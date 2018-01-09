Bu yıl aday adaylarını çok konuşuruz





Elbette siyasette 24 saatin bile uzun olduğu bir ülkede yaşıyoruz.

Ama birkaç ay öncesine göre erken seçim tartışmalarının azalacağını düşünüyorum.

Yine de bu yıl siyasetten uzaklaşacağımız anlamına gelmez.

Baksanıza hem iktidar partisindeki, hem de ana muhalefetteki il başkanlıkları seçimleri bir hayli çekişmeli geçiyor.

CHP genel merkezi özellikle büyükşehirlerde tek adaylı seçimlere gidilmesini istese de; İzmir’de bu olmadı örneğin...

Aksine çok adayın ortaya çıktığı yarışı, sonuçta Aziz Kocaoğlu’nun desteklediği Deniz Yücel kazandı.

Aydın’da da gergin bir seçimin yaşandığı söyleniyor.

Mevcut başkan Bayram İnci aday değildi ama Aydın’da da çarşaf, blok liste tartışmaları yaşandı.

Tek aday olan Ali Çankır başkanlık koltuğuna oturdu.

Şimdi gözler İstanbul’a çevrilmiş durumda...

Uzlaşma sağlanıyorsa tek adayla seçimlere gidilmesi anlaşılabilir ama parti içi demokrasi için de çok adaylı süreçlerden çekinmemek gerekir.

Gerçi biz rekabeti savaş gibi algılıyoruz.

Dolayısıyla çiçek yerine karşılıklı taş atmayı tercih ediyoruz.

Rekabetin iyi bir şey olduğunu bir gün elbette öğreneceğiz.

Sonuç itibariyle seçim şimdilik zamanında, yani 2019 Mart’ında yapılacak olmasına rağmen biz bu yılı aday adaylarının öne çıktığı, konuşulduğu bir yıl olarak geçireceğiz.





Kocaoğlu belirleyici olacak



HER ne kadar Aziz Kocaoğlu, “Ben kimseyi desteklemiyorum” dese de; öyle anlaşılıyor ki, İzmir il başkanlığının son dönemecinde devreye girmiş gözüküyor.

Bunda bazı milletvekillerinin ve belediye başkanlarının kulis yapmalarının, devrede olmalarının, gelecek seçimler için şimdiden rol kesmelerinin, kartların yeniden karılmak istenmesinin önemli bir rolü var.

Şu net...

Aziz Kocaoğlu, büyükşehir belediye başkanı, parti içi dengesi, CHP’nin kamu bürokrasisinin en önemli koltuğunda oturan kişisi olarak partideki en önemli oyuncudur.

O yüzden Aziz Kocaoğlu’nun “tamam” ya da “devam” kararı İzmir’deki seçim sürecini belirleyecektir.





Odalarda da seçim heyecanı var



BU arada her yerde seçimler var.

Esnaf odalarında, ticaret odalarında, borsalarda...

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası’nda başkan yeniden Celil Anık oldu. Anık İzmir’de sevilen biridir ve esnafın sorunlarını en iyi bilenlerdendir.

İzmirli lokantacılar da sandık başındaydı. Müthiş bir çekişmenin olduğunu duyuyorum.

Dediğim gibi rekabet güzeldir.

Dilerim bütün odalarımızda benzer tablolar yaşanır.

Elbette en fazla merak edilen seçim ise İzmir Ticaret Odası’nda yaşanacak.

Yarın Mahmut Özgener adaylığını açıklayacak.

Özgener’i İzmirliler çok iyi tanıyor.

Hem ihracatçı birliklerindeki başarılı görevlerinden, hem de Futbol Federasyonu Başkanlığı’ndan...

Nisan’da yapılacak seçimlere İzmir Ticaret Odası’nın 20 yıllık başkanı Ekrem Demirtaş da yeniden aday olacak.

Bugüne kadar seçim kaybetmeyen Demirtaş ile Mahmut Özgener arasındaki yarış nefes kesecek.





Yine imar affı mı?



SON günlerde yine dile getirilen konulardan biri imar affı...

Haberlere göre belirli oranda bir ceza yatıran kaçak, ruhsatsız binalar bu aftan yararlanabilecek.

Ben bu haberlerin asılsız olmasını istiyorum.

Nitekim ilgili bakanlardan “Yok böyle bir şey” açıklamaları geldi.

Hele hele Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul için yaptığı yorumlar henüz bu kadar tazeyken ve çok doğruyken; imar affı haberlerinin bir söylentiden ibaret olmasını diliyorum.