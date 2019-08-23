Bu kampanyayı ben de destekliyorum

İZMİR’in ciğerleri yandı.
Önce sosyal medya üzerinden, sonra da kurumlar bir araya gelerek bir kampanya başlattı.
Sivil toplum örgütlerinin sahiplendiği kampanyaya büyük bir ilgi olduğunu sevinerek görüyorum.
Daha da önemli olan, bireysel katkıların da olması.
***
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Ege Genç İş İnsanları Derneği, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Şubesi kendilerine bir hedef koydular ve “1 milyon fidan” dediler.
Adres olarak da Ege Orman Vakfı’nı gösterdiler.
Bence rakam 1 milyonu çok geçer.
Çünkü üç gündür benim telefonlarım da susmuyor.
Özellikle İstanbul’dan arayan dostlarımın katkı yapmak istemeleri beni çok heyecanlandırdı.
Birçok kurum, şirket, kişi katkı nasıl katkı yapacaklarını sordular.
***
O yüzden iyi bir organizasyona ihtiyaç var.
Tek elden mi, birkaç kurum mu bu misyonu üstelenecek karar verilmeli.
Ama İzmir’in yanan ormanları için herkesin seferber olduğunu görüyorum.
Herkese teşekkürler...
Daha etkin mücadele şart
HER şey olup bittikten sonra konuşmak, yazmak, söylemek kolay...
Ama şunu söylemek isterim.
Türkiye bir deprem ülkesi, Türkiye yangınların çok olduğu bir ülke, Türkiye doğal afetlerle zaman zaman karşı karşıya kalan bir ülke...
Dolayısıyla her türlü olaya hazırlıklı olmalıyız.
Bizim yangınlara müdahalede daha hızlı ve etkili yöntemler geliştirmeliyiz.
Nasıl yapılacağını bu işin uzmanları ve yetkililer bilecek elbette...
Ama daha etkin ve modern yöntemleri denememiz gerektiği çok açık...
İçerik kral olmaya devam edecek
SOSYAL medyanın olumlu tarafları güzel de, olumsuz tarafları da epey fazla...
Örneğin; İzmir yangınları sırasında yayılan bazı fotoğraflar, görüntüler buraya ait değildi.
Ama hangisine müdahale edebileceksin ki?
O yüzden güvenli içerik her zaman olduğu gibi değerli...
İmzalı, markalı habercilik asla ölmeyecek.
İnanın ilerleyen zamanlarda daha da önem kazanacak.
Çünkü sosyal medya kullanımı daha da artacak, bu da yeni riskler anlamına geliyor.
Haberin doğruluğu, güvenirliliği, inandırıcılığı hep değerli olacak.
İçerik kral olmaya devam edecek.
Ege Orman Vakfı’na
teşekkür ederim
YERİ gelmişken Ege Orman Vakfı’ndan da bahsetmek isterim. Gerçekten de uzun yıllardır orman, çevre, doğa konularına farkındalık yaratan ender vakıfların başında geliyor.
Bugüne kadar milyonlarca ağacın dikilmesine neden oldular. Bununla da kalmadılar, bu ormanlardan çıkan ürünleri değerlendirerek eğitime, farkındalığa, sosyal projelere destek oldular.
Vakfın kurucusu Cem Bakioğlu’na ve kuruculara teşekkür etmek isterim.
Bu orman yangınları gerçekten bizleri çok üzdü.
Ama dilerim ormanların kıymetini bilmek adına da ders niteliğinde olur bu yaşananlar...
Gerçek hayata dön
öyle konuşalım
BİLGİSAYAR başına geçen çok daha cesur oluyor. Saydırıyor da, saydırıyor. Adam asmaca oynamayı da ihmal etmiyor.
Diyorum ki; bu işler masa başında, bilgisayarın tuşlarında olmaz.
Gelin gerçek hayata, daha doğrusu hayatın gerçeklerine...
Bir anaya bak bakalım, sen bir vatandaş olarak sana düşenleri yapıyor musun?
Sen bir birey olarak eleştirilere açık mısın, ödevlerini yapıyor musun?
Kendi adına vicdanın rahatsa o zaman gel konuşalım.
Sosyal medya üzerinden palavralar atıp adam asmaca oynama.
Gerçek hayata dön, öyle konuşalım.
Bu kampanyayı ben de destekliyorum
İZMİR’in ciğerleri yandı.
Önce sosyal medya üzerinden, sonra da kurumlar bir araya gelerek bir kampanya başlattı.
Sivil toplum örgütlerinin sahiplendiği kampanyaya büyük bir ilgi olduğunu sevinerek görüyorum.
Daha da önemli olan, bireysel katkıların da olması.
***
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Ege Genç İş İnsanları Derneği, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Şubesi kendilerine bir hedef koydular ve “1 milyon fidan” dediler.
Adres olarak da Ege Orman Vakfı’nı gösterdiler.
Bence rakam 1 milyonu çok geçer.
Çünkü üç gündür benim telefonlarım da susmuyor.
Özellikle İstanbul’dan arayan dostlarımın katkı yapmak istemeleri beni çok heyecanlandırdı.
Birçok kurum, şirket, kişi katkı nasıl katkı yapacaklarını sordular.
***
O yüzden iyi bir organizasyona ihtiyaç var.
Tek elden mi, birkaç kurum mu bu misyonu üstelenecek karar verilmeli.
Ama İzmir’in yanan ormanları için herkesin seferber olduğunu görüyorum.
Herkese teşekkürler...
Daha etkin mücadele şart
HER şey olup bittikten sonra konuşmak, yazmak, söylemek kolay...
Ama şunu söylemek isterim.
Türkiye bir deprem ülkesi, Türkiye yangınların çok olduğu bir ülke, Türkiye doğal afetlerle zaman zaman karşı karşıya kalan bir ülke...
Dolayısıyla her türlü olaya hazırlıklı olmalıyız.
Bizim yangınlara müdahalede daha hızlı ve etkili yöntemler geliştirmeliyiz.
Nasıl yapılacağını bu işin uzmanları ve yetkililer bilecek elbette...
Ama daha etkin ve modern yöntemleri denememiz gerektiği çok açık...
İçerik kral olmaya devam edecek
SOSYAL medyanın olumlu tarafları güzel de, olumsuz tarafları da epey fazla...
Örneğin; İzmir yangınları sırasında yayılan bazı fotoğraflar, görüntüler buraya ait değildi.
Ama hangisine müdahale edebileceksin ki?
O yüzden güvenli içerik her zaman olduğu gibi değerli...
İmzalı, markalı habercilik asla ölmeyecek.
İnanın ilerleyen zamanlarda daha da önem kazanacak.
Çünkü sosyal medya kullanımı daha da artacak, bu da yeni riskler anlamına geliyor.
Haberin doğruluğu, güvenirliliği, inandırıcılığı hep değerli olacak.
İçerik kral olmaya devam edecek.
Ege Orman Vakfı’na
teşekkür ederim
YERİ gelmişken Ege Orman Vakfı’ndan da bahsetmek isterim. Gerçekten de uzun yıllardır orman, çevre, doğa konularına farkındalık yaratan ender vakıfların başında geliyor.
Bugüne kadar milyonlarca ağacın dikilmesine neden oldular. Bununla da kalmadılar, bu ormanlardan çıkan ürünleri değerlendirerek eğitime, farkındalığa, sosyal projelere destek oldular.
Vakfın kurucusu Cem Bakioğlu’na ve kuruculara teşekkür etmek isterim.
Bu orman yangınları gerçekten bizleri çok üzdü.
Ama dilerim ormanların kıymetini bilmek adına da ders niteliğinde olur bu yaşananlar...
Gerçek hayata dön
öyle konuşalım
BİLGİSAYAR başına geçen çok daha cesur oluyor. Saydırıyor da, saydırıyor. Adam asmaca oynamayı da ihmal etmiyor.
Diyorum ki; bu işler masa başında, bilgisayarın tuşlarında olmaz.
Gelin gerçek hayata, daha doğrusu hayatın gerçeklerine...
Bir anaya bak bakalım, sen bir vatandaş olarak sana düşenleri yapıyor musun?
Sen bir birey olarak eleştirilere açık mısın, ödevlerini yapıyor musun?
Kendi adına vicdanın rahatsa o zaman gel konuşalım.
Sosyal medya üzerinden palavralar atıp adam asmaca oynama.
Gerçek hayata dön, öyle konuşalım.