Eğitim diyorum başka bir şey demiyorum

Ve ısrar ediyorum.

Bir süreliğine her şeyi erteleyelim eğitime odaklanalım.

Yoksa Türkiye büyük bir ülke ve her sorununun çözümünü bulabilecek kapasiteye sahip...

Yeter ki; çocuklarımızı, gençlerimizi doğru eğitelim.

***

Bakın size; spordan, futboldan bir örnek vereyim.

Altınordu yine müthiş bir iş yaptı.

12 yaşındaki gençleri toplayıp, bir turnuva gerçekleştirdi.

“U12” diyorlar.

21 ülkeden tam 56 takım katıldı.

Size çeyrek finale kalan takımları yazayım.

Standard Liege, Twente, Brommapojkarna, Krasnodar, AZ Alkmaar, Porto, Odense ve Anderlecht...

Tek bir Türk takımı yok.

Finalde iki Hollanda ekibi vardı.

Twente’yi 5-3 yenen AZ Alkmaar 5. U12 İzmir Cup’ın şampiyonluk kupasını kaldırdı.

***

Bizim çocuklarımız yeteneksiz mi?

Bence değil...

Almanya’da yetişen birçok futbolcumuz bugün dünyanın en saygın liglerinde ve en iyi takımlarında top koşturuyor.

Yine Avrupa’nın birçok takımının altyapısında yetişen gençlerimiz, bizim liglerimizde de oynuyorlar.

Eğitim çok önemli, elbette takım olabilmek de...

Futboldan örnek verdim ama inanın her konuda bu böyle...

***

Bizim ülkemizde yetişip ama imkan bulamayan; gittikleri ülkelerde harikalar yaratan gençler tanıyoruz.

Birçoğunun haberlerini veriyoruz.

Hepsi dünyanın en büyük, en saygın şirketlerinde çalışıyorlar.

Ya da sıralamadaki üniversitelerin bilim kürsülerinde, yaptıkları buluşlarla göğsümüzü kabartıyorlar.

Bizde olmuyor da, oralarda nasıl oluyor?

İşte bunların cevabını vermeliyiz.

O yüzden eğitim diyorum da başka bir şey demiyorum.



Bu yolda

şampiyondur

aslında Arkas





ÇÜNKÜ Arkas voleybol takımı birkaç şeyi aynı anda yaptı.

En başta İzmir’de bir voleybol sevgisini başlattı.

Gençlerin yeniden voleybola olan ilgisini artırdı.

İkincisi...

İzmir’in bütün renklerini buluşturdu.

Karşıyakalısı, Göztepelisi, Altaylısı, Bucalısı, Altınordulusu, İzmirsporlusu Arkas’ın atkılarını boynuna sardı, Arkas’ın bayraklarını eline alıp salona koştular.

Üçüncüsü...

Altyapıya yeni gençleri kazandırdı, milli takıma oyuncular yetiştirdi, binlerce gencin tesislerde voleybol oynamasını sağladı.

Örnek mi?

Arkas finalde Halkbank’a yenilerek elendi.

Ama Halkbank’ın ilk altısında oynayan smaçör Burutay Subaşı, orta oyuncu Hakkı Çapkınoğlu, libero Hasan Yeşilbudak Arkas’ta yetişip transfer olmuş gençlerdi.

Bu yolda şampiyondur aslında Arkas...



Marka olmak böyle bir şey

ALAÇATI’ya ot festivalinde 1 milyondan fazla kişinin geldiği söyleniyor.

1 milyon kişi demek büyük iş demektir.

Marka olunca böyle oluyor işte...

Hem ilgi görüyorsun, hem taklit ediliyorsun.

Emeği geçen herkesi tebrik ederim.

Bakınız Efes’e

KÖRFEZİN taranmasıyla ilgili bu ay içinde bir ihale olacak. İhalenin birkaç hedefi var. Büyük gemilerin Alsancak limanına girmesi ve yüzülebilir bir deniz isteniyor.

İzmir gibi bir kent için limanın ne anlama geldiğini iyi biliyorum.

Bakınız Efes’e...

Tarih olanları çok güzel özetliyor.

İzmir limanlarıyla yaşayan bir kent olmalı.

Alsancak’a da, Nemrut’a da, Çandarlı’ya da ihtiyacımız var.

Limanlarımız büyümeli, kapasitelerini artırmalı.

Elbette yüzülebilir bir denizimiz de olursa çok mutlu olurum.

Söylemem lazım.

Körfez geçiş projesini de destekliyor ve artık ihale gününü bekliyoruz.