşmalılar ve toplumsal meselelerde öncülük etmeliler.
Bazen bir toplantı bile birçok insanın hayatını değiştirebiliyor.
Geçen pazar günü yazmıştım.
İzmir’de kurulan ve Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli’nin başkanlığını yaptığı Turuncu Derneği şimdi bütün Anadolu’yu gezecek.
Farkındalık yaratacak, insanları bir araya getirecek ve şiddetin toplumu ne kadar böldüğünü, üzdüğünü anlatacak.
Diyorum ki...
Birkaç yıl bu konulara odaklanalım.
Bu meseleleri tartışalım.
Türkiye’yi kucaklayalım.
Bu Bienali kaçırmayın
TÜRK Eğitim Derneği 1928 yılında kurulmuş.
Kurucusu da Mustafa Kemal Atatürk...
Türkiye’nin birçok yerinde TED okulları olarak bildiğimiz bu eğitim kurumlarının böyle köklü bir geçmişi var.
TED’i beğeniyorum, yakından izliyorum.
Geçenlerde TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’yla bir araya geldik.
Pehlivanoğlu’nun TED’lerle ilgili hayallerini yine yazacağım.
Bugün ise yaklaşan bir etkinliklerinden bahsetmek istedim.
İzmir’in ilk “Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali” ni TED İzmir Koleji yapacak.
7 Mayıs’ta başlayacak ve 17 Mayıs’a kadar devam edecek.
Etkinlikler benim çok sevdiğim bir yerde olacak; Urla Köstem Zeytinyağı Müzesi'nde...
Ben sanatın çok konuşulduğu, eğitimin içinde sanatın hep var olduğu bir okulda okudum.
Bunun çok kıymetli olduğunu iyi bilenlerdenim.
Sanat varsa hayat daha renkli olur, hayatı anlamlandırmak daha da kolaydır.
O yüzden nerede böyle bir etkinlik olsa desteklemem gerektiğini düşünüyorum.
TED İzmir Kurucu Temsilcisi Açalya Ünver yeni İzmirli ama İzmir’e hemen adapte olanlardan...
TED’in geleneksel, kurumsal yapısına uygun organizasyonlar yapmaya çalışıyor.
Bienal de onlardan biri...
Öğrencilere kendilerini sanat yoluyla ifade edebilecekleri bir ortam yaratmak istiyorlar.
“Başka” temasını seçmişler bu yıl...
Bir estetik farkındalık kazandırmayı arzuluyorlar.
Ki...
Ben de buna katılıyorum.
Fiziksel bir estetik kadar fikirsel estetiğin de önemli olduğunu düşünüyorum.
Ve bu Bienal’i kaçırmamanızı öneriyorum.
Sıra sende
İZMİR Türk Koleji’nin 60 yıllık bir geçmişi var.
Böyle olunca da binlerce mezun var.
Okulun devam eden bir kampanyası var.
“Sıra sende” temasıyla kampanya sürüyor.
Toplumun çok yakından tanıdığı isimler okulları adına reklam yüzü olmuşlar.
Bence çok akıllıca ve güzel bir kampanya olmuş.
İzmir’in böyle köklü kurumları var.
Ve hepsiyle gurur duyuyoruz.
İzmir takımları için kritik hafta
GÖZÜMÜZ kulağımız bu hafta Karşıyaka ve Göztepe maçlarında olacak.
Bu arada Menemen’i tebrik ederim.
Hak ettikleri bir şampiyonluk aldılar.
Bu arada Arkas’ın cumartesi günü final maçı var.
Arkas kazanırsa bir kez daha kupayı İzmir’e getirmiş olacak.
Hepsinin kazanmasını istiyorum.