Bu yıl ‘Troia Yılı’

Troia, her şeyiyle bunu hak eden bir yer...

Burayı özgün kılan, savaş ve mücadele ile barış ve hoşgörü kültürünün eşsiz bir bileşimi olmasıdır.

Troia Destanı’nın beslediği kolektif ruhtan bahsedilir hep, gerçekten de öyledir.

Çanakkale Savaşı’nda ve milli bağımsızlık mücadelesinde olduğu gibi Anadolu tarihinin farklı dönemlerinde tekrar tekrar karşımıza bir Troia gerçeği çıkar.

Troia, Büyük İskender’den Julius Sezar’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e dünyaya yön veren, tarihin seyrini değiştiren herkese ilham vermiş bir destandır.

2018 yılı Troia’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine girişinin 20’nci yıl dönümüne denk geldi. Üstelik Avrupa Parlementosu 2018’i Avrupa Kültür Mirası Yılı ilan etti.

Ve bu yıl içinde de Troia Müzesi dünyaya kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Bu sayede Çanakkale’yi, Troia’yı daha çok insan tanıyacak.

Bu önemli değerin kıymetini bilmeli ve dünyaya anlatmalıyız.



Dev bir prodüksiyon

İzmir’e geliyor

ANADOLU Ateşi’ni sadece Türkiye değil, artık dünya biliyor. Tam 100 ülkeyi gezmişler, gösteri yapmışlar.

Şimdi de müthiş bir prodüksiyon için İzmir’e geliyorlar.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’nun 3 bin yıllık efsaneyi doğu ile batı kültürleriyle buluşturan Troya Müzikali, 6 Nisan Cuma günü saat 21.00’de İzmir Halkapınar Spor Salonu’nda seyirciyle buluşacak. Anadolu Ateşi gösterisi ise 7 Nisan akşamı yine aynı yerde sahnelenecek.

Gösterinin İstanbul ayağı yapıldı.

Gidenlerden biliyorum, çok etkilenmişler.

Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, “İlk dans öğretmenimiz ‘Mustafa Kemal Atatürk’e Saygı’ söylemiyle başlayan Troya Müzikali, 7’den 70’e 300’e yakın dansçı, 2 bin kostüm ve dev prodüksiyonla izleyenlere keyifli anlar yaşattı” diyor.

3 bin yıllık efsane Troya Müzikali için büyük bir ekip çalışmış.

150 adet ışık robot kullanılmış. 2 bin adet kostüm tasarlanmış. 12 bin metre kumaş kullanılmış. Provalar, aksesuarlar, kostümler, çiçekler, mobilyalar...

Özetle dev bir prodüksiyon bizi bekliyor.

Ben de kaçırmak istemiyorum.



Hoşuma gitti

ANADOLU Ateşi, o gece bazı gençleri misafir edecek.

İstiyorlar ki, Troia’yı anlasınlar, bu destanı bilsinler, bu birikimi kavrasınlar, Çanakkale ruhunu hissetsinler.

Yani hem sanat, hem de sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirecekler.

Bu fikir hoşuma gitti.

Büyük prodüksiyonlarda çocuklarımız, gençlerimiz davet edilmeli.

Diğerlerinde de sivil toplum örgütleri, belediyeler bile destek vererek gençlerimizi sanatla buluşturmalılar.

Hem sanata, sanatçıya katkıdır, hem de çocuklarımızın hayal kurmalarını sağlayabilirler.



Yazmanın incelikleri

GÜLŞAH Elikbank ve Sedat Demir, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde bir program başlatıyor. Aslında bu bir yazarlık okulu...

Programın ismi “yazmanın incelikleri” olacak.

Elikbank diyor ki...

“Amacımız farklı yazarların kendi roman, öykü ve deneme deneyimlerini, yazarken yaşadıkları sıkıntıları veya kolaylıkları, tecrübelerini katılımcılara aktarmak. Her yazarın yazma stili farklıdır. Bu sebeple tek bir yazarı değil, birbirine hiç benzemeyen tarzda romanlar yazan kişileri dinlemek çok daha yol gösterici olabilir. Elbette, yazının tekniklerini öğretiyoruz, ama bu teknik tek bir metoda indirgenemez.”

Gülşah haklı...

Çünkü, bir konuyu herkes farklı bir bakış açısıyla, farklı kelimelerle anlatabilir.

Güzel olan da bu zaten...

Peki, kimler ders verecek?

İnci Aral, Tuna Kiremitçi, Mario Levi, Uğur Batı, Hakan Akdoğan, Enver Aysever, Murat Menteş, Canan Tan, Nermin Bezmen, Dr. Zeki Hozer var.

Üç de özel konuk katılacak.

Can Yayınları Genel Müdürü Can Öz, Doğan Kitap Genel Yayın Yönetmeni Cem Erciyes ve Kalem Ajans kurucusu Nermin Mollaoğlu...

“Yazarlık öğretilebilir mi?” sorusuna ise Gülşah Elikbank’ın cevabı şöyle...

“Öğretilebilir olan yazarlık değil aslında, iyi yazmak... Bunun teknikleri var, her yazar için de bambaşka teknikler bunlar. Kişinin kendine en yakın olanı bulması, anlaması için bir fırsat bu. Yazarlık, aynı zamanda bir usta çırak ilişkisi gerektirir.”