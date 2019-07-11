Bürokrasiyi azaltmak zorundayız

SEÇİMLERİ geride bıraktık, uzun bir süre de siyaset konuşmak istemiyoruz.
Ancak kampanya sürecinde gündemde kalan konuları da unutmayalım.
Özellikle büyükşehirlerin en büyük problemi artan trafik gibi gözüküyor.
Ulaşım konusunda yapmamız gerekenler var.
Bütün dünyanın izlediği ve başarılı olduğu planlar var.
Bunların başında toplu ulaşımı teşvik geliyor.
Metro ağlarının, tramvayların, deniz taşımacılığının artırılması gerekir.
Bunun yanında kentlerin tıkandığı bölümlere bazı rötuşlar, by – pass’lar da gerekebiliyor.
Alternatif çevre yolları şart, denizden geçişler de bu imkanlar içinde...
***
İzmir özeline gelince...
Takip ettiğim birkaç konu var.
31 Mart’a giderken AK Parti’nin adayı Nihat Zeybekci’nin en çok üzerinde durduğu konuların başında ulaşım geliyordu.
Rakibi Tunç Soyer de; öncelik sıralamasında ulaşımı birinci sıraya almıştı.
Çözümler konusunda da çok farklı düşünmüyorlardı.
Belki yöntemleri değişik olabilir.
Bunların başında metro geliyordu.
Zeybekci metro ağının genişletilmesinden yanaydı.
Hatta tramvayı iki yakada birleştirecek projeleri olduğunu da söylemişti.
Tunç Soyer’in de ağzından benzer şeyler işittim.
İlk olarak tramvayı Çiğli’ye uzatacaklarını; mümkünse Balçova ve Narlıdere’ye de uzatma yapabileceklerini ifade etmişti.
***
İzmirlilerle konuşuyorum.
İmalatı uzun sürse de; tramvaydan genel olarak herkes memnun...
Özellikle Karşıyaka bölgesinde daha başarılı olduğunu söyleyebilirim.
Zeybekci; “Seçimi kazanırsak Alsancak bölgesinde bazı değişiklikler yapacağız” demişti.
Ben Tunç Soyer’in yerinde olsam; bunu Zeybekci’yle konuşur, istişare ederdim.
Zeybekci’nin önerdiği değişikliği aslında ben de merak ediyorum.
O günlerde sormuştum; “Yaptığımızda görürsünüz” demişti.
***
Dün İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bir açıklamasını okudum.
Deniyor ki...
“Buca metrosu için onay bekliyoruz...”
Birkaç kez yazdım; tramvay da fizibilite onayı bekliyor.
Onay gelirse ihaleye çıkılacak.
***
Özetle şunu söylemek istiyorum.
Seçimlerde her iki tarafın da üzerinde mutabık kaldığı ve herkesin istediği projelerde imzalar neden bekliyor.
Ben zaman kaybettiğimizi düşünüyorum.
Toplu ulaşıma yapılan yatırımları teşvik etmemiz, imza süreçlerini hızlandırmamız lazım.
Yoksa büyükşehirlerin trafik problemini çözmek hiç de kolay değil.
Hizmetin partisi olmaz
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’yi ziyaret etmiş.
Ben siyasette bu görüntülerin çoğalması gerektiğini düşünüyorum.
Nezaket ziyaretlerini önemsiyorum.
Daha da önemsediğim konu ise il başkanlarının sık aralıklarla bir araya gelerek kentlerin sorunlarını konuşuyor olmaları.
Bir nezaket ziyaretinde belki projeleri konuşmak için zaman kalmamıştır ama ben konuşulması gerektiğini düşünüyorum.
Yerel yönetimlerin yapabileceği işler var, hükümetlerin yapacakları var.
Örneğin İzmir’e ikinci çevre yolu artık şart...
Örneğin İzmir metrosunu uzatmak, tramvayı uzatmak şart.
Örneğin körfez geçişi projesini yapmak artık şart...
Listeyi uzatabilirim.
Okul yatırımlarının arıtılması, çevresel projelerin geliştirilmesi de şart...
Bence il başkanları, milletvekilleri bir araya gelmeli ve bu başlıkları konuşmalı.
Hizmetin partisi olmaz, bunun üzerinden siyaset yapılmaz.
Spor sadece 90
dakikalık bir
maç değildir
STATLAR konusunda çok sayıda mesaj geldi.
İzmirlilerin sabrının taştığını söyleyebilirim.
Herkes iyi statlarda maç izlemek istiyor.
Özellikle Karşıyakalılardan o kadar çok mesaj aldım ki...
Ben TOKİ’nin diğer kentlerde olduğu gibi ağırlığını koyarak yeniden inşaatlara hız verebileceğini düşünüyorum.
İtirazlar, durdurmalar hepsi geride kaldı.
İzmir’e yakışan statları mutlaka bitirmeliyiz.
Ve hatta Atatürk Stadı’yla ilgili projeyi de hayata geçirmeliyiz.
Türk Milli maçlarına evsahipliği yapan İzmir; bugünlerde değil milli maç, lig maçı yapacak stat bulmakta zorlanıyor.
İzmir bir spor kentidir.
Spor da sadece 90 dakika yapılan, izlenen bir şey değildir.
İzmir için spor sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır ve yıllardır İzmir’in bu yanı eksiktir.
Her yanımız beach clup
GÜRÜLTÜ kirliliğiyle ilgili de çok sayıda mesaj alıyorum. Fazıl Say’ın sosyal medyasından yaptığı ve benim de yazdığım öneri üzerine yazarımız Kanat Atkaya da yorum yaptı. Kıyı şeridinin beach club’ler ile yağmalandığını, insanların denize girecek yer bulamadıklarını yazdı. Durum gerçekten de böyle... Düne kadar denize girdiğimiz yerler, şimdi beach club oldu. Peki bizler yani sabahtan akşama kadar bangır bangır müzik dinlemek istemeyenler ne yapacağız? Bu konulara da yakında giriyorum.
Bürokrasiyi azaltmak zorundayız
SEÇİMLERİ geride bıraktık, uzun bir süre de siyaset konuşmak istemiyoruz.
Ancak kampanya sürecinde gündemde kalan konuları da unutmayalım.
Özellikle büyükşehirlerin en büyük problemi artan trafik gibi gözüküyor.
Ulaşım konusunda yapmamız gerekenler var.
Bütün dünyanın izlediği ve başarılı olduğu planlar var.
Bunların başında toplu ulaşımı teşvik geliyor.
Metro ağlarının, tramvayların, deniz taşımacılığının artırılması gerekir.
Bunun yanında kentlerin tıkandığı bölümlere bazı rötuşlar, by – pass’lar da gerekebiliyor.
Alternatif çevre yolları şart, denizden geçişler de bu imkanlar içinde...
***
İzmir özeline gelince...
Takip ettiğim birkaç konu var.
31 Mart’a giderken AK Parti’nin adayı Nihat Zeybekci’nin en çok üzerinde durduğu konuların başında ulaşım geliyordu.
Rakibi Tunç Soyer de; öncelik sıralamasında ulaşımı birinci sıraya almıştı.
Çözümler konusunda da çok farklı düşünmüyorlardı.
Belki yöntemleri değişik olabilir.
Bunların başında metro geliyordu.
Zeybekci metro ağının genişletilmesinden yanaydı.
Hatta tramvayı iki yakada birleştirecek projeleri olduğunu da söylemişti.
Tunç Soyer’in de ağzından benzer şeyler işittim.
İlk olarak tramvayı Çiğli’ye uzatacaklarını; mümkünse Balçova ve Narlıdere’ye de uzatma yapabileceklerini ifade etmişti.
***
İzmirlilerle konuşuyorum.
İmalatı uzun sürse de; tramvaydan genel olarak herkes memnun...
Özellikle Karşıyaka bölgesinde daha başarılı olduğunu söyleyebilirim.
Zeybekci; “Seçimi kazanırsak Alsancak bölgesinde bazı değişiklikler yapacağız” demişti.
Ben Tunç Soyer’in yerinde olsam; bunu Zeybekci’yle konuşur, istişare ederdim.
Zeybekci’nin önerdiği değişikliği aslında ben de merak ediyorum.
O günlerde sormuştum; “Yaptığımızda görürsünüz” demişti.
***
Dün İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bir açıklamasını okudum.
Deniyor ki...
“Buca metrosu için onay bekliyoruz...”
Birkaç kez yazdım; tramvay da fizibilite onayı bekliyor.
Onay gelirse ihaleye çıkılacak.
***
Özetle şunu söylemek istiyorum.
Seçimlerde her iki tarafın da üzerinde mutabık kaldığı ve herkesin istediği projelerde imzalar neden bekliyor.
Ben zaman kaybettiğimizi düşünüyorum.
Toplu ulaşıma yapılan yatırımları teşvik etmemiz, imza süreçlerini hızlandırmamız lazım.
Yoksa büyükşehirlerin trafik problemini çözmek hiç de kolay değil.
Hizmetin partisi olmaz
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’yi ziyaret etmiş.
Ben siyasette bu görüntülerin çoğalması gerektiğini düşünüyorum.
Nezaket ziyaretlerini önemsiyorum.
Daha da önemsediğim konu ise il başkanlarının sık aralıklarla bir araya gelerek kentlerin sorunlarını konuşuyor olmaları.
Bir nezaket ziyaretinde belki projeleri konuşmak için zaman kalmamıştır ama ben konuşulması gerektiğini düşünüyorum.
Yerel yönetimlerin yapabileceği işler var, hükümetlerin yapacakları var.
Örneğin İzmir’e ikinci çevre yolu artık şart...
Örneğin İzmir metrosunu uzatmak, tramvayı uzatmak şart.
Örneğin körfez geçişi projesini yapmak artık şart...
Listeyi uzatabilirim.
Okul yatırımlarının arıtılması, çevresel projelerin geliştirilmesi de şart...
Bence il başkanları, milletvekilleri bir araya gelmeli ve bu başlıkları konuşmalı.
Hizmetin partisi olmaz, bunun üzerinden siyaset yapılmaz.
Spor sadece 90
dakikalık bir
maç değildir
STATLAR konusunda çok sayıda mesaj geldi.
İzmirlilerin sabrının taştığını söyleyebilirim.
Herkes iyi statlarda maç izlemek istiyor.
Özellikle Karşıyakalılardan o kadar çok mesaj aldım ki...
Ben TOKİ’nin diğer kentlerde olduğu gibi ağırlığını koyarak yeniden inşaatlara hız verebileceğini düşünüyorum.
İtirazlar, durdurmalar hepsi geride kaldı.
İzmir’e yakışan statları mutlaka bitirmeliyiz.
Ve hatta Atatürk Stadı’yla ilgili projeyi de hayata geçirmeliyiz.
Türk Milli maçlarına evsahipliği yapan İzmir; bugünlerde değil milli maç, lig maçı yapacak stat bulmakta zorlanıyor.
İzmir bir spor kentidir.
Spor da sadece 90 dakika yapılan, izlenen bir şey değildir.
İzmir için spor sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır ve yıllardır İzmir’in bu yanı eksiktir.
Her yanımız beach clup
GÜRÜLTÜ kirliliğiyle ilgili de çok sayıda mesaj alıyorum. Fazıl Say’ın sosyal medyasından yaptığı ve benim de yazdığım öneri üzerine yazarımız Kanat Atkaya da yorum yaptı. Kıyı şeridinin beach club’ler ile yağmalandığını, insanların denize girecek yer bulamadıklarını yazdı. Durum gerçekten de böyle... Düne kadar denize girdiğimiz yerler, şimdi beach club oldu. Peki bizler yani sabahtan akşama kadar bangır bangır müzik dinlemek istemeyenler ne yapacağız? Bu konulara da yakında giriyorum.