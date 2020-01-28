Darısı diğer kulüplerin başına

PAZAR günü o muhteşem açılışı kaçırmak istemedim.
Ben de Göztepe’nin yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’ndeydim.
Çok etkilendiğimi söylemeliyim.
Göztepe taraftarı coşkuluydu, kulüp yönetimi iyi bir hazırlık yapmıştı.
Ve İzmir böyle günleri çok özlemişti.
Beşiktaş galibiyeti de iyi bir başlangıç oldu.
Söylemelim ki;
Göztepe’nin sırtı bundan sonra yere gelmez. Bu statla birlikte kulüp çok önemli bir eşiği atlamış oldu.
Artık gelir getiren tesisleri var ve bu potansiyelle kulüp çok daha iyi işlere imza atar.
Bu projede emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım.
Öncelikle İzmir milletvekili ve son Başbakan Binali Yıldırım’ın büyük emeği olduğunu biliyorum.
Yine İzmir milletvekili Atilla Kaya’nın bu konudaki takipçiliğini yakından izledim.
İZVAK’ın Başkanı Ali Erten’in her aşamada devrede olduğunu da biliyorum.
Ve elbette Göztepe’nin Başkanı Mehmet Sepil’in o büyük vizyonunun katkısını unutmuyorum.
İzmir gibi bir kentin statlarının olması lazım. Altyapısız spor olmaz. Sporsuz bir kent yaşanmaz. Marka bir şehir yaratmak istiyorsak sanatsız, sporsuz bir hayat düşünülemez.
Göztepe’ye hayırlı olsun.
Darısı diğerlerinin başına...
Kentin ortasında stat olur mu?
OLUR; olduğunu biliyorduk. Dünyanın birçok yerinde örnekleri var. Bazı sorunlar yaratır mı? Yaratabilir tabii... Bunu da kulüpler taraftarlarıyla çözecek. Ve elbette emniyet her zaman devrede olacak. Teknik imkanlar artık birçok sorunun çözümünde yardımcı oluyor. Taraftar da her dakika izlendiğini biliyor.
Dünyada birçok kentin göbeğinde statlar var.
En ünlüleri Monaco stadıdır.
Barselona’nın o dev stadı da aslında yerleşim yerinin tam ortasındadır. Belki tam Barselona’nın La Ramblas’ında değildir ama o spor kompleksi de kentin yine yoğun bir bölgesindedir.
Göztepeliler de buna alışacak.
Tabii açılış olduğu için olağanüstü emniyet önlemleri vardı. Tahmin ediyorum her maç böyle olmayacaktır.
Eğer her maç için benzer önlemler düşünülüyorsa o zaman “Kentin içinde stat olmazmış” diyenlerin sayısı artabilir.
Bu fotoğraf hoşuma gitti
HOŞUMA giden bir şey daha vardı. O da sadece Göztepelilerin değil; bütün İzmir’in statta olmasıydı.
İzmir’in diğer kulüpleri Karşıyaka, Altay ve Altınordu’nun başkanları tribündeydi. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten oradaydı.
Bu güzel bir fotoğraf... Bir süredir bahsettiğim İzmir’in o kucaklayıcı etkisine de katkı koyan bir görüntüydü.
Mehmet Sepil Karşıyaka Barselona basket maçına giderek takdir almıştı. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı da o jeste karşılık vermiş oldu.
Hatırlatmak isterim.
Göztepesiz Karşıyaka, Karşıyakasız Göztepe olmaz.
Karşıyaka’nın stadını da yapın
STATSIZ kulüp olmaz. Hele Karşıyaka hiç olmaz. Üstelik Karşıyaka’nın antrenman yapacak sahası bile yok. Bakmayın o mevcut tesislere, ne şartlarla devam ettiğini çok iyi biliyorum. O yüzden artık gölge etmeyin, itiraz etmeyin, birbirinizi yemeyin. Karşıyaka’nın stadını yapın.
Atmosfer çok önemli
DÜN stattayken telefonla bile konuşmakta zorlandım. Nasıl bir uğultu, nasıl bir ses... Rakip takımın oyuncularını düşünsenize bir de... Özetle o stat çok takımın canını yakar.
Milli maç izlemek istiyoruz
GÖZTEPE’nin stadı tamam, Alsancak seneye biter. Karşıyaka herhalde statsız kalmayacak. Ama İzmir’e UEFA standartlarında bir tesis daha lazım. O da Atatürk stadı olur. Oraya gurur duyacağımız bir proje yapalım. Eskiden olduğu gibi milli maçları yine seyredelim.
Darısı diğer kulüplerin başına
PAZAR günü o muhteşem açılışı kaçırmak istemedim.
Ben de Göztepe’nin yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’ndeydim.
Çok etkilendiğimi söylemeliyim.
Göztepe taraftarı coşkuluydu, kulüp yönetimi iyi bir hazırlık yapmıştı.
Ve İzmir böyle günleri çok özlemişti.
Beşiktaş galibiyeti de iyi bir başlangıç oldu.
Söylemelim ki;
Göztepe’nin sırtı bundan sonra yere gelmez. Bu statla birlikte kulüp çok önemli bir eşiği atlamış oldu.
Artık gelir getiren tesisleri var ve bu potansiyelle kulüp çok daha iyi işlere imza atar.
Bu projede emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım.
Öncelikle İzmir milletvekili ve son Başbakan Binali Yıldırım’ın büyük emeği olduğunu biliyorum.
Yine İzmir milletvekili Atilla Kaya’nın bu konudaki takipçiliğini yakından izledim.
İZVAK’ın Başkanı Ali Erten’in her aşamada devrede olduğunu da biliyorum.
Ve elbette Göztepe’nin Başkanı Mehmet Sepil’in o büyük vizyonunun katkısını unutmuyorum.
İzmir gibi bir kentin statlarının olması lazım. Altyapısız spor olmaz. Sporsuz bir kent yaşanmaz. Marka bir şehir yaratmak istiyorsak sanatsız, sporsuz bir hayat düşünülemez.
Göztepe’ye hayırlı olsun.
Darısı diğerlerinin başına...
Kentin ortasında stat olur mu?
OLUR; olduğunu biliyorduk. Dünyanın birçok yerinde örnekleri var. Bazı sorunlar yaratır mı? Yaratabilir tabii... Bunu da kulüpler taraftarlarıyla çözecek. Ve elbette emniyet her zaman devrede olacak. Teknik imkanlar artık birçok sorunun çözümünde yardımcı oluyor. Taraftar da her dakika izlendiğini biliyor.
Dünyada birçok kentin göbeğinde statlar var.
En ünlüleri Monaco stadıdır.
Barselona’nın o dev stadı da aslında yerleşim yerinin tam ortasındadır. Belki tam Barselona’nın La Ramblas’ında değildir ama o spor kompleksi de kentin yine yoğun bir bölgesindedir.
Göztepeliler de buna alışacak.
Tabii açılış olduğu için olağanüstü emniyet önlemleri vardı. Tahmin ediyorum her maç böyle olmayacaktır.
Eğer her maç için benzer önlemler düşünülüyorsa o zaman “Kentin içinde stat olmazmış” diyenlerin sayısı artabilir.
Bu fotoğraf hoşuma gitti
HOŞUMA giden bir şey daha vardı. O da sadece Göztepelilerin değil; bütün İzmir’in statta olmasıydı.
İzmir’in diğer kulüpleri Karşıyaka, Altay ve Altınordu’nun başkanları tribündeydi. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten oradaydı.
Bu güzel bir fotoğraf... Bir süredir bahsettiğim İzmir’in o kucaklayıcı etkisine de katkı koyan bir görüntüydü.
Mehmet Sepil Karşıyaka Barselona basket maçına giderek takdir almıştı. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı da o jeste karşılık vermiş oldu.
Hatırlatmak isterim.
Göztepesiz Karşıyaka, Karşıyakasız Göztepe olmaz.
Karşıyaka’nın stadını da yapın
STATSIZ kulüp olmaz. Hele Karşıyaka hiç olmaz. Üstelik Karşıyaka’nın antrenman yapacak sahası bile yok. Bakmayın o mevcut tesislere, ne şartlarla devam ettiğini çok iyi biliyorum. O yüzden artık gölge etmeyin, itiraz etmeyin, birbirinizi yemeyin. Karşıyaka’nın stadını yapın.
Atmosfer çok önemli
DÜN stattayken telefonla bile konuşmakta zorlandım. Nasıl bir uğultu, nasıl bir ses... Rakip takımın oyuncularını düşünsenize bir de... Özetle o stat çok takımın canını yakar.
Milli maç izlemek istiyoruz
GÖZTEPE’nin stadı tamam, Alsancak seneye biter. Karşıyaka herhalde statsız kalmayacak. Ama İzmir’e UEFA standartlarında bir tesis daha lazım. O da Atatürk stadı olur. Oraya gurur duyacağımız bir proje yapalım. Eskiden olduğu gibi milli maçları yine seyredelim.