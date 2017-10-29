Cumhuriyet’e çok şey borçluyuz





Hem de çok...

Bu ülke için yapacağımız daha çok şey var.

Başta daha güçlü demokrasi istiyoruz.

Bireysel özgürlüklerin genişletilmesini, adalet terazisinin hep hassas davranmasını, toplumun sıkıntılarını konuşarak, anlaşarak, uzlaşarak çözebilmesini istiyoruz.

Farklılıklarımızı anlamak, bir zenginlik olduğunu kabul etmek istiyoruz.

Ve tabii ki, daha güçlü bir ekonomi istiyoruz.

Eğitimde fırsat eşitliği, ilk 50’ye giren Türk üniversiteleri, geleceği kazandıracak teknoloji üsleri istiyoruz.

Eksiklerimize ve yanlışlarımıza rağmen bir şansımız var.

O da temelleri sağlam, kurucu felsefesi hala güncel, hayal kurmamıza, geleceğe güvenle bakmamıza neden olan Cumhuriyetimiz...

Ve bunun için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e çok şey borçluyuz.

Benim başucu kitaplarımdan biri her zaman Nutuk olmuştur.

Nutuk’u yanınızdan ayırmayın ve arada sayfalarının arasında kaybolup gidin.

Bu ülkenin hangi şartlarda kurulduğunu hatırlayın ve her şeye rağmen geleceğe umutla bakın.

Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.



Başucu kitabı Nutuk

BİRAZ karamsarlığa kapıldığınızda Nutuk’un sayfaları arasında dalıp gidin. Bu ülkenin hangi şartlarda kurulduğunu hatırlayın.

Bakmayın, o demokrasi kazalarına, bazen yalpalamalarımıza...

Türkiye büyük bir ülkedir ve düşündüğümüzden daha güçlüdür.

Ve zor coğrafyada istikrar adasıdır.

Hep birlikte olduğumuzda Türkiye daha güzel oluyor.

Bunu da sağlayan Cumhuriyet’tir.



Bu hafta bana iyi geldi

BU hafta çok güzel etkinlikler oldu.

Sivil toplum örgütleri Cumhuriyet baloları yaptı.

Okullarımız, üniversitelerimiz bu özel haftayı çocuklarımızla, gençlerimizle çok coşkulu kutladı.

Hepsini takip ettim, bazılarına eşlik ettim.

Bu hafta bana çok iyi geldi.

İflah olmaz iyimser yanım, yine güzel hayaller kurmamı sağladı.

***

O etkinliklerden bir tanesini yazmak istedim.

Piri Reis Okulları’nın gençleri “Eğer Ulu Önder bizimle bir baloya katılsaydı ne olurdu, kimleri çağırmak isterdi” sorusuna cevap arayarak bir Cumhuriyet balosu dizayn etmişler.

Neler mi yapmışlar?

Okulun beşinci sınıf öğrencileri ve velilerinin yer aldığı baloda Fen Bilimleri Öğretmeni Cem Öcal, Mustafa Kemal Atatürk’ü, öğrenciler ise sanattan siyasete, bilimden spora kadar o dönemin ünlü kişiliklerini canlandırmış.

Kıyafetlerinden ikram edilen içeceklere kadar her türlü ayrıntı o dönemin şartları düşünülerek hazırlanmış.

Atatürk’ün silah arkadaşları başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda önemli görevler üstlenmiş kişiler, ünlü İtalyan Yönetmen Frederico Fellini, Polonya asıllı Kimyager Madame Curie, hatta Küçük Prens masalının yazarı Fransız Antoine de Saint-Exupéry’e kadar pek çok isim belirlenmiş.

Ve öğrenciler, hem o dönemi hem de o kuşağa damga vuran isimleri anlama, tanıma fırsatı bulmuş.

Öğrencilerin canlandırdığı isimler şunlar...

André Gide, Pierre Loti, Marc Chagall, Antoine De St Exupery, Marie Curie, Zübeyde Hanım, Latife Uşakizade, Mevhibe İnönü, Sabiha Gökçen, Halide Edipadıvar, Afet İnan, Ülkü Adatepe, Keriman Halis, İsmet İnönü, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak, Salih Bozok, Fethi Okyar, Refet Bele, Kılıç Ali, Falih Rıfkı Atay, Afife Jale, Orhan Veli, Mevhibe Celalaettin, Halide Nusret Zorlutuna, Charlie Chaplin, Bedriye Tahir Gökmen, Betül Or Diker, Jale İnan, Edith Piaf, Safiye Ali, İbrahim Çallı, Hale Asaf, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Abidin Dino, Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Mehmet Fuat Köprülü, Halit Ziya Uşaklıgil, Ahmed Adnan Saygun, Federico Fellini...

Balo çok hoşuma gitti, tıpkı diğerleri gibi...

Gençlerimizin geçmişlerine sahip çıkmaları, ama bunları yaparken o günün koşullarını öğrenmeleri çok ama çok önemli...





Endeavor’un gençleri

BU hafta bana iyi gelen bir başka toplantı da Endeavor Derneği’nin İzmir toplantılarıydı. Endeavor merkezi New York’ta bulunan bir etkin girişimci destekleme derneği... Toplantı notlarımı hafta içinde yazacağım.

Bugün için şunu yazmak istiyorum...

Gençlerimize biraz destek, biraz hayallerine ortak olsak, biraz da onları dinlesek, inanın başka bir Türkiye olacak.

O toplantıda dünyanın her yerine iş yapan, kendi kurdukları markalarla ve şirketlerle tozu dumana katan gençler tanıdım.

Ve çok etkilendim...

Sonuç itibariyle...

Enseyi karartmaya gerek yok...

Türkiye’de güzel şeyler de oluyor.