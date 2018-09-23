Bu seçimde gözler İzmir’de olur

MHP lideri Devlet Bahçeli “İstanbul’da aday çıkarmayacağız” dedi.
Ankara ve İzmir’le ilgili gelen sorulara da “Bakıyoruz, inceliyoruz” şeklinde bir cevap vererek, ittifakla ilgili üstü kapalı AK Parti’ye bir mesaj verdi.
Bu konuşmaların hemen öncesinde de Adana’da mevcut başkan Hüseyin Sözlü’yü yeniden aday göstereceklerini ifade etti.
Önümüzdeki günlerde Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün de ismini telaffuz edecektir Bahçeli...
Öyle anlaşılıyor ki; Bahçeli siyaseten bir adım öne geçip mevcut başkanlıkları garanti etmek istiyor.
Son seçimler, anketler gösteriyor ki, MHP’nin İzmir’de de seçimi kazanma şansı bulunmuyor.
Ama Ankara’da MHP dengeleri değiştirebilir.
O yüzden ittifakın Ankara’da olup olmayacağı da AK Parti’yi çok etkileyecektir.
Dolayısıyla İzmir’de MHP’nin AK Parti’nin adayı desteklemesi kuvvetle muhtemeldir.
İzmir’de geçmiş belediye seçimlerinde MHP seçmeninin ağırlıklı olarak CHP’li Aziz Kocaoğlu’na destek verdiğini biliyoruz.
Daha doğrusu seçim sonuçları böyle gösteriyor.
Cumhur ittifakı İzmir’de doğru bir adayla başarılı bir sonuç alabilir.
Ama seçimi kazanmak için ekstra performans isteyecektir.
Elbette adayları görüp yorumlamak gerekir.
Örneğin İzmir’de İYİ Parti nasıl bir aday profiliyle seçmenin karşısına çıkacaktır.
24 Haziran sonuçları İYİ Parti’nin İzmir’de seçim kazanamayacağını söylüyor.
Ancak kentin tanıdığı bir isimle vitrine çıkarsa dengeler de çok değişebilecektir.
Ve tabii ki Aziz Kocaoğlu’nun kararı hangi yönde olacaktır.
Bunu 1 Ekim’de hep birlikte öğreneceğiz.
CHP Genel Merkezi’ndeki genel eğilim, belediye başkanlarının olduğu illerde listelerin ocak başında açıklanması yönünde...
Diğer kentlerde ise farklı zamanlarda ama kasım ortasından önce olmayacak şekilde adayların kamuoyuna tanıtılması düşünülüyor.
AK Parti’de ise takvim aralık ayını gösteriyor.
Aralık ayının herhangi bir gününde AK Parti’nin İzmir listesini öğrenebiliriz.
Bütün bu konuşmalar, gelişmeler gösteriyor ki; çekişmeli bir yerel seçim daha geçireceğiz.
Sıkça sorulanlar
BU ara en çok sorulan sorular şunlar…
* Aziz Kocaoğlu yeniden aday olur mu?
* Kocaoğlu “Tamam” derse; mevcut ilçe başkanlarından biri mi, yoksa milletvekillerinden biri mi olur?
* AK Parti’nin adayı İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener mi olur? Özgener olmazsa kim olur?
* İYİ Parti Aytun Çıray’ı mı aday gösterir?
* Kadrolu aday adaylarından hangileri yine mart seçimlerinde başvuru yapar?
Körfezi bu haliyle çok seviyorum
KÖRFEZDEKİ yelken ve yat yarışlarını izliyor musunuz?
Körfez Festivali’nin bu yıl ikincisi yapılıyor.
Ben bu haliyle İzmir’e bayılıyorum.
Kent rengarenk, cıvıl cıvıl oluyor.
O yüzden İzmir’in marinaları olmalı diyorum.
O yüzden körfezi daha iyi kullanmamız gerektiğini söylüyorum.
O yüzden körfez geçiş projesini destekliyorum.
İnanın bu haliyle İzmir dünyanın en güzel şehirlerinden biri...
Kıymetini bilelim.
Bir konu daha...
Geçen ay Çeşme’deki Arkas Aegean Link Regatta’da 63 tekne yarıştı.
Bu bir rekordu.
Ve katılımcılar müthiş üç gün geçirdiler.
Türkiye’nin her yerinden gelen yarışmacılar Çeşme’nin ve denizin keyfini çıkardılar.
İzmir’in, tatil beldelerimizin sezonunu bu tür etkinliklerle uzatabiliriz.
Sanmayın sadece katılımcılar bu etkinliklerle ilgileniyor.
Bu festivaller, bu yarışlar yapıldıkları bölgenin sosyal hayatını zenginleştiriyorlar, ekonomisini hareketlendiriyorlar.
Üstelik bu organizasyonlara daha kolay sponsorluklar bulabiliyorsunuz.
Ben körfezi bu haliyle çok seviyorum.
Yelkenliler sabahtan körfeze dağılıyor; gençler yelkenlileri rüzgarla şişirirken, bizler de İzmir’in tadını çıkarıyoruz.
Tarihe saygıyı
çocuklarımızdan
öğrenelim
MÜTHİŞ bir coğrafyanın üzerindeyiz. Nereye gitsek binlerce yıllık tarihin izine rastlıyoruz. Ve Anadolu’da yaşayan medeniyetler, insanlar... Türkiye’yi güzelleştiren de bu tarih işte... Gelin görün ki; ne kadar sahip çıkıyoruz, ne kadar farkındayız. Büyüklerin pek farkında olmadığını gözlemliyorum da; gençlerin tarihimize, insanımıza, kültürümüze sahip çıkması hoşuma gidiyor.
Örnek mi?
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 16’ıncı kez düzenlediği “Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri” nde Özel Piri Reis Okulları “İzmir’de Levanten Kültürü” projesiyle “Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri” kategorisinde ödül almaya hak kazandı.
Özellikle İzmir ve İstanbul’un bu kadar renkli, bu kadar çok kültürlü oluşunda levanten kültürünün önemli bir etkisi vardır. Sadece ekonomide değil, sosyal hayatının her alanında da levanten ailelerin izleri vardır.
Bugün çok az sayıda aile kaldı.
Büyüklerin yaptığına değil bence bizler çocuklarımızın yaptıklarına bakalım.
İnanın çok daha güzel, huzurlu, vefalı, samimi bir Türkiye olur.
Bu seçimde gözler İzmir’de olur
MHP lideri Devlet Bahçeli “İstanbul’da aday çıkarmayacağız” dedi.
Ankara ve İzmir’le ilgili gelen sorulara da “Bakıyoruz, inceliyoruz” şeklinde bir cevap vererek, ittifakla ilgili üstü kapalı AK Parti’ye bir mesaj verdi.
Bu konuşmaların hemen öncesinde de Adana’da mevcut başkan Hüseyin Sözlü’yü yeniden aday göstereceklerini ifade etti.
Önümüzdeki günlerde Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün de ismini telaffuz edecektir Bahçeli...
Öyle anlaşılıyor ki; Bahçeli siyaseten bir adım öne geçip mevcut başkanlıkları garanti etmek istiyor.
Son seçimler, anketler gösteriyor ki, MHP’nin İzmir’de de seçimi kazanma şansı bulunmuyor.
Ama Ankara’da MHP dengeleri değiştirebilir.
O yüzden ittifakın Ankara’da olup olmayacağı da AK Parti’yi çok etkileyecektir.
Dolayısıyla İzmir’de MHP’nin AK Parti’nin adayı desteklemesi kuvvetle muhtemeldir.
İzmir’de geçmiş belediye seçimlerinde MHP seçmeninin ağırlıklı olarak CHP’li Aziz Kocaoğlu’na destek verdiğini biliyoruz.
Daha doğrusu seçim sonuçları böyle gösteriyor.
Cumhur ittifakı İzmir’de doğru bir adayla başarılı bir sonuç alabilir.
Ama seçimi kazanmak için ekstra performans isteyecektir.
Elbette adayları görüp yorumlamak gerekir.
Örneğin İzmir’de İYİ Parti nasıl bir aday profiliyle seçmenin karşısına çıkacaktır.
24 Haziran sonuçları İYİ Parti’nin İzmir’de seçim kazanamayacağını söylüyor.
Ancak kentin tanıdığı bir isimle vitrine çıkarsa dengeler de çok değişebilecektir.
Ve tabii ki Aziz Kocaoğlu’nun kararı hangi yönde olacaktır.
Bunu 1 Ekim’de hep birlikte öğreneceğiz.
CHP Genel Merkezi’ndeki genel eğilim, belediye başkanlarının olduğu illerde listelerin ocak başında açıklanması yönünde...
Diğer kentlerde ise farklı zamanlarda ama kasım ortasından önce olmayacak şekilde adayların kamuoyuna tanıtılması düşünülüyor.
AK Parti’de ise takvim aralık ayını gösteriyor.
Aralık ayının herhangi bir gününde AK Parti’nin İzmir listesini öğrenebiliriz.
Bütün bu konuşmalar, gelişmeler gösteriyor ki; çekişmeli bir yerel seçim daha geçireceğiz.
Sıkça sorulanlar
BU ara en çok sorulan sorular şunlar…
* Aziz Kocaoğlu yeniden aday olur mu?
* Kocaoğlu “Tamam” derse; mevcut ilçe başkanlarından biri mi, yoksa milletvekillerinden biri mi olur?
* AK Parti’nin adayı İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener mi olur? Özgener olmazsa kim olur?
* İYİ Parti Aytun Çıray’ı mı aday gösterir?
* Kadrolu aday adaylarından hangileri yine mart seçimlerinde başvuru yapar?
Körfezi bu haliyle çok seviyorum
KÖRFEZDEKİ yelken ve yat yarışlarını izliyor musunuz?
Körfez Festivali’nin bu yıl ikincisi yapılıyor.
Ben bu haliyle İzmir’e bayılıyorum.
Kent rengarenk, cıvıl cıvıl oluyor.
O yüzden İzmir’in marinaları olmalı diyorum.
O yüzden körfezi daha iyi kullanmamız gerektiğini söylüyorum.
O yüzden körfez geçiş projesini destekliyorum.
İnanın bu haliyle İzmir dünyanın en güzel şehirlerinden biri...
Kıymetini bilelim.
Bir konu daha...
Geçen ay Çeşme’deki Arkas Aegean Link Regatta’da 63 tekne yarıştı.
Bu bir rekordu.
Ve katılımcılar müthiş üç gün geçirdiler.
Türkiye’nin her yerinden gelen yarışmacılar Çeşme’nin ve denizin keyfini çıkardılar.
İzmir’in, tatil beldelerimizin sezonunu bu tür etkinliklerle uzatabiliriz.
Sanmayın sadece katılımcılar bu etkinliklerle ilgileniyor.
Bu festivaller, bu yarışlar yapıldıkları bölgenin sosyal hayatını zenginleştiriyorlar, ekonomisini hareketlendiriyorlar.
Üstelik bu organizasyonlara daha kolay sponsorluklar bulabiliyorsunuz.
Ben körfezi bu haliyle çok seviyorum.
Yelkenliler sabahtan körfeze dağılıyor; gençler yelkenlileri rüzgarla şişirirken, bizler de İzmir’in tadını çıkarıyoruz.
Tarihe saygıyı
çocuklarımızdan
öğrenelim
MÜTHİŞ bir coğrafyanın üzerindeyiz. Nereye gitsek binlerce yıllık tarihin izine rastlıyoruz. Ve Anadolu’da yaşayan medeniyetler, insanlar... Türkiye’yi güzelleştiren de bu tarih işte... Gelin görün ki; ne kadar sahip çıkıyoruz, ne kadar farkındayız. Büyüklerin pek farkında olmadığını gözlemliyorum da; gençlerin tarihimize, insanımıza, kültürümüze sahip çıkması hoşuma gidiyor.
Örnek mi?
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 16’ıncı kez düzenlediği “Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri” nde Özel Piri Reis Okulları “İzmir’de Levanten Kültürü” projesiyle “Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri” kategorisinde ödül almaya hak kazandı.
Özellikle İzmir ve İstanbul’un bu kadar renkli, bu kadar çok kültürlü oluşunda levanten kültürünün önemli bir etkisi vardır. Sadece ekonomide değil, sosyal hayatının her alanında da levanten ailelerin izleri vardır.
Bugün çok az sayıda aile kaldı.
Büyüklerin yaptığına değil bence bizler çocuklarımızın yaptıklarına bakalım.
İnanın çok daha güzel, huzurlu, vefalı, samimi bir Türkiye olur.