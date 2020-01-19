Bu Meclis’i izlerken çok mutlu oldum

ARTIK her şey online, her şey canlı... Bir tuşla odanızın içinde istediğiniz bir toplantıyı takip edebiliyorsunuz.
Ben de öyle yaptım. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ocak ayı Meclis toplantısını odamdan izledim. Arada girip başka kentlerin toplantılarını da izliyorum. Örneğin, İstanbul ve Ankara bazen çok gergin geçiyor. Ama İzmir... Tartışmalar olsa da çok dikkatli bir dil ve üslup kullanılıyor. Ve bunu çok önemsiyorum.
***
Cuma günkü Meclis’te AK Parti Büyükşehir Meclis Üyesi Hakan Yıldız gündem dışı bir konuşma yaptı.
Benim de geçenlerde yazdığım “Rojin Yakıt’ın hakkını kim savunacak?” yazıma gönderme yaparak konuyu gündeme taşıdı.
Dikkatlice not aldım...
Bakın Hakan Yıldız neler söyledi.
“Siz Seferihisar’da orkinos balıkları için verdiğiniz mücadeleyle tanınıyorsunuz. Adaylığınız döneminde de bütün canlıların belediye başkanı olduğunuzu dile getirdiniz. Hatta flamingoların bile belediye başkanı olacağım dediniz. Dünya Sağlık Örgütü’nün gelişmekte olan ülkeler raporunda nüfusun yüzde 10 – 12’si kadar evsiz hayvanların olduğu görülüyor. İzmir’de 300 – 350 bin civarı sokak hayvanının olduğu söyleniyor. Günlük 60’ın üzerinde bir sağlık vakası söz konusu... Biz tüm canlıları korumakla mükellefiz. Bu meclisin gün geldiğinde yasaların üzerinde karar alma iradesi oldu. Bu konuda sizin önderliğinizde bu sorunun üzerine gitmek zorundayız. Bu mecliste sokak hayvanları komisyonu kuruldu. Ancak bugüne kadar iyi niyetlere rağmen bir ilerleme olmadı. Genel sekreter yardımcımız Kopenhag’ta sokak hayvanlarının olmadığından bahsetti. 80 milyon evde evcil hayvan var ve yasalarımız aşağı yukarı aynı, ama bizde 350 bin hayvan sokaklarda... Büyükşehir olarak yaklaşık 20 bin hayvanı kısırlaştırmışsınız. 43 bin hayvanı da tedavi ettirmişsiniz. Belediyeyi tebrik ediyorum. Temel sorun kısırlmaştırmada, daha hızlı olmalıyız. Bu bir ekip işi... Belki 30 ilçemizin tedaviyi üstlenip kısırlaştırmayı büyükşehire bırakması mümkün olabilir. Bu bir siyaset üstü meselidir. O yüzden başta büyükşehir, hayvan hakları dernekleri ve sivil toplum örgütleri olmak üzere herkesin işbirliği yapması gereken bir mesele... O yüzden daha iyi barınaklar ve çözüm yollarıyla bu konunun kentin gündeminden çıkması gerekir. Komisyonun daha iyi çalışmasını öneriyorum.”
***
Bu konuşmadan sonra ne oldu biliyor musunuz?
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yıldız’ın konuşması için teşekkür etti. AK Partili, CHP’li, MHP’li üyeler söz aldılar, önerilerde bulundular.
Ve...
Sokak hayvanları koruma komisyonunun yeni hazırlıklar yapması ve çözümler önermesiyle ilgili başkanlık önergesi oybirliğiyle kabul edildi.
Siyaset imkanlar sanatıdır.
Siyaset çoğu zaman uzlaşma, çözüm üretme sanatıdır.
Meclis’i izlerken çok mutlu oldum, İzmir’le bir kez daha gurur duydum.
Kadife bir eli tercih ediyorum
BENİM mizacım öyle...
En zor konuları bile kırmadan, dökmeden, sesi yükseltmeden, yumuşak bir tonla konuşmayı seviyorum.
Aksi beni dağıtıyor, konsantrasyonumu etkiliyor, motivasyonumu düşürüyor.
Kadife bir eli hep tercih etmişimdir.
O yüzden siyaseti sevemedim.
Bugün söylediğimi yarın başka türlü söyleyemeyeceğim için hep uzak durdum.
Oysa siyasetin böyle de yapılabileceğini düşünüyorum.
Ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ocak ayı toplantısını twitter üzerinden bulup izlemenizi tavsiye ediyorum.
Teşekkürler Emre Sarıgedik
9 Eylül haftasında İzmir’de dev bir tenis turnuvası düzenlenmesini önerdim. Küçük Kulüp Başkanı Emre Sarıgedik tam destek verdi bu öneriye...
Ve dedi ki...
“Deniz Sipahi’nin önerisi, Türk tenisinin İzmir merkezli olarak yükselmesine olanak tanıyacak önemdedir. Amatör olarak kentte tenise zaten ciddi bir ilgi var, ama bunu profesyonelleştirmek için uluslararası büyük bir turnuva iyi bir pekiştireç olabilir. Tabii, böyle bir girişim için kentteki tenis kulüplerinin, iş dünyasının ve elbette İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere yerel yönetimlerin el ele vermesi gerekir. Eğer konuşulduğu gibi bir İzmir lobisi varsa; EBSO, İZTO, İTB, EİB, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi başta olmak üzere tüm oda ve borsalarla birlikte kentteki siad, iad, giad takılı derneklerin de el ele vermesi gerekir. Federasyon başkanımızın da böyle bir girişimde yanımızda olacağından hiç şüphem yok. İzmir milletvekilleri de böyle bir girişimde mutlaka bu birlikteliğin içinde olmalılar. Biz Küçük Kulüp olarak bu çağrının gerçekleşmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız.”
Teşekkürler Emre...
Bu Meclis’i izlerken çok mutlu oldum
ARTIK her şey online, her şey canlı... Bir tuşla odanızın içinde istediğiniz bir toplantıyı takip edebiliyorsunuz.
Ben de öyle yaptım. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ocak ayı Meclis toplantısını odamdan izledim. Arada girip başka kentlerin toplantılarını da izliyorum. Örneğin, İstanbul ve Ankara bazen çok gergin geçiyor. Ama İzmir... Tartışmalar olsa da çok dikkatli bir dil ve üslup kullanılıyor. Ve bunu çok önemsiyorum.
***
Cuma günkü Meclis’te AK Parti Büyükşehir Meclis Üyesi Hakan Yıldız gündem dışı bir konuşma yaptı.
Benim de geçenlerde yazdığım “Rojin Yakıt’ın hakkını kim savunacak?” yazıma gönderme yaparak konuyu gündeme taşıdı.
Dikkatlice not aldım...
Bakın Hakan Yıldız neler söyledi.
“Siz Seferihisar’da orkinos balıkları için verdiğiniz mücadeleyle tanınıyorsunuz. Adaylığınız döneminde de bütün canlıların belediye başkanı olduğunuzu dile getirdiniz. Hatta flamingoların bile belediye başkanı olacağım dediniz. Dünya Sağlık Örgütü’nün gelişmekte olan ülkeler raporunda nüfusun yüzde 10 – 12’si kadar evsiz hayvanların olduğu görülüyor. İzmir’de 300 – 350 bin civarı sokak hayvanının olduğu söyleniyor. Günlük 60’ın üzerinde bir sağlık vakası söz konusu... Biz tüm canlıları korumakla mükellefiz. Bu meclisin gün geldiğinde yasaların üzerinde karar alma iradesi oldu. Bu konuda sizin önderliğinizde bu sorunun üzerine gitmek zorundayız. Bu mecliste sokak hayvanları komisyonu kuruldu. Ancak bugüne kadar iyi niyetlere rağmen bir ilerleme olmadı. Genel sekreter yardımcımız Kopenhag’ta sokak hayvanlarının olmadığından bahsetti. 80 milyon evde evcil hayvan var ve yasalarımız aşağı yukarı aynı, ama bizde 350 bin hayvan sokaklarda... Büyükşehir olarak yaklaşık 20 bin hayvanı kısırlaştırmışsınız. 43 bin hayvanı da tedavi ettirmişsiniz. Belediyeyi tebrik ediyorum. Temel sorun kısırlmaştırmada, daha hızlı olmalıyız. Bu bir ekip işi... Belki 30 ilçemizin tedaviyi üstlenip kısırlaştırmayı büyükşehire bırakması mümkün olabilir. Bu bir siyaset üstü meselidir. O yüzden başta büyükşehir, hayvan hakları dernekleri ve sivil toplum örgütleri olmak üzere herkesin işbirliği yapması gereken bir mesele... O yüzden daha iyi barınaklar ve çözüm yollarıyla bu konunun kentin gündeminden çıkması gerekir. Komisyonun daha iyi çalışmasını öneriyorum.”
***
Bu konuşmadan sonra ne oldu biliyor musunuz?
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yıldız’ın konuşması için teşekkür etti. AK Partili, CHP’li, MHP’li üyeler söz aldılar, önerilerde bulundular.
Ve...
Sokak hayvanları koruma komisyonunun yeni hazırlıklar yapması ve çözümler önermesiyle ilgili başkanlık önergesi oybirliğiyle kabul edildi.
Siyaset imkanlar sanatıdır.
Siyaset çoğu zaman uzlaşma, çözüm üretme sanatıdır.
Meclis’i izlerken çok mutlu oldum, İzmir’le bir kez daha gurur duydum.
Kadife bir eli tercih ediyorum
BENİM mizacım öyle...
En zor konuları bile kırmadan, dökmeden, sesi yükseltmeden, yumuşak bir tonla konuşmayı seviyorum.
Aksi beni dağıtıyor, konsantrasyonumu etkiliyor, motivasyonumu düşürüyor.
Kadife bir eli hep tercih etmişimdir.
O yüzden siyaseti sevemedim.
Bugün söylediğimi yarın başka türlü söyleyemeyeceğim için hep uzak durdum.
Oysa siyasetin böyle de yapılabileceğini düşünüyorum.
Ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ocak ayı toplantısını twitter üzerinden bulup izlemenizi tavsiye ediyorum.
Teşekkürler Emre Sarıgedik
9 Eylül haftasında İzmir’de dev bir tenis turnuvası düzenlenmesini önerdim. Küçük Kulüp Başkanı Emre Sarıgedik tam destek verdi bu öneriye...
Ve dedi ki...
“Deniz Sipahi’nin önerisi, Türk tenisinin İzmir merkezli olarak yükselmesine olanak tanıyacak önemdedir. Amatör olarak kentte tenise zaten ciddi bir ilgi var, ama bunu profesyonelleştirmek için uluslararası büyük bir turnuva iyi bir pekiştireç olabilir. Tabii, böyle bir girişim için kentteki tenis kulüplerinin, iş dünyasının ve elbette İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere yerel yönetimlerin el ele vermesi gerekir. Eğer konuşulduğu gibi bir İzmir lobisi varsa; EBSO, İZTO, İTB, EİB, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi başta olmak üzere tüm oda ve borsalarla birlikte kentteki siad, iad, giad takılı derneklerin de el ele vermesi gerekir. Federasyon başkanımızın da böyle bir girişimde yanımızda olacağından hiç şüphem yok. İzmir milletvekilleri de böyle bir girişimde mutlaka bu birlikteliğin içinde olmalılar. Biz Küçük Kulüp olarak bu çağrının gerçekleşmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız.”
Teşekkürler Emre...