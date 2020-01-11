Bu rakamları iyi analiz edelim

Türkiye’nin üretim gücüne hep inanmışımdır. Bunu da her fırsatta yazıyorum. İyi organize sanayi bölgelerimiz var ve buradaki bir çok fabrika dünyayla rekabet edebilir üretim yapıyor.
Kemalpaşa OSB onlardan biri...
Geçenlerde yapılan bir toplantı, benim hep dile getirdiğim konuların altını çiziyordu.
Turkishtime ve Halkbank ortaklığıyla düzenlenen toplantıda Kemalpaşa’nın 7 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaştığı dile getirildi.
1300 hektar alanda kurulu bölgede; 2.9 milyar dolarlık ihracat, 2.4 milyar dolarlık ithalat yapılıyor.
Kemalpaşa OSB’de 369’u üretim tesisi olmak üzere 500’ün üzerinde firma bulunuyor. Makine imalat, otomotiv yan sanayi, kimya, gıda, kağıt, ambalaj, yapı malzemeleri ve elektrik-elektronik sektörlerinin ağırlıklı olduğu bölgede banka, depo, antrepo, lojistik, otel ve akaryakıt istasyonu gibi kuruluşlar da ticari faaliyet gösteriyor.
KOSBİ’de hali hazırda 27 bin 500 kişi çalışıyor. Ancak genişleme projeleri tamamlandığı zaman istihdam sayısı 50 bine yükselirken, fabrika sayısı ise 900’lere ulaşacak.
İzmir’e kimlik arayanlar bu rakamlara iyi bakıp analiz etsinler.
Çünkü ‘İzmir’de sanayi yok’ diyenleri bu organize sanayi bölgeleri yalancı çıkarıyor.
Atatürk Organize, Aliağa, Tire, Kınık gibi diğerlerini saymıyorum bile...
Tabii, Ege Serbest Bölgesi’ni unutmamak gerekir.
İzmir ve Manisa’yı tek şehir gibi kabul etmek lazım.
Hatta Ege Bölgesi’ni de öyle masaya yatırmalıyız.
İzmir, bölgenin lokomotif kentidir ve motivasyon kaynağıdır.
Ben de diyorum ki...
İzmir’in sanayisi var ve rekabet edebilir bir sanayisi var.
Şimdi üzerine dijitalleşmeyi ekleyelim.
Şirketlerimizi buna hazırlayalım.
Ve...
Yazılıma, yüksek teknolojiye ağırlık verelim.
Göreceksiniz bambaşka bir şehir ortaya çıkacak.
Neler konuşulmuş?
Kemalpaşa’daki ortak akıl toplantısına birçok sanayici katılmış. Prof. Dr. Emre Alkin de moderatörlük yapmış.
Ve şu sonuçlar çıkmış.
1. Devlet bir sanayi stratejisi oluşturmalı.
2. Ortak Ar-Ge ve Ür-Ge merkezleri açılmalı.
3. Bölge içi iletişim güçlendirilmeli.
4. Demiryolu hattı rantabl hale getirilmeli.
5. İstihdam ofisi daha etkin kılınmalı.
6. Yiğitler Barajı bir an önce tamamlanmalı.
7. Sanayicinin gözü kulağı lojistik köyde olmalı.
8. Bölgeye hafif raylı sistem gelmeli.
9. Çevre koruma çalışmaları yoğunlaşmalı.
Hepsine katılıyorum ve kısa sürede yapılmasını bekliyorum.
Fikirler havada uçuşsun
Institut Français Türkiye’nin bu ay sonu 30 Ocak’ta düzenleyeceği bir gece beni çok eskilere götürdü.
Gecenin ismini ‘Fikirler Gecesi’ koymuşlar.
Saint Joseph’e girdiğim günlerde Fransız öğretmenlerimizin ağzından ‘Fikirleriniz havada uçuşsun’ sözünü çok sık duyardık.
Fransızca gramer hocamız da ‘Siz bir balon gibi uçun, hayal kurun, ben gerektiğinde sizi yere indiririm’ derdi.
Yıllar geçtikçe bu sözlerin ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anlıyorum.
Bir insanı, bir ülkeyi geliştiren, değiştiren, ileriye götüren fikirlerdir çünkü...
Bu da hayal kurmadan olmuyor.
Biz toplum olarak geçmişi didiklemeye bayılıyoruz. Bazen öylesine takılıyoruz ki, bugünü konuşmaya zaman bile kalmıyor. O yüzden gelecek tartışmaları benim hep ilgimi çekiyor.
Fikirler gecesine sivil toplum kuruluşları, kültür ve sanat kurumları, üniversiteler ve müzeler katılıyor.
Fikir liderleri, sanatçılar, akademisyenler, yani sözü olan herkesin katkı vermesi bekleniyor.
Bu yılın temaları da hoşuma gitti.
‘Hayat bulmak...’
Tema şöyle açılıyor.
‘Sanat ve bilimde hayat bulmak...’
‘Kadın sanatçıların nefesinde hayat bulmak...’
‘Paris-Beyrut: Mutluluk Hattı...’
Ve...
‘Hayat bulmak: Ölüm hayatın neresinde?’
Fikri olanlar katılsın...
Bu da selfie müzesi
Hadi gözünüz aydın.
Bir selfie müzesi de oldu.
Ama bunun için Dubai’ye gitmeniz gerekiyor.
Dubai Motor City’de bulunan The Selfie Kingdom (Selfie Krallığı), Dubai Emirliği’nin ilk selfie müzesi. Her biri farklı arka zemine sahip 15 pop-up odası bulunuyormuş. Her bir oda, en iyi selfieleri çekebilmeniz için profesyonel ışıklarla ışıklandırılmış. The Selfie Kingdom’ın kurucusu Rania Naffa’ya göre odaların tasarımı her ay değişecek ve farklı sanatçı, tasarımcı ve yaratıcıların yer alacağı sergi ve kurgulara evsahipliği yapacakmış.
Yani siz Dubai’desiniz ama çok ünlü bir sanatçıyla yan yana selfie çekebilirsiniz.
Ya da dünyanın herhangi bir yerinden fotoğraf koymak istediğinizde arka zemini hemen sizin isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.
Bakalım daha neler göreceğiz.
Ama müşterisinin çok olacağını şimdiden söyleyebilirim.
Bu rakamları iyi analiz edelim
Türkiye’nin üretim gücüne hep inanmışımdır. Bunu da her fırsatta yazıyorum. İyi organize sanayi bölgelerimiz var ve buradaki bir çok fabrika dünyayla rekabet edebilir üretim yapıyor.
Kemalpaşa OSB onlardan biri...
Geçenlerde yapılan bir toplantı, benim hep dile getirdiğim konuların altını çiziyordu.
Turkishtime ve Halkbank ortaklığıyla düzenlenen toplantıda Kemalpaşa’nın 7 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaştığı dile getirildi.
1300 hektar alanda kurulu bölgede; 2.9 milyar dolarlık ihracat, 2.4 milyar dolarlık ithalat yapılıyor.
Kemalpaşa OSB’de 369’u üretim tesisi olmak üzere 500’ün üzerinde firma bulunuyor. Makine imalat, otomotiv yan sanayi, kimya, gıda, kağıt, ambalaj, yapı malzemeleri ve elektrik-elektronik sektörlerinin ağırlıklı olduğu bölgede banka, depo, antrepo, lojistik, otel ve akaryakıt istasyonu gibi kuruluşlar da ticari faaliyet gösteriyor.
KOSBİ’de hali hazırda 27 bin 500 kişi çalışıyor. Ancak genişleme projeleri tamamlandığı zaman istihdam sayısı 50 bine yükselirken, fabrika sayısı ise 900’lere ulaşacak.
İzmir’e kimlik arayanlar bu rakamlara iyi bakıp analiz etsinler.
Çünkü ‘İzmir’de sanayi yok’ diyenleri bu organize sanayi bölgeleri yalancı çıkarıyor.
Atatürk Organize, Aliağa, Tire, Kınık gibi diğerlerini saymıyorum bile...
Tabii, Ege Serbest Bölgesi’ni unutmamak gerekir.
İzmir ve Manisa’yı tek şehir gibi kabul etmek lazım.
Hatta Ege Bölgesi’ni de öyle masaya yatırmalıyız.
İzmir, bölgenin lokomotif kentidir ve motivasyon kaynağıdır.
Ben de diyorum ki...
İzmir’in sanayisi var ve rekabet edebilir bir sanayisi var.
Şimdi üzerine dijitalleşmeyi ekleyelim.
Şirketlerimizi buna hazırlayalım.
Ve...
Yazılıma, yüksek teknolojiye ağırlık verelim.
Göreceksiniz bambaşka bir şehir ortaya çıkacak.
Neler konuşulmuş?
Kemalpaşa’daki ortak akıl toplantısına birçok sanayici katılmış. Prof. Dr. Emre Alkin de moderatörlük yapmış.
Ve şu sonuçlar çıkmış.
1. Devlet bir sanayi stratejisi oluşturmalı.
2. Ortak Ar-Ge ve Ür-Ge merkezleri açılmalı.
3. Bölge içi iletişim güçlendirilmeli.
4. Demiryolu hattı rantabl hale getirilmeli.
5. İstihdam ofisi daha etkin kılınmalı.
6. Yiğitler Barajı bir an önce tamamlanmalı.
7. Sanayicinin gözü kulağı lojistik köyde olmalı.
8. Bölgeye hafif raylı sistem gelmeli.
9. Çevre koruma çalışmaları yoğunlaşmalı.
Hepsine katılıyorum ve kısa sürede yapılmasını bekliyorum.
Fikirler havada uçuşsun
Institut Français Türkiye’nin bu ay sonu 30 Ocak’ta düzenleyeceği bir gece beni çok eskilere götürdü.
Gecenin ismini ‘Fikirler Gecesi’ koymuşlar.
Saint Joseph’e girdiğim günlerde Fransız öğretmenlerimizin ağzından ‘Fikirleriniz havada uçuşsun’ sözünü çok sık duyardık.
Fransızca gramer hocamız da ‘Siz bir balon gibi uçun, hayal kurun, ben gerektiğinde sizi yere indiririm’ derdi.
Yıllar geçtikçe bu sözlerin ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anlıyorum.
Bir insanı, bir ülkeyi geliştiren, değiştiren, ileriye götüren fikirlerdir çünkü...
Bu da hayal kurmadan olmuyor.
Biz toplum olarak geçmişi didiklemeye bayılıyoruz. Bazen öylesine takılıyoruz ki, bugünü konuşmaya zaman bile kalmıyor. O yüzden gelecek tartışmaları benim hep ilgimi çekiyor.
Fikirler gecesine sivil toplum kuruluşları, kültür ve sanat kurumları, üniversiteler ve müzeler katılıyor.
Fikir liderleri, sanatçılar, akademisyenler, yani sözü olan herkesin katkı vermesi bekleniyor.
Bu yılın temaları da hoşuma gitti.
‘Hayat bulmak...’
Tema şöyle açılıyor.
‘Sanat ve bilimde hayat bulmak...’
‘Kadın sanatçıların nefesinde hayat bulmak...’
‘Paris-Beyrut: Mutluluk Hattı...’
Ve...
‘Hayat bulmak: Ölüm hayatın neresinde?’
Fikri olanlar katılsın...
Bu da selfie müzesi
Hadi gözünüz aydın.
Bir selfie müzesi de oldu.
Ama bunun için Dubai’ye gitmeniz gerekiyor.
Dubai Motor City’de bulunan The Selfie Kingdom (Selfie Krallığı), Dubai Emirliği’nin ilk selfie müzesi. Her biri farklı arka zemine sahip 15 pop-up odası bulunuyormuş. Her bir oda, en iyi selfieleri çekebilmeniz için profesyonel ışıklarla ışıklandırılmış. The Selfie Kingdom’ın kurucusu Rania Naffa’ya göre odaların tasarımı her ay değişecek ve farklı sanatçı, tasarımcı ve yaratıcıların yer alacağı sergi ve kurgulara evsahipliği yapacakmış.
Yani siz Dubai’desiniz ama çok ünlü bir sanatçıyla yan yana selfie çekebilirsiniz.
Ya da dünyanın herhangi bir yerinden fotoğraf koymak istediğinizde arka zemini hemen sizin isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.
Bakalım daha neler göreceğiz.
Ama müşterisinin çok olacağını şimdiden söyleyebilirim.