Bizim ülkemiz aslında doğal film platosudur

İZMİR’in tam göbeğinde iki önemli tarihi bina var.
Bir tanesini İzmir Büyükşehir Belediyesi alıp restore etmiş; bir kültür merkezi haline getirmişti.
Herkesin bildiği bir yer; Havagazı Fabrikası...
İkincisi de hemen onun yanında olan Elektrik Binası...
Bu binanın satışı da geçen gün bir ihaleyle yapıldı ve Büyükşehir Belediyesi burasının da sahibi oldu.
Başkan Tunç Soyer kampanya sırasında Elektrik Fabrikası’nı da alıp burasını bir film platosu gibi kullanacaklarını söylemişti.
Uzun yıllardır İzmir’in, Ege Bölgesi’nin aslında bir doğal plato olduğunu söylüyor ve yazıyorum.
Film endüstrisinin ülkelerin tanıtımında çok önemli olduğunu biliyorum.
Bu konuda çok öne çıkmış şehirler var.
Roma örneğin...
Birçok Hollywood filmi bile Roma’nın çevresindeki platolarda çekiliyor.
Yine İtalya’nın Toscano bölgesi, Amalfi, Positano kıyıları film endüstrisinin çok kullandığı yerler...
İzmir’in de bu şansı olduğunu görüyorum.
Hem kurulacak stüdyolarla, hem de zaten bir film platosu gibi olan köyleriyle, sokaklarıyla, kıyılarıyla İzmir çok şanslı bir yer...
Bu konuda yerel yönetimlerle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortak çalışması gerektiğini düşünüyorum.
Bakanlık ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortak projeyle bir “film köyü” yaratabilir.
Buraya gelen sanatçıların, teknik ekibin konaklamaları sağlanabilir.
Film stüdyoları yaratılabilir ve hatta buraları bir turizm ürünü olarak pazarlanabilir.
Amerika film endüstrisi sayesinde hem ülkesini çok iyi anlatıyor, hem de milyonlarca turisti ABD’ye çekmeyi başarıyor.
Ben bu potansiyeli İzmir için de görüyor ve “film köyü” önerisinde bulunuyorum.
Sürekli dönemi
AK Parti İzmir’de Kerem Ali Sürekli İl Başkanlığı’na atandı. Kendisine başarılar diliyorum.
Sürekli’yi uzun yıllardır tanıyorum.
Siyaseti yumuşak bir üslupla yapar.
Kenti iyi bilir, kentin dinamiklerini iyi tanır.
Hep söylüyorum.
Meydanların dili ne kadar sert olursa olsun İzmir’de siyaset farklı yapılır.
İzmir’in demokrasiye bağlılığı, demokrasiye inancı ve demokrat yaklaşımı kullanılan üsluba, tona da yansır.
Kerem Ali Sürekli herkesle diyaloğu olan deneyimli bir siyasetçi, hayırlı olsun diyorum.
Bazı projelerin
başlamasını
bekliyoruz
SEÇİMLER bitti, şimdi ülkenin, kentlerin gündemine dönmemiz lazım.
İstanbul ile ilgili itirazların da yakında sonuçlanacağını düşünüyorum.
İzmir’de ulaşım herkesin ortak sorunuydu. Ve her aday gelir gelmez trafiğe çözüm bulacağı sözünü vermişti.
Birincisi tramvayın önce Çiğli’ye, sonra Narlıdere’ye uzatılması gündemde...
Çiğli’nin projeleri hazırdı, herkesin mutabık kaldığı bu konuda imzaların atılması artık gerekiyor.
Belki de tramvayı Sasalı’ya kadar uzatmak da gerekiyor. Bu konuda da bir girişim yapılmalı.
Bir diğer konu da Buca metrosu...
Bunlara paralel Gar önünün yerin altına alınması ve Karşıyaka Çarşısı önünün yerin altına alınarak burada bir meydan kazandırılması...
Hızlı bir şekilde yapılmasını istediğimiz projeler...
Bazıları büyükşehrin yapması gereken işler, bazıları da Ankara’da imzada olan yatırımlar...
Ben göreve yeni başlayan AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin Ankara’da süreci yakından takip edeceğini biliyorum.
İmzalar ne kadar çabuk çıkarsa projelere de o kadar çabuk başlanır.
Adım kadar eminim
AJAX’ı izliyor musunuz?
Real Madrid’i ardından Juventus’u elediler ve her çıktıkları maçta da seyircileri büyülediler.
Ajax bildim bileli altyapısıyla övünen bir kulüp...
Ben de Altınordu’yu Ajax’a benzetiyorum.
Elbette daha yapacakları çok iş var ama birçok kulübün önünden gittikleri çok belli...
Başarıyı şampiyonluk olarak görmüyorum.
Önemli olan kalıcı başarılar yakalamaktır. O yüzden benim gözümde Altınordu çoktan liglerin şampiyonudur. Bu sene olmasa bir başka sene olacak. Bundan adım kadar eminim.
Bizim ülkemiz aslında doğal film platosudur
İZMİR’in tam göbeğinde iki önemli tarihi bina var.
Bir tanesini İzmir Büyükşehir Belediyesi alıp restore etmiş; bir kültür merkezi haline getirmişti.
Herkesin bildiği bir yer; Havagazı Fabrikası...
İkincisi de hemen onun yanında olan Elektrik Binası...
Bu binanın satışı da geçen gün bir ihaleyle yapıldı ve Büyükşehir Belediyesi burasının da sahibi oldu.
Başkan Tunç Soyer kampanya sırasında Elektrik Fabrikası’nı da alıp burasını bir film platosu gibi kullanacaklarını söylemişti.
Uzun yıllardır İzmir’in, Ege Bölgesi’nin aslında bir doğal plato olduğunu söylüyor ve yazıyorum.
Film endüstrisinin ülkelerin tanıtımında çok önemli olduğunu biliyorum.
Bu konuda çok öne çıkmış şehirler var.
Roma örneğin...
Birçok Hollywood filmi bile Roma’nın çevresindeki platolarda çekiliyor.
Yine İtalya’nın Toscano bölgesi, Amalfi, Positano kıyıları film endüstrisinin çok kullandığı yerler...
İzmir’in de bu şansı olduğunu görüyorum.
Hem kurulacak stüdyolarla, hem de zaten bir film platosu gibi olan köyleriyle, sokaklarıyla, kıyılarıyla İzmir çok şanslı bir yer...
Bu konuda yerel yönetimlerle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortak çalışması gerektiğini düşünüyorum.
Bakanlık ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortak projeyle bir “film köyü” yaratabilir.
Buraya gelen sanatçıların, teknik ekibin konaklamaları sağlanabilir.
Film stüdyoları yaratılabilir ve hatta buraları bir turizm ürünü olarak pazarlanabilir.
Amerika film endüstrisi sayesinde hem ülkesini çok iyi anlatıyor, hem de milyonlarca turisti ABD’ye çekmeyi başarıyor.
Ben bu potansiyeli İzmir için de görüyor ve “film köyü” önerisinde bulunuyorum.
Sürekli dönemi
AK Parti İzmir’de Kerem Ali Sürekli İl Başkanlığı’na atandı. Kendisine başarılar diliyorum.
Sürekli’yi uzun yıllardır tanıyorum.
Siyaseti yumuşak bir üslupla yapar.
Kenti iyi bilir, kentin dinamiklerini iyi tanır.
Hep söylüyorum.
Meydanların dili ne kadar sert olursa olsun İzmir’de siyaset farklı yapılır.
İzmir’in demokrasiye bağlılığı, demokrasiye inancı ve demokrat yaklaşımı kullanılan üsluba, tona da yansır.
Kerem Ali Sürekli herkesle diyaloğu olan deneyimli bir siyasetçi, hayırlı olsun diyorum.
Bazı projelerin
başlamasını
bekliyoruz
SEÇİMLER bitti, şimdi ülkenin, kentlerin gündemine dönmemiz lazım.
İstanbul ile ilgili itirazların da yakında sonuçlanacağını düşünüyorum.
İzmir’de ulaşım herkesin ortak sorunuydu. Ve her aday gelir gelmez trafiğe çözüm bulacağı sözünü vermişti.
Birincisi tramvayın önce Çiğli’ye, sonra Narlıdere’ye uzatılması gündemde...
Çiğli’nin projeleri hazırdı, herkesin mutabık kaldığı bu konuda imzaların atılması artık gerekiyor.
Belki de tramvayı Sasalı’ya kadar uzatmak da gerekiyor. Bu konuda da bir girişim yapılmalı.
Bir diğer konu da Buca metrosu...
Bunlara paralel Gar önünün yerin altına alınması ve Karşıyaka Çarşısı önünün yerin altına alınarak burada bir meydan kazandırılması...
Hızlı bir şekilde yapılmasını istediğimiz projeler...
Bazıları büyükşehrin yapması gereken işler, bazıları da Ankara’da imzada olan yatırımlar...
Ben göreve yeni başlayan AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin Ankara’da süreci yakından takip edeceğini biliyorum.
İmzalar ne kadar çabuk çıkarsa projelere de o kadar çabuk başlanır.
Adım kadar eminim
AJAX’ı izliyor musunuz?
Real Madrid’i ardından Juventus’u elediler ve her çıktıkları maçta da seyircileri büyülediler.
Ajax bildim bileli altyapısıyla övünen bir kulüp...
Ben de Altınordu’yu Ajax’a benzetiyorum.
Elbette daha yapacakları çok iş var ama birçok kulübün önünden gittikleri çok belli...
Başarıyı şampiyonluk olarak görmüyorum.
Önemli olan kalıcı başarılar yakalamaktır. O yüzden benim gözümde Altınordu çoktan liglerin şampiyonudur. Bu sene olmasa bir başka sene olacak. Bundan adım kadar eminim.